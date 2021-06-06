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Воїн ЗСУ підірвався на невідомому пристрої на Донбасі, від початку доби найманці РФ зробили один обстріл, - штаб

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Воїн ЗСУ підірвався на невідомому пристрої на Донбасі, від початку доби найманці РФ зробили один обстріл, - штаб

На Донбасі за минулу добу, 5 червня, не було зафіксовано жодного випадку порушення режиму припинення вогню. У неділю, 6 червня, український військовослужбовець підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил.

"Унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зазнав бойового травмування. Йому надано необхідну медичну допомогу і доставлено ​​до лікувальної установи. Стан здоров'я захисника середньої тяжкості", - заявили в штабі.

Крім того, від початку цієї доби окупаційні війська один раз відкривали вогонь по позиціях ООС поблизу населеного пункту Піски. Проросійські бойовики застосували міномети 120-го калібру.

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Топ коментарі
+26
найскорішого одужання і повного відновлення нашому воїну світла...
...
(..горіть у пеклі москалі (с).... і вата, що закликала в наш дім чужого солдата...
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06.06.2021 08:15
+12
утилизирован 4 июня
https://myrotvorets.center/criminal/kostin-ruslan-anatolevich/

Воїн ЗСУ підірвався на невідомому пристрої на Донбасі, від початку доби найманці РФ зробили один обстріл, - штаб - Цензор.НЕТ 4751
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06.06.2021 08:39
+10
«понабиться»
руссссскій мір зайшов, а свій язик так і не вивчили...

Воїн ЗСУ підірвався на невідомому пристрої на Донбасі, від початку доби найманці РФ зробили один обстріл, - штаб - Цензор.НЕТ 1446
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06.06.2021 08:49
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найскорішого одужання і повного відновлення нашому воїну світла...
...
(..горіть у пеклі москалі (с).... і вата, що закликала в наш дім чужого солдата...
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06.06.2021 08:15 Відповісти
а наши минометчики тренировались/соревновались ... на кошках.. Воин ВСУ подорвался на неизвестном устройстве на Донбассе, с начала суток наемники РФ совершили один обстрел, - штаб - Цензор.НЕТ 9117 Воин ВСУ подорвался на неизвестном устройстве на Донбассе, с начала суток наемники РФ совершили один обстрел, - штаб - Цензор.НЕТ 8719
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06.06.2021 08:19 Відповісти
утилизирован 4 июня
https://myrotvorets.center/criminal/kostin-ruslan-anatolevich/

Воїн ЗСУ підірвався на невідомому пристрої на Донбасі, від початку доби найманці РФ зробили один обстріл, - штаб - Цензор.НЕТ 4751
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06.06.2021 08:39 Відповісти
«понабиться»
руссссскій мір зайшов, а свій язик так і не вивчили...

Воїн ЗСУ підірвався на невідомому пристрої на Донбасі, від початку доби найманці РФ зробили один обстріл, - штаб - Цензор.НЕТ 1446
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06.06.2021 08:49 Відповісти
"бешенные деньги"? Воїн ЗСУ підірвався на невідомому пристрої на Донбасі, від початку доби найманці РФ зробили один обстріл, - штаб - Цензор.НЕТ 9428
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06.06.2021 10:51 Відповісти
Нет порядка, нет точных карт минных полей, минируют кто попало и где попало. Думаю у сепаров тоже самое.
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06.06.2021 08:55 Відповісти
Що означає "на неізвєстном"?
Нема змоги дослідити зразки уламків, бо це сіра зона чи це саморобний пристрій?
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06.06.2021 09:03 Відповісти
Алекс,ну кто будет заморачиваться и делать какие то мины?На осколках же нет бирки...Недавно на цензоре была новость,что какая то подруга прошла все минные поля и вышла на КПП аж на нашей стороне.Обыкновенная гражданская.Как солдаты находят для себя эти устройства,большая,для меня,загадка...
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06.06.2021 14:57 Відповісти
Всё смешалось у чепушил, вышиванки, кокошники...
Воїн ЗСУ підірвався на невідомому пристрої на Донбасі, від початку доби найманці РФ зробили один обстріл, - штаб - Цензор.НЕТ 5243
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06.06.2021 09:42 Відповісти
Так у них все так "намішане" - в історії, етнографії, релігії, кухні "Насмикали шматків" звідусюди і назвали цю "мішанину" "русским миром"!
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06.06.2021 09:47 Відповісти
Воїн ЗСУ підірвався на невідомому пристрої на Донбасі, від початку доби найманці РФ зробили один обстріл, - штаб - Цензор.НЕТ 5961
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06.06.2021 09:51 Відповісти
Терористи дистанційно мінують, та підірвався наш боєць на невідомо чому? Зазеленська "реальність" для стада.
Швидкого одужання нашому захиснику.
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06.06.2021 10:47 Відповісти
а дехто шашличок жарить
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06.06.2021 17:07 Відповісти
Не дехто а ненажера янєлохМінє42, й жлоб до того, бо жерти на камеру то жлобство.
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06.06.2021 22:58 Відповісти
Реальна історія-
Весна 2014 го, початок АТО на Луганщині. Бійці ЗСУ на новому військовому КРАЗі їдуть

брататись (бухати) з расєянами. Побухали, побратались, їдуть назад на тому ж КРАЗі і
підриваються на "братській" протитанковій міні. КРАЗу гаплик, на звалище, ніхто не загинув,
контузії. Бійці возбухали коли командування виписало їм рахунок за знищений КРАЗ.
Мораль - ось такий він недешевий і вбивчий "братскій" мір.
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07.06.2021 01:10 Відповісти
 
 