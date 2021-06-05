УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13242 відвідувача онлайн
Новини Суспільство Агресія Росії проти України
22 004 30
смерть (6558) Азов (678) Ян Осока (1495)

Помер заступник командира полку "Азов" у справах тилу Олександр Павлюк (позивний Чак)

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Помер заступник командира полку

Вранці 5 червня раптово помер заступник командира полку "Азов" по тилу Олександр Павлюк (позивний Чак).

Про це йдеться на офіційному сайті полку "Азов", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Він був справжнім другом для кожного – умів згуртовувати людей і знаходив компроміси у будь-яких ситуаціях... У 18 років чоловік був призваний на строкову службу та служив у контингенті радянських військ у Німеччині. Влітку 2014 року чоловік познайомився з бійцями нашого підрозділу, після чого не роздумуючи восени цього ж року вступ у лави "Азову". Спочатку Чак виконував обов’язки обозного в третій сотні полку, потім був заступником по техніці. Боєць віддано служив та професійно виконував свої обов’язки, тож згодом став заступником командира полку з тилу. Унікальні організаційні здібності Чака дозволили практично створити і організувати з нуля тилове забезпечення полку, за час служби відновлено та побудовано військові містечка під потреби життєдіяльності підрозділів. Переважна більшість інфраструктурних об’єктів на той час побудована силами "Азову" за рахунок допомоги волонтерів, залучених завдяки діяльності Олександра Павлюка.

За час своєї відданої служби Олександр Павлюк був неодноразово нагороджений високими відзнаками, зокрема нагрудним знаком "За доблесну службу", грамотою від Верховної Ради України, нагрудним знаком "За відзнаку в службі", вогнепальною зброєю та орденом Данила Галицького.

Також читайте: Ветеран АТО Роман Кубишкін помер у госпіталі після шести років боротьби з надважким пораненням, якого зазнав у 2015 році. ФОТОрепортаж

Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям та побратимам. Смерть Чака — велика втрата для Азову та для всієї країни.

Пам’ятаємо! Герої – навіки живі!" - зазначається, зокрема, в повідомленні.

Олександр Миколайович Павлюк народився 30 березня 1963 року в Рокитному Рівненської області. В "Азові" служив у званні старшого лейтенанта і відповідав за матеріально-технічне забезпечення.

Про дату і час прощання буде повідомлено додатково.

Також дивіться: Казанський: Протасевич був в "Азові" як журналіст, це підтверджує сюжет "Громадського". ВIДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+45
Умер замкомполка "Азов" по тылу Александр Павлюк (позывной Чак) - Цензор.НЕТ 1266
показати весь коментар
05.06.2021 22:02
+39
Герои не вмирають!
показати весь коментар
05.06.2021 22:05
+36
Царство небесне...
показати весь коментар
05.06.2021 22:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Умер замкомполка "Азов" по тылу Александр Павлюк (позывной Чак) - Цензор.НЕТ 1266
показати весь коментар
05.06.2021 22:02 Відповісти
Герои не вмирають!
показати весь коментар
05.06.2021 22:05 Відповісти
Царство небесне...
показати весь коментар
05.06.2021 22:06 Відповісти
Царство тебе Небесное!
показати весь коментар
05.06.2021 22:09 Відповісти
RIP
показати весь коментар
05.06.2021 22:12 Відповісти
Спочивай з миром, Чак...
Помер заступник командира полку "Азов" по тилу Олександр Павлюк (позивний Чак) - Цензор.НЕТ 9923
показати весь коментар
05.06.2021 22:15 Відповісти
Світла пам'ять нашому Герою 😪😪😪
показати весь коментар
05.06.2021 22:28 Відповісти
Смерть самых лучших выбирает и щёлкает по одному... (с)
показати весь коментар
05.06.2021 22:45 Відповісти
Assassin's Creed Odyssey: Legend of the Eagle Bearer (Main Theme) | The Flight

Да ребята.Мы Спарта https://youtu.be/eA0nbtxfeq4 Помер заступник командира полку "Азов" у справах тилу Олександр Павлюк (позивний Чак) - Цензор.НЕТ 4901
показати весь коментар
05.06.2021 23:34 Відповісти
Помер заступник командира полку "Азов" у справах тилу Олександр Павлюк (позивний Чак) - Цензор.НЕТ 697
показати весь коментар
05.06.2021 23:39 Відповісти
Не чувачки.За наших генералов вы ответите
Bjorn Goes Into Battle One Last Time https://youtu.be/ANCAyz_U_oo Помер заступник командира полку "Азов" у справах тилу Олександр Павлюк (позивний Чак) - Цензор.НЕТ 315
показати весь коментар
05.06.2021 23:56 Відповісти
Гибнут стада и родня умирает.
Смертен и ты.
Но смерти не ведает
громкая Слава деяний достойных...
показати весь коментар
06.06.2021 00:36 Відповісти
Старшая Эдда. Я их обе(Старшую и Младшую) почти наизусть знаю. В английском переводе. Все-таки, хоть и наполовину, а это мои предки. Надо знать.
показати весь коментар
06.06.2021 00:50 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
показати весь коментар
06.06.2021 03:34 Відповісти
Учередное внезапное самоумирание.

У лісі під Харковом знайшли тіло Віталія Княжеського із вогнепальними пораненнями. Правоохоронці переконують, що він вчинив самогубство, вистіливши в себе з рушниці. Про смерть одного із засновників "Азову", політв'язня часів Януковича за посивним "Вітус" повідомив народний депутат України Ігор Мосійчук у Facebook.

Звістка про несподіване закриття правоохоронними органами справи про загадкову смерть ідеолога і юриста добровольчого батальйону «Азов» Ярослава Бабича викликала чималий резонанс. ... Таким чином, матеріали кримінальної справи й досі залишаються таємницею за сімома печатками.

К случаю с Бабичем и Княжеским уместным будет добавить и смерть 16 августа 2016 года азовца, военно-исторического реконструктора из России Александра Алябьева (Эрвин Корф), так и не успевшего поучаствовать в боевых действиях. Тело россиянина было обнаружено в расположении воинской части 3057 с пулей от автомата, к тому же в груди.

"Осмелюсь предположить, что до тех пор, пока у руля МВД продолжит оставаться Аваков, а в кресле первого зама главы Нацполиции - его фаворит в лице выходца из «Азова» Трояна, успешное раскрытие всем этим преступлениям не грозит. Так же, как ничто не угрожает и фактическим руководителям «любимой армии» министра - серому кардиналу «Азова» Сергею Коротких и голому королю Андрею Билецкому."
показати весь коментар
06.06.2021 09:37 Відповісти
Так само раптово помер Генерал у відставці Генадій Воробьов. Саме він відмовив Януковічу виводити війська ВВ проти майданівців у 2013-14рр і подав у відставку. А у 2015му через голову начгенштабу Муженка дав вночі наказ дебальцевському угрупуванню виходити з "неказана". Чим фактично врятував декілька тисяч українських військових від гарантованого розгрому. Через два роки 55річний чолов'яга, який до цього не мав проблем з серцем, раптово помер від "серцевої недостатності". Зник військовик, що відповідальний за оборону всього чорноморського узбережжя. Семена тримають у буцегарні. Чи не здається панству, що Україна вже у російському мішку? А вся ура-патріотична риторика - дешевий звіздьож?
показати весь коментар
06.06.2021 20:09 Відповісти
військовик, що відповідальний за оборону всього чорноморського узбережжя - играл в казино и перед исчезновением набрал долгов..............
показати весь коментар
19.06.2021 21:34 Відповісти
 
 