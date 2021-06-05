Помер заступник командира полку "Азов" у справах тилу Олександр Павлюк (позивний Чак)
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Вранці 5 червня раптово помер заступник командира полку "Азов" по тилу Олександр Павлюк (позивний Чак).
Про це йдеться на офіційному сайті полку "Азов", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Він був справжнім другом для кожного – умів згуртовувати людей і знаходив компроміси у будь-яких ситуаціях... У 18 років чоловік був призваний на строкову службу та служив у контингенті радянських військ у Німеччині. Влітку 2014 року чоловік познайомився з бійцями нашого підрозділу, після чого не роздумуючи восени цього ж року вступ у лави "Азову". Спочатку Чак виконував обов’язки обозного в третій сотні полку, потім був заступником по техніці. Боєць віддано служив та професійно виконував свої обов’язки, тож згодом став заступником командира полку з тилу. Унікальні організаційні здібності Чака дозволили практично створити і організувати з нуля тилове забезпечення полку, за час служби відновлено та побудовано військові містечка під потреби життєдіяльності підрозділів. Переважна більшість інфраструктурних об’єктів на той час побудована силами "Азову" за рахунок допомоги волонтерів, залучених завдяки діяльності Олександра Павлюка.
За час своєї відданої служби Олександр Павлюк був неодноразово нагороджений високими відзнаками, зокрема нагрудним знаком "За доблесну службу", грамотою від Верховної Ради України, нагрудним знаком "За відзнаку в службі", вогнепальною зброєю та орденом Данила Галицького.
Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям та побратимам. Смерть Чака — велика втрата для Азову та для всієї країни.
Пам’ятаємо! Герої – навіки живі!" - зазначається, зокрема, в повідомленні.
Олександр Миколайович Павлюк народився 30 березня 1963 року в Рокитному Рівненської області. В "Азові" служив у званні старшого лейтенанта і відповідав за матеріально-технічне забезпечення.
Про дату і час прощання буде повідомлено додатково.
Будь ласка, зачекайте...
Да ребята.Мы Спарта https://youtu.be/eA0nbtxfeq4
Bjorn Goes Into Battle One Last Time https://youtu.be/ANCAyz_U_oo
Смертен и ты.
Но смерти не ведает
громкая Слава деяний достойных...
У лісі під Харковом знайшли тіло Віталія Княжеського із вогнепальними пораненнями. Правоохоронці переконують, що він вчинив самогубство, вистіливши в себе з рушниці. Про смерть одного із засновників "Азову", політв'язня часів Януковича за посивним "Вітус" повідомив народний депутат України Ігор Мосійчук у Facebook.
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К случаю с Бабичем и Княжеским уместным будет добавить и смерть 16 августа 2016 года азовца, военно-исторического реконструктора из России Александра Алябьева (Эрвин Корф), так и не успевшего поучаствовать в боевых действиях. Тело россиянина было обнаружено в расположении воинской части 3057 с пулей от автомата, к тому же в груди.
"Осмелюсь предположить, что до тех пор, пока у руля МВД продолжит оставаться Аваков, а в кресле первого зама главы Нацполиции - его фаворит в лице выходца из «Азова» Трояна, успешное раскрытие всем этим преступлениям не грозит. Так же, как ничто не угрожает и фактическим руководителям «любимой армии» министра - серому кардиналу «Азова» Сергею Коротких и голому королю Андрею Билецкому."