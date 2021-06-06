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Прем'єр Білорусі Головченко про ситуацію із рейсом Ryanair: Вважаю, ми зможемо домогтися компенсації збитку

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Прем'єр Білорусі Головченко про ситуацію із рейсом Ryanair: Вважаю, ми зможемо домогтися компенсації збитку

Підлеглі "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, планують домагатися компенсації в контексті ситуації із рейсом Ryanair.

Про це заявив прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко в інтерв'ю програмі "Питання номер один" на телеканалі "Білорусь 1", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Авіаційна влада Білорусі від самого початку звернулася до усіх причетних сторін із проханням надати дані об'єктивного контролю. Досі жодного такого документа нам не надходило. Водночас всі дані об'єктивного контролю з білоруської сторони були негайно направлені встановленими каналами в Міжнародну організацію цивільної авіації (ІКАО) та низку інших європейських структур, які займаються авіаційною безпекою", - сказав Роман Головченко.

Він зазначив, що західні політики вимагають негайного розслідування ситуації із рейсом Ryanair. "Ми теж цього хочемо, але це питання не до нас. Ми виступили на засіданні Ради ІКАО, висловили свою позицію, але ІКАО досі не приступила до розслідування. Мене інформували, що комісія поки не сформована", - звернув увагу прем'єр-міністр.

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"Ми впевнені у своїй правоті і готові відстоювати свої інтереси в судовому порядку. Вважаю, що ми зможемо домогтися компенсації всієї заподіяної нам шкоди", - заявив Роман Головченко.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.
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Топ коментарі
+32
Вот она беларусская хуцпа во всей красе. ))
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06.06.2021 01:37
+30
...расправь воротник, премьер - щас тебе на него компенсацию и выложат, большую и лиловую... Премьер Беларуси Головченко о ситуации с рейсом Ryanair: Полагаю, мы сможем добиться компенсации ущерба - Цензор.НЕТ 6389
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06.06.2021 01:48
+28
Компенсации будут, только от Лукаческу.
Надеюсь весь его самолетно-ананасово посреднический бизнес накроется половьіми признаками бабушки *****.
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06.06.2021 01:50
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Вот она беларусская хуцпа во всей красе. ))
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06.06.2021 01:37 Відповісти
у }{уйлушки научились
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06.06.2021 01:46 Відповісти
Компенсации будут, только от Лукаческу.
Надеюсь весь его самолетно-ананасово посреднический бизнес накроется половьіми признаками бабушки *****.
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06.06.2021 01:50 Відповісти
Террористы думают откупится компенсацией ! Эт что та новенькое !
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06.06.2021 02:29 Відповісти
Вы не поняли,это они будут требовать СЕБЕ компенсации.
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06.06.2021 04:13 Відповісти
"Рассейский Крым" уже сім років "отримує" компенсацію за неподачу Україною води з Дніпра... Десь так будуть "отримувать" і білоруси...
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06.06.2021 04:28 Відповісти
Они имеют полное право требовать,но результат для них будет один -фунт дыма. А вот с них результат будет большой ценности. Вернее,потери для них уже есть.И большие.
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06.06.2021 06:19 Відповісти
По поводу права авиапирата требовть компенсации не знаю,но ЕС(+авиакомпании) имеет полное право наложить не только санкции(что он и сделал) ,но и выставить счет бел.диспетчерской службе и бел.власти за вынужденный обход воздушки Беларуси в целях безопасности,что повлекло повышение стоимости авиаперевозок.
Иск Головченко столкнется со встречным иском,причем, у премьера РБ,в отличие от ЕС, шансы на успех ничтожны.
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06.06.2021 10:34 Відповісти
...расправь воротник, премьер - щас тебе на него компенсацию и выложат, большую и лиловую... Премьер Беларуси Головченко о ситуации с рейсом Ryanair: Полагаю, мы сможем добиться компенсации ущерба - Цензор.НЕТ 6389
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06.06.2021 01:48 Відповісти
Вы, бульбожоры, еще должны выплатить моральную неустойку людям и компани а не про компенсации думаете.
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06.06.2021 01:48 Відповісти
ущербные хотят возместить им ущерб .... это лол)
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06.06.2021 01:49 Відповісти
Одни террористьі сбивают самолетьі, другие их захватьівают...Одно государство-террорист.
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06.06.2021 01:53 Відповісти
Пис@юки
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06.06.2021 01:56 Відповісти
Он вам батька? Ну и гены у вас.
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06.06.2021 02:11 Відповісти
ИКАО онемело от наглости террористов... Эти требования компенсации ущерба уже за гранью добра и зла
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06.06.2021 02:18 Відповісти
Да, действительно, ИКАО уже вторую неделю после своего "срочного" заседания молчит и даже не выражает озабоченность, не говоря уже об озабоченности очень глубокой.
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06.06.2021 09:38 Відповісти
Оце і є справжній тероризм у всій красі, коли цілу державу тероризують економічними санкціями і свавіллям у повітряному просторі.
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06.06.2021 09:42 Відповісти
Srazu vet zaveli mezdunorodnoje ugolovnoje delo po zaxvatu samoliota i zaloznikov.Rezultati budut potom FBR i drugije zanialis etim.Rasledovanije idiot
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06.06.2021 02:52 Відповісти
Каким боком к этому делу ФБР?
ФБР занимается внутренними расследованиями.
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06.06.2021 08:54 Відповісти
Da oni podkliuceni sovmesno s litovskimi i polskimi sluzbami,interpol takze.Eto nasi sledovatili tak skazali,potomu oni i nemozet govorit bolse.Vojenije razvetki takze ucastvujet.PIlot Rynair bil ruski familija ruskaja
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06.06.2021 09:32 Відповісти
Po 3 stajam ********** mezdunorodnoje ugolovnoje delo.Sam samoliot registrovan Polse
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06.06.2021 09:45 Відповісти
"с просьбой предоставить данные объективного контроляИсточник: https://censor.net/ru/n3269709
ХАМАС предоставит. Обращайтесь.
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06.06.2021 03:14 Відповісти
захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко
-- ничего он не захватывал! -- просто Путина с Тихановской не поделили...*)
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06.06.2021 03:29 Відповісти
- Скажіть, а чим відрізняється президент Білорусі Тіхановська від президента Білорусі Лукашенка?..
- Відсутністю вусів і лисини...
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06.06.2021 04:32 Відповісти
Можете плюнуть в меня всей своей слюной -- но к осени -- Белавия будет летать, куда хочет и в небе над Беларусью, будет больше самолётов, чем над Украиной...
...как и две недели тому назад, впрочем...
Почему? -- "Не скажу!" *)
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06.06.2021 03:37 Відповісти
А можно поинтересоваться,с чего это вдруг такие выводы,на каком основании?
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06.06.2021 04:15 Відповісти
-- на личном опыте и впечатлениях от него...*)
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06.06.2021 05:02 Відповісти
Наверное,все таки неправильные выводы,из опыта. Кому они нужны,-и Белавиа и Беларусь со своим небом? Европе? Для чего? Чтобы попасть в мордор? Для Европы это крюк небольшой,а вот для Беларуси -это крюк по самые гогошары!
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06.06.2021 06:10 Відповісти
Прям как гордон, клоун)))
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06.06.2021 04:18 Відповісти
Dolzen otpustit vsex politzakliucionix dlia naciala.Tut ne tolko Belavija no i ecio 4 Belorus kompaniji nebudet letat i eto na dolgo
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06.06.2021 08:14 Відповісти
Відпустить "политзаключенних для начала", а що потім хочуть латиші? адже опозиція на чолі з тіхановською і не думає про курс на ЄС, білоруси не хочуть в ЄС.
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06.06.2021 10:00 Відповісти
Eto jest ES trebovanija rezimu stob otpustili politiceskix zakliucionix,a nam litovcam pervuju ocered nebylo takogo sto bylo kogda 90 nasix posazyrov turistov okazalis zaloznikami teroristov v etom samoliote.Vot skazyte vy poleteli cerez stranu gde neprognozirovani terorist lukosenka mozet vziat zalozniki tebia posodit v podval nicego neobjasniaja s malenkimi detmi v tom cysle?Vot za eto nasi samolioti obajdut teritoriju ******** v liubom sluce sto resat ES dalse.Priciom tut Tichanovka i nasi mirnyje liudi zalozniki?
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06.06.2021 10:15 Відповісти
Prestavte ecio variant jeesli v tom samoliote s otdyxa leteli nasi liudi kotorix icet raska,vot nasi sudji,prokurori semjioj ix vet mogli zaderzat takze.Te sudji prokurori oni popali izza togo sto osudili 1991 goda prestupleoje raski.Tak sto nado rubit Belorus prostranstvo v liubom sluce poka terorist vo vlasti
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06.06.2021 10:24 Відповісти
А якщо б знайшли на літаку міни, тоді б пасажири не були заложниками? Не наводите тень на плетень. Тіхановская, яку Лукашенко пожалів і випустив, а цепкало утік, хочуть одного: щоб звільнили з в'язниці тіхановського і бабарику, а потім коли вони разом усунуть від влади бацьку, республіка стане губернією -- це головна місія агентів. Що тоді ви заспіваєте, латиші?
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06.06.2021 16:32 Відповісти
Kakije ecio mini,jesli tak i bylo tak srazu nado bylo sozat Vilnius aeroport,tot byl riadom.Poverte nasi specialisti na mnogo raz luce ixnix v takix voprosov.Dlia cego nado letet 3 raza dolse?Imi nelzia verit,oni nasego prezidenta byvsego xoteli obvinit sto tot jevrejev strelial na Belorus,xotia tomu bylo tolko 13 let v to vremia Прем'єр Білорусі Головченко про ситуацію із рейсом Ryanair: Вважаю, ми зможемо домогтися компенсації збитку - Цензор.НЕТ 9931Dalse im pojdut sankcji za nelegalov oni kazdi den nam zabrasyvajet.Budet ocen serioznyjue sankciji,mozet i po suse dorogi im zakryt v Evropu
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06.06.2021 17:04 Відповісти
Куди вони хочуть, це вже їх справа, головне аби наслідувались принципи вільного волевиявлення та дотримання прав і свобод громадян.
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06.06.2021 10:51 Відповісти
Фашистская белорусь ,наглеет с каждым днём , от безнаказанности 😡
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06.06.2021 05:52 Відповісти
подфашистская... главные фашисты в кремле и на мацковии... Белорусь гребут в их фарватере..
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06.06.2021 15:37 Відповісти
Не рівняй Палестину з Білоруссю.
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06.06.2021 16:35 Відповісти
погнала пропаганда
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06.06.2021 06:17 Відповісти
Доброго раночку😄
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06.06.2021 06:22 Відповісти
Невиданная наглость! ИМ ЕЩЕ И ДОЛЖНЫ!!!
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06.06.2021 06:40 Відповісти
Смерть фашистским оккупантам! Фюрер капут! Свободу Беларуси!
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06.06.2021 07:02 Відповісти
Я так понимаю,это он плешивому намекает на компенсацию?..так и представляются потомки гитлера,требующие компенсации от союзников.
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06.06.2021 07:33 Відповісти
Такие новости можно и не печатать. Белорусы и сами понимают,что это бред.
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06.06.2021 08:13 Відповісти
Ага, давайте вже, пробивайте дно: "в нескольких крупнейших столицах мира заложены грязные бомбы с отходами Белорусской АЭС. Немедленно платите деньги, снимайте санкции и вообще выполняйте все наши условия, иначе Чернобыль с Фукусимой покажутся мелкими авариями!" 💣💣💣☢️☢️☢️💥💥💥
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06.06.2021 08:35 Відповісти
Премьер Беларуси Головченко о ситуации с рейсом Ryanair: Полагаю, мы сможем добиться компенсации ущерба - Цензор.НЕТ 4081
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06.06.2021 08:41 Відповісти
И ведь таки не останутся без компенсации. Правда компенсацию заплатят российские пенсионеры, но им не привыкать.
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06.06.2021 08:42 Відповісти
Це реакція на те, що кожний пасажир цього рейсу Райнейр має право на відшкодування шкоди за невиконнання компанією умов договору перевезення. Бсср, упреждаючи наслідки регресного стягнення збитків компанією Райнейр та збитків завданий цій компанії незаконними діями Бсср, вживає заходи. Але робить це як звичайне совкове лайно - тупо.
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06.06.2021 08:45 Відповісти
Нормальна постановка питання. Райнайр тіпа крута міжнародна компанія. Повинна судитися з Бєларуссю.
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06.06.2021 15:55 Відповісти
Берите Луку, берите Протасевича и Сапегу как свидетелей, и вместе с ними в Гаагу. Там с суде всего и добьетесь...
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06.06.2021 08:49 Відповісти
в суде
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06.06.2021 08:52 Відповісти
А що в тій Гаазі? Гаага всьо. Той суд ще в 18-му році Трамп оголосив нелегітимним.
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06.06.2021 19:47 Відповісти
Компенсацію вимагай у Луки.
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06.06.2021 08:55 Відповісти
Пірат визнав, що його банда ущербна! 😂
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06.06.2021 09:08 Відповісти
Бацька вирішив взяти бандюганським нахрапом Прем'єр Білорусі Головченко про ситуацію із рейсом Ryanair: Вважаю, ми зможемо домогтися компенсації збитку - Цензор.НЕТ 6932
Може європейці ще і виплатять... хто зна....
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06.06.2021 09:09 Відповісти
Дурень думкою радіє, як казала моя бабуся.
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06.06.2021 09:24 Відповісти
Для кого скот лукашенко батька...тому ***** дядька...
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06.06.2021 09:45 Відповісти
Меня мучают сомнения ,а точно белорусь в 44-м от фашистов освободили , и шо они отмечают 9-го мая 🤔🤦😳
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06.06.2021 09:49 Відповісти
Нужно подать на Райанэйр в Лондонский суд!! Если не получится, обратиться в ООН!
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06.06.2021 10:09 Відповісти
За что на ryanair в суд подавать, за то что не упали и не разбились, причинив картофельному таракану столько проблем?
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06.06.2021 10:54 Відповісти
Ты добьёшься себе только тюрьмы за активное участие в узурпации власти в р. Белорусь кровавым преступником.
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06.06.2021 11:59 Відповісти
 
 