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Новини За кордоном Російські терористи збили Боїнг
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Судові засідання у справі про збитий російськими терористами Боїнг МН17 продовжаться 7 червня в Гаазі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Судові засідання у справі про збитий російськими терористами Боїнг МН17 продовжаться 7 червня в Гаазі

Продовження судового процесу у справі про катастрофу рейсу MH17 відбудеться 7 червня 2021 року о 10:00 за місцевим часом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Згідно з попереднім графіком, наступний блок слухань відбудеться із 7 червня 2021 року до 25 червня 2021 року. Серед ключових питань – зброя, якою було збито літак рейсу МН17, місце запуску ракети, роль чотирьох підсудних.

Тоді ж суд почне розгляд справи по суті.

Дивіться також: Суд у справі MH17 провів виїзне засідання і переходить до розгляду справи по суті. ФОТО

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.
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Путин лично ответит в Евросуде за MH17 - основатель Bellingcat
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06.06.2021 15:12 Відповісти
Когда археологи будущего будут проводить раскопки на месте древнего городища Гаага -- первым, шо они откопают, будет папка с протоколами заседания по сбитому российским террористам Боингу. ...судебного вердикта по этому делу, так и не найдут...
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06.06.2021 15:18 Відповісти
Уже семь лет утверждают о том, что сбили российские террористы, но получено задание - судить вечно, но никогда не приговаривать. Это как путь к коммунизьму - идти, но никогда не приходить.
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06.06.2021 15:55 Відповісти
Когда-то другой полковник, угробивший гражданский самоет выразился типа "В жопу засуньте все ваши обвинения!". Прошел не один год и таки засунули. Того полковника звали Каддафи.
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06.06.2021 16:15 Відповісти
-- щас подполковник, потом майор должен быть... -- есть, кого ещё подождать... ...времени личной жизни, правда, на всех не хватит...
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06.06.2021 16:30 Відповісти
Судові засідання у справі про збитий російськими терористами Боїнг МН17 продовжаться 7 червня в Гаазі - Цензор.НЕТ 8629
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06.06.2021 16:13 Відповісти
 
 