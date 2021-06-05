Дев'ять із 15 найбільших держпідприємств у 2020 році були збитковими. Загальний розмір їхніх втрат - 72,4 млрд грн. СПИСОК
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Лише шість з 15 найбільших державних підприємств завершили 2020 рік з доходами.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив політолог Юрій Романенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Як кажуть, збільшуйте нам зарплати. Результат буде. Колись.
Дев'ять із 15 найбільших держпідприємств у 2020 році були збитковими. Загальний розмір їхніх збитків становить 72,4 млрд грн. Найбільш збитковими були:
"Укренерго" (27,5 млрд грн);
"Нафтогаз" (19 млрд грн);
"Укрзалізниця" (11,9 млрд грн);
"Державна продовольчо-зернова корпорація" (5,9 млрд грн);
"Енергоатом" (4,8 млрд грн);
"Украерорух" (1.5млрд грн);
Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (1,5 млрд грн);
"Аграрний фонд" (0,2 млрд грн);
"Автомобільні дороги України" (0,1 млрд грн).
Інші шість держпідприємств завершили 2020 рік із прибутками. Їхній загальний прибуток становить 30,1 млрд грн, у тому числі:
"Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) (20,4 млрд грн);
"Укргідроенерго" (4,1 млрд грн);
"Адміністрація морських портів України" (2,7 млрд грн);
"Укроборонпром" (2,5 млрд грн);
Поліграфічний комбінат "Україна" (0,2 млрд грн);
"Укрпошта" (0,2 млрд грн).
Будь ласка, зачекайте...
Тем более что при Порошенко они все были в прибылях...
Ответ прост - зеленский и гоп-компания грабят из этих компаний.
И не только из этих
Энергоатом продает тебе электроэнергию по 1 коп
Укрэнергно выплачивает зеленой энергетике по 4,6 грн
Нафтогаз безоплатно поставлял газ теплосетям и облгазам
Хотя за 4-5 месяцев до этого с бравадой в видосиках орал о "40% росте ввп вот-вот.. буквально к новому году"
п.с. короновирус "мешает" Энергоатому и Укрэнерго получать прибыли..? самому тебе не смешно?)
Убытки идут потому что за 2020 год зеленский экспортировал из рашки/беларуси э/э на 1 миллиард долларов.. при этом закрыв свои АЭС...
зеленский и КМ продают коломойше э/э по 0.58 грн за 1 кВт/ч.. списывая убытки на счет бюджета..
Вот потому короновирус - это отмазки для совсем уж тупых зебилов..
за 2 года ухандохали жабы...
*Нафтогаз за результатами 2018 року отримав 13,6 млрд грн чистого прибутку
* "Укрэнерго" в 2018 году увеличило чистую прибыль до 2 млрд 558,941 млн грн,
*АО "Укрзализныця" в 2018 году получило 203,9 млн гривен чистой прибыли,
* ГП «НАЭК «Энергоатом» прибыль компании составила 4,6 млрд грн.
*"Украэрорух" в 2018 году.... с годовой прибылью в размере 286,1 млн грн.
продолжать????
Мы зря платим налоги.
А почему собственно? Поясните нам, недоразвитый электорат Зе.
Если они у вас выросли. А с подобным вам контингентом, я до выхода на пенсион не мало поработал, так, что адью, дефективный.
Коли людина переходить вулицю не в тому місці їй виписують штраф, хоч ніхто не постраждав. Тут нанесено міліарні збитки і ніякого покарання.
Або форум у Давосі, який призначає олігархів...
Мабуть з тих хто сьогодні біля ОП були
Каким ********* нужно быть?
Ці підприємства пограбовані на 75 млрд...
При Петі нафтогаз мав прибутки. Так же ?
І напевне ніхто не сумнівається, що можуть ще більше.
Там на місце президента Юлька чергу займала...
Нафтогаз -2018 прибуток 13,6 млрд, 2019 прибуток 63,3 млрд
Укрзалізниця - 2018 прибуток 203,9 млн, 2019 прибуток 2,988 млрд
ДПЗК - 2018 прибуток 102,3 млн, 2019 вже збитки
Енергоатом - 2018 прибуток 9,18 млрд, 2019 прибуток 3,773 млрд
Украерорух - 2018 прибуток 286,1 млн, 2019 вже збиток більше мільйярду
Аеропорт Бориспіль - 2018 прибуток 1,807 млрд, 2019 прибуток 1,532 млрд
Аграрний фонд - 2018 прибуток 147 млн, 2019 вже збитки
Автомобільні дороги - єдине що було збитковим і до зеленої плісняви...
Зеленскай списал долги Фирташа перед Нафтогазом,а долги нарита перед Фирташем нит.
То есть от 50 ярдов гривен, Зеленскай получает откат, приблизительно 20%
Не плохо так сцарёк обогащается 😉
Вот только планово-убыточны не просто отдельные предприятия, а экономика государства УКРАИНА вцелом. Много лет государство УКРАИНА тратит больше, чем зарабатывает и держится на плаву одалживая, у кого может.
Куда, мать вашу, в конце концов приплывёт этот корабль?