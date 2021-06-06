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В Україні за добу COVID-щеплення отримали ще 40 101 особа, загалом вакцинованих - 1 216 602

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

В Україні за добу COVID-щеплення отримали ще 40 101 особа, загалом вакцинованих - 1 216 602

За минулу добу в Україні зробили 40 101 щеплення проти коронавірусу COVID-19. Першу дозу вакцини вчора отримали 39 229 українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство охорони здоров'я на сторінці у фейсбуці.

Ще 872 людини отримали упродовж минулої доби другу дозу вакцини проти коронавірусу. Через два тижні після щеплення вони будуть вважатися повністю імунізованими проти коронавірусу.

Щеплення проти коронавірусу робили 327 мобільних бригад і 418 пунктів вакцинації.

"Від початку вакцинального кампанії щеплено 1 216 602 особи, з них отримали 1 дозу - 1 216 600 осіб, повністю імунізовані і отримали 2 дози - 146 664 особи (з них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 1 363 264 щеплення", - розповіли в МОЗ.

Водночас станом на 6 червня в листі очікування вакцинації записано 640 914 українців.

Читайте також: За 5 червня у МВЦ встигли прищепити 2,5 тис. осіб, чергу дуже затримують люди без декларації з лікарем, - директорка Департаменту охорони здоров'я Києва Гінзбург
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Топ коментарі
+2
В Україні за добу COVID-щеплення отримали ще 40 101 особа, загалом вакцинованих - 1 216 602 - Цензор.НЕТ 6272
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06.06.2021 10:46
+1
В Украине за сутки COVID-прививку получил еще 40 101 человек, всего вакцинированных - 1 216 602 - Цензор.НЕТ 5565
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06.06.2021 10:32
+1
чого ти не уточнюєш вид вакцини? ах ти ж пропагандонша узкькомозгла!
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06.06.2021 11:49
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чого ти не уточнюєш вид вакцини? ах ти ж пропагандонша узкькомозгла!
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06.06.2021 11:49 Відповісти
Ізраїль колов бодягою від пфайзера .але це суті не міняє -що пфайзер .що спутнік .що астразенека чи модерна все експериментальне гавно що не пройшло жодних випробувань .і яке не приносить жодної користі .про те життя та здоровя може позбавити аж бігом.
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06.06.2021 15:14 Відповісти
ти б хоч брехало, так хоч як роспропаганда - маленька правда запакована у велику неправду. так нє ж, ти повністю ****** як дихаєш.
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06.06.2021 15:30 Відповісти
Ляшко, не підведи кацаваротку. Він нахвалявся до дня Незалежності вакцинувати більшість населення.
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06.06.2021 10:25 Відповісти
учора у Києві був аншлаг у пункт вакцинації, а вони лише думають збільшувати кількість бригад: укололи лише 2600, а можуть у разів п"ять більше, бо є бажаючі.
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06.06.2021 11:50 Відповісти
Сьодні 06.06 о 13-50 вже майже нікого не було.
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06.06.2021 15:57 Відповісти
З такими темпами Україна вакцинується за 6 - 7 років ?
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06.06.2021 10:28 Відповісти
У тебя калькулятор забради?
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06.06.2021 10:58 Відповісти
В Украине за сутки COVID-прививку получил еще 40 101 человек, всего вакцинированных - 1 216 602 - Цензор.НЕТ 5565
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06.06.2021 10:32 Відповісти
В Україні за добу COVID-щеплення отримали ще 40 101 особа, загалом вакцинованих - 1 216 602 - Цензор.НЕТ 6272
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06.06.2021 10:46 Відповісти
 
 