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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Азовське море (1501) Крим (12757) Росія (47279) вода (910) Хуснуллін Марат (7)

Росіяни заявляють, що прісна вода під Азовським морем є, обіцяють подробиці повідомити до липня

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росіяни заявляють, що прісна вода під Азовським морем є, обіцяють подробиці повідомити до липня

Геологічна розвідка, яка ведеться в Азовському морі, показала, що під дном моря є прісна вода. Повна інформація з'явиться приблизно до кінця липня.

Про це повідомив ТАСС віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін, передає Цензор.НЕТ.

"Ми провели геологічну розвідку, вода точно є, зараз вираховуємо її запаси, на якій глибині, як далеко від берега [вона розташована]. Десь до кінця липня матимемо повну інформацію", - сказав він.

Хуснуллін також додав, що "локально всі питання в Криму вирішили з водою".

Читайте також: Окупанти пробурили перші свердловини в Азовському морі для пошуку прісної води для Криму

Маріонетка Кремля Сергій Аксьонов повідомив про намір вирішити проблему зрошення полів, що виникла після перекриття Північно-Кримського каналу, з допомогою прісної води з-під Азовського моря.

Нагадаємо, в окупованих Ялті, Алушті, Сімферополі і їхніх передмістях було запроваджено графіки подачі питної води. У Севастополі запроваджено режим підвищеної готовності. Після реалізації частини плану уряду РФ обмеження вдалося пом'якшити. Вони, як і раніше, діють тільки в Алушті.
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Топ коментарі
+33
А вообще странные они))) Как газ, так трубы тянут за тысячи км, а как вода, так везде ее пытаются найти))) А от Дона, несчастных 300 км протянуть не могут))))
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06.06.2021 02:31
+26
В перші роки після розвалу СРСР випало служить у Криму. Райцентр. Військовий гарнізон. Був здивований - у кожному приміщенні, де працюють люди, на підвіконнях, стоять по кілька трьохлітрових банок води. В одних вода повністю прозора, в інших - на дні банок вапняковий осад у палець товщиною. Попередили - воду з-під крана не пить, якщо нирки бережеш! Тільки ту що добу, не менше, вистоялася в банці! Перше, що робили люди прийдучи на службу - зливали воду з осаду у інші банки, осад виливали, а в банки набирали свіжу з-під крана і ставили на "вистойку". Північнокримський канал проходив на відстані кілометра, однак у командування і думки не виникало качать воду звідти, бо ту воду теж необхідно було фільтрувать і очищать. Яку "воду" "карєнниє кримчане з рязанськими мордами" п"ють зараз - можна тільки уявить!
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06.06.2021 04:11
+22
Да там полно пресной воды.
Просто специально обученные бурундучки рыбки ее солят и получается морская. Россияне заявляют, что пресная вода под Азовским морем есть, обещают подробности сообщить к июлю - Цензор.НЕТ 5075
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06.06.2021 02:23
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Загадка;Стоит по уши в дерьме и готовится к войне.Кто это?
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06.06.2021 09:56 Відповісти
Все правильно, зачем искать лёгкие пути, чем больше денег будет украдено, тем лучше для всех, а это они умеют делать лучше всех в мире!😁😁😁😁
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06.06.2021 10:07 Відповісти
С другой стороны, если у них не получится с реализацией этой идеи, могут от безвыходности рыпнуться полномасштабно на "юго-восток" за водой. Не без предварительных провокаций и кровищи, всё как они умеют. А чтоб обеспечить нужную "картинку" для СМИ- кровищи мирного населения будет много. Крыса загнанная в угол кидается хоть на кошку, хоть на человека. У пыни, как раз, такая ситуация была- "травма детства" можно сказать).А если бы родители отвели бы его к специалистам по дет.психологии в своё время, может и мир бы сейчас дышал спокойнее...


"Просто шел по лестнице, спускался, крысу увидел, начал ее гонять. Загнал ее в какой-то угол. А она развернулась и побежала за мной. И не просто побежала, она еще и с лестницы на лестницу, с перелета на перелет. Пыталась прыгнуть мне на голову", - Путин.
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06.06.2021 10:33 Відповісти
а зачем? они сейчас достроят газопровод и скажут вам газ нам воду,напомню мы примерно 10 млрд покупаем по реверсу, словакам по сп газ не доставить там ветки нету и где недостачу брать?
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09.06.2021 00:57 Відповісти
О правдивости кацапов и их союзника - ХАМАС
Внезапно...
«Трехлетняя палестинская девочка», которая якобы погибла в результате израильской бомбежки, нашлась живой в Подмосковье
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06.06.2021 10:48 Відповісти
Ага...вода есть...но где она и на какой глубине мы не знаем...😁
Пишите есЧо...
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06.06.2021 10:57 Відповісти
Кацапы,да там воды везде хоть залейся. Глазки откройте. Правда она немного соленая. Но ради ,,империи,, можно и такую попить,правда?
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06.06.2021 11:17 Відповісти
Постепенно увеличивая глубину скважины под Азовским морем, упорные российские бурильщики нашли источник пресной воды. Это оказался водопровод Буэнос-Айреса.
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06.06.2021 11:18 Відповісти
Росіяни заявляють, що прісна вода під Азовським морем є, обіцяють подробиці повідомити до липня - Цензор.НЕТ 2765 если хорошо побурить можна пробуриться прямо в Амазонку)
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06.06.2021 11:41 Відповісти
Единственная ценность таких вот кацапских навастей - лишнее подтверждение что в Крыму с водой полная жопа.
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06.06.2021 11:40 Відповісти
москали нашу канализацию с водой перепутали... пейте, курвы, на здоровье, мы вам еще отольем...Росіяни заявляють, що прісна вода під Азовським морем є, обіцяють подробиці повідомити до липня - Цензор.НЕТ 2380 Росіяни заявляють, що прісна вода під Азовським морем є, обіцяють подробиці повідомити до липня - Цензор.НЕТ 7287
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06.06.2021 12:58 Відповісти
Это понятно, что полная информация появится к концу июля. А к концу июля какого года, года то какого?
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06.06.2021 14:00 Відповісти
Там нарешті дощі пішли, тож "інформація" з'явиться на тлі перемоги з заповненням водосховищ.
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06.06.2021 14:59 Відповісти
Да качайте..хватит трубить об этом.. Тут главное потом за мостом смотреть, а то просядет .
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06.06.2021 14:12 Відповісти
видно жопа там .
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06.06.2021 14:25 Відповісти
А сколько воды НАД Азовским морем - целые тонны чистейшей дождевой воды
внаглую пролетают мимо.
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06.06.2021 14:43 Відповісти
Там логіка проста - дупу драли за путінспасі! - будуть сидіти рівно, що б не відбувалося. Хоч лише на годину за добу вмикатимуть воду, усі мовчатимуть. З цієї причини вирішення проблеми здебільшого просто імітуватимуть, а наповнення водосховищ дощем видаватимуть за результати своєї діяльності чи водної сомодостатності Криму і без ПКК. Вкидати мільярди баксів в реальне вирішення вони не бажають, їм зручніше сухопутний коридор пробивати, коли що.
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06.06.2021 14:56 Відповісти
пиляйте "гири" вони золоті!!! Остап БАНДЕРА.
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06.06.2021 15:45 Відповісти
Зброд на раіссі під назвою під..а...р..а..с.и.. знову знищать море, птім скажуть "нє палучілась" і умиють руки.. Одне слово - під..а...р..а..с.и.. і країна ж під..а ..Расєя
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06.06.2021 15:49 Відповісти
сколько экспрессии и ненависти, ЙАда и желчи
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06.06.2021 19:33 Відповісти
Всё пропал Азов, на который еще ходил питер-раз - ху*ло и это прос*ёт. Превратят в очередное мокшанское болото - это им ближе. Типичные эрэфийские пи*арасы. Будет граница по болоту - как с быларусью.
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06.06.2021 15:49 Відповісти
А вот все, что от сахалина, до Карпат, все руССкое. А ЧТО такое "руССкие", чьи холопи?
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06.06.2021 17:55 Відповісти
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