Якщо вільні люди не зможуть знайти спільну мову, якщо переможе "хата з краю", то всіх передушать поодинці,- Семенченко

Екснардепа Семена Семенченка возили в суд разом з добровольцем з Чечні.

Про це він повідомив у фейсбуці (наводимо текст без змін), передає Цензор.НЕТ.

"У дощовий травневий день, коли погода тарабанила своїми краплями по моїй решітці, я вантажився в "воронок" у внутрішньому дворику ізолятора СБУ на Аскольдовому. Привітався з конвоєм і зайняв своє місце в тісній комірці з гратами. Місце "підозрюваного в тяжких і особливо тяжких злочинах". Решітка брязнула, конвой застрибнув, машина завелася, а я - озирнувся. У сусідньому відсіку (за такими ж гратами) сидів молодий хлопець - кавказець. З бородою. Таких борід в 14-15 роках я бачив багато і з "нашої" сторони і з боку мушки автомата. Машина виїхала і швидко пірнула в веселий ранковий рух в сторону метро Арсенальної.

Сиджу я в своїй одиночці третій місяць. За 800 метрів від будинку, де мене чекає сім'я. Проїхали знайомі місця, і я пильніше подивився на сусіда. Везли його в суд на слухання вироку. Мене - в інший суд на скаргу мого адвоката. Згідно із законом я повинен знаходитися в СІЗО, але на закон у нас в Україні плювати. І в цей день, в Печерському суді на нього плюнули ще раз. Але я ще про це не знав. Я тільки намагався зрозуміти, хто мій сусід. Може це якийсь "чеченський терорист", звідкись спливло у мене в голові кліше з 90-х. А може взагалі з якогось "чеченського НЗФ"? Блін, а я йому побажав удачі, подумав я і засміявся, від комізму ситуації. Це я все думаю? З підозрою про НЗФ і тероризм (тільки український)?

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Цікава форма захисної реакції. Начебто все це відбувається не зі мною. Потім пройшов мій суд. Самий Печерський суд у світі. Моєму сусідові по воронці дали 4 роки, за статтею "зброя". Розговорилися перед зворотною дорогою. Дійсно - з Чечні. До Путіна і Казирова ставився негативно. Сидить в ІТТ СБУ вже 2 роки. Правда останній рік вже не в одиночці. Приїхав в Україну 2 роки тому воювати проти російських агресорів. "Закрили" за статтею "зброя". Крім цього, спочатку ставили "тероризм", потім прибрали. З гордістю говорив, що мовляв РФ виграла у чеченців тільки одну битву. А далі просто платять данину одному з чеченських тейпів. Але, те, що він бачить в Україні, він цього не розуміє і не приймає.



Скільки заарештовано і кинуто за грати ветеранів війни? Скільки іноземних добровольців видано Путіну і Лукашенку? Народ мовчить. Одні думають "добре, що не нас". Інші - не просто не хочуть виходити на захист хлопців на вулицю - вони не хочуть навіть чути будь-які погані новини. Коли видавали в РФ чеченського добровольця Тумгоєва на мітинги вийшли далеко не всі. Та ж історія з білоруськими добровольцями. Зараз готуються видавати "Зеленого", а також добровольців чеченського батальйону Шейха Мансура, що воювали за Україну. Майже всі мовчать. Невже ви не розумієте, українці, що вас поступово варять в теплій воді?

Спочатку під виглядом вбивць (але "пов'язаних з добробатами"), потім "грабіжників", потім "рейдерів" привчають вас, що добровольці і майданівці - злочинці. Тепер, тебе ось офіційно звинуватили в "терористичній атаці" на телеканал путінської пропаганди .... Це як "вікно обертона". А потім раз, і прибрали весь прошарок тих, хто хотів свободи, боровся за свободу, умів і міг захистити людей.

Як говорив Сашко Музичко - "на тих, хто не злякається і не візьме гроші завжди заготовлені нулі" ...

"Що з вами, люди?", - запитує у мене цей чеченський доброволець. Українці поводяться з агресором і тими, хто йому допомагає в Україні зовсім не так, як це потрібно на 7 році кривавої війни .... Адже це шлях не до перемоги, "моя хата з краю" - не гасло переможця.,.

Я не знав, що йому відповісти, та й чи варто було відповідати ... Просто згадав ті суди, де я разом з побратимами витягав людей, згадав свої суди ... І ще раз, словами подяки згадав тих людей, хто не опускали руки і не ховали голову в пісок - хто все-таки знаходив можливість прийти і підтримати нас усіх. "Моя хата з краю" під час війни як вирок. І нам, і країні, і свободі. І я не хочу, щоб цей чеченський доброволець мав рацію в своїх закидах українцям. Нас роз'єднало життя, розкидала політика, втома, взаємне нерозуміння і особисті образи.

Але якщо вільні люди не зможуть знайти спільну мову, якщо переможе "хата з краю", то всіх передушать поодинці. А в камерах поруч з моєю на всіх вистачить місця. І в цьому цей чеченський доброволець повністю правий", - зазначив Семенченко.

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Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна"

Більш докладно про справу НВФ Семенченка і Шевченка читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Затримати Виногродського і Семенченка наказав Єрмак, щоб допомогти КДБ РБ сфабрикувати справи проти білоруських патріотів".