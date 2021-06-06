"Слуга народу" Кравчук: Буде ще не менше 7 додаткових законопроєктів про олігархів
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Крім уже переданого до Верховної Ради президентського законопроєкту про деолігархізацію, планується прийняття ще низки документів щодо українських олігархів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Слуги народу", про це розповіла нардепка, заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформполітики Євгенія Кравчук
Вона зазначила, що в Україні поки недостатнє законодавче поле, яке регулює діяльність олігархів, і тому необхідно прийняти законопроєкт про деолігархізацію.
Крім зазначеного документа, буде ще запропоновано не менше 7 додаткових законопроєктів.
"Це антимонопольне законодавство, зміни в закон про політичні партії, очевидно, пакет законів буде великим. Є рішення, які готуються в процесі", - сказала Кравчук.
Будь ласка, зачекайте...
Хтось може пояснити чому за два роки парламентської роботи всі слуги значно збагатились ?
Зарплата таких розкошів не покриває.
І свято. Нехай люди живуть.
у нее наверно мать русская , а отец еврей, взявший фамилию жены.
да еще еврейской национальности: Евгения - еврейское имя (Евгений Шевченко, Евгений Червоненко и т.д.) да еще и Михайловна (тоже любимое имя у евреев). вот и результат!!!
Хотя нет ошибаюсь, налоги то растут По сравнению с доходами
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По факту, чтобы посадить каломойше или ахметова достаточно открыть уголовное дело и начать производство.