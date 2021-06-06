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Швейцарія на час саміту Байдена з Путіним обмежить доступ у повітряний простір над Женевою, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Швейцарія на час саміту Байдена з Путіним обмежить доступ у повітряний простір над Женевою, - ЗМІ

Влада Швейцарії опрацьовує заходи з обмеження доступу літальних апаратів у повітряний простір над Женевою на час саміту президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляють в неділю швейцарські ЗМІ, інфоормує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За їхньою інформацією, обмеження будуть істотними.

Схему обмеження доступу до повітряного простору опрацьовує швейцарське Федеральне управління з цивільної авіації спільно з ВПС Швейцарії, низкою федеральних служб і службою авіадиспетчерів.

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Газета "Трибюн де Женев" пояснює, що вся ця процедура "аналогічна тій, яку використовують під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі".

Крім того, фахівці з безпеки в останні дні оглянули пляж "О-Вів" на березі Женевського озера на випадок, якщо там потрібно буде встановлювати компоненти систем ППО.

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Очікується, що влада Швейцарії наступного тижня ухвалить рішення про залучення Збройних сил країни до гарантування безпеки в Женеві під час саміту. Зі свого боку, поліція кантону Женева вже ухвалила рішення на час цього заходу взяти в оренду кілька одиниць бронетехніки.

Саміт Путіна з Байденом відбудеться в Женеві 16 червня.
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Топ коментарі
+2
Интересно. А как вообще полетит самолёт с пуйлом - через Польшу и Германию ?
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06.06.2021 14:42
+2
Нет желания потратить пару ракет комплекса "Пэтриот"?
С ликвидацией ***** мордорского, возможно некоторые проблемы будут решены...
Швейцария на время саммита Байдена с Путиным ограничит доступ в воздушное пространство над Женевой, - СМИ - Цензор.НЕТ 9903
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06.06.2021 14:48
+1
"Мы 'барыге' такое шоу закатаем, закачаешься",- Скоморох - Шустеру на шашлыках. У скомороха крышу сорвало, и его будет качать
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06.06.2021 14:42
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и не будут пускать российских журналистов привитых Спутником V
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06.06.2021 14:40 Відповісти
-- а я в Хорватию и на машинке... -- шо мне та Швейцария? *)
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06.06.2021 14:40 Відповісти
"Мы 'барыге' такое шоу закатаем, закачаешься",- Скоморох - Шустеру на шашлыках. У скомороха крышу сорвало, и его будет качать
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06.06.2021 14:42 Відповісти
Его и так качает и штырит каждый день.
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06.06.2021 14:49 Відповісти
Интересно. А как вообще полетит самолёт с пуйлом - через Польшу и Германию ?
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06.06.2021 14:42 Відповісти
...если не над БССР - то над Украиной Швейцария на время саммита Байдена с Путиным ограничит доступ в воздушное пространство над Женевой, - СМИ - Цензор.НЕТ 308 Швейцария на время саммита Байдена с Путиным ограничит доступ в воздушное пространство над Женевой, - СМИ - Цензор.НЕТ 7776
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06.06.2021 14:44 Відповісти
Скорее всего полетит из рф через балтийское море и потом через территорию Германии, у пуйла там норм поддержка, там точно борт не посадят.
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06.06.2021 20:41 Відповісти
Нет желания потратить пару ракет комплекса "Пэтриот"?
С ликвидацией ***** мордорского, возможно некоторые проблемы будут решены...
Швейцария на время саммита Байдена с Путиным ограничит доступ в воздушное пространство над Женевой, - СМИ - Цензор.НЕТ 9903
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06.06.2021 14:48 Відповісти
Та ссут они, и думаю оправдано. Это развалит международные правила, значительная часть из которых не на бумаге, а "исторически сложилась". Я бы этого не делал точно. Напоминаю, даже Саддама официально захватили в результате боевых действий, тоесть всем понятным и прозрачным для мировой политики способом, и только потом, после суда! его повесили.
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06.06.2021 20:46 Відповісти
Але Усаму бін Ладена просто ліквідували на три зуя з бл*дським посвистом 💥💥💥
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07.06.2021 01:05 Відповісти
Семьи погибших в результате крушения рейса MH17 в небе над Донбассом собрались перед посольством РФ в Гааге и передали письмо президенту Владимиру Путину. Обращение 6 июня опубликовала «Новая газета».
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06.06.2021 14:52 Відповісти
В письме подчеркивается тот факт, что оно написано по случаю российского национального праздника: на следующей неделе празднуется День России (12 июня). «Гордость за свое наследие, очевидно, должна включать в себя достижения и взлеты. У русского народа их много. Однако гордая нация также должна уметь принимать свои ошибки и падения. И работая над ними, она становится лишь лучше», - заявили авторы обращения.
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06.06.2021 14:53 Відповісти
В MH17 к счастью не было никого из моих родственников или друзей, знакомых. Но даже если бы были, я бы никогда не подписал такое обращение. Даже если оно было адресовано не "президенту", а всему народу россии. Потому что все что может помочь стать русскому народу лучше, только увеличивает его способности убивать представителей других наций и народов. Все кто хочет что бы их дети и внуки жили на мирной планете будут вынуждены искать окончательное решение русского вопроса. Есть даже очень демократический вариант - возврат коренным народам, поглощенным империей их исконных наименований, культуры, языка, признание государственности для территорий этих народов. И проблема эта была очевидна еще до Второй мировой, но вместо её решения, её только усугубили.
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06.06.2021 21:06 Відповісти
Только, чтобы привлечь больше внимания этой беспонтовый встречи. Или вы думаете, что они там, до чего-то существенного договорятся? Не смешите)) Очередное "бла-бла-бла", которое выгодно только России (что вообще признают такую страну с её режимом).
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06.06.2021 15:01 Відповісти
рейс Шанхай - Москва. Россиянка закурила сигарету, обматерила работников аэропорта, а затем справила малую нужду возле стойки регистрации.

https://twitter.com/GolyDovolen/status/1401229353531346945
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06.06.2021 15:08 Відповісти
+18
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06.06.2021 15:10 Відповісти
Ну а чего тут смеяться? Биотуалетов той системы, что иван грозный и петр первый награбили в Украине, в международных аэропортах уже нет совсем, поэтому бедная девочка не выдержав давление на клапан справила нужду крайним способом, как учила её мама.

Швейцарія на час саміту Байдена з Путіним обмежить доступ у повітряний простір над Женевою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9377
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06.06.2021 21:17 Відповісти
Значит ***** Спутником v не кололось.
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06.06.2021 16:29 Відповісти
зря, во время пролета ***** надо неожиданно организовать учения пво с салютом )) а там такое дело как с польским самолетом, туман, погода нелетная.. и аэродром переместился...
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06.06.2021 20:38 Відповісти
 
 