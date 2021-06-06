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Зеленський посмажив шашлик для журналістів напередодні професійного свята. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У суботу, 5 червня, президент Володимир Зеленський влаштував для журналістів пікнік напередодні їхнього професійного свята.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Instagram президента.

"Провів день разом із журналістами напередодні їхнього професійного свята. Цього разу - шашлик, приготований власноруч, чудова погода і, як завжди, дружня атмосфера. Розмова без табу, гострі питання і мої чесні відповіді. Приємно, що такі зустрічі стали вже доброю традицією", - написав Зеленський і виклав у себе на сторінці фото з пікніка.

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Зеленський посмажив шашлик для журналістів напередодні професійного свята 01
Зеленський посмажив шашлик для журналістів напередодні професійного свята 02
Зеленський посмажив шашлик для журналістів напередодні професійного свята 03
Зеленський посмажив шашлик для журналістів напередодні професійного свята 04
Зеленський посмажив шашлик для журналістів напередодні професійного свята 05
Зеленський посмажив шашлик для журналістів напередодні професійного свята 06
Зеленський посмажив шашлик для журналістів напередодні професійного свята 07

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Сьогодні, в День журналіста, Зеленський написав у своєму твітері: "Гострі, нетерплячі, дотепні, оперативні, професійні, із загостреним почуттям справедливості - такі українські журналісти. І насамперед це люди, які мріють і прагнуть змін. І головна мрія, яка об'єднує і журналістів, і президента, - зробити Україну кращою. Нехай вона здійсниться!"

Нагадаємо, минулого року президент був категорично проти шашликів під час пандемії коронавірусу.

Зеленський посмажив шашлик для журналістів напередодні професійного свята 08
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Топ коментарі
+83
немного же гардонам и остальным журналюгам нужно для счастья. Быдло продажное.
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06.06.2021 12:01
+77
А на пианино сбацал ?
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06.06.2021 12:00
+66
"журналисты" с лояльных каналов
мелкий на жарке шашлыка и на раздаче

гребаный цирк
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06.06.2021 12:08
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І як після цього вони можуть бути об'єктивними? Крім цензора вже і читати нічого. "pravda" скотилась в фин обзоры для багатіїв.
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06.06.2021 20:11 Відповісти
Пир во время ... плесени...
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06.06.2021 20:22 Відповісти
Хочу спросить.А что,война в Украине уже закончилась?И кто эти лиди с клоуном?Это наверное 95 квартал на пати.Кого вы выбрали?Слава Украине.
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06.06.2021 20:37 Відповісти
А что такое "пати"? Попонятнее можно?
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07.06.2021 06:55 Відповісти
дорости нужно, чтоб это понимать... Зеленський посмажив шашлик для журналістів напередодні професійного свята - Цензор.НЕТ 7054
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07.06.2021 11:38 Відповісти
"Ой, я вас умоляю. Мі же сваі люді!"

Зеленський посмажив шашлик для журналістів напередодні професійного свята - Цензор.НЕТ 8786
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06.06.2021 21:16 Відповісти
Зеленський посмажив шашлик для журналістів напередодні професійного свята - Цензор.НЕТ 4853 Зеленський посмажив шашлик для журналістів напередодні професійного свята - Цензор.НЕТ 4150
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06.06.2021 21:44 Відповісти
ЗЫ... хотя бы подумала своей дремучей тыквой, на фото выше, понятно - еврей к еврею липнет... Но там даже навозной мухе места не будет.
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07.06.2021 01:58 Відповісти
Та хорош здесь ватанов-вс.анi очi постить.
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07.06.2021 01:59 Відповісти
Ничто так не унижает - как мизерная взятка
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07.06.2021 16:27 Відповісти
Это коллаборационисты, а не журналисты
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06.06.2021 21:51 Відповісти
Нагодував їх м'ясом трупів свиней.
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07.06.2021 00:05 Відповісти
Вони ще соус робили із крові мертвих помідорів.
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07.06.2021 08:24 Відповісти
Уже был такой пикничек раньше... Почти 10 лет назад янукович собирал журналистов в Межигорье. Некоторые лица те же самые. По пенькам скакало ?
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07.06.2021 00:33 Відповісти
пикничок
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07.06.2021 06:56 Відповісти
Кондом себя тока в студии снимает с удобных ракурсов. Межилюди - це сутула людина , а на пицi, в цiй природнiй стiйцi, можна вгледiти безпринципнiсть та холуйство... Ось придивiться , люди добрi.
Зеленський посмажив шашлик для журналістів напередодні професійного свята - Цензор.НЕТ 8587 Зеленський посмажив шашлик для журналістів напередодні професійного свята - Цензор.НЕТ 7041
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07.06.2021 00:56 Відповісти
А ваапше-та , по курортам Западной Европы европейцы - люди, как люди( в светленькой футболочке, в светленьких шортиках)... Кацапа видно за версту. Весь в угрюмо черном цвете, еще и в черных потняках, або и просто, на босую вонючую ногу, обувшись в черные кросы.
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07.06.2021 01:17 Відповісти
...а перша особа за державний кошт так браво роздобрiла. Навiть обперезалася -маскуе свiй целюлiт... ЗЫ... чомусь мене весь час переслiдуе така думка, мовляв, бiднi чиiсь вуха... Прiсь ейбочки, таких розмiрiв гудок якщо спрацюе , то перекричить реактивного лiтака.
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07.06.2021 01:19 Відповісти
Гляньте как гамаши розмальованi-розцяцькованi, как у кацапа-дембеля; аксельбантов тока не хватает... або, как у школьницы(чи старой пенсионерки), на которую никто не обращает внимание... Пилят, лубочный совок, та й годi.
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07.06.2021 01:31 Відповісти
Ладно, на трескотню вечером можно так вызывающе вырядиться... Но шашлык - на то и шашлык, чтобы все было непринужденно, шо понту выделяться среди шампуров, бо все полюбос отдадут предпочтение шашлыку. ... ЗЫ ...про метеликiв, здесь не тока Ванга вам сказала бы, но и любой румын. Бо у них существует (от волхвов) поверье, шо присутствие метелика возле вас в любом виде, приведет к тому, шо вы лишитесь последних денег...АМИНЬ !!!
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07.06.2021 01:49 Відповісти
те лица хорошо подзаработают, написав нашу новitny историю.
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07.06.2021 02:03 Відповісти
Не сомневаюсь , шо там будет 49 соавторов, с обильной иллюстрацией, как в книге о поездке Хрущева в США -1959г... - "ЛИЦОМ К ЛИЦУ С АМЕРИКОЙ"
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07.06.2021 02:07 Відповісти
Зеленський посмажив шашлик для журналістів напередодні професійного свята - Цензор.НЕТ 4675
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07.06.2021 08:29 Відповісти
Коли вовк зустрівся з малим нікчемним собакою...

Зеленський посмажив шашлик для журналістів напередодні професійного свята - Цензор.НЕТ 7079
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07.06.2021 08:55 Відповісти
Видать у вовсемобосравшегося с рейтингом то все совсем грустно,раз надеется,что это продажное кодло ему его поднимет
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07.06.2021 03:47 Відповісти
Заробляє дешевий авторитет у Зе-бидла.
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07.06.2021 04:53 Відповісти
Шашлички, корпоративчик... - це його стихія, те що він уміє робити з душею.
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07.06.2021 04:46 Відповісти
Корпоративчик с дешевым фастфудом, без вилок - а не поляна в приличном ресторане... с нормальной сервировкой... зажимистый...
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07.06.2021 05:40 Відповісти
Зеленський посмажив шашлик для журналістів напередодні професійного свята - Цензор.НЕТ 414
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07.06.2021 04:46 Відповісти
Зеленський посмажив шашлик для журналістів напередодні професійного свята - Цензор.НЕТ 7045
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07.06.2021 04:52 Відповісти
Предпоследняя фотография о многом говорит !!!
Кто платит тот и заказывает..., особь древнейшей профессии
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07.06.2021 05:57 Відповісти
Всі-наші люди. І свининка кошерна.
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07.06.2021 08:25 Відповісти
Зеленський посмажив шашлик для журналістів напередодні професійного свята - Цензор.НЕТ 3076
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07.06.2021 08:46 Відповісти
Ходять чутки. Шашличок обійшовся бюджету 1.3 млн гривень.
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07.06.2021 09:56 Відповісти
Ходять? І ти з ними йди.
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07.06.2021 10:58 Відповісти
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

1 ч ·

Извините)))))

Зеленський посмажив шашлик для журналістів напередодні професійного свята - Цензор.НЕТ 3760
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07.06.2021 10:27 Відповісти
Странно, что шашлыки подавали не на лопате. У нормальных людей на пикники собираются близкие люди или коллеги по работе, а этот позор можно трактовать, как использование административного ресурса и вмешательство в профессиональную деятельность журналистов.
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07.06.2021 10:42 Відповісти
Міг би і на Мальдіви звозити, ліцемьор зельоний, чи мало фабрік, заводов, газєт, параходов?
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07.06.2021 10:57 Відповісти
Зеленський посмажив шашлик для журналістів напередодні професійного свята - Цензор.НЕТ 5649
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07.06.2021 11:52 Відповісти
Кто то в этом стаде приспособленцев и жополизов любой власти, готовых продать за недорого родную маму, увидел журналистов? Так, журнашлюхи и метатели говна ртом за деньги, а не журналисты.
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07.06.2021 12:02 Відповісти
едь на передовую пдр!
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07.06.2021 13:18 Відповісти
Тепер уже ніхто не сумнівається, що журнашлюхи прикормлені. Зеленський посмажив шашлик для журналістів напередодні професійного свята - Цензор.НЕТ 5006
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07.06.2021 15:40 Відповісти
Правильный мангал в Украине!
Зеленський посмажив шашлик для журналістів напередодні професійного свята - Цензор.НЕТ 4734
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07.06.2021 16:40 Відповісти
Зеленський посмажив шашлик для журналістів напередодні професійного свята - Цензор.НЕТ 4273
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07.06.2021 19:27 Відповісти
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