Геологічна розвідка, яка ведеться в Азовському морі, показала, що під дном моря є прісна вода. Повна інформація з'явиться приблизно до кінця липня.

Про це повідомив ТАСС віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін, передає Цензор.НЕТ.

"Ми провели геологічну розвідку, вода точно є, зараз вираховуємо її запаси, на якій глибині, як далеко від берега [вона розташована]. Десь до кінця липня матимемо повну інформацію", - сказав він.

Хуснуллін також додав, що "локально всі питання в Криму вирішили з водою".

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Маріонетка Кремля Сергій Аксьонов повідомив про намір вирішити проблему зрошення полів, що виникла після перекриття Північно-Кримського каналу, з допомогою прісної води з-під Азовського моря.

Нагадаємо, в окупованих Ялті, Алушті, Сімферополі і їхніх передмістях було запроваджено графіки подачі питної води. У Севастополі запроваджено режим підвищеної готовності. Після реалізації частини плану уряду РФ обмеження вдалося пом'якшити. Вони, як і раніше, діють тільки в Алушті.