Якщо вільні люди не зможуть знайти спільну мову, якщо переможе "хата з краю", то всіх передушать поодинці,- Семенченко
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Екснардепа Семена Семенченка возили в суд разом з добровольцем з Чечні.
Про це він повідомив у фейсбуці (наводимо текст без змін), передає Цензор.НЕТ.
"У дощовий травневий день, коли погода тарабанила своїми краплями по моїй решітці, я вантажився в "воронок" у внутрішньому дворику ізолятора СБУ на Аскольдовому. Привітався з конвоєм і зайняв своє місце в тісній комірці з гратами. Місце "підозрюваного в тяжких і особливо тяжких злочинах". Решітка брязнула, конвой застрибнув, машина завелася, а я - озирнувся. У сусідньому відсіку (за такими ж гратами) сидів молодий хлопець - кавказець. З бородою. Таких борід в 14-15 роках я бачив багато і з "нашої" сторони і з боку мушки автомата. Машина виїхала і швидко пірнула в веселий ранковий рух в сторону метро Арсенальної.
Сиджу я в своїй одиночці третій місяць. За 800 метрів від будинку, де мене чекає сім'я. Проїхали знайомі місця, і я пильніше подивився на сусіда. Везли його в суд на слухання вироку. Мене - в інший суд на скаргу мого адвоката. Згідно із законом я повинен знаходитися в СІЗО, але на закон у нас в Україні плювати. І в цей день, в Печерському суді на нього плюнули ще раз. Але я ще про це не знав. Я тільки намагався зрозуміти, хто мій сусід. Може це якийсь "чеченський терорист", звідкись спливло у мене в голові кліше з 90-х. А може взагалі з якогось "чеченського НЗФ"? Блін, а я йому побажав удачі, подумав я і засміявся, від комізму ситуації. Це я все думаю? З підозрою про НЗФ і тероризм (тільки український)?
Цікава форма захисної реакції. Начебто все це відбувається не зі мною. Потім пройшов мій суд. Самий Печерський суд у світі. Моєму сусідові по воронці дали 4 роки, за статтею "зброя". Розговорилися перед зворотною дорогою. Дійсно - з Чечні. До Путіна і Казирова ставився негативно. Сидить в ІТТ СБУ вже 2 роки. Правда останній рік вже не в одиночці. Приїхав в Україну 2 роки тому воювати проти російських агресорів. "Закрили" за статтею "зброя". Крім цього, спочатку ставили "тероризм", потім прибрали. З гордістю говорив, що мовляв РФ виграла у чеченців тільки одну битву. А далі просто платять данину одному з чеченських тейпів. Але, те, що він бачить в Україні, він цього не розуміє і не приймає.
Скільки заарештовано і кинуто за грати ветеранів війни? Скільки іноземних добровольців видано Путіну і Лукашенку? Народ мовчить. Одні думають "добре, що не нас". Інші - не просто не хочуть виходити на захист хлопців на вулицю - вони не хочуть навіть чути будь-які погані новини. Коли видавали в РФ чеченського добровольця Тумгоєва на мітинги вийшли далеко не всі. Та ж історія з білоруськими добровольцями. Зараз готуються видавати "Зеленого", а також добровольців чеченського батальйону Шейха Мансура, що воювали за Україну. Майже всі мовчать. Невже ви не розумієте, українці, що вас поступово варять в теплій воді?
Спочатку під виглядом вбивць (але "пов'язаних з добробатами"), потім "грабіжників", потім "рейдерів" привчають вас, що добровольці і майданівці - злочинці. Тепер, тебе ось офіційно звинуватили в "терористичній атаці" на телеканал путінської пропаганди .... Це як "вікно обертона". А потім раз, і прибрали весь прошарок тих, хто хотів свободи, боровся за свободу, умів і міг захистити людей.
Як говорив Сашко Музичко - "на тих, хто не злякається і не візьме гроші завжди заготовлені нулі" ...
"Що з вами, люди?", - запитує у мене цей чеченський доброволець. Українці поводяться з агресором і тими, хто йому допомагає в Україні зовсім не так, як це потрібно на 7 році кривавої війни .... Адже це шлях не до перемоги, "моя хата з краю" - не гасло переможця.,.
Я не знав, що йому відповісти, та й чи варто було відповідати ... Просто згадав ті суди, де я разом з побратимами витягав людей, згадав свої суди ... І ще раз, словами подяки згадав тих людей, хто не опускали руки і не ховали голову в пісок - хто все-таки знаходив можливість прийти і підтримати нас усіх. "Моя хата з краю" під час війни як вирок. І нам, і країні, і свободі. І я не хочу, щоб цей чеченський доброволець мав рацію в своїх закидах українцям. Нас роз'єднало життя, розкидала політика, втома, взаємне нерозуміння і особисті образи.
Але якщо вільні люди не зможуть знайти спільну мову, якщо переможе "хата з краю", то всіх передушать поодинці. А в камерах поруч з моєю на всіх вистачить місця. І в цьому цей чеченський доброволець повністю правий", - зазначив Семенченко.
Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.
За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.
Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна"
Більш докладно про справу НВФ Семенченка і Шевченка читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Затримати Виногродського і Семенченка наказав Єрмак, щоб допомогти КДБ РБ сфабрикувати справи проти білоруських патріотів".
Будь ласка, зачекайте...
Сидит он потому, что президент нынче колаборант ЗЕ. А президент ЗЕ случался благодаря в том числе и стараниям Семенченка.
Так что это закономерный итог и карма.
дома дела закончились?
В те времена, Беня сделал Сёме снабжение и крышу от себя и СБУ... -- Сёма себе шо-то навоевал -- в нужных не ему целях.
Потом он стал лишним -- пузо отъел, печень покалечил, нюх потерял... -- так его и подставили под раздачу... -- шоб другим не попало...
-- обидно человеку! ...можно даже посочувствовать...*)
из своей хаты вымети все, если такой хозяйственный - тут дерьма по горло,
а уже потом подумай, надо ли к соседу с веником идти.....
Сэмэн! -- засунь ей под ребро -- гляди, не обломай перо...(с)
Только национальной идеи нет
Есть враг, его нужно уничтожить
Но этого мало
И враг наш нам на века достался
Без идеи - никак
Петро Порошенко
Ми дуже легко можемо пояснити, чому в умовах енергетичної кризи 2014-2015 років, чому в умовах окупації Донбасу, де знаходилося 90% українського вугілля і українського антрациту, ми вимушені були купувати вугілля в Росії, завозити із державних шахт. Наш Уряд і наше Мінпаливенерго - завозити вугілля для забезпечення функціонування половини України в умовах абсолютно пустих вугільних складів. І ми можемо пояснити, чому тоді ми вимушені були купляти електричну енергію.
Нехай зараз пан Зеленський пояснить, чому у 2020-2021 роках на мільярд доларів він купує електроенергію і вугілля з окупованих територій і з Росії, тоді, коли ми перебудували електростанції і перевели їх на вугілля, яке видобувається в Україні.
Не знаю чому у 2021 році Зеленський посварився із Медведчуком, але хочу наголосити, що у 2019 році усі канали Медведчука: і 112, і NewsOne, і ZIK, який він купив пізніше, уже при Зеленському, разом із 1+1 дуже жваво і рішуче підтримували пана Зеленського під час виборчої кампанії. Він користувався абсолютно беззастережною підтримкою.
Ми зараз бачимо, що замість того, щоб боротися з Путіним, пан Зеленський зранку до вечора намагається боротися із Порошенком. Пане Зеленський, ми зупинили Путіна у 2014-2015 роках. Ми не боялися і не боїмося Путіна, ну а вас - і поготів.
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https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/317058856671229
теперь сиди и молчи,
без тебя свободные люди будут дела делать
Вот суть происходящего во всем мире , и Украина не исключение , только наша так называемая элита еще уродливее и извращенние чем многие другие элиты. И основной задачей должна быть смена элиты , приход к власти вменяемой элиты , которая будет наделена хотя бы инстинктом сохранения Украины , а не только себя как элиты.
Плох был тебе Порох? Хуже не будет? Получи "хорошего" зеленского со всеми вытекающими--хуже уже есть и будет...
Нисколько???!!! Шо ж такое? Раньше боролся, не щадя лохов, а с 2019-го стала резко "хата с краю".
А теперь вот "Каравул хулиганы зрения лишают. Давайте скорее объединяйтесь ради меня".
Щоб країна отримала мстивого клована у президентах.
Оце так посилення..
Який би не був Порошенко не ідеальний, але він і збагачував країну, і пропонував євроатлантичні перспективи, виламуючи мури Заходу.
А зараз ЩО ? Покрали мільярди з уже прибуткових підприємств. Довалили розпочаті реформи. І пчали вибудовувати культ дрібного пройдисвіта Зеленського.
Чи в людей у макітрі порожньо ? Це інваліди на всю голову ? Так тоді їм треба заборонити приймати участь у виборах.
громады по конституции ст142,143 жили бы как люди . Обьединяйтесь навколо своей публичной собственности и влады Загальных Зборив,украденой у громад . Вот и вся идея
Бо позбулись єдиної нормальної людини. І досі називаєте його гнилим.
Чого б не повторити цей покус у нас..
Будівля того, що з якоїсь невідомої причини називається "апеляційним судом".
Насправді - кишло тупоголових сєпарів.