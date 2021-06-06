Швейцарія на час саміту Байдена з Путіним обмежить доступ у повітряний простір над Женевою, - ЗМІ
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Влада Швейцарії опрацьовує заходи з обмеження доступу літальних апаратів у повітряний простір над Женевою на час саміту президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна.
Про це повідомляють в неділю швейцарські ЗМІ, інфоормує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За їхньою інформацією, обмеження будуть істотними.
Схему обмеження доступу до повітряного простору опрацьовує швейцарське Федеральне управління з цивільної авіації спільно з ВПС Швейцарії, низкою федеральних служб і службою авіадиспетчерів.
Газета "Трибюн де Женев" пояснює, що вся ця процедура "аналогічна тій, яку використовують під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі".
Крім того, фахівці з безпеки в останні дні оглянули пляж "О-Вів" на березі Женевського озера на випадок, якщо там потрібно буде встановлювати компоненти систем ППО.
Очікується, що влада Швейцарії наступного тижня ухвалить рішення про залучення Збройних сил країни до гарантування безпеки в Женеві під час саміту. Зі свого боку, поліція кантону Женева вже ухвалила рішення на час цього заходу взяти в оренду кілька одиниць бронетехніки.
Саміт Путіна з Байденом відбудеться в Женеві 16 червня.
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С ликвидацией ***** мордорского, возможно некоторые проблемы будут решены...
https://twitter.com/GolyDovolen/status/1401229353531346945