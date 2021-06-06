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українська мова (777) чиновник, урядовець (709) тест (275)

Найближчим часом іспит на володіння українською мовою складуть близько 150 тисяч чиновників, - Демська

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Найближчим часом іспит на володіння українською мовою складуть близько 150 тисяч чиновників, - Демська

Українські державні службовці з липня 2021 року складатимуть іспит на володіння українською мовою - без відповідного сертифіката вони не зможуть отримати посаду. Запустити іспит планують 16 липня, складати його найближчим часом прийдуть близько 150 тисяч чиновників.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це розповіла голова Національної комісії із стандартів державної мови Орися Демська.

Скласти іспит належить службовцям усіх рангів, від міністрів до директорів шкіл і тих, хто починає працювати на певній посаді. Чинних держслужбовців норма закону не торкнеться, але у разі зміни посади і за бажання залишитися на держслужбі скласти іспит доведеться.

Іспит складається з двох частин: письмової та усної, що містять чотири блоки (тестові "Культура мови", "Читання" і практичні "Письмо", "Говоріння"). Структура іспиту буде схожа на міжнародний іспит з іноземної мови. Він розрахований на рівень С1 або С2 - найвищий за міжнародною шкалою.

"Ми проводимо зараз апробацію завдань і системи. Понад 70 відсотків учасників здали пробний іспит успішно. (...) На нашому сайті буде розміщено тренажер із реальними завданнями. Ми зараз розглядаємо можливість того, щоб всі екзаменаційні завдання були відкритими. Хочемо, щоб банк завдань містив не менше трьох тисяч завдань. Тоді все викладемо у вільний доступ, а комп'ютер потім буде рандомно обирати частину з них для екзаменаційної сесії", - додає Демська.

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Голова комісії також уточнила, які заходи планується вжити, щоб захистити від недобропорядності. Це і відеоспостереження, і, за потреби, прокторинг (процедура спостереження і контролю над перебігом екзамену).

Виконану тестову частину іспиту перевіряє комп'ютер, а потім претендент починає частину "Письмо". Усна частина здається з екзаменатором, запис розмови відправляється на перевірку іншому екзаменатору, який має мешкати не в одному місті з претендентом. Живого спілкування між претендентом і екзаменатором немає, тільки онлайн через кабінет екзаменатора.

На основі результатів іспиту комісія ухвалить рішення щодо кожного учасника. Щоб отримати сертифікат, потрібно набрати 70% + 1 бал від загальної кількості балів. Сертифікат буде діяти безстроково.

Випробувальні майданчики буде створено у всіх областях України, місцевим чиновникам не доведеться їхати до Києва, щоб здати іспит на володіння державною мовою, уточнила Демська.

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Топ коментарі
+16
Та невже...
Почнете з Зеленського та Авакова ?
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06.06.2021 09:07
+10
Треба застосовувати інше формулювання.
Не на володіння українською мовою - а іспит на володіння ДЕРЖАВНОЮ мовою.
Бо чиновник держави Україна зобов'язаний володіти державною мовою.
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06.06.2021 09:43
+8
Генацид рускаязичнай чєлюсті!!!
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06.06.2021 09:10
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Та невже...
Почнете з Зеленського та Авакова ?
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06.06.2021 09:07 Відповісти
так Аваков не попадає. читай статтю.
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06.06.2021 09:41 Відповісти
А як так не попадає ?
Він хіба не чиновник ?
Щось законодавство в нас погане.
І це годі вже терпіти.. Ще окремо під одного недоумка закони пишуться.
Взагалі вже знахабніли.
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06.06.2021 09:45 Відповісти
на початку ж року була стаття на цю тему, там було, що мєнти -святіші інших.
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06.06.2021 09:51 Відповісти
Конечно, будут и те категории, которые не будут сдавать, по крайней мере в 2021 году, возможно, будут какие-то изменения в законе. Это касается в первую очередь депутатов, такова уж норма закона, ничего не поделаешь, и правоохранительные структуры.Источник: https://censor.net/ru/n3240269

16 июля 2021 года вступает в силу норма закона о том, что каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления должен сдавать экзамен на уровень владения украинским языкомИсточник: https://censor.net/ru/n3229072

Аваков вже на посаді.
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06.06.2021 09:58 Відповісти
Действующих госслужащих норма закона не коснется, но при смене должности и желании остаться на госслужбе, сдать экзамен придется.Источник: https://censor.net/ru/n3269717
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06.06.2021 10:02 Відповісти
Предлагаю первым принять экзамен у Кличко.. ( правда как в том анекдоте, он как "задумается" то и по русски не очень..Шутка).. а потом и вправду Аваков ( должность обязывает)
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06.06.2021 14:09 Відповісти
у жертв срана.уа вже підгорає
Найближчим часом іспит на володіння українською мовою складуть близько 150 тисяч чиновників, - Демська - Цензор.НЕТ 9708"
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06.06.2021 17:59 Відповісти
Совковоє керівництво держпідприємств включно?
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06.06.2021 09:09 Відповісти
Чинних держслужбовців норма закону не торкнеться, але у разі зміни посади і за бажання залишитися на держслужбі скласти іспит доведеться.Джерело: https://censor.net/ua/n3269717
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06.06.2021 09:59 Відповісти
Генацид рускаязичнай чєлюсті!!!
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06.06.2021 09:10 Відповісти
поменяем русскоговорящую щелепу за недорого
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06.06.2021 09:21 Відповісти
Оооооооо! Свіженьке баблішко! Рюкзаков здасть з першого разу! Зеля ооооооооо.., я балдю!
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06.06.2021 09:22 Відповісти
ті,хто вже на посаді, не здають.
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06.06.2021 09:42 Відповісти
Насолодааааа, повірити не можу, так ющенко? Бджіл тобі в дупу...
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06.06.2021 09:27 Відповісти
Шановному сайту "Цензор.нет" слід подавати новини виключно українською. Наперед вдячний !
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06.06.2021 09:27 Відповісти
не слід. цензор лише повинен із наступного року зробити україномовну версію стартовою. що зараз не є таким.
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06.06.2021 09:43 Відповісти
Україномовна версія стоїть першою.
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06.06.2021 10:37 Відповісти
тільки новини там з запізненням від рос версії.
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06.06.2021 11:08 Відповісти
гдэ? загугли цензор і нажми на лінк - тебе виведе на рос.версію. а укр.версі. треба задавати у гулі так " цензор.нет українською".
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06.06.2021 11:44 Відповісти
те, що ти будучі на сайті можеш перемикатись між мовами, не є "стартова мова", "державною за замовчуванням".
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06.06.2021 11:47 Відповісти
++++!+!+++++++++++!!!!
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06.06.2021 10:46 Відповісти
Еще один сегмент коррупции. Экономика РОЗ - распил, откат, занос. Если дипломы об образовании, водительские права, паспорта и прочие "корочки" продаются, то "экзамен на владение украинским языком" тем более... Для чиновников...? Среди своих... ?Тем более!
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06.06.2021 09:29 Відповісти
Какие расценки? Почем в Одессе руберойдд нынче.
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06.06.2021 09:31 Відповісти
Що за недолуге рішення! Проценти, комп'ютери, курси і т.п. Треба зразу викласти прайс-лист і кому заносити, тоді всі держслужбовці вмить стануть україномовними.
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06.06.2021 09:32 Відповісти
Найближчим часом іспит на володіння українською мовою складуть близько 150 тисяч чиновників, - Демська - Цензор.НЕТ 6554
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06.06.2021 09:37 Відповісти
В Україні журналістів нема , самі журнашлюхи .
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06.06.2021 09:47 Відповісти
Сразу номер счета публикуйте и цену успешной сдачи экзамена.
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06.06.2021 09:41 Відповісти
Треба застосовувати інше формулювання.
Не на володіння українською мовою - а іспит на володіння ДЕРЖАВНОЮ мовою.
Бо чиновник держави Україна зобов'язаний володіти державною мовою.
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06.06.2021 09:43 Відповісти
так, але найшвидче повінні викориняти мокшансько/імперське "держава" з української назавжди.
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06.06.2021 09:49 Відповісти
"экзамен на владение украинским языком".....не смешите писю, она и так смешная, все экзамены в этой стране или блат или пакован "Лесь".....
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06.06.2021 09:46 Відповісти
Зачем оно надо? Скоро Зебиляндию сдадут путину, все будут говорить на русском.
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06.06.2021 09:53 Відповісти
Все мечты кацапов сбываются наоборот Найближчим часом іспит на володіння українською мовою складуть близько 150 тисяч чиновників, - Демська - Цензор.НЕТ 9690
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06.06.2021 09:55 Відповісти
Как у нас всё происходит, известно всем. Поэтому, в правдивость результатов экзаменов, не верю.
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06.06.2021 10:03 Відповісти
ша как попрёт верх финансовое состояние контролирующих этот процесс.
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06.06.2021 10:11 Відповісти
Они и по рускаму языку не сдадут.
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06.06.2021 10:20 Відповісти
...і буде як у Колі Азарова... " я німножко запізнівся на поїзд...короче...апіздав..."
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06.06.2021 10:24 Відповісти
Ще з Історії України давай!
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06.06.2021 10:28 Відповісти
І це навіть важливіше.
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06.06.2021 11:10 Відповісти
Ещё неплохр бы алгебра, геометрия, биология, химия, физика и английский язык. Может основы экономики и финансов. Тогда можно будет сразу обновить состав на 95-98%.
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06.06.2021 10:33 Відповісти
историю.
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06.06.2021 10:50 Відповісти
особливо основи економіки) - це буде геноцид чиновників.
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06.06.2021 11:12 Відповісти
И западные экзаменаторы профессора-экономисты которые никогда не были и не находяться в Украине. И которые проверяли бы ответы на анонимной основе попивая апельсиновый сок у себя в европе или в северной америке - не зная кто писал эти ответы. Беспристрастно и безжалостно. Как это ещё пока часто делаеться в университетах.
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06.06.2021 11:37 Відповісти
ДАВНО треба було зробити . І для всіх а то чомусь " Чинних держслужбовців норма закону не торкнеться, але у разі зміни посади і за бажання залишитися на держслужбі скласти іспит доведеться. " Джерело: https://censor.net/ua/n3269717
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06.06.2021 10:46 Відповісти
бо їх брали на роботу без урахування закону. цей закон не може стати причиною звільнення, а звільнення лише тоді, коли узято на роботу на основі закону.
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06.06.2021 12:29 Відповісти
Вангую!!!
Екзамен здадуть 105,8% чинуш!
Але застосовуватимуть державну мову одиниці особливо на півдні і сході!
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06.06.2021 10:53 Відповісти
желательно чтобы экзамен принимали канадские специалисты..
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06.06.2021 11:44 Відповісти
"Владение языком" Найближчим часом іспит на володіння українською мовою складуть близько 150 тисяч чиновників, - Демська - Цензор.НЕТ 711
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06.06.2021 11:56 Відповісти
може української мови?
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06.06.2021 12:55 Відповісти
"рандомно", "прокторинг" - это, млять, культура КАКОЙ речи ????
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06.06.2021 13:18 Відповісти
Половину поставят " автоматом".
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06.06.2021 14:06 Відповісти
 
 