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журналістика (1616) Зеленський (17467)

"Безпринципність має такий вигляд": Зеленський запросив на шашлики журналіста, якого звинувачував у роботі на олігарха

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Серед запрошених на пікнік до Володимира Зеленського представників ЗМІ був і журналіст каналу олігарха Ахметова "Україна 24" Василь Голованов, якого президент звинувачував у маніпуляціях.

Про це пише журналіст Данило Мокрик, передає Цензор.НЕТ.

"Безпринципність має такий вигляд. У трьох діях.

1. Два тижні тому, преска  Зеленського (пресконференція. - Ред.). Президент влаштовує Голованову публічну прочуханку, що він працює на Ахметова і передає йому від Ахметова привіти своїм запитанням. Ось прямо так і каже. Тобто окреслює Голованова просто представником-месенджером Ахметова.

2. Початок цього тижня. Президент подає законопроєкт про олігархів, в якому написано, що контакти між владою і олігархами та їхніми представниками мають бути жорстко регламентовані.

3. Зеленський після всього цього запрошує Голованова на шашлик. Голованов після всього приймає запрошення".

Безпринципність має такий вигляд: Зеленський запросив на шашлики журналіста, якого звинувачував у роботі на олігарха 01

Дивіться також: Зеленський посмажив шашлик для журналістів напередодні професійного свята. ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+85
Цей Голованов засвітився практично на всіх проросіских помийницях.
І Зе замість українських журналістів пригощає шашликом запроданця ??
Я не знаю...в іншій країні високопосадовці таких би уникали за кілька кілометрів.
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06.06.2021 13:23
+80
"Беспринципность выглядит так": Журналист Мокрик о присутствии Голованова на шашлыках у Зеленского - Цензор.НЕТ 2429
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06.06.2021 13:23
+57
"Беспринципность выглядит так": Журналист Мокрик о присутствии Голованова на шашлыках у Зеленского - Цензор.НЕТ 3046
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06.06.2021 13:31
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"Безпринципність має такий вигляд": Зеленський запросив на шашлики журналіста, якого звинувачував у роботі на олігарха - Цензор.НЕТ 2370
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06.06.2021 16:24 Відповісти
А "нормальний журналіст"-це... який журналіст?
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06.06.2021 16:37 Відповісти
В такому віці вже потрібно знати
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07.06.2021 12:56 Відповісти
В такому віці бажано б конкретизувати свою пропозицію щодо "нормальних" журналістів.
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07.06.2021 15:31 Відповісти
А "нормальний журналіст"-це... який журналіст?
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06.06.2021 16:37 Відповісти
Только на этой фотке я вижу двух ярых украинофобоф - Влащенко и бородатый хер с очками на голове, что раньше на "ньюс ван" работал...
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06.06.2021 17:01 Відповісти
ті, п'ятеро на передньому плані - всі суціль українофоби. Та хоча би по ознаці застосування державної мови в публічній площині - від "акакаяразніца" до категоричного несприйняття.
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06.06.2021 20:26 Відповісти
Вы троль? С каких пор Влащенко стала украинофобом? Вам ещё поучиться у нее патриотизму!
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06.06.2021 23:50 Відповісти
влащенко с ее мэканьем . аканьем и бэканьем в прямом эфире ничтожество полное . если посмотреть внимательно пару ее передач --- то ее там держат чтобы она обсирала 5го ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ . короче компашка на том канале дальше некуда --- бужанский . влащенко . васька голованов с гордоном-гондоном . . патриот.. нэдороблэный корчит умное ***** и несет ***** на уши зрителям --- шапку на лысине меняет быстрее чем тот дед в фильме ..свадьба в малиновке.. и вот главная зеленая шелупонь приглашает на шашлык этих журнашлюх --- как говорится все приехали борцуны с олигархами и зубажинням --- осталось еще 7 000 000 000 ярдов распилить на универе на вднх и порядок . а семьи военных 44 000 будут ждать жилье еще 78 лет
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07.06.2021 05:58 Відповісти
Ну мне достаточно и вашего "экспердного" мнения!
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08.06.2021 18:28 Відповісти
А вы только проснулись? Я за ней нафиг не слежу но мне достаточно мнения Валерия Маркуса о том как она на одной передаче брала у него интервью, где задавала вопросы в стиле "не стыдно ли ему за мародёрство, за смерти детей и т.д и т.п.... " Ему пришлось досидеть до конца, чтоб она потом не сделала "сенсацию" в стиле "испугался правды"
И это не говоря об интервью с Шариём с комплиментами и гон на Вятровича.
И то только то что я видел, при том что она нафиг мне не нужна!
Чтоб не замечать её украинофобства нужно самому быть украинофобом.
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07.06.2021 07:40 Відповісти
Такие критики всегда говорят: сам я Троцкого не читал и не видел, но знаю точно, что он контрреволюционер. Это и товарищ Сталин подтвердит)))
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08.06.2021 18:27 Відповісти
медіаповій бачу, а журналісти де?
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06.06.2021 17:27 Відповісти
Спочатку зелекторату в очі сцяли,
А зараз, добряче поївши,
В ті очі купи наклали.
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06.06.2021 17:30 Відповісти
Всматривался и журналистов там не увидел.... прихлебателей там полно а журналистов увы..
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06.06.2021 17:41 Відповісти
так может именнно "на шашлык" и позвали... ))
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06.06.2021 18:05 Відповісти
Інтересно,а зебіл пісюном жарив шашлики,чи на пісюні?
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06.06.2021 18:28 Відповісти
Писюном маринував м'ясо.
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06.06.2021 18:29 Відповісти
Зеблазень нагодував шашликами своїх журналюг за наші гроші!
Шашлички із кошерної баранини обійшлися для бюджету в 50 000 доларів , всього навсього 😀
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06.06.2021 18:28 Відповісти
Може, там навіть кошерна свинина була. "Есть мнение, что кошерная свинина - это мясо свиньи, убитой раввином в субботу об угол синагоги" (с)
От якраз учора вбили, замаринували - і сьогодні смажили шашлик.
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06.06.2021 18:34 Відповісти
Можливо і так, але ж євреі свинини не ідять , а може вже їдять ?😀хз
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06.06.2021 18:37 Відповісти
Раввин возвращался домой и по дороге увидел, что впереди идёт Хаим, один из самых набожных членов общины. Раввин попытался его догнать, но тут с ужасом заметил, что тот заходит в китайский ресторан. Подойдя к окну ресторана, раввин увидел, как Хаим заказал целую тарелку свиных рёбрышек, креветок в соусе из омаров и прочие некошерные блюда.
Когда тот принялся за еду, раввин ворвался в ресторан и стал распекать Хаима:
- Как ты можешь это есть! Мы считали тебя благочестивым и религиозным иудеем!
Тогда Хаим ответил:
- Ребе, вы видели, как я зашёл в этот ресторан?
- Да!
- Вы видели, как я заказал эти блюда?
- Да!
- Вы видели, как мне их принесли?
- Да!
- И вы видели, как я их ел?
- Да!!!
- И таки в чём дело?! Обед прошёл под наблюдением раввина!..
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06.06.2021 18:46 Відповісти
Таки да 👍🏼👍🏼👍🏼🤣
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06.06.2021 18:58 Відповісти
Сидит Мойша за решеткой.Мимо проходит Абрам и спрашивает
-как дела?
-ой ху.во!
а что дают кушать?
-черный хлеб и воду
-поц!! ты не мог это кушать дома??!!
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06.06.2021 20:35 Відповісти
Сурово , но по - еврейски 👍🏼😁
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06.06.2021 21:03 Відповісти
"Безпринципність має такий вигляд": Зеленський запросив на шашлики журналіста, якого звинувачував у роботі на олігарха - Цензор.НЕТ 1480
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07.06.2021 00:18 Відповісти
шо то стефанчука не видно
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07.06.2021 06:00 Відповісти
Жлобство *********** 10 лвл., постійно жере на камеру , ніяк нажертися не може.
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06.06.2021 18:37 Відповісти
Шашлык жарит Зеленский ,а подгорает у прахоботов
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06.06.2021 18:47 Відповісти
Мастер, а как вы справляетесь со своими врагами?
- Уничтожаю.
- Но каким образом?
- Я перестаю о них думать.
Совсем 😀
Видите как все просто !
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06.06.2021 19:03 Відповісти
Начнем с того, Сергій Іваніф, что "прахоботы" - это своего рода экзистенциальная зависимость зебилов. Это когда ты грязный, с засохшей в прическе спермой и бородой в дерьме, выковыриваешь из зубов вонючие волосы с курчавого лобка гомосексуального партнера и идешь в ванную. В ванной тебя рвет в ржавую раковину, полную одежды твоих родственников, уехавших на выходные жрать шашлык и бить друг другу морды. Ты понимаешь, что твой Махмуд аль-Омар вот-вот проснется и потребует утренний минет, чтобы унять стояк. Твоим стояком этот шикарный и горячий восточный студент местного вуза уже давно не интересовался, ты просто грязный кафирский ***** для него, сына нефтяного шейха. Ты идешь на Цензор, несмотря на разрывающую боль ануса, в котором не раз побывал этот арабский жеребец, запинаешся о стройные ряды пустых бутылок в коридоре и опять блюешь, в этот раз - на выцветшие советские обои в синенький цветок. Смотришь Цензор и первое, что привлекает твое внимание - порохоботы. Ты смотришь на этих умных и самодостаточных людей, на этот признак просранной ночи, просранного выбора и просранной жизни - и понимаешь, что так продолжаться не может. А потом ты смотришь на дату поста и понимаешь, что в утехах со своим арабским другом провел не одну, а две ночи и прямо сейчас в хату гурьбой ввалятся с перегаром, шансоном и хабалистыми бабскими воплями... ну да, те самые родственники. Ты закуриваешь и медленно начинаешь набирать негодующий пост, словно во всех твоих проблемах виноват Порошенко.
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06.06.2021 19:05 Відповісти
Було весело!
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06.06.2021 20:16 Відповісти
+++++++++++
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07.06.2021 06:04 Відповісти
Боже, ка живописно! Как будто ты сам это все пережил! Верю!
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08.06.2021 18:32 Відповісти
у шлюх с обоих сторон нет принципов
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06.06.2021 18:50 Відповісти
кроме черешни жрать нех ща завою вдавися((
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06.06.2021 19:06 Відповісти
это ж каким надо быть мудаком, чтобы попереться на пиарное мероприятие бубочки за кусок горелого мяса. какие после этого журналисты...
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06.06.2021 19:07 Відповісти
стесняюсь спросить, а зеля со своими доходами от квартала, лиги смеха, всякими роялти от фильмов и от концертов и т.д. (я не спкц в шоу бизнесе) разве не является совеобразным медиа олигархом??? и что нам пересичным об этом думать??? может его тоже в список????
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06.06.2021 19:28 Відповісти
Беспринцпність, це сутність блазня:
- все життя обсирати Україну та українців, а тепер рядитись патріотом;
- обиратись президентом на гроші олігарха, завдяки брехні на його каналі, а тепер виставлятись величним борцуном з олігархами;
- звинувачувати інших у офшорах, а самому ховатись від оподаткування в тих офшорах;
- голосити за «липецьку фабрику» і торгувати з ворогом кінопродккцією, переоформлювати у ворога свою нерухомість у Криму, та платити комірне;
- пи_діти що хтось заробляє на війні і купляти лімузіни за військовий бюджет
перелік можна продовжувати...
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06.06.2021 19:32 Відповісти
продовжувати треба исправлять мозги наших соседей и знакомых . чтобы не доведи господь на следующих выборах опять не вылезло в президенты такое ****** зеленое
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07.06.2021 06:08 Відповісти
призначили президента. А він, крім топтати шашлики й травку курити - нічого не вміє. Хоч переписуй Конституцію й пиши - Президент України - це Гарант глупості, неосвіченості й неробства. Може навіть треба б і перейменувати такий пост, щоб сраку головою не називати.Таки все й де до того, що наступним президентом знову Петро стане, як такого конкурента буде мати.
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06.06.2021 19:37 Відповісти
Якби ж то травку курив , так ні - кокс нюхає , що аж охрип від нього 😏
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06.06.2021 21:06 Відповісти
"Безпринципність має такий вигляд": Зеленський запросив на шашлики журналіста, якого звинувачував у роботі на олігарха - Цензор.НЕТ 7723
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06.06.2021 19:52 Відповісти
А де самі українці?...
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06.06.2021 23:21 Відповісти
А нема.
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07.06.2021 14:16 Відповісти
гриль-президент
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06.06.2021 20:13 Відповісти
У першому сліві помилка - треба літеру "р" замінити на "н" "Безпринципність має такий вигляд": Зеленський запросив на шашлики журналіста, якого звинувачував у роботі на олігарха - Цензор.НЕТ 1109
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06.06.2021 20:28 Відповісти
Судя по коментам, какой народец такие и журналисты и президенты. дважды судимый не такой, с шоколадной мордой тоже не такой, автор 95 и Куринного кварталов - тоже не такой. Так вот спрашивается - "Чем кроме Х для вас можно играть на рояле?"
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06.06.2021 20:30 Відповісти
А ви помітили, що у владі і в інших кругах в Україні маже немає самих українців!... Таке враження, що нас свідомо витискають з України по світах... Якщо я не правий, то буду радий, якщо мене хтось в цьому переконає. Дякую.
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06.06.2021 21:14 Відповісти
Повстанську журналістку, яка деякий час жила на Волині, розстріляли за вказівкою Москви
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06.06.2021 22:02 Відповісти
https://visnyk.lutsk.ua/news/ukraine/61298-povstansku-zhurnalistku-yaka-deyakyi-chas-zhyla-na-volyni-rozstrilyaly-za-vkazivkoyu-moskvy/?fbclid=IwAR0Uv2GiqTfOXqc24l7mo56nDJ2jgNygmjj2Gy3I7RyHOFaDDrf16VsyV3I
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06.06.2021 22:02 Відповісти
Таке враження, що Зе банально боїться і не довіряє українцям в Україні...
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06.06.2021 23:19 Відповісти
Аби ж воно лише боялося і не довіряло ...
Воно ненавидить українців усім своїм єством.
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06.06.2021 23:37 Відповісти
На жаль, думаю, що ви праві.
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06.06.2021 23:42 Відповісти
А че на жаль? Лучше так не думать? "Безпринципність має такий вигляд": Зеленський запросив на шашлики журналіста, якого звинувачував у роботі на олігарха - Цензор.НЕТ 4563 А я говорю без на жаль, шо панночка на все 100500 права.
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07.06.2021 03:48 Відповісти
Ви праві.
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07.06.2021 07:18 Відповісти
А від ЦН представники були ? "Безпринципність має такий вигляд": Зеленський запросив на шашлики журналіста, якого звинувачував у роботі на олігарха - Цензор.НЕТ 164
Бо плакали, що їм вже другий рік поставити питання не дають ...
Але в лісочок на першу прикормку ходили ...
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06.06.2021 23:39 Відповісти
"Безпринципність має такий вигляд": Зеленський запросив на шашлики журналіста, якого звинувачував у роботі на олігарха - Цензор.НЕТ 8317
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06.06.2021 23:48 Відповісти
Ой ***** ліл 😂🤣
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07.06.2021 01:21 Відповісти
Тл ви переплутали, -то був Порошенко-младший...
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08.06.2021 18:34 Відповісти
Президент имеет право общаться с тем, с кем пожелает, и не будет ни у кого спрашивать. Вы всем рассказываете, с кем беседовали и о чем? Нет? Так почему этого права лишаете Президента?
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06.06.2021 23:54 Відповісти
Шашлыки из рук Ермака и Зеленского в День журналиста заставили задуматься, а могли бы Кей Грей и Бенджамин Брэдли, Боб Вудворт и Хантер Томпсон прийти на барбекю к Ричарду Никсону? И говорит он такой Бобу Холдеман: «заткни рот этим приставучим занудам стейком с кровью». Выпили-съели, да и забыли об Уотергейт.

Нам много говорили, что журналисты «сторожевые собаки демократии». Но, когда появляются силиконовые физиономии, которые читают с телесуфлера на каналах Медведчука, то одолевают не очень приятные мысли. Отсутствие правил поведения, отсутствие института и репутации превратили СМИ в нечто похожее на чихуахуа в руках гламурной дамы.
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07.06.2021 00:40 Відповісти
Остап Дроздов: наша профессия разделилась на пожизненных «шустерогордонов» - и на мизерный остаток идейных журналистов.
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07.06.2021 00:42 Відповісти
Сімейне фото з архіву Моніка і Арсен
"Безпринципність має такий вигляд": Зеленський запросив на шашлики журналіста, якого звинувачував у роботі на олігарха - Цензор.НЕТ 1248

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07.06.2021 00:44 Відповісти
"Безпринципність має такий вигляд": Зеленський запросив на шашлики журналіста, якого звинувачував у роботі на олігарха - Цензор.НЕТ 2144
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07.06.2021 00:48 Відповісти
І з'їв з мацою.
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07.06.2021 01:38 Відповісти



jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·6 ч

А Шустеру и Гордону при любой власти хорошо...
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07.06.2021 00:52 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю, Барига, як "істинний борець за свободу слова", Шустера з країни вичавив.
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07.06.2021 07:33 Відповісти
Оцей жирний бородатий боров у білій рубашечкє - це хіба не той Вася Голованов, що на News One хотів провести телеміст з "Росія-24"?
З того самого News One, який зараз закритий у рамках "боротьби" з Медведчуком і його державною зрадою?
Щось я взагалі заплутався, хто кого за що закриває, хто кому журналіст, а хто - зрадник і ворожий пропагандон.
Спитайте у Зеленого гандона - може, він знає. (с)
_____________________________
Отже, коли Порох купив за свої гроші полуницю для воїнів - це «фу-фу, барига».
А коли ЗЕлений ви@лядок підгодовує з руки продажних журна@лядєй шашликом - це «ах, какой чєловєчний у нас преЗЄдент, какой хароший мальчік»… )
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07.06.2021 01:36 Відповісти
Бвстрее всего, даже журнашлюшки раскусили янелоха шашлычный подлиз и не упустят своего, воспользуюися слабостью кретина, бо надо поспешить, осталось всего 2 рочки , как их попрут драной метлой(после выборов).
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07.06.2021 03:44 Відповісти
А це що, Голованов збирався проводити той телеміст? Відомо, що ні. Тому не треба маніпулювати на рівному місці. А взагалі то в нас нема журналістики. Всі вони служать тим чи іншим олігархам. бо в нас всі канали та інші ЗМІ належать олігархам. А вони всі є ворогами народу.
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07.06.2021 05:21 Відповісти
да это тот самый *****-голованов который готовил телемост с ********** ..нам надо пагаварить.. --- теперь он гаварит с зеленой блевотиной на шашлычках
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07.06.2021 06:14 Відповісти
"Безпринципність має такий вигляд": Зеленський запросив на шашлики журналіста, якого звинувачував у роботі на олігарха - Цензор.НЕТ 8445
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07.06.2021 04:43 Відповісти
"Безпринципність має такий вигляд": Зеленський запросив на шашлики журналіста, якого звинувачував у роботі на олігарха - Цензор.НЕТ 6229
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07.06.2021 04:43 Відповісти
"Безпринципність має такий вигляд": Зеленський запросив на шашлики журналіста, якого звинувачував у роботі на олігарха - Цензор.НЕТ 19
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07.06.2021 04:48 Відповісти
А почему шашлык, а не шаурма?
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07.06.2021 14:17 Відповісти
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