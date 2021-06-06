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Глава Європарламенту Сассолі закликав до розширення Євросоюзу за рахунок країн Західних Балкан

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Глава Європарламенту Сассолі закликав до розширення Євросоюзу за рахунок країн Західних Балкан

Президент Європейського парламенту Давид Сассолі закликав Європейський Союз прийняти до свого складу країни Західних Балкан.

Цю його заяву цитує 6 червня німецька газета Funke Mediengruppe, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

На думку Сассолі, розширення Євросоюзу буде позитивним кроком до миру і процвітання.

"Розширення може мати величезні переваги як для регіону, так і для всієї Європи, і допомогти створити стабільний, квітучий та мирний континент", - вважає європейський чиновник.

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Однак, за його словами, те, як швидко ці країни зможуть увійти до блоку, залежить від виконання ними вимог для включення.

"Кожна з цих країн все ще має завершити реформи", - сказав Сассолі.

Він додав, що і Європейський Союз має виконувати свої обіцянки і визнавати вже наявний прогрес.

ЄС вже веде переговори з Чорногорією та Сербією, Албанія і Північна Македонія є офіційними кандидатами. Північна Македонія у травні отримала підтримку Австрії, Чехії та Словенії для початку переговорів із Євросоюзом.

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Зараз Боснія і Герцеговина, Косово вважаються потенційними кандидатами для початку переговорів.

Водночас розширення Євросоюзу має кілька вагомих перешкод, деякі з них пов'язані з етнічними розбіжностями в Північнобалканському регіоні. Для включення нової держави-члена потрібна згода всіх вже наявних членів.

У 2020 році Болгарія ветувала переговори ЄС щодо включення Північної Македонії через мовні та історичні суперечки. Минулого місяця Софія заявила, що не планує відкликати своє вето. Болгарія вимагає від сусідньої країни визнати, що її мова та ідентичність мають болгарське коріння, тоді як Північна Македонія наполягає на тому, що македонська – це окрема південно-слов’янська мова.

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Тим часом чимало західних коментаторів закликають Євросоюз пришвидшити переговори щодо розширення, вважаючи членство в блоці способом протидіяти спробам Росії та Китаю розширити вплив у регіоні.
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Топ коментарі
+8
Яка Сербія? Ви там подуріли? А ху-ла також візьмете?
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06.06.2021 12:58
+7
Сербии членство, а нам ассоциацию.
Всё, что нужно знать о "друзьях" из ЕС.
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06.06.2021 13:06
+3
Було більше, але завдяки тому як виглядають ДНР та ЛНР, кількість різко зменшилась.
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06.06.2021 13:36
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головне щоб сасолі у ***** не сасалі...
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06.06.2021 12:57 Відповісти
Яка Сербія? Ви там подуріли? А ху-ла також візьмете?
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06.06.2021 12:58 Відповісти
Сербии членство, а нам ассоциацию.
Всё, что нужно знать о "друзьях" из ЕС.
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06.06.2021 13:06 Відповісти
Сербія маленька, Україною можна вдавитись.
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06.06.2021 13:12 Відповісти
Та ми ще не виконали програми по асоціації. У нас лише 37% необхідних законів і стандартів прийнято. Так що, членство нам поки що не світить через власні недопрацювання, лінь та саботаж. і, кацапе, перестань тут гнати путлєрівську пропаганду. Міняй методичку, уйопку)))
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06.06.2021 20:31 Відповісти
А Сербия выполнила все условия? Глава Європарламенту Сассолі закликав до розширення Євросоюзу за рахунок країн Західних Балкан - Цензор.НЕТ 330
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06.06.2021 21:20 Відповісти
сербія виконала умови по постачанню "ополченців" на Донбас.. хіба цього мало дло для вступу в ЄС?.
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06.06.2021 23:46 Відповісти
Вот и я об этом.
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07.06.2021 08:12 Відповісти
взагалі то світ з'їхав з глузду.. прикриваючись расизмом расизм розкявітає проти білої расси, в Європі на вілицях панують мусульмани, в ЄС і НАТО беруть не тіх хто до того тягнеться, а відкрито проросіські держави.. до влади вибирають невігласів і клоунів.. і не тількі у нас.. і на все це суспільство мовчить.. мовчить на те, що ще 5-7 років тому навіть могло собі уявити.. світом керують невігласи і мусульмани.. европейці стають навколішки перед неграми.. цікаво чи тають негри навколішки коли вбивають людину з білим кольором шкіри.. страшно.. страшно за майбутнє наших дітей..
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07.06.2021 00:00 Відповісти
В 2020 году Болгария ветировала переговоры ЕС о включении Северной Македонии из-за языковых и исторических споров. В прошлом месяце София заявила, что не планирует отзывать свое вето. Болгария требует от соседней страны признать, что ее язык и идентичность имеют болгарское корни, тогда как Северная Македония настаивает на том, что македонский - это отдельный юго-славянский язык. Источник: https://censor.net/ru/n3269733\\\\\\\

Ну и кто думает что Сияртщина и Гоноровщина нас там ждут? Плюс например примут ту же Македонию - Вжух(пару млрд. инвестиций от Мишустина) = Скопье чет станет сильно обиженным от действий президента Кличко и заблокирует ввод Киева в Брюссель Глава Европарламента Сассоли призвал к расширению Евросоюза за счет стран Западных Балкан - Цензор.НЕТ 9817
в принципе не смешно, а лапшу навешивают наши политиканы шо "настамждут"(прям пивас не льется в глотку да не лезет бутерброд)
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06.06.2021 13:02 Відповісти
Болгарія в принципі і на Салоніки може претендувати, а Македонія історично ( та що зараз, а не Філіппа), ну зовсім глухий кут, сама бідна частина Югославії.
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06.06.2021 13:11 Відповісти
ну да, почему одним можно(завоевали там когда то когда в трех кустах бродили 40 лет "нам же написсано"), а другим нельзя? Так шо Македония по такой же схеме - права.
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06.06.2021 13:27 Відповісти
Права в чому? Олександр розмовляв якою мовою?
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06.06.2021 13:31 Відповісти
наверное своей. фессалийской.
мы же вроде за территории говорим? чего одним можно, а другим нельзя то?(же самое)
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06.06.2021 13:35 Відповісти
Однозначно не болгарською)))
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06.06.2021 20:32 Відповісти
це розширення вже було запрограмоване 45 років по тому ,і ніхто це не приховував, дали РФ територію України відкупом, писав ще Віктор Суворов ,що так буде
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06.06.2021 13:04 Відповісти
Украину как всегда проигнорировали? Глава Европарламента Сассоли призвал к расширению Евросоюза за счет стран Западных Балкан - Цензор.НЕТ 1872
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06.06.2021 13:08 Відповісти
Просто гейропейці не в курсах, що Україна перемістилась на Балкани.
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06.06.2021 13:11 Відповісти
просто посмотрели и решили, лучше Кустурица с цыганами чем Украина с клоуном Глава Европарламента Сассоли призвал к расширению Евросоюза за счет стран Западных Балкан - Цензор.НЕТ 8918
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06.06.2021 13:18 Відповісти
Угу, вирішили що з сербів і москалів, швидше можна зробити прихильників ЛГБТ.
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06.06.2021 13:21 Відповісти
а в Україні мало москалів? все населення Сербії близько 7млн., дивлячись на те, що відбувається в Україні, складається враження що москалів тут набагато більше!
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06.06.2021 13:28 Відповісти
Звісно що більше, 30 відостків від 40 це 12 млн, хто їм винен, що не бажають повертатись в московію.
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06.06.2021 13:30 Відповісти
щось мені здається що більше ніж 30% (буду дуже радий, якщо тільки здається)
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06.06.2021 13:33 Відповісти
Було більше, але завдяки тому як виглядають ДНР та ЛНР, кількість різко зменшилась.
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06.06.2021 13:36 Відповісти
тому ЛГБТ тут ні до чого
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06.06.2021 13:31 Відповісти
Як ні до чого, москалі ж кажуть що це одна з вимог ЄС.
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06.06.2021 13:32 Відповісти
як бачите сербів це якось не стосується
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06.06.2021 13:33 Відповісти
Сербія напівмусульманська країна, це зараз в тренді.
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06.06.2021 13:35 Відповісти
в Сербії мусульман лише близько 3%
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06.06.2021 13:41 Відповісти
Ну да, ну да, вікі це жесть, ви скільки разів були в Сербії? Я там буваю майже кожен рік, в кожному селі є мечеть і мінарет, на росії мусульман 30 відсотків, там є в кожній деревні мечеть?
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06.06.2021 13:43 Відповісти
Неправда. В Сербії (за винятком Косова) мечетей майже немає.
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06.06.2021 20:34 Відповісти
ВОТ КОЗЛЫ,
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06.06.2021 13:12 Відповісти
да еще какие - нас не берут в НАТО даже - президент так и сказал - Сышь, а че эта, мы не в НАТА?

кстати, а кто и что тебе должен то? сдали ЯО - молодцы(ну тупые), а теперь не нужно щелкать клювом, а надо ублажать венгрии разные шоп они не были против. ну, типо сделать шоп венгры были в ВР числом таки да, как вот те что сейчас.
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06.06.2021 13:38 Відповісти
Я за то чтобы Германия и Франция вышли из ЕС и на их место пришли хоть десять бедных стран.
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06.06.2021 13:17 Відповісти
Хм, так ЄС створювалось для цих країн, я теж за СРСР без росії.
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06.06.2021 13:22 Відповісти
Не будет нас в ЕС...нет причины нас туда принимать.

Пол жизни готовились к коммунизму, ещё пол жизни к НАТО и ЕС.... по факту из жопы ни на сантиметр не продвинулись за 50 лет.
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06.06.2021 13:26 Відповісти
Просто ЄС немає таких корумпованих країн з таким продажним судом, воровськими прокурорами, рейдерськими захопленнями підприємств і банальним бандитизмом (викрадення бізнесменів, вигадані борги і тд) в стилі 90 років
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06.06.2021 13:47 Відповісти
зачем вам ЕС и НАТО, у вас же есть гаранты,этот,как его ? Бангладешский меморандум !

Глава Європарламенту Сассолі закликав до розширення Євросоюзу за рахунок країн Західних Балкан - Цензор.НЕТ 618
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06.06.2021 13:58 Відповісти
Сербию не возьмут в обозримой перспективе, так как сербам для этого придется официально признать независимость Косово. Без этого не примут. А если сербы признают, это будут уже не сербы, то есть другие сербы, которых вполне можно принять в ЕС. У Боснии Герцеговины свои проблемы, там единство государства на ладан дышит, страна склеена после балканских войн очень непрочно. Черногория и Албания, это реальные кандидаты на скорое вступление. Северная Македония тоже, но если с болгарами решат. Они вообще в сильной обиде, ведь им обещали, что если они страну переименуют, откажутся от просто Македонии, их примут в НАТО и ЕС. В НАТО таки приняли, а с ЕС облом случился.
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06.06.2021 14:03 Відповісти
Косово для Сербии - это как Крым для Украины. Ни один политик не согласится признать Косово НЕ сербским. Это будет для него политическим самоубийством - его сочтут предателем. Точно так же Украина никогда не признает аннексию Крыма.
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06.06.2021 14:36 Відповісти
Не понял ! А почему не Украины ?! Даже сраная пропуйловская Сербия вступает в ЕС !
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06.06.2021 14:21 Відповісти
Реформи робіть і стандарти міняйте - і візьмуть. Але ми лише бла-бла-бла...
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06.06.2021 20:36 Відповісти
Для вхождения в ЕС надо быть маленькой но гордой страной, или экономически развитой. Пока этих условий нет.
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06.06.2021 14:43 Відповісти
Грузия - маленькая , но гордая и экономика работает , не берут однака .
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06.06.2021 15:38 Відповісти
Дрібні країни - це дрібні плюси , але й дрібні мінуси , дрібні досягнення , але й дрібні ризики , дрібні успіхи , але й невдачі не надто великі . В цілому - дрібне , сіре , нудне та монотонне європейське існування . Тепер зрозуміло , чому нудній , здавалося б Англії , стало настільки нудно і безперспективно в такому специфічному товаристві , що вона просто його покинула , щоб не втратити нормальність і можливість розвитку .
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06.06.2021 18:59 Відповісти
 
 