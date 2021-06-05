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збитки (235) економіка (714)

Дев'ять із 15 найбільших держпідприємств у 2020 році були збитковими. Загальний розмір їхніх втрат - 72,4 млрд грн. СПИСОК

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Дев'ять із 15 найбільших держпідприємств у 2020 році були збитковими. Загальний розмір їхніх втрат - 72,4 млрд грн. СПИСОК

Лише шість з 15 найбільших державних підприємств завершили 2020 рік з доходами.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив політолог Юрій Романенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Як  кажуть, збільшуйте нам зарплати. Результат буде. Колись.

Дев'ять із 15 найбільших держпідприємств у 2020 році були збитковими. Загальний розмір їхніх збитків становить 72,4 млрд грн. Найбільш збитковими були:

"Укренерго" (27,5 млрд грн);

"Нафтогаз" (19 млрд грн);

"Укрзалізниця" (11,9 млрд грн);

"Державна продовольчо-зернова корпорація" (5,9 млрд грн);

"Енергоатом" (4,8 млрд грн);

"Украерорух" (1.5млрд грн);

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (1,5 млрд грн);

"Аграрний фонд" (0,2 млрд грн);

"Автомобільні дороги України" (0,1 млрд грн).

Також читайте: 60% українців вважають економічну ситуацію в країні поганою, - опитування "Центру Разумкова"

Інші шість держпідприємств завершили 2020 рік із прибутками. Їхній загальний прибуток становить 30,1 млрд грн, у тому числі:

"Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) (20,4 млрд грн);

"Укргідроенерго" (4,1 млрд грн);

"Адміністрація морських портів України" (2,7 млрд грн);

"Укроборонпром" (2,5 млрд грн);

Поліграфічний комбінат "Україна" (0,2 млрд грн);

"Укрпошта" (0,2 млрд грн).
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Топ коментарі
+40
как могут быть например Энергоатом и Нафтогаз в таких убытках при таких высоких тарифах?
Тем более что при Порошенко они все были в прибылях...

Ответ прост - зеленский и гоп-компания грабят из этих компаний.
И не только из этих
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05.06.2021 18:07
+39
Дев'ять із 15 найбільших держпідприємств у 2020 році були збитковими. Загальний розмір їхніх втрат - 72,4 млрд грн - Цензор.НЕТ 6794
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05.06.2021 18:10
+35
Энергоатом.. Укрэнерго.. Нафтогаз - во всех этих компаниях зеленский поставил своих "руководителей", которые планомерно выкачивают деньги из компаний и доводят их до банкротства... точнее - "большой приХватизации" за копейки
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05.06.2021 18:09
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05.06.2021 17:59 Відповісти
спасибо зебуинам голосовавшим за шимпан-зе .а теперь сидят на лавочке у подьезда и ноют что пенсию добавили на 85грн . а квартплата выросла на 100 проц. --- ПРИ ПЕНСИИ 3000 ГР ЗИМОЙ КВАРТИРА 58 кв м 3800ГР И СУБСИДИИ ПОД ВОПРОСОМ --- КУШАЙ-ТЕ . зеленский и коломойский о вас ..позаботятся.. --- обещали бесплатно валидол с ваЗЕлином выдавать
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06.06.2021 06:29 Відповісти
как могут быть например Энергоатом и Нафтогаз в таких убытках при таких высоких тарифах?
Тем более что при Порошенко они все были в прибылях...

Ответ прост - зеленский и гоп-компания грабят из этих компаний.
И не только из этих
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05.06.2021 18:07 Відповісти
Энергоатом.. Укрэнерго.. Нафтогаз - во всех этих компаниях зеленский поставил своих "руководителей", которые планомерно выкачивают деньги из компаний и доводят их до банкротства... точнее - "большой приХватизации" за копейки
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05.06.2021 18:09 Відповісти
Энергоатом.. Укрэнерго.. Нафтогаз все эти компании выполняют спецобязательства,

Энергоатом продает тебе электроэнергию по 1 коп
Укрэнергно выплачивает зеленой энергетике по 4,6 грн
Нафтогаз безоплатно поставлял газ теплосетям и облгазам
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06.06.2021 08:34 Відповісти
Дев'ять із 15 найбільших держпідприємств у 2020 році були збитковими. Загальний розмір їхніх втрат - 72,4 млрд грн - Цензор.НЕТ 6794
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05.06.2021 18:10 Відповісти
и при чем тут коронавирус?
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05.06.2021 18:20 Відповісти
вот именно - при чем тут короновирус, если бесноватый вовка шут в ФЕВРАЛЕ 2019 начал отмазываться... типа "экономика спАткнулась и проехалась мордой по асфальту"(с)зеленский...
Хотя за 4-5 месяцев до этого с бравадой в видосиках орал о "40% росте ввп вот-вот.. буквально к новому году"

п.с. короновирус "мешает" Энергоатому и Укрэнерго получать прибыли..? самому тебе не смешно?)
Убытки идут потому что за 2020 год зеленский экспортировал из рашки/беларуси э/э на 1 миллиард долларов.. при этом закрыв свои АЭС...

зеленский и КМ продают коломойше э/э по 0.58 грн за 1 кВт/ч.. списывая убытки на счет бюджета..
Вот потому короновирус - это отмазки для совсем уж тупых зебилов..
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05.06.2021 19:41 Відповісти
Когда Юля была премьером она такое же проделывала с Укртелекомом когда он был государственным, вся прибыль тупо вынималась и шла на популистские штучки, У Зели наоборот, он типа Буратино, а вокруг куча Алис и Базилио, а папа Карабас(Коломойский и другие со свими Дуремарами) имеют всех.
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05.06.2021 19:25 Відповісти
Хто б сумнівався, що винувата Юлька!
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05.06.2021 20:56 Відповісти
Для начала потрудись понять, о чём тебе пишут. Например вспомни, как Юля деньгами японской компенсации за украинскую квоту вредных выбросов затыкала дыру в пенсионном фонде. Это ьназывается "тришкин кафтан".
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06.06.2021 10:24 Відповісти
Мда... Список крупнейших предприятий внушает ужас врагу
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05.06.2021 18:07 Відповісти
-- завалили врагу дорогу трупами...
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05.06.2021 18:09 Відповісти
В топ 15 крупнейших предприятий страны (!!!) вошли Международный аэропорт "Борисполь" и Полиграфический комбинат "Украина". Неужели настолько всё плохо?
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05.06.2021 18:19 Відповісти
Барабану хорошо -- капитану плохо... (с)
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05.06.2021 19:51 Відповісти
а в 2018 году они были еще ничего...нормальными ??? )))
за 2 года ухандохали жабы...
*Нафтогаз за результатами 2018 року отримав 13,6 млрд грн чистого прибутку

* "Укрэнерго" в 2018 году увеличило чистую прибыль до 2 млрд 558,941 млн грн,
*АО "Укрзализныця" в 2018 году получило 203,9 млн гривен чистой прибыли,

* ГП «НАЭК «Энергоатом» прибыль компании составила 4,6 млрд грн.

*"Украэрорух" в 2018 году.... с годовой прибылью в размере 286,1 млн грн.

Дев'ять із 15 найбільших держпідприємств у 2020 році були збитковими. Загальний розмір їхніх втрат - 72,4 млрд грн - Цензор.НЕТ 4137 продолжать????

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05.06.2021 18:10 Відповісти
Этим идиотам потребовалось пол года, чтобы выяснить очевидные факты?
Мы зря платим налоги.
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05.06.2021 18:10 Відповісти
Украина живет в параллельном мире от "цивилизованного мира"

Дев'ять із 15 найбільших держпідприємств у 2020 році були збитковими. Загальний розмір їхніх втрат - 72,4 млрд грн - Цензор.НЕТ 3428
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05.06.2021 18:12 Відповісти
у нас свій - особливий шлях..."граблі"...
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05.06.2021 21:29 Відповісти
Стосовно "Государственная продовольственно-зерновая корпорация" (5,9 млрд грн) - не дивно. Адже її віддали юльці за голоси по бюджету. І нині там заправляє власенко (братан того самого юльчиного лизунчика). Перед цим він заправляв "Укрліктравами".
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05.06.2021 18:13 Відповісти
Ещё бы. За месяц с одной только таможки с одного отделения 700тыс уе взяток, судя по СМИ. А в масштабах страны?
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05.06.2021 18:14 Відповісти
ну вот и очередной списочек на велику приватизацию... ну ничего, осталось совсем чу чуть продать , всего лишь 15 предприятий, и сразу расцветет Украина, а не еще и землю же нужно с молотка пустить, и тогда точно расцветем .. или завоняемся!? значит энерго компании ахметова в миллиардных прибылях, а курэнерго в оргомных убытках - совпадение!? не думаю.. руководство укрэнерго на нары пожизненно, и я вам гарантирую в след году у нового руководства будет все еаоборот!
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05.06.2021 18:19 Відповісти
Розумію, як збитки получаються в "укрнафті" під керівництвом бені і ко - ненажерлива тварина ніяк не нажереться... як допустити збитку в "украерорусі"? невже й туди беня клешні запустив?
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05.06.2021 18:29 Відповісти
Т.е., ВСЁ, что клятом "барИге" Порошенко приносило прибыль и кормило стаю умственно недоразвитых и отсталых в своём развитии сограждан моей страны, выбравших в 2019 году Зеленского и его партию "Враги народа" более известную под брендом "Слуга народа", при "честнейшем" парне Вове Зеленском стало УБЫТОЧНО! Дев'ять із 15 найбільших держпідприємств у 2020 році були збитковими. Загальний розмір їхніх втрат - 72,4 млрд грн - Цензор.НЕТ 5731
А почему собственно? Поясните нам, недоразвитый электорат Зе.
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05.06.2021 18:31 Відповісти
Ну, то что вы из электората Зеленского означенного мной выше, это не вызывает сомнения, но вот вы не пояснили нам, почему при Петручо ВСЁ это приносило прибыль, а при ваЗелине ВСЕ это стало убыточно. Впрочем оно и понятно, что вы не в состоянии пояснитьб, т.к. являетесь именно тем контингентом, который я и охарактеризовал выше, а именно, - умственно недоразвитый контингент. Хотя возможно я немного ошибся и вы просто работник ботофермы Зе и компании олигархов. Впрочем это практиче6ск5и одно и тоже, - бот и умственно отсталый в развитии. Как говорит ваш избранник, - КАКАЯ РАЗНИЦА? Да ни какой, в данном случае. Дев'ять із 15 найбільших держпідприємств у 2020 році були збитковими. Загальний розмір їхніх втрат - 72,4 млрд грн - Цензор.НЕТ 6166
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05.06.2021 18:51 Відповісти
К слову, пиписьками вы тягаться будите со своими коллегами по ботоферме. Дев'ять із 15 найбільших держпідприємств у 2020 році були збитковими. Загальний розмір їхніх втрат - 72,4 млрд грн - Цензор.НЕТ 3259

Если они у вас выросли. А с подобным вам контингентом, я до выхода на пенсион не мало поработал, так, что адью, дефективный. Дев'ять із 15 найбільших держпідприємств у 2020 році були збитковими. Загальний розмір їхніх втрат - 72,4 млрд грн - Цензор.НЕТ 3941
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05.06.2021 18:53 Відповісти
Пора вже чіпляти не зірку "олігарх" а зірку "ЗЛОДІЙ"-і в гулаг.
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05.06.2021 18:31 Відповісти
Все зєлайно на поверхні)))
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05.06.2021 18:36 Відповісти
Дуже просто - посадити керівників.
Коли людина переходить вулицю не в тому місці їй виписують штраф, хоч ніхто не постраждав. Тут нанесено міліарні збитки і ніякого покарання.
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05.06.2021 18:38 Відповісти
то есть министров , назначивших директоров на госпредприятия?
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05.06.2021 19:20 Відповісти
то есть президента , назначившего министров, назначившего директоров на госпредприятия?
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05.06.2021 20:35 Відповісти
Тобто олігархів, які призначили преЗедента.
Або форум у Давосі, який призначає олігархів...
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05.06.2021 20:59 Відповісти
Масонская ложа-жи, ты всё попутал Дев'ять із 15 найбільших держпідприємств у 2020 році були збитковими. Загальний розмір їхніх втрат - 72,4 млрд грн - Цензор.НЕТ 6701
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05.06.2021 23:24 Відповісти
А теперь пусть налоговая расскажет ФОПам что их налоги очень очень важны для страны...
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05.06.2021 18:40 Відповісти
Дев'ять із 15 найбільших держпідприємств у 2020 році були збитковими. Загальний розмір їхніх втрат - 72,4 млрд грн - Цензор.НЕТ 8770
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05.06.2021 18:43 Відповісти
Там фото жінки, а в тексті "Так сходив.....Купив..."
Мабуть з тих хто сьогодні біля ОП були
Дев'ять із 15 найбільших держпідприємств у 2020 році були збитковими. Загальний розмір їхніх втрат - 72,4 млрд грн - Цензор.НЕТ 9731
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05.06.2021 18:49 Відповісти
они не были убыточными. их зебыдло с зеленским обокрало.
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05.06.2021 18:45 Відповісти
Нужно просто прекратить воровать!😁😁😁😁
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05.06.2021 18:47 Відповісти
Получается руководитель государственной компании Укрпочта Игорь Смелянский получил 10% от прибыли!
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05.06.2021 18:47 Відповісти
Самое доходное госпредприятие "Оператор газотранспортной системы Украины". Это то самое, для кацапского газа, которого скоро не будет?
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05.06.2021 18:48 Відповісти
может то , что за доставку газа по народным трубкам дерет?
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05.06.2021 19:23 Відповісти
Как с такой ценой на электричество, можно получить убыток "Энергоатом" (4,8 млрд грн)??????????????????????????????????
Каким ********* нужно быть?
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05.06.2021 18:51 Відповісти
Все просто,электрика у атома покупается прокладкой за дешево и продается дальше за дорого,прибыль в карман бене,убытки на шею лохам платящим налоги.
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05.06.2021 19:01 Відповісти
осознанным, для махинаций...
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05.06.2021 19:23 Відповісти
нужно быть очень жадным и очень не любить Украину. эти у...баны берут энергию в рф и белобуссии а наши АЭС работают в 20% мошьности. естественно по такой загрузке будут убытки. на обслуживание идет больше чем зарабативают. все это политика правительства. в китае виновных расстреляли бы нах......й.. а у нас набсовет и руководство получают по полляма зарплаты + премии и еще навар от дешовой импортной эн. вот и все. сам себя не посадишь и не расстреляешь.
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05.06.2021 19:59 Відповісти
І не соромно...
Ці підприємства пограбовані на 75 млрд...
При Петі нафтогаз мав прибутки. Так же ?
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05.06.2021 18:55 Відповісти
не тільки "Нафтогаз"... а й всі які обкрадають і банкротують навмисно...щоби за копійки віддати своїм зеленим нуворішам ...
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05.06.2021 19:33 Відповісти
Зеля,ты красава,слушай и дальше хитрозадого взяточника гетьмановича втирающего всем брехню про то,что во всем виноват малый бизнес не имеющий кассовых аппаратов.
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05.06.2021 18:56 Відповісти
если все так плохо то почему всем деректорам госпредприятий так хорошо. Верно бонкротят на угоду продажной саранче зеленой.
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05.06.2021 18:58 Відповісти
Та дело не в предприятих и не в директорах. Зе-ворье хочет срубить большие деньги и по ыстрому. Отсюда и лапша про убыточный энергоатом, укрэнерго и т.д. "Ахметовы" такие "дурные", что "убыточные" облэнерго пачками скупали...
Дев'ять із 15 найбільших держпідприємств у 2020 році були збитковими. Загальний розмір їхніх втрат - 72,4 млрд грн - Цензор.НЕТ 659
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05.06.2021 21:25 Відповісти
Готують для "прихватизації"..
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05.06.2021 19:10 Відповісти
Директора госпредприятий и бюджетных организаций не должны получать более 8 минимальных зарплат. такое правило в ЕС и США. В Испании зарплаты депутатов почему то првязывают к средней зар.плате. Депутаты первого уровня получают 1.2 ср.зарплаты. Депутаты кортесов 1, 4 средней зарплаты.
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05.06.2021 19:10 Відповісти
Получается,что и Кобелёк и Смелянский и Витренко получали-бы по 48000гр.?Да Вы,батенька,садист!Вы ещё скажите,что минимальная пенсия должна быть не меньше РЕАЛЬНОГО прож.минимума!
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05.06.2021 22:49 Відповісти
Министров больше чем предприятий! Одурели? Зряплаты и пенсии из чего будете платить пенсионерам силовикам, особенно из ордлы?
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05.06.2021 19:25 Відповісти
Вот бы посмотреть статистику прибыльности госпредприятий у фюрера Луки! (оказывается "фюрер" по немецки--лидер)
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05.06.2021 19:27 Відповісти
Дев'ять із 15 найбільших держпідприємств у 2020 році були збитковими. Загальний розмір їхніх втрат - 72,4 млрд грн - Цензор.НЕТ 2403
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05.06.2021 19:32 Відповісти
коррупция, олигархат. как всегда.
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05.06.2021 19:36 Відповісти
Пропоную зебілам ще раз подивитися їх улюблений серіал Слуга Народу. Там в одній серії було як визначають ці збитки))
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05.06.2021 19:37 Відповісти
Ну вАва молодець, гарно керує, вибирем ще на другий термін, а краще на три то точняк зубожіння закінчиться
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05.06.2021 19:42 Відповісти
ВАЗеленські готують Україну до продажу "правільним людЯм". Здобули, дИбіли.
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05.06.2021 19:52 Відповісти
Нехило воруют.
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05.06.2021 19:55 Відповісти
Жиды грабят Украину.
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05.06.2021 19:57 Відповісти
Вопрос,если Укр зализниця збиткова,почему тогда у директоров такие большие премии?
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05.06.2021 20:06 Відповісти
Дев'ять із 15 найбільших держпідприємств у 2020 році були збитковими. Загальний розмір їхніх втрат - 72,4 млрд грн - Цензор.НЕТ 6766
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05.06.2021 20:41 Відповісти
Дев'ять із 15 найбільших держпідприємств у 2020 році були збитковими. Загальний розмір їхніх втрат - 72,4 млрд грн - Цензор.НЕТ 3596
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05.06.2021 20:43 Відповісти
Оце я розумію, досягнення зебуїнської "влади"!
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05.06.2021 20:53 Відповісти
"кормильцы" "зе власти" - все в долгах,как в шелках
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05.06.2021 20:59 Відповісти
Так Україну ще ніхто не грабував.
І напевне ніхто не сумнівається, що можуть ще більше.
Там на місце президента Юлька чергу займала...
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05.06.2021 21:03 Відповісти
Очередная ложь зленомордых мразей...
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05.06.2021 21:20 Відповісти
Аудит збиткових державних підприємст проводили? Неефективних директорів пробували звільняти ? І платити мінімальні заробітні плати , а не мільйонні . Не справляєшся з роботою , на вихід з речами . Крадеш - під суд. Не плутати державну кишеню з власною.
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05.06.2021 21:47 Відповісти
За кой платят баснословные зарплаты руководителям и наблюдательным советам при таких убытках. Может быть поставить на их (Лещенко, Наем и пр.) место грамотных и инициативных молодых людей не из шоблы презедента.
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05.06.2021 22:38 Відповісти
Дев'ять із 15 найбільших держпідприємств у 2020 році були збитковими. Загальний розмір їхніх втрат - 72,4 млрд грн - Цензор.НЕТ 3170
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05.06.2021 23:54 Відповісти
Укренерго - 2018 прибуток 2,6 млрд, 2019 прибуток 1,86 млрд.
Нафтогаз -2018 прибуток 13,6 млрд, 2019 прибуток 63,3 млрд
Укрзалізниця - 2018 прибуток 203,9 млн, 2019 прибуток 2,988 млрд
ДПЗК - 2018 прибуток 102,3 млн, 2019 вже збитки
Енергоатом - 2018 прибуток 9,18 млрд, 2019 прибуток 3,773 млрд
Украерорух - 2018 прибуток 286,1 млн, 2019 вже збиток більше мільйярду
Аеропорт Бориспіль - 2018 прибуток 1,807 млрд, 2019 прибуток 1,532 млрд
Аграрний фонд - 2018 прибуток 147 млн, 2019 вже збитки
Автомобільні дороги - єдине що було збитковим і до зеленої плісняви...
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06.06.2021 01:40 Відповісти
Плюс идёт о@уенная борьба с олигархами!😀
Зеленскай списал долги Фирташа перед Нафтогазом,а долги нарита перед Фирташем нит.
То есть от 50 ярдов гривен, Зеленскай получает откат, приблизительно 20%
Не плохо так сцарёк обогащается 😉
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06.06.2021 09:35 Відповісти
...ясний пень...зарплати директорів і всякої швалі тягнуть вниз...
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06.06.2021 10:18 Відповісти
Канешно дотировать цены на энергоносители - это благородно.
Вот только планово-убыточны не просто отдельные предприятия, а экономика государства УКРАИНА вцелом. Много лет государство УКРАИНА тратит больше, чем зарабатывает и держится на плаву одалживая, у кого может.
Куда, мать вашу, в конце концов приплывёт этот корабль?
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06.06.2021 10:33 Відповісти
А 73% идиотов говорили , что хуже не будет .А то что Осел Оманский и Ермак из миллионеров стал миллиардерами за два последних года это просто чистое совпадение.
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06.06.2021 10:58 Відповісти
Наб. советы убыточных в яры, и расстрелять на)(уй.
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06.06.2021 11:22 Відповісти
 
 