Глава Європарламенту Сассолі закликав до розширення Євросоюзу за рахунок країн Західних Балкан
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Європейського парламенту Давид Сассолі закликав Європейський Союз прийняти до свого складу країни Західних Балкан.
Цю його заяву цитує 6 червня німецька газета Funke Mediengruppe, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
На думку Сассолі, розширення Євросоюзу буде позитивним кроком до миру і процвітання.
"Розширення може мати величезні переваги як для регіону, так і для всієї Європи, і допомогти створити стабільний, квітучий та мирний континент", - вважає європейський чиновник.
Однак, за його словами, те, як швидко ці країни зможуть увійти до блоку, залежить від виконання ними вимог для включення.
"Кожна з цих країн все ще має завершити реформи", - сказав Сассолі.
Він додав, що і Європейський Союз має виконувати свої обіцянки і визнавати вже наявний прогрес.
ЄС вже веде переговори з Чорногорією та Сербією, Албанія і Північна Македонія є офіційними кандидатами. Північна Македонія у травні отримала підтримку Австрії, Чехії та Словенії для початку переговорів із Євросоюзом.
Зараз Боснія і Герцеговина, Косово вважаються потенційними кандидатами для початку переговорів.
Водночас розширення Євросоюзу має кілька вагомих перешкод, деякі з них пов'язані з етнічними розбіжностями в Північнобалканському регіоні. Для включення нової держави-члена потрібна згода всіх вже наявних членів.
У 2020 році Болгарія ветувала переговори ЄС щодо включення Північної Македонії через мовні та історичні суперечки. Минулого місяця Софія заявила, що не планує відкликати своє вето. Болгарія вимагає від сусідньої країни визнати, що її мова та ідентичність мають болгарське коріння, тоді як Північна Македонія наполягає на тому, що македонська – це окрема південно-слов’янська мова.
Тим часом чимало західних коментаторів закликають Євросоюз пришвидшити переговори щодо розширення, вважаючи членство в блоці способом протидіяти спробам Росії та Китаю розширити вплив у регіоні.
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Всё, что нужно знать о "друзьях" из ЕС.
Ну и кто думает что Сияртщина и Гоноровщина нас там ждут? Плюс например примут ту же Македонию - Вжух(пару млрд. инвестиций от Мишустина) = Скопье чет станет сильно обиженным от действий президента Кличко и заблокирует ввод Киева в Брюссель
в принципе не смешно, а лапшу навешивают наши политиканы шо "настамждут"(прям пивас не льется в глотку да не лезет бутерброд)
мы же вроде за территории говорим? чего одним можно, а другим нельзя то?(же самое)
кстати, а кто и что тебе должен то? сдали ЯО - молодцы(ну тупые), а теперь не нужно щелкать клювом, а надо ублажать венгрии разные шоп они не были против. ну, типо сделать шоп венгры были в ВР числом таки да, как вот те что сейчас.
Пол жизни готовились к коммунизму, ещё пол жизни к НАТО и ЕС.... по факту из жопы ни на сантиметр не продвинулись за 50 лет.