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Держзрада на користь України: російську війську засудили до 8 років колонії

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Держзрада на користь України: російську війську засудили до 8 років колонії

Південний окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону засудив військову Тетяну Кузьменко до восьми років колонії з відстрочкою на два роки за звинуваченням в "державній зраді" на користь України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Призначили вісім років колонії загального режиму з відстрочкою до досягнення дитиною 14-річного віку. Справа була розглянута в особливому порядку і закритому режимі через матеріали, марковані грифом "цілком таємно", - повідомила прессекретар суду Олена Катькало.

У суді також стверджують, що Кузьменко визнала провину в державній зраді.

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Держзвинувачення просило для неї 12 років позбавлення волі.

Вирок ще не набрав чинності і може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Видання нагадує, що в квітні 2020 року ФСБ Росії заявило, що в окупованому Криму затримали учасників "української розвідувально-диверсійної групи", в яку входила "російська військова, підозрювана у видачі державної таємниці".

Групу нібито створив і курирував начальник підрозділу української військової розвідки полковник Олег Ахмедов.

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Топ коментарі
+12
Что-то мальчики рашисткие все больше под никами девочек выступают. Ну тебе не стыдно, дятел? Рашистские самочки тут не общаются, в инстаграмме тигровыми лосинами сверкают.
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05.06.2021 22:58
+11
Та просто рашотролль, На рабсее в опу готовы дать лишь бы бабло заработать. Хоть бы счет сбребанка срасееи выставили, ну чтобы на вазелин выслали им.
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05.06.2021 23:05
+10
Та це ж іванушка дурбецел з шостої палати. Він сьогодні так пігулки і не випив, ось його і штирить.
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05.06.2021 23:00
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Что-то мальчики рашисткие все больше под никами девочек выступают. Ну тебе не стыдно, дятел? Рашистские самочки тут не общаются, в инстаграмме тигровыми лосинами сверкают.
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05.06.2021 22:58 Відповісти
Та це ж іванушка дурбецел з шостої палати. Він сьогодні так пігулки і не випив, ось його і штирить.
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05.06.2021 23:00 Відповісти
Та просто рашотролль, На рабсее в опу готовы дать лишь бы бабло заработать. Хоть бы счет сбребанка срасееи выставили, ну чтобы на вазелин выслали им.
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05.06.2021 23:05 Відповісти
Агій на тебе, гукле прокуратна, най ті штири опришки француваті попід вориннєв виволали-єс! Гейби єдна коб'їта, а отік бо навуньила - дихтіти ніц чим!
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05.06.2021 22:55 Відповісти
-- а была ли польза Украине от такого ничтожного приговора? *)
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05.06.2021 22:44 Відповісти
скорее всего это пропаганда, что она могла выдать ?
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06.06.2021 06:30 Відповісти
фамилия украинская, это страшное в этом вся госизмена для росии
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05.06.2021 22:52 Відповісти
В рашке работника СИЗО судят за госизмену 😁. Следующими будут бомжи, а там и до мальчиша кибальчиша руки дойдут
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05.06.2021 23:07 Відповісти
Скажите, вы каждый раз вину на шныря перебрасываете?Это как бе обвинять Швондера в военном коммунизме.
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05.06.2021 23:13 Відповісти
Української державної влади не існує,як такої!!!Зелена пліснява ,це лише лялькова імітація держвлади !!!)))
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05.06.2021 23:18 Відповісти
служив стукачок - отримав значок...
а вже під ***** півсвіту лягло

Награждение офицера отдела КГБ Владимира Путина золотым значком дружбы между Германией и Советским Союзом. Дрезден, ГДР, 21 ноября 1987 года.

Держзрада на користь України: російську війську засудили до 8 років колонії - Цензор.НЕТ 4178
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05.06.2021 23:13 Відповісти
пора бы им орден новый ввести - распятыймальчегвтрусиках.... ну и там 1/2/3 степени
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06.06.2021 06:30 Відповісти
Как???????? Они ж трындят про один наротттт!!!!! Немедленно девочку отпустите, потому как, не может быть шпионажу в одном народе! Сибирские бандеровцы не дадут мне соврати!!!!😁😁😁😁
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05.06.2021 23:13 Відповісти
В семье одного нарота не без урода!
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05.06.2021 23:16 Відповісти
Да насрать на неё. Пусь они хоть все друг друга пересажают.
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06.06.2021 09:03 Відповісти
а в Украине "единорот"- нет "сидельцев - предателей Украины " в пользу рашиста- оккупанта
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06.06.2021 09:41 Відповісти
Є, і про це свідчить?
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28.07.2021 15:21 Відповісти
Были в России японские шпионы, потом американские шпионы, сейчас в основном украинские шпионы, причем в возрастающем количестве. Объяснений этому два: или у нас разведка в РФ хорошо работает и шпионов девать некуда, или у российского руководства от ненависти, злобы и бессилия уже крыша поехала.
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06.06.2021 12:07 Відповісти
 
 