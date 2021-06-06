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Новини Політика України
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"Слуга народу" Кравчук: Буде ще не менше 7 додаткових законопроєктів про олігархів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Крім уже переданого до Верховної Ради президентського законопроєкту про деолігархізацію, планується прийняття ще низки документів щодо українських олігархів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Слуги народу", про це розповіла нардепка, заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформполітики Євгенія Кравчук

Вона зазначила, що в Україні поки недостатнє законодавче поле, яке регулює діяльність олігархів, і тому необхідно прийняти законопроєкт про деолігархізацію.

Крім зазначеного документа, буде ще запропоновано не менше 7 додаткових законопроєктів.

"Це антимонопольне законодавство, зміни в закон про політичні партії, очевидно, пакет законів буде великим. Є рішення, які готуються в процесі", - сказала Кравчук.

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Топ коментарі
+18
Не втомлююсь запитувати.
Хтось може пояснити чому за два роки парламентської роботи всі слуги значно збагатились ?
Зарплата таких розкошів не покриває.
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06.06.2021 13:55
+17
"Слуга народа" Кравчук: Будет еще не менее 7 дополнительных законопроектов про олигархов - Цензор.НЕТ 8329
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06.06.2021 13:54
+13
"Слуга народа" Кравчук: Будет еще не менее 7 дополнительных законопроектов про олигархов - Цензор.НЕТ 5251
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06.06.2021 14:04
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"Слуга народа" Кравчук: Будет еще не менее 7 дополнительных законопроектов про олигархов - Цензор.НЕТ 8329
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06.06.2021 13:54 Відповісти
"Слуга народа" Кравчук: Будет еще не менее 7 дополнительных законопроектов про олигархов - Цензор.НЕТ 5251
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06.06.2021 14:04 Відповісти
не мучайте выборцив сн такими вопросами - это выше их ойкю на два порядка..
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06.06.2021 14:14 Відповісти
А вони у наймах.
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06.06.2021 16:42 Відповісти
А ви помітили, що у владі і в інших кругах в Україні маже немає самих українців!... Таке враження, що нас свідомо витискають з України по світах... Якщо я не правий, то буду радий, якщо мене хтось в цьому переконає. Дякую.
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06.06.2021 21:21 Відповісти
"Слуга народу" Кравчук: Буде ще не менше 7 додаткових законопроєктів про олігархів - Цензор.НЕТ 9200 это 10 из 10
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06.06.2021 16:06 Відповісти
Не втомлююсь запитувати.
Хтось може пояснити чому за два роки парламентської роботи всі слуги значно збагатились ?
Зарплата таких розкошів не покриває.
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06.06.2021 13:55 Відповісти
сколько там олигархов 10-15 человек.. а нафига законы-если поставили вдоль стеночки и в расход одного автомата Калаша хватит.. еще и половина обоймы останется патронов... СКАЖИТЕ МНЕ КАК ЦЕЛАЯ СТРАНА 40 МЛН МОЖЕТ ИГРАТЬ В ИГРЫ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ БАНДИТАМИ- ИМЕЮЩИМИ МАСТЬ-- ОЛИГАРХ.... да еще выписывать законами правила игры в напёрстки грабеж геноцид бандитизм ОПГ и так далее Вовка дэбэльна понесла пометом что мол нема Воров в законе ха-ха а ОЛигархи у нас Воры над Законом...
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06.06.2021 14:00 Відповісти
90% населения страны принимают участие в коррупции в той или иной степени и ничего зазорного в этом не видят.
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06.06.2021 14:27 Відповісти
Поинтересуйтесь ситуацией в Южной Кореей - сильно удивитесь. Проблема не в том, что есть олигархи (они есть везде), а в том, что олигархи не на нашу страну работают.
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06.06.2021 14:41 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!))))
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06.06.2021 14:09 Відповісти
Сьогодні ж вихідний.
І свято. Нехай люди живуть.
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06.06.2021 14:19 Відповісти
Потому что КОРРУПЦИЯ никуда не делась и войну притушили Гражданским конфликтом.
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06.06.2021 14:21 Відповісти
Та вона розквітла...
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06.06.2021 14:24 Відповісти
Практически все телеканалы в Украине принадлежат олигархам. Большинство из них- через прокладки, оформленные на "условного бомжа Васю". Зебилы добьются только того, что все телеканалы, партии и т.п. будут оформлены на "Васей". А какая разница? "Слуга народа" Кравчук: Будет еще не менее 7 дополнительных законопроектов про олигархов - Цензор.НЕТ 4266
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06.06.2021 13:58 Відповісти
Кравчук, а покажіть, можливо вправки внесем? То що ви там намалювали це не результат твоєї роботи
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06.06.2021 14:01 Відповісти
Каждому олигарху по проекту на память. Главное - активы оставить неприкосновенными, а законы пишите мелким почерком...
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06.06.2021 14:02 Відповісти
Ось ось ,як заживемо .
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06.06.2021 14:02 Відповісти
"Завтра будет лучше чем вчера" !!!)))
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06.06.2021 14:14 Відповісти
эти люди жили рядом с нами... Боже, скіки ще гамна на світі...
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06.06.2021 14:07 Відповісти
Всего семь, а чего так мало, давай уже 47, 57 67.....!!!!! Лохотрон начался!!!!!
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06.06.2021 14:11 Відповісти
А лохотрон ніколи і не закінчувався !!!)))
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06.06.2021 14:12 Відповісти
Які закони в країні, де відсутня реальна державна влада !!!)))
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06.06.2021 14:11 Відповісти
це та сама лярва з тернопільщини, якій заважає українська мова в фільмах. Саме тому вона і потураєв за наказом з охвістя на минулому тижні намагались внести правку в Закон про мову, які б дозволяли демонстувати фільми без дубляжу.
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06.06.2021 14:11 Відповісти
ученица Бандаренки - та тоже добивалась скасування всего украинского.- музыки, передач, вещания.
у нее наверно мать русская , а отец еврей, взявший фамилию жены.
да еще еврейской национальности: Евгения - еврейское имя (Евгений Шевченко, Евгений Червоненко и т.д.) да еще и Михайловна (тоже любимое имя у евреев). вот и результат!!!
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06.06.2021 16:04 Відповісти
Дали б сразу расценки и тарифные ставки... ...как в ЕС...*)
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06.06.2021 14:12 Відповісти
В борьбе с олигархами, забыли о народе.
Хотя нет ошибаюсь, налоги то растут По сравнению с доходами
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06.06.2021 14:13 Відповісти
Нужно ещё утвердить законопроекты для Президентов Украины которых назначали олигархи и малые общины проживающие в Украине, потому что за 30 лет независимости в Украине жить лучше украинскому народу не стало "Слуга народа" Кравчук: Будет еще не менее 7 дополнительных законопроектов про олигархов - Цензор.НЕТ 5065
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06.06.2021 14:18 Відповісти
А не треба голосувати за недостойних.
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06.06.2021 14:25 Відповісти
Работать не пробовал?
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06.06.2021 16:02 Відповісти
У меня 42 года трудового стажа и я ещё работаю.
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07.06.2021 00:03 Відповісти
И шо наработал- комнату в общаге?
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07.06.2021 08:11 Відповісти
Сейчас посмотрю "Слуга народу" Кравчук: Буде ще не менше 7 додаткових законопроєктів про олігархів - Цензор.НЕТ 2480
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07.06.2021 09:07 Відповісти
Есть интересный рассказ про молодого хлопца который сидел на берегу моря и наблюдал за рыбаком .который поймал большую рыбу, разговорились ,молодой перспективный говорит что закончил Гарвардский универ и говорит что рыбак мог бы заработать больше ,если словит ещё рыбы,( а перед этим рыбак сказал что эту рыбину поделит пополам, одну часть пожарят и вместе с соседом и семьями поужинают под хорошее вино ,на природе у моря), молодой продолжает ,что если денег насобирает может купить, катер, потом пароход ,потом судоверфь , будет в деньгах купаться, а рыбак спрашивает ,а потом дальше что ,а молодой отвечает, ну а потом состаритесь ,продадите свой бизнес ,купите дом в посёлке возле моря и будете заниматься любимым делом и отдыхать, рыбак отвечает .так у меня это всё сейчас есть "Слуга народу" Кравчук: Буде ще не менше 7 додаткових законопроєктів про олігархів - Цензор.НЕТ 4704
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07.06.2021 09:20 Відповісти
Или у Вас шизофрения или раздвоение личности. То народу плохо живётся, то рыбка под вино
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07.06.2021 23:41 Відповісти
олигархи - это все те у кого фамилия начинается на "Пэ" и оканчивается на "орошенко"..

"Слуга народу" Кравчук: Буде ще не менше 7 додаткових законопроєктів про олігархів - Цензор.НЕТ 515

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06.06.2021 14:44 Відповісти
"Слуга народу" Кравчук: Буде ще не менше 7 додаткових законопроєктів про олігархів - Цензор.НЕТ 7523 "Слуга народу" Кравчук: Буде ще не менше 7 додаткових законопроєктів про олігархів - Цензор.НЕТ 4409
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06.06.2021 14:46 Відповісти
"Слуга народу" Кравчук: Буде ще не менше 7 додаткових законопроєктів про олігархів - Цензор.НЕТ 7467

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06.06.2021 16:15 Відповісти
Цирк должен гастролировать - девиз зе-мародеров!
По факту, чтобы посадить каломойше или ахметова достаточно открыть уголовное дело и начать производство.
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06.06.2021 14:44 Відповісти
Тю,якихось іще там 7 законопроектів! Іх можна "наклепати" і 70,а то й більше.А робиться ото так: один пишеться,другий закреслюється,одинптшеться,другий закреслюється. І так до нескінченності.
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06.06.2021 15:08 Відповісти
как будут называтся те, которые согласно "зе мазни об олигархах" будут значится как олигархи,но в США и в ЕС они под следсвием как те,кто незаконно , на протяжении многих лет выводил монеты из Украины? "Слуга народу" Кравчук: Буде ще не менше 7 додаткових законопроєктів про олігархів - Цензор.НЕТ 5631
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06.06.2021 15:51 Відповісти
Все равно Порошенко не посадят, но лохоторат займут
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06.06.2021 16:04 Відповісти
а кто ж теперь им будет в конвертиках платить? ах да, из бюджета потянут, компенсируют
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06.06.2021 16:06 Відповісти
Очень бы хотелось уже сейчас увидеть в списке не только Коломойского и Порошенко,но и Ахметова,Пинчука,Новинского.Бойко,Фирташа.....
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06.06.2021 17:56 Відповісти
Зеля хоть и клоун, но не совсем дурак. Публике поднадоел Квартал и Сваты? Ничего страшного. Закинул наживку и мудрый нарид тут же занялся увлекательной игрой в составление списков.
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06.06.2021 22:57 Відповісти
Після її підтримки відтермінування Закону про мову я їй більше не довіряю.
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06.06.2021 21:20 Відповісти
 
 