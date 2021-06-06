Сертифікати вакцинації проти COVID-19 для українців мають запрацювати з 1 липня, - МОЗ
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Сертифікати вакцинації проти коронавірусу COVID-19, які суттєво полегшать подорожі українців Європою, за планом мають запрацювати вже з 1 липня 2021 року.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів в ефірі телеканалу "Дім" голова Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики при МОЗ України Федір Лапій.
За його словами, впровадження електронних сертифікатів, які дозволять українцям в умовах пандемії вільніше подорожувати країнами Євросоюзу, відбувається за планом, і в процес залучене не лише МОЗ.
"Є план дій, щоб 1 липня запустити цю систему. Не тільки Міністерство охорони здоров'я впроваджує такі електронні сертифікати. Бо, наприклад, без Міністерства закордонних справ неможливо, адже узгодження ведуться і на міжнародному рівні. Поки я не бачу підстав для занепокоєння", - підкреслив Лапій.
Він додав, що українці, які не пройшли вакцинацію проти коронавірусу, не мають побоюватися, що в'їзд до ЄС для них буде закрито. Вони, як і раніше, здаватимуть ПЛР-тест або експрес-тест, або перебуватимуть на ізоляції. Проте наявність щеплення і сертифіката про це істотно полегшить перебування в європейських країнах. "Бо це додаткова свобода", - зауважив Лапій.
Він уточнив, що термін дії сертифіката залежатиме від кількості доз вакцини.
"Більшість вакцин передбачають введення двох доз, у яких немає терміну давності. Можливо, через рік ухвалять рішення про те, що необхідно вводити додаткову дозу. Країни можуть самостійно приймати рішення про кількість доз (одна чи дві). Всі, хто вакцинується в Україні проти COVID-19, вже є в електронній базі даних", - пояснив експерт.
Водночас він зауважив, що після повернення в Україну громадяни можуть користуватися тим же сертифікатом, не проходячи ПЛР-тестування. Щоправда, за словами Лапія, опція наразі ще не працює.
"Ідея в тому, щоб після повернення ви користувалися цим же електронним сертифікатом про вакцинацію, бо ви щеплені і у нього немає терміну давності. Поки що це не працює в Україні, як і в багатьох інших країнах", - сказав експерт.
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"Потому что это дополнительная свобода", - отметил Лапий.
От перемены мест слагаемых -- сумма меняется...*)
В Италии за пятницу, 4 июня, прививки от коронавируса получили почти 600 000 человек, что является рекордным показателем за один день.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa, такую цифру объявили в органах здравоохранения на утро 5 июня.
Ха-ха....это будет обязательно...а потом через год еще одну дозу...а потом еще...😁 вакцинируйтесь...
Кто первый этот лозунг провогласит тот и выграет выборы.