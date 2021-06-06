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Байден перед зустріччю із Путіним: США і союзники готові відповісти на виклики з боку Росії, починаючи з її агресії в Україні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Байден перед зустріччю із Путіним: США і союзники готові відповісти на виклики з боку Росії, починаючи з її агресії в Україні

Сполучені Штати Америки не хочуть конфлікту з Російською Федерацією, а хочуть "стабільних і передбачуваних відносин".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це йдеться в коментарі Джо Байдена, опублікованому в неділю, 6 червня, виданням The Washington Post напередодні першої закордонної поїздки американського президента. У публікації Байден викладає свій план, із яким має намір відвідати саміти G7 і НАТО, а також зустрітися з керівництвом ЄС і потім із президентом РФ Володимиром Путіним.

За словами Байдена, у Вашингтоні хотіли б "співпрацювати з Росією з таких питань, як стратегічна стабільність і контроль над озброєннями". Він наголосив, що зустріч із Путіним у Женеві відбудеться після дискусій "із партнерами і союзниками, які дивляться на світ через таку ж призму, що і Сполучені Штати". Мета поїздки президента США до Європи - "згуртувати світові демократії".

США та їхні союзники "виступають єдиним фронтом, готові відповісти на виклики для європейської безпеки, що виходять із Росії, починаючи з її агресії в Україні". "Президент Путін знає, що я без вагань відреагую на можливі негативні дії", - наголошується в заяві Байдена.

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Джо Байден вперше після свого обрання на пост президента США вирушить із візитом до Європи, де візьме участь у саміті "Великої сімки" (G7) у Великій Британії 11-13 червня. Вперше за приблизно два роки лідери семи провідних економік світу поспілкуються в очному форматі.

Потім президент США візьме участь у саміті НАТО, запланованому  на 14 червня в Брюсселі. Зустріч Байдена і Путіна відбудеться в Женеві 16 червня.

Як наголошується в заяві Байдена, його "поїздка спрямована на реалізацію оновлених зобов'язань Америки перед союзниками і партнерами і демонстрацію здатності демократичних країн відповідати на виклики і стримувати загрози" в період глобальної невизначеності, коли світ все ще бореться з пандемією.

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Топ коментарі
+35
Байден перед встречей с Путиным: США и союзники готовы ответить на исходящие от России вызовы, начиная с ее агрессии в Украине - Цензор.НЕТ 1008
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06.06.2021 10:41
+14
«Трехлетняя палестинская девочка», которая якобы погибла в результате израильской бомбежки, нашлась живой в Подмосковье.
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06.06.2021 10:47
+14
Так звідкіля ви, шановна, пишите, що у вас там буде "парад клоунів"?
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06.06.2021 10:47
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"готовы ответить ..." То есть вызовы ужк исходят , а они только готовы!
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07.06.2021 00:18 Відповісти
Трампісти-путіністи щось мало кукарікають своїм гидоттям на Байдена. До виборів їх тут було значно більше.
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07.06.2021 00:45 Відповісти
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