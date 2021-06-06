УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12577 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство Коронавірус і карантин
2 141 24
вакцина (3528) карантин (16095) МОЗ (3882) COVID-19 (18065) Лапій (22) коронавірус (16712)

Сертифікати вакцинації проти COVID-19 для українців мають запрацювати з 1 липня, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Сертифікати вакцинації проти COVID-19 для українців мають запрацювати з 1 липня, - МОЗ

Сертифікати вакцинації проти коронавірусу COVID-19, які суттєво полегшать подорожі українців Європою, за планом мають запрацювати вже з 1 липня 2021 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів в ефірі телеканалу "Дім" голова Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики при МОЗ України Федір Лапій.

За його словами, впровадження електронних сертифікатів, які дозволять українцям в умовах пандемії вільніше подорожувати країнами Євросоюзу, відбувається за планом, і в процес залучене не лише МОЗ.

"Є план дій, щоб 1 липня запустити цю систему. Не тільки Міністерство охорони здоров'я впроваджує такі електронні сертифікати. Бо, наприклад, без Міністерства закордонних справ неможливо, адже узгодження ведуться і на міжнародному рівні. Поки я не бачу підстав для занепокоєння", - підкреслив Лапій.

Читайте також: Центри масової вакцинації розпочали роботу вже в 10 містах України, - Шмигаль

Він додав, що українці, які не пройшли вакцинацію проти коронавірусу, не мають побоюватися, що в'їзд до ЄС для них буде закрито. Вони, як і раніше, здаватимуть ПЛР-тест або експрес-тест, або перебуватимуть на ізоляції. Проте наявність щеплення і сертифіката про це істотно полегшить перебування в європейських країнах. "Бо це додаткова свобода", - зауважив Лапій.

Він уточнив, що термін дії сертифіката залежатиме від кількості доз вакцини.

"Більшість вакцин передбачають введення двох доз, у яких немає терміну давності. Можливо, через рік ухвалять  рішення про те, що необхідно вводити додаткову дозу. Країни можуть самостійно приймати рішення про кількість доз (одна чи дві). Всі, хто вакцинується в Україні проти COVID-19, вже є в електронній базі даних", - пояснив експерт.

Читайте також: За 5 червня у МВЦ встигли прищепити 2,5 тис. осіб, чергу дуже затримують люди без декларації з лікарем, - директорка Департаменту охорони здоров'я Києва Гінзбург

Водночас він зауважив, що після повернення в Україну громадяни можуть користуватися тим же сертифікатом, не проходячи ПЛР-тестування. Щоправда, за словами Лапія, опція наразі ще не працює.

"Ідея в тому, щоб після повернення ви користувалися цим же електронним сертифікатом про вакцинацію, бо ви щеплені і у нього немає терміну давності. Поки що це не працює в Україні, як і в багатьох інших країнах", - сказав експерт.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
Возможно, через год будет принято решение о том, что необходимо вводить дополнительную дозу. Источник: https://censor.net/ru/n3269745

Ха-ха....это будет обязательно...а потом через год еще одну дозу...а потом еще...😁 вакцинируйтесь...
показати весь коментар
06.06.2021 15:20
+3
Соціопати і до того так себе поводили, хіба шо не всі маски носили. Зараз їх просто видно здалеку.
показати весь коментар
06.06.2021 15:31
+2
Аус вайс папирре, битте !
показати весь коментар
06.06.2021 15:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...они вам ничего не должны...(с) Сертификаты вакцинации от COVID-19 для украинцев должны заработать с 1 июля, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4295 Сертификаты вакцинации от COVID-19 для украинцев должны заработать с 1 июля, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4295 Сертификаты вакцинации от COVID-19 для украинцев должны заработать с 1 июля, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4295
показати весь коментар
06.06.2021 14:52 Відповісти
-- на сертификат, ещё заработать нужно...*)
показати весь коментар
06.06.2021 15:00 Відповісти
то краще працюй Сертификаты вакцинации от COVID-19 для украинцев должны заработать с 1 июля, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9508
показати весь коментар
06.06.2021 15:16 Відповісти
...а куда ж ещё деваться? -- едут на том, хто везёт...*)
показати весь коментар
06.06.2021 15:23 Відповісти
Они, как и раньше, будут сдавать ПЦР-тест или экспресс-тест, или находиться на изоляции

"Потому что это дополнительная свобода", - отметил Лапий.

От перемены мест слагаемых -- сумма меняется...*)
показати весь коментар
06.06.2021 15:03 Відповісти
с такими темпами как у нас будем оочень долго вакцинироваться-За выходные в МВЦ в Киеве привили 3,5 тысячи человек, во Львове - тысячу
В Италии за пятницу, 4 июня, прививки от коронавируса получили почти 600 000 человек, что является рекордным показателем за один день.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa, такую ​​цифру объявили в органах здравоохранения на утро 5 июня.
показати весь коментар
06.06.2021 15:22 Відповісти
а треба лише збільшити кількість бригад. але влада швидко то не вміє, тижня замало.
показати весь коментар
06.06.2021 16:14 Відповісти
Возможно, через год будет принято решение о том, что необходимо вводить дополнительную дозу. Источник: https://censor.net/ru/n3269745

Ха-ха....это будет обязательно...а потом через год еще одну дозу...а потом еще...😁 вакцинируйтесь...
показати весь коментар
06.06.2021 15:20 Відповісти
А через год или падишах, или ишак))) Главное поуверенней сказать, жестко так, ну по-зеленски со сдвинутыми бровками)))
показати весь коментар
06.06.2021 15:43 Відповісти
Аус вайс папирре, битте !
показати весь коментар
06.06.2021 15:21 Відповісти
Ты написал про "не белые бумажки" ... пожалуйста...*)
показати весь коментар
06.06.2021 15:25 Відповісти
із білих бумажок
показати весь коментар
06.06.2021 16:15 Відповісти
-- мой перевод веселей...*)
показати весь коментар
06.06.2021 16:24 Відповісти
ну я вже давно спостерігаю, як ти тут клоуном працюєш, тільки народу не смішно. ти так в усьому сам себе задовольняєш?
показати весь коментар
06.06.2021 16:36 Відповісти
-- иногда с твоей помощью...*)
показати весь коментар
06.06.2021 16:39 Відповісти
та ні, ти класичний самоудур, сам із собою тихо ведеш бесіду. я тобі просто про то кажу. ти ж себе з боку не бачиш.
показати весь коментар
06.06.2021 16:43 Відповісти
-- пока шо, ты со мной сбоку побеседовать пытаешься...*)
показати весь коментар
06.06.2021 16:58 Відповісти
ну так пару разів, а так спостерігаю над твоїм самодурством.
показати весь коментар
06.06.2021 17:39 Відповісти
а ти просто лайкаєш, бо нічо не розумієш?
показати весь коментар
06.06.2021 17:40 Відповісти
Вже проходить інфа. що європейці поклали жирний болт на "паспорти баранізації" .ой вибачаюсь вакцинації і вимагають і дальше носити маски та дотримуватися всіх ідіотських обмежень .не зважаючи навіть на те. що баран вакцинований))
показати весь коментар
06.06.2021 15:26 Відповісти
Соціопати і до того так себе поводили, хіба шо не всі маски носили. Зараз їх просто видно здалеку.
показати весь коментар
06.06.2021 15:31 Відповісти
То таке ... А якщо осінь пізня, рання весна, зима ... Маску носити тре, щоб грип чи ГРЗ отримати.
показати весь коментар
06.06.2021 17:34 Відповісти
Жила бы тема ковидная и нет других забот. Ковид идиотов больше не выбирать, а судить
Кто первый этот лозунг провогласит тот и выграет выборы.
показати весь коментар
06.06.2021 16:52 Відповісти
 
 