Зеленський посмажив шашлик для журналістів напередодні професійного свята. ФОТОрепортаж
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У суботу, 5 червня, президент Володимир Зеленський влаштував для журналістів пікнік напередодні їхнього професійного свята.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Instagram президента.
"Провів день разом із журналістами напередодні їхнього професійного свята. Цього разу - шашлик, приготований власноруч, чудова погода і, як завжди, дружня атмосфера. Розмова без табу, гострі питання і мої чесні відповіді. Приємно, що такі зустрічі стали вже доброю традицією", - написав Зеленський і виклав у себе на сторінці фото з пікніка.
Сьогодні, в День журналіста, Зеленський написав у своєму твітері: "Гострі, нетерплячі, дотепні, оперативні, професійні, із загостреним почуттям справедливості - такі українські журналісти. І насамперед це люди, які мріють і прагнуть змін. І головна мрія, яка об'єднує і журналістів, і президента, - зробити Україну кращою. Нехай вона здійсниться!"
Нагадаємо, минулого року президент був категорично проти шашликів під час пандемії коронавірусу.
Будь ласка, зачекайте...
Кто платит тот и заказывает..., особь древнейшей профессии
1 ч ·
Извините)))))