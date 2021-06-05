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патріотизм (104) добровольці (780) Семен Семенченко (250)

Якщо вільні люди не зможуть знайти спільну мову, якщо переможе "хата з краю", то всіх передушать поодинці,- Семенченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Якщо вільні люди не зможуть знайти спільну мову, якщо переможе

Екснардепа Семена Семенченка возили в суд разом з добровольцем з Чечні.

Про це він повідомив у фейсбуці (наводимо текст без змін), передає Цензор.НЕТ.

"У дощовий травневий день, коли погода тарабанила своїми краплями по моїй решітці, я вантажився в "воронок" у внутрішньому дворику ізолятора СБУ на Аскольдовому. Привітався з конвоєм і зайняв своє місце в тісній комірці з гратами. Місце "підозрюваного в тяжких і особливо тяжких злочинах". Решітка брязнула, конвой застрибнув, машина завелася, а я - озирнувся. У сусідньому відсіку (за такими ж гратами) сидів молодий хлопець - кавказець. З бородою. Таких борід в 14-15 роках я бачив багато і з "нашої" сторони і з боку мушки автомата. Машина виїхала і швидко пірнула в веселий ранковий рух в сторону метро Арсенальної.

Сиджу я в своїй одиночці третій місяць. За 800 метрів від будинку, де мене чекає сім'я. Проїхали знайомі місця, і я пильніше подивився на сусіда. Везли його в суд на слухання вироку. Мене - в інший суд на скаргу мого адвоката. Згідно із законом я повинен знаходитися в СІЗО, але на закон у нас в Україні плювати. І в цей день, в Печерському суді на нього плюнули ще раз. Але я ще про це не знав. Я тільки намагався зрозуміти, хто мій сусід. Може це якийсь "чеченський терорист", звідкись спливло у мене в голові кліше з 90-х. А може взагалі з якогось "чеченського НЗФ"? Блін, а я йому побажав удачі, подумав я і засміявся, від комізму ситуації. Це я все думаю? З підозрою про НЗФ і тероризм (тільки український)?

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ за дорученням КДБ Білорусі з'ясовує обставини перебування в Україні білоруських опозиціонерів та обсяги прикриття ГУР МО, - Семенченко

Цікава форма захисної реакції. Начебто все це відбувається не зі мною. Потім пройшов мій суд. Самий Печерський суд у світі. Моєму сусідові по воронці дали 4 роки, за статтею "зброя". Розговорилися перед зворотною дорогою. Дійсно - з Чечні. До Путіна і Казирова ставився негативно. Сидить в ІТТ СБУ вже 2 роки. Правда останній рік вже не в одиночці. Приїхав в Україну 2 роки тому воювати проти російських агресорів. "Закрили" за статтею "зброя". Крім цього, спочатку ставили "тероризм", потім прибрали. З гордістю говорив, що мовляв РФ виграла у чеченців тільки одну битву. А далі просто платять данину одному з чеченських тейпів. Але, те, що він бачить в Україні, він цього не розуміє і не приймає.

Скільки заарештовано і кинуто за грати ветеранів війни? Скільки іноземних добровольців видано Путіну і Лукашенку? Народ мовчить. Одні думають "добре, що не нас". Інші - не просто не хочуть виходити на захист хлопців на вулицю - вони не хочуть навіть чути будь-які погані новини. Коли видавали в РФ чеченського добровольця Тумгоєва на мітинги вийшли далеко не всі. Та ж історія з білоруськими добровольцями. Зараз готуються видавати "Зеленого", а також добровольців чеченського батальйону Шейха Мансура, що воювали за Україну. Майже всі мовчать. Невже ви не розумієте, українці, що вас поступово варять в теплій воді?
Спочатку під виглядом вбивць (але "пов'язаних з добробатами"), потім "грабіжників", потім "рейдерів" привчають вас, що добровольці і майданівці - злочинці. Тепер, тебе ось офіційно звинуватили в "терористичній атаці" на телеканал путінської пропаганди .... Це як "вікно обертона". А потім раз, і прибрали весь прошарок тих, хто хотів свободи, боровся за свободу, умів і міг захистити людей.
Як говорив Сашко Музичко - "на тих, хто не злякається і не візьме гроші завжди заготовлені нулі" ...
"Що з вами, люди?", - запитує у мене цей чеченський доброволець. Українці поводяться з агресором і тими, хто йому допомагає в Україні зовсім не так, як це потрібно на 7 році кривавої війни .... Адже це шлях не до перемоги, "моя хата з краю" - не гасло переможця.,.
Я не знав, що йому відповісти, та й чи варто було відповідати ... Просто згадав ті суди, де я разом з побратимами витягав людей, згадав свої суди ... І ще раз, словами подяки згадав тих людей, хто не опускали руки і не ховали голову в пісок - хто все-таки знаходив можливість прийти і підтримати нас усіх. "Моя хата з краю" під час війни як вирок. І нам, і країні, і свободі. І я не хочу, щоб цей чеченський доброволець мав рацію в своїх закидах українцям. Нас роз'єднало життя, розкидала політика, втома, взаємне нерозуміння і особисті образи.
Але якщо вільні люди не зможуть знайти спільну мову, якщо переможе "хата з краю", то всіх передушать поодинці. А в камерах поруч з моєю на всіх вистачить місця. І в цьому цей чеченський доброволець повністю правий", - зазначив Семенченко.

Також читайте: Справа проти Семенченка ведеться за запитом КДБ Білорусі. ДОКУМЕНТ

Якщо вільні люди не зможуть знайти спільну мову, якщо переможе хата з краю, то всіх передушать поодинці,- Семенченко 01

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна"

Більш докладно про справу НВФ Семенченка і Шевченка читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Затримати Виногродського і Семенченка наказав Єрмак, щоб допомогти КДБ РБ сфабрикувати справи проти білоруських патріотів".
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Топ коментарі
+48
Вот Лушпайка теперь тебе отрыгиваются те деньги которые ты получил за Травлю Пороха. Тебя использовали как контрацептив а после выкинули! Теперь ты сам по себе. Руки тебе никто не подаст поскольку ты опять можешь перебежать в отряд врагов!
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05.06.2021 21:49
+37
Причем те 25 абсолютно равнодушны к Семенченко, так как он один из тех, кто 7 лет взращивал безумное стадо, которое 2 года назад передало Украину обратно под управление мордора.
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05.06.2021 22:07
+30
Соотношение безумного стада и свободных людей в Украине примерно 73 на 25...

Если свободные люди не смогут найти общий язык, если победит "хата с краю", то всех передушат по одному, - Семенченко - Цензор.НЕТ 8168
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05.06.2021 21:48
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Э не.

Сидит он потому, что президент нынче колаборант ЗЕ. А президент ЗЕ случался благодаря в том числе и стараниям Семенченка.

Так что это закономерный итог и карма.
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05.06.2021 22:48 Відповісти
Он сидит за клевету на Пороха и приход к власти полшестого, гришин для этого немало усилий приложил.
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06.06.2021 00:15 Відповісти
Якщо би так, то без питань, але тут інше
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06.06.2021 14:56 Відповісти
ты, сема, первый, кто не смог найти тот язык - тебя именно поетому и душат...
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05.06.2021 22:41 Відповісти
Видя такой срач , беспредел, безнадегу в Украине , никак не хочется поддерживать тех, кто мутит в Белоруссии...
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05.06.2021 22:46 Відповісти
твоя доля сидеть на бутылке, поддерживатель лишнехромосомный Якщо вільні люди не зможуть знайти спільну мову, якщо переможе "хата з краю", то всіх передушать поодинці,- Семенченко - Цензор.НЕТ 3741
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06.06.2021 09:44 Відповісти
шо тебе в беларусии понадобилось, чегевара ты наш неугомонный?
дома дела закончились?
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05.06.2021 22:47 Відповісти
Та я тебя прошу, про Чегевару... -- тоже, кстати, чмо редкое...

В те времена, Беня сделал Сёме снабжение и крышу от себя и СБУ... -- Сёма себе шо-то навоевал -- в нужных не ему целях.

Потом он стал лишним -- пузо отъел, печень покалечил, нюх потерял... -- так его и подставили под раздачу... -- шоб другим не попало...
-- обидно человеку! ...можно даже посочувствовать...*)
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05.06.2021 22:58 Відповісти
не буду спорить за беню - просто не знаю... а вот пузо отъел, печень покалечил, нюх потерял ето за него точно не беня делал....
из своей хаты вымети все, если такой хозяйственный - тут дерьма по горло,
а уже потом подумай, надо ли к соседу с веником идти.....
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05.06.2021 23:03 Відповісти
Ты сказал -- я услышал! ...потом, если захочешь, расскажу тебе, шо ты имел в виду ...*)
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06.06.2021 00:01 Відповісти
та тож я про сеню, а в принципе не важно...
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06.06.2021 00:06 Відповісти
-- проехано...*)
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06.06.2021 00:13 Відповісти
Якщо вільні люди не зможуть знайти спільну мову, якщо переможе "хата з краю", то всіх передушать поодинці,- Семенченко - Цензор.НЕТ 1889
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06.06.2021 08:43 Відповісти
то всех передушат по одному, - Семенченко
Сэмэн! -- засунь ей под ребро -- гляди, не обломай перо...(с)
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05.06.2021 22:48 Відповісти
...об ето каменное сердце, суки подколодной...
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06.06.2021 00:27 Відповісти
-- вот именно...*)
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06.06.2021 00:33 Відповісти
я можу вписатись за стерненко, хоча він топив проти пороха. Но за цього я ніколи не вийду.
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05.06.2021 22:52 Відповісти
Стерненко вибачився за пороха у Яніни .
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06.06.2021 08:00 Відповісти
ему шо куратор говорил, то он и топил Якщо вільні люди не зможуть знайти спільну мову, якщо переможе "хата з краю", то всіх передушать поодинці,- Семенченко - Цензор.НЕТ 2228
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06.06.2021 09:45 Відповісти
Если взять абстрактно слова "хата с краю", не вникая кто сказал, то это правда, и это катастрофа для Украины, почти сто лет ктмуняцкой диктатуры сделали свое черное дело, сейчас мы все пытаемся выбраться из болота, и нас еще боььше засасывает, за пять лет у власти порошенко смог уничтожить демократичесие силы, Украина осталась без демократического лидера, и без лидера националистов, сегодня архиважно определиться с ними, чтобы страна могла двигаться вперед.
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05.06.2021 22:52 Відповісти
Не розумію сліз і соплєй Кості.В 90-х вже ж мотав срок,8 місяців з півторарічного терміну відбув,має досвід (та й після того з криміналом не зав'язував).
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05.06.2021 22:54 Відповісти
Воевать мы умеем....
Только национальной идеи нет
Есть враг, его нужно уничтожить
Но этого мало
И враг наш нам на века достался
Без идеи - никак
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05.06.2021 22:57 Відповісти
Анализ событий в Дыныры - самых что ни на есть народных республиках на Планете, показал, что в начале пять процентов населения "мутило эту водичку". Остальные просто тупо сидели по домам - "Пронесет, политика - не мое дело, сами разберутся...." И...досиделись. А потом уже их сыновей самые народные в мире респвблики уволакивали на принудительную мобилизацию, потом самые народные в мире республики отняли весь бизнес у владельцев, потом было ......
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05.06.2021 23:09 Відповісти
СБУ Баканова треба учиться у шефа.Зеля чувствует шо массе надо,а Баканов нет.Тому арест Семенченко вообще нафиг никому не нужен.Так же,как никому не нужен и расстрел за дезиртиство рядового Зеленского,уклонившегося от ифромагнитного луча Звезды смерти.То есть ты понимаешь Зеля вещи с которыми работаешь?Мастер ты по таким вещам?Хто ты и шо ты? Якщо вільні люди не зможуть знайти спільну мову, якщо переможе "хата з краю", то всіх передушать поодинці,- Семенченко - Цензор.НЕТ 5792
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05.06.2021 23:22 Відповісти
если кто то задушт этого мерзавца, буду рад и оплодировать стоя. Эта скатина сделало на столько много несчастных семей Украинцов, что его надобно коптить долго и безпощадно.
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05.06.2021 23:31 Відповісти
Нехай зараз пан Зеленський пояснить, чому у 2020-2021 роках на мільярд доларів він купує електроенергію і вугілля з окупованих територій і з Росії
Петро Порошенко
Ми дуже легко можемо пояснити, чому в умовах енергетичної кризи 2014-2015 років, чому в умовах окупації Донбасу, де знаходилося 90% українського вугілля і українського антрациту, ми вимушені були купувати вугілля в Росії, завозити із державних шахт. Наш Уряд і наше Мінпаливенерго - завозити вугілля для забезпечення функціонування половини України в умовах абсолютно пустих вугільних складів. І ми можемо пояснити, чому тоді ми вимушені були купляти електричну енергію.
Нехай зараз пан Зеленський пояснить, чому у 2020-2021 роках на мільярд доларів він купує електроенергію і вугілля з окупованих територій і з Росії, тоді, коли ми перебудували електростанції і перевели їх на вугілля, яке видобувається в Україні.
Не знаю чому у 2021 році Зеленський посварився із Медведчуком, але хочу наголосити, що у 2019 році усі канали Медведчука: і 112, і NewsOne, і ZIK, який він купив пізніше, уже при Зеленському, разом із 1+1 дуже жваво і рішуче підтримували пана Зеленського під час виборчої кампанії. Він користувався абсолютно беззастережною підтримкою.
Ми зараз бачимо, що замість того, щоб боротися з Путіним, пан Зеленський зранку до вечора намагається боротися із Порошенком. Пане Зеленський, ми зупинили Путіна у 2014-2015 роках. Ми не боялися і не боїмося Путіна, ну а вас - і поготів.
.
https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/317058856671229
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05.06.2021 23:34 Відповісти
Сема, свой диалог "свободного человека" ты проср..л, связавшись с Карлсоном

теперь сиди и молчи,
без тебя свободные люди будут дела делать
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05.06.2021 23:35 Відповісти
Тільки другої надії савченко нам не вистачало Якщо вільні люди не зможуть знайти спільну мову, якщо переможе "хата з краю", то всіх передушать поодинці,- Семенченко - Цензор.НЕТ 9876
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05.06.2021 23:37 Відповісти
Ях ти ж гнида, а не ти курво цю зелену прісняву до влади привів? Та ще й прислів'я козацькі не знає, а тільки кацапську обрізку,як усі "малороси "... По селах Черкащини та Вінниччини досі кажуть, так як козаки козали, так як я з дитинства чув : Моя хата з краю - першим ворога зустрічаю .
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05.06.2021 23:42 Відповісти
"Эти помыслы выражают тайное желание элиты иметь население, которое вело бы себя именно так, как выгодно, удобно и приятно именно ей, элите. " С.Г.Кара-Мурза "Манипуляция сознанием"http://www.fhotm.kpi.ua › guest › manipul

Вот суть происходящего во всем мире , и Украина не исключение , только наша так называемая элита еще уродливее и извращенние чем многие другие элиты. И основной задачей должна быть смена элиты , приход к власти вменяемой элиты , которая будет наделена хотя бы инстинктом сохранения Украины , а не только себя как элиты.
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05.06.2021 23:57 Відповісти
Полная апатия --это следствие прихода зеленой плесени и ты, гришин, этому способствовал! Поэтому сиди и наслаждайся. Быдлу на тебя плевать, а активной части ты враг--- всех предупреждали, чем чреват приход клоуна, но вы слушать не хотели.

Плох был тебе Порох? Хуже не будет? Получи "хорошего" зеленского со всеми вытекающими--хуже уже есть и будет...
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06.06.2021 00:05 Відповісти
Семенченко в президенты. Правильно говорит.
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06.06.2021 00:45 Відповісти
Только на пару с Надюхой. Консервы должны идти комплектом.
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06.06.2021 02:36 Відповісти
Напомните мне сколько раз Семенченко за последние 2 года строил редуты против торговли на крови ЗЕ с Роисей и поставок угля?

Нисколько???!!! Шо ж такое? Раньше боролся, не щадя лохов, а с 2019-го стала резко "хата с краю".
А теперь вот "Каравул хулиганы зрения лишают. Давайте скорее объединяйтесь ради меня".
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06.06.2021 02:45 Відповісти
Він боровся з Порошенком.
Щоб країна отримала мстивого клована у президентах.
Оце так посилення..
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06.06.2021 10:08 Відповісти
Да прекратите вы уже со своим поршенком -лицемерным и лживым ничтожеством, которому в 14 году так поверили люди.. Ведь именно он убил у народа веру в порядочных политиков. Еще бы один его срок и Украина превратилась бы в Беларусь. Именно он своим неприкрытым лицемерием привел к власти Зеленского.
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06.06.2021 11:22 Відповісти
А я вважаю лицемірними саме людей, які проголосували за Зелю. За какую разніцу.
Який би не був Порошенко не ідеальний, але він і збагачував країну, і пропонував євроатлантичні перспективи, виламуючи мури Заходу.
А зараз ЩО ? Покрали мільярди з уже прибуткових підприємств. Довалили розпочаті реформи. І пчали вибудовувати культ дрібного пройдисвіта Зеленського.
Чи в людей у макітрі порожньо ? Це інваліди на всю голову ? Так тоді їм треба заборонити приймати участь у виборах.
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06.06.2021 11:30 Відповісти
Все виноваты кроме меня любимого. Неспособность обьеденяться это извращение и тупиковый путь для всего живого в природе.У нас стадо потому и живем как стадо были бы
громады по конституции ст142,143 жили бы как люди . Обьединяйтесь навколо своей публичной собственности и влады Загальных Зборив,украденой у громад . Вот и вся идея
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06.06.2021 03:05 Відповісти
Суки, суки, суки, суки. Все это началось при гнилом *****. И продолжается при зелено-гнилом ЗЕке. Все хвалят Авакова. А он продолжает расправляться с добробатами в угоду власти. Зек боится расстаться с корытом. Ненавижу , эту продажную. барыжную гниль. Действует как Лукашенко. Опять пять лет терпеть? А потом опять еще пять? Сколько еще?
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06.06.2021 03:54 Відповісти
Та ви будете терпіти вічно.
Бо позбулись єдиної нормальної людини. І досі називаєте його гнилим.
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06.06.2021 10:09 Відповісти
Да ты вообще терпила по жизни -сначала срешь посреди своей хаты,а потом терпишь вонь )так тебе и надо ,зеголосилка припадочная
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06.06.2021 20:56 Відповісти
Банально, но повокаторами-сексотами буквально кишит украинское общество. После Майдана они, было, притихли, видя в Порошенко свой выход. Но, потом, осмелели снова. Чего только не услышишь в это время. Всякая шмакадявка мнит из себя клоуна. ( Не о Семенченко речь, он как и все мог ошибаться в чем-то, но сейчас говорит правильные вещи попав в число первых преследуемых режимом кормления сексотов). Клоуны тянут нас в совок. И очень жаль, что сопротивления почти никакого. Сарказма и насмешек много, но сопротивления нет. Увы. Как то по-бабскому тихо, Украину потащили на заклание. Везде выступают рабочие шлюхи: как политические, так и уже безферамонные, вдруг ощутя свою силу...
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06.06.2021 06:15 Відповісти
Да тут на этом портале большинство "думающих" в подобном стиле злорадствует: "Вот Лушпайка теперь тебе отрыгиваются те деньги которые ты получил за Травлю Пороха." Брехонуло какое-то улюбленное за плитку соевого шоколада и в будку!
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06.06.2021 08:49 Відповісти
Снова пытаешься на Пороха капать? Заблудшая душа троля, что можно скучнее и абсурднее увидеть на Цензоре.
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06.06.2021 11:37 Відповісти
Тебе дупорванця потрібно придушити першим. Якщо вільні люди не зможуть знайти спільну мову, якщо переможе "хата з краю", то всіх передушать поодинці,- Семенченко - Цензор.НЕТ 4593
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06.06.2021 06:16 Відповісти
только вот кто максимум усилий приложил,чтобы добровольцы по хатам с краю разбежались?
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06.06.2021 07:52 Відповісти
Мы смеёмся над Белоруссией. А у нас шмаркля постепенно становится "батькой".
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06.06.2021 08:22 Відповісти
Згідно опитувань вкраїнці дуже ******* тверду бацькіну бульбу.
Чого б не повторити цей покус у нас..
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06.06.2021 10:10 Відповісти
все Семен ти гарно киздиш, як і інші.... - робиш правда зовсім інше, як і багато інших....
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06.06.2021 09:41 Відповісти
Так і буде. Так в нас було ЗАВЖДИ! І зовнішні вороги це прекрасно знають і завжди цим користуються.
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06.06.2021 10:45 Відповісти
За что боролся - на то и напорослся, уважаемый Вомбат!
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06.06.2021 11:04 Відповісти
сиди довічно,гришин. ти зробив все що міг,для того,щоб до влади прийшли українофоби
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06.06.2021 12:13 Відповісти
Але,"сметуны" зеголосильные и те кто не голосовал во втором туре,что сиди те ?кого ждё те?
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06.06.2021 21:02 Відповісти
9 червня. 11.00. Солом'янська, 3а.
Будівля того, що з якоїсь невідомої причини називається "апеляційним судом".
Насправді - кишло тупоголових сєпарів.
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07.06.2021 16:00 Відповісти
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