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За 5 червня у МВЦ встигли прищепити 2,5 тис. осіб, чергу дуже затримують люди без декларації з лікарем, - директорка Департаменту охорони здоров'я Києва Гінзбург

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Здоров'я

За 5 червня у МВЦ встигли прищепити 2,5 тис. осіб, чергу дуже затримують люди без декларації з лікарем, - директорка Департаменту охорони здоров'я Києва Гінзбург

Люди, які прийшли на вакцинацію проти COVID-19 в Міжнародний виставковий центр без підписаної декларації з лікарем, затримують чергу на кілька годин.

На цьому наголосила директорка Департаменту охорони здоров’я м. Києва Валентина Гінзбург, аналізуючи результати третього дня роботи Центру вакцинації для зареєстрованих у мобільному додатку "Дія", передає Цензор.НЕТ з посиланням на сайт КМДА.

"Вже другі вихідні поспіль ми пропонуємо киянам вакцинуватися у досить зручному форматі. Зареєстровані на вакцинацію у "Дії" можуть прийти до МВЦ та щепитися. Зважаючи на велику кількість таких охочих минулими вихідними, наразі ми вдосконалили цей процес, розмежувавши потоки: окрема черга для запрошених та окрема для тих, хто також записаний у "Дії", але запрошення поки не отримав", нагадала Валентина Гінзбург.

Впродовж вакцинального дня, 5 червня, всього таким чином вакциною CoronaVac провакциновано понад 2500 осіб.

Та за словами директорки Департаменту охорони здоров’я, ця цифра могла бути значно більшою, відповідно значно більше киян могли сьогодні отримати захист від COVID-19.

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"На превеликий жаль, на вакцинацію приходить багато людей, в яких не підписано декларацію з лікарем. Для розуміння – процес вакцинації людей із декларацією триває близько 7 хвилин. Якщо декларації немає – близько пів години. Ось і порахуйте, на скільки швидше рухалася би черга, якщо у всіх охочих щепитися були декларації з лікарем", – зауважила Валентина Гінзбург.

Для порівняння Валентина Гінзбург навела цифри. За 7 годин вакцинування освітян, які мають декларації, одна бригада в середньому щепить 200 осіб, без заповнення інформаційної згоди. За той же час сьогодні в МВЦ – близько 100. І це при тому, що вакцина, якою щеплюють освітян, потребує більше часу щодо підготовки для введення.

"У мене наполегливе прохання до киян – приходьте на вакцинацію після підписання декларації. Це насамперед ваш зекономлений час. І повага до людей, які чекають у черзі, поки замість 7 хвилин для вас цілих 30 створюють електронну медичну картку. А ще – допомога лікарям, які у вихідні залишають родини, щоб якомога більше киян змогли почуватися у безпеці від COVID-19!" – закликала Валентина Гінзбург.
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Топ коментарі
+7
В США делают прививки прямо через окно автомобиля.

Как вы думаете, они там ждут чтобы номер страхового полиса сверить или проверяют тонну бумажек?
Помните: это те самые ЗЫбилы которые визжали нам про страну в смартфоне - это эти сверхмозги не додумались сделать предварительную электронную регистрацию чтобы в тех центрах только кололи людей на потоке.
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06.06.2021 00:09
+6
очередь сильно задерживают люди без декларации с врачом, - директор Департамента здравоохранения Киева Гинзбур

Самый большой пассажиропоток в метро Киева, на станции "Минская" - 30 000 человек в день.
Треть из них, покупают билеты.
Т.е. два кассира на станции, в состоянии обеспечить билетом 10 000 человек в день.
Количество покупателей (не посетителей) ТРЦ "Лавина" в выходной - 75 000 человек
А вы сделали 2 500 прививок в день...
Может дело в том, что вы рукожопы и все что вы умеете, это обманывать и воровать?
А организовать что либо полезное, вы просто не в состоянии?
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06.06.2021 00:05
+6
это не людт без декларации задерживают, а вы задерживаете придумав дурацкие правила и чтобы бумажками прикрывать свою опу
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06.06.2021 00:17
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Хрєновому танцюристу завжди омлет заважає !!!)))
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06.06.2021 00:02 Відповісти
цікаво,а ці суки з МОЗ ДЕСЬ інформували,що потрібна"угода з лікарем". За 5 червня у МВЦ встигли прищепити 2,5 тис. осіб, чергу дуже затримують люди без декларації з лікарем, - директорка Департаменту охорони здоров'я Києва Гінзбург - Цензор.НЕТ 9339
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06.06.2021 09:17 Відповісти
Аркадий Райкин - Бюрократия
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06.06.2021 09:23 Відповісти
очередь сильно задерживают люди без декларации с врачом, - директор Департамента здравоохранения Киева Гинзбур

Самый большой пассажиропоток в метро Киева, на станции "Минская" - 30 000 человек в день.
Треть из них, покупают билеты.
Т.е. два кассира на станции, в состоянии обеспечить билетом 10 000 человек в день.
Количество покупателей (не посетителей) ТРЦ "Лавина" в выходной - 75 000 человек
А вы сделали 2 500 прививок в день...
Может дело в том, что вы рукожопы и все что вы умеете, это обманывать и воровать?
А организовать что либо полезное, вы просто не в состоянии?
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06.06.2021 00:05 Відповісти
В США делают прививки прямо через окно автомобиля.

Как вы думаете, они там ждут чтобы номер страхового полиса сверить или проверяют тонну бумажек?
Помните: это те самые ЗЫбилы которые визжали нам про страну в смартфоне - это эти сверхмозги не додумались сделать предварительную электронную регистрацию чтобы в тех центрах только кололи людей на потоке.
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06.06.2021 00:09 Відповісти
Та славится новый бог Гипократ и научные вожди его.Ближе к телу.В кого нам верить в Бога или в Гипократа За 5 травня у МВЦ встигли прищепити 2,5 тис. осіб, чергу дуже затримують люди без декларації з лікарем, - директорка Департаменту охорони здоров'я Києва Гінзбург - Цензор.НЕТ 669
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06.06.2021 00:14 Відповісти
-- в гиппопотама...
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06.06.2021 00:16 Відповісти
Гиппопо не ХДС согласен За 5 травня у МВЦ встигли прищепити 2,5 тис. осіб, чергу дуже затримують люди без декларації з лікарем, - директорка Департаменту охорони здоров'я Києва Гінзбург - Цензор.НЕТ 8270
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06.06.2021 00:20 Відповісти
Гиппопо тот сразу в пятак на поражение,а эти щёчки подставляют,заручившись писанием За 5 травня у МВЦ встигли прищепити 2,5 тис. осіб, чергу дуже затримують люди без декларації з лікарем, - директорка Департаменту охорони здоров'я Києва Гінзбург - Цензор.НЕТ 2725
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06.06.2021 00:25 Відповісти
-- бардак и девичья фамилия...
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06.06.2021 00:15 Відповісти
это не людт без декларации задерживают, а вы задерживаете придумав дурацкие правила и чтобы бумажками прикрывать свою опу
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06.06.2021 00:17 Відповісти
мізансцена Райкіна
справки
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06.06.2021 09:20 Відповісти
2.5 тыс вот это массовость, одного стадиона будет недостаточно, надо на старый аэродром гнать всех...
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06.06.2021 00:19 Відповісти
-- на Чайку, шо ли? ... -- *)
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06.06.2021 00:27 Відповісти
За что не возьмется наша власть, все испохабит.
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06.06.2021 05:35 Відповісти
Це робиться ,щоб бiльш пенсiонерiв померло.
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06.06.2021 00:28 Відповісти
Зачем вам для прививки "декларация семейным врачем", зебилы? Есть идентификационный код, паспорт, шо вам еще надо? Мало того, на Березняках в Киеве, уволились 5 семейных врачей, попытки подписать декларации в других районах, отфутболиваются, все места заняты. Одним словом,организаторы-дебилы.
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06.06.2021 00:32 Відповісти
Только молитва.Молитва Гипократу даст вам надежду,больше чем вам может дать надежду церковь.Спешите!Роршах не врёт
За 5 травня у МВЦ встигли прищепити 2,5 тис. осіб, чергу дуже затримують люди без декларації з лікарем, - директорка Департаменту охорони здоров'я Києва Гінзбург - Цензор.НЕТ 2902 За 5 травня у МВЦ встигли прищепити 2,5 тис. осіб, чергу дуже затримують люди без декларації з лікарем, - директорка Департаменту охорони здоров'я Києва Гінзбург - Цензор.НЕТ 1661
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06.06.2021 00:38 Відповісти
БЛД! Жена захотела привиться, записалась на очередь в местном CVS(такая себе здотовезна аптека плюс супермаркет), через 3 дня поехала, приехала через час с первой прививкой. 2 дня тому поехала, получила вторую дозу. До речи, я прививаться не собираюсь,но у меня свои резоны....
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06.06.2021 01:08 Відповісти
ты просто неандерталец уровня развития, а вернее мракобесия
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06.06.2021 01:41 Відповісти
Сколько у тебя пенсия в деньгах(не гривнях)?
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06.06.2021 01:47 Відповісти
1850
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06.06.2021 09:37 Відповісти
Декларация о дискриминации.
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06.06.2021 05:35 Відповісти
Так сделайте для тех кто без декларации отдельную очередь.
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06.06.2021 07:14 Відповісти
Декларация всего лишь декларированная бумажка. Или вы вакцинируете или вы играетесь с бумажками. Вакцинировать надо по паспортам, или по свидетельствам рождения и то, чтобы вести учет.
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06.06.2021 07:32 Відповісти
в некоторых странах прививают чужих граждан без платно а нашим врачам подавай регистрацию у семейного врача!
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06.06.2021 07:55 Відповісти
не густо конечно у нас -
В Италии за пятницу, 4 июня, прививки от коронавируса получили почти 600 000 человек, что является рекордным показателем за один день.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa, такую ​​цифру объявили в органах здравоохранения на утро 5 июня.
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06.06.2021 08:01 Відповісти
А каким боком декларация к процессу вакцинации?? Есть паспорт..есть ИНН...этого вполне достаточно что бы внести в базу данные о человеке...и на это нужно меньше чем 8 минут...
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06.06.2021 09:18 Відповісти
 
 