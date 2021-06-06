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За добу в Україні від COVID-19 померли 42 людини, зафіксовано 937 нових випадків зараження, 4 516 осіб одужали

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

За добу в Україні від COVID-19 померли 42 людини, зафіксовано 937 нових випадків зараження, 4 516 осіб одужали

За минулу добу в Україні підтвердили 937 нових випадків коронавірусу COVID-19. Вперше від початку 2021 року зафіксовано менше тисячі випадків за добу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Ради нацбезпеки й оборони.

Зокрема, за минулу добу від ускладнень коронавірусу померли 42 людини. У лікарні потрапили 994 людини, а одужали від COVID-19 за минулу добу 4 516 українців. Серед нових хворих 50 дітей і 28 медпрацівників.

Найбільше нових випадків коронавірусу підтвердили в Києві, Київській, Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях.

За добу протестовано на коронавірус: методом ПЛР - 16 749 людей, методом ІФА - 3 953 особи, експрес-тестами - 11 567 осіб.

Читайте також: За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 57 440 осіб, загалом - 1 177 373, - МОЗ
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Топ коментарі
+3



Лікуючий Лікар

@atom_mono84

·8 год

Хочу вам сказати, що нашій медицині прийшла ***da. Ніякого забезпечення нема, гідної платні, нічого нема. Тільки скарги, тому медики злі. Без забезпечення, без поваги. Ми як хижак загнаний у кут, залишається тільки напасти у відповідь. Надію яку нам дали Супрун та Порох знищено.
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06.06.2021 09:38
+3
Супрун развалила то , что было. Вы о чем вообще?
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06.06.2021 10:12
+2
И вакцинация на уровне плинтуса...и заболеваемость вниз пошла...вот такое интересное кино...
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06.06.2021 09:38
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Як прибрали Степашку, так і вірусу гаплик.
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06.06.2021 08:45 Відповісти
Во вторник будет в 3 раза больше
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06.06.2021 09:32 Відповісти
И вакцинация на уровне плинтуса...и заболеваемость вниз пошла...вот такое интересное кино...
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06.06.2021 09:38 Відповісти
Думаю, заболеваемость пошла вниз, потому что большинство взрослых переболели (дети этой гадостью почти не болеют). Официально заболееших и переболевших 2214517 , реально нужно умножать где-то на 10. Теперь вопрос, насколько хватит иммунитета. От гриппа хватает примерно на год.
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06.06.2021 09:44 Відповісти



Лікуючий Лікар

@atom_mono84

·8 год

Хочу вам сказати, що нашій медицині прийшла ***da. Ніякого забезпечення нема, гідної платні, нічого нема. Тільки скарги, тому медики злі. Без забезпечення, без поваги. Ми як хижак загнаний у кут, залишається тільки напасти у відповідь. Надію яку нам дали Супрун та Порох знищено.
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06.06.2021 09:38 Відповісти
Супрун развалила то , что было. Вы о чем вообще?
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06.06.2021 10:12 Відповісти
Побачите скоро.
О чьом я...
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06.06.2021 10:30 Відповісти
И что я увижу? Вы бредите, как обычно
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06.06.2021 11:30 Відповісти
Плоди своїх безвідповідальних діянь.
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06.06.2021 11:31 Відповісти
Насправді, реальну картину смертностті від коронавірусу в нашій краіні , зелені тварини, приховують !
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06.06.2021 09:53 Відповісти
Госпитализация не уменьшается, статистика занижена.
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06.06.2021 10:36 Відповісти
Мене дуже вразила вчорашня черга на вакцинацію в Києві та ніяких черг на вакцинацію в Італії. А чим ми гірші за італійців?
Українській народ просто не хоче жити. Він це довів, коли обрав у президенти нікчему, яка веде нас до знищення.
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06.06.2021 11:39 Відповісти
 
 