Джонсон закликав країни G7 "покласти край пандемії", забезпечивши світ вакцинами до кінця 2022 року

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон 5 червня закликав лідерів країн "Великої сімки" (Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Британія, США) "відповісти на найбільший виклик післявоєнної ери" і взяти зобов’язання вакцинувати весь світ проти COVID-19 до кінця 2022 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Джонсон назвав всесвітню вакцинацію до кінця наступного року "найбільшим подвигом в історії медицини".

У заяві сказано, що Джонсон закликає лідерів інших країн "Великої сімки" визначити таку мету під час зустрічі у Великій Британії наступного тижня. Це буде перша очна зустріч лідерів найбагатших країн світу за майже два роки.

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"Я закликаю моїх колег-лідерів G7 долучитися до нас, щоб покласти край цій жахливій пандемії і пообіцяти, що ми ніколи не дозволимо повторитися руйнуванням, спричиненим коронавірусом", - сказав британський прем'єр-міністр.

Лідери G7 прибудуть до Корнуолу на південному заході Англії 11 червня на триденну зустріч. Вона концентруватиметься на тому, як ці держави можуть очолити глобальне відновлення від наслідків коронавірусу. Очікується, що Джонсон також виступить за активізацію виробництва вакцин, зниження бар’єрів для міжнародного розподілу та обміну надлишковими дозами з країнами, що розвиваються, як у двосторонній спосіб, так і через механізм ООН COVAX.

Тоді як багаті країни, зокрема країни "Великої сімки", вакцинують велику кількість свого населення, чимало бідних країн відстають.

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Експерти у галузі охорони здоров’я застерігають, що, якщо менш розвинені країни швидко не наздоженуть темпи вакцинації, вірус продовжуватиме поширюватися та мутувати.