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Джонсон закликав країни G7 "покласти край пандемії", забезпечивши світ вакцинами до кінця 2022 року

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Джонсон закликав країни G7

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон 5 червня закликав лідерів країн "Великої сімки" (Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Британія, США) "відповісти на найбільший виклик післявоєнної ери" і взяти зобов’язання вакцинувати весь світ проти COVID-19 до кінця 2022 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Джонсон назвав всесвітню вакцинацію до кінця наступного року "найбільшим подвигом в історії медицини".

У заяві сказано, що Джонсон закликає лідерів інших країн "Великої сімки" визначити таку мету під час зустрічі у Великій Британії наступного тижня. Це буде перша очна зустріч лідерів найбагатших країн світу за майже два роки.

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"Я закликаю моїх колег-лідерів G7 долучитися до нас, щоб покласти край цій жахливій пандемії і пообіцяти, що ми ніколи не дозволимо повторитися руйнуванням, спричиненим коронавірусом", - сказав британський прем'єр-міністр.

Лідери G7 прибудуть до Корнуолу на південному заході Англії 11 червня на триденну зустріч. Вона концентруватиметься на тому, як ці держави можуть очолити глобальне відновлення від наслідків коронавірусу. Очікується, що Джонсон також виступить за активізацію виробництва вакцин, зниження бар’єрів для міжнародного розподілу та обміну надлишковими дозами з країнами, що розвиваються, як у двосторонній спосіб, так і через механізм ООН COVAX.

Тоді як багаті країни, зокрема країни "Великої сімки", вакцинують велику кількість свого населення, чимало бідних країн відстають.

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Експерти у галузі охорони здоров’я застерігають, що, якщо менш розвинені країни швидко не наздоженуть темпи вакцинації, вірус продовжуватиме поширюватися та мутувати.
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В Лондоне хорошо оригинальные шмотки покупать -- таких в нормальной Европе не купишь...*)
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06.06.2021 14:20 Відповісти
Дають задню? Або пандемія вже зробила свою справу, або нічого не вийшло.
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06.06.2021 14:32 Відповісти
Джонсон призвал страны G7 "положить конец пандемии", обеспечив мир вакцинами до конца 2022 года - Цензор.НЕТ 4303 Джонсон призвал страны G7 "положить конец пандемии", обеспечив мир вакцинами до конца 2022 года - Цензор.НЕТ 4303 Джонсон призвал страны G7 "положить конец пандемии", обеспечив мир вакцинами до конца 2022 года - Цензор.НЕТ 4303 Як я вже не одноразово казав, пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше РАБоти...
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06.06.2021 15:09 Відповісти
Грип теж Ви організували ??
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06.06.2021 16:01 Відповісти
Джонсон і Джонсон&Джонсон...
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06.06.2021 17:32 Відповісти
 
 