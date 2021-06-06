Воїн ЗСУ підірвався на невідомому пристрої на Донбасі, від початку доби найманці РФ зробили один обстріл, - штаб
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На Донбасі за минулу добу, 5 червня, не було зафіксовано жодного випадку порушення режиму припинення вогню. У неділю, 6 червня, український військовослужбовець підірвався на невідомому вибуховому пристрої.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил.
"Унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зазнав бойового травмування. Йому надано необхідну медичну допомогу і доставлено до лікувальної установи. Стан здоров'я захисника середньої тяжкості", - заявили в штабі.
Крім того, від початку цієї доби окупаційні війська один раз відкривали вогонь по позиціях ООС поблизу населеного пункту Піски. Проросійські бойовики застосували міномети 120-го калібру.
Топ коментарі
+26 Вася Шевченко f77d76ba
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(..горіть у пеклі москалі (с).... і вата, що закликала в наш дім чужого солдата...
https://myrotvorets.center/criminal/kostin-ruslan-anatolevich/
руссссскій мір зайшов, а свій язик так і не вивчили...
Нема змоги дослідити зразки уламків, бо це сіра зона чи це саморобний пристрій?
Швидкого одужання нашому захиснику.
Весна 2014 го, початок АТО на Луганщині. Бійці ЗСУ на новому військовому КРАЗі їдуть
брататись (бухати) з расєянами. Побухали, побратались, їдуть назад на тому ж КРАЗі і
підриваються на "братській" протитанковій міні. КРАЗу гаплик, на звалище, ніхто не загинув,
контузії. Бійці возбухали коли командування виписало їм рахунок за знищений КРАЗ.
Мораль - ось такий він недешевий і вбивчий "братскій" мір.