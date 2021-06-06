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Європейський лоукостер Eurowings виходить на український ринок - ціна квитка стартує від €40
Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном
Німецький лоукостер Eurowings запустить рейси в Україну у вересні 2021 року.
Як передає Цензор.НЕТ продаж квитків відкритий на офіційному сайті перевізника.
Перший рейс буде виконаний з Дюссельдорфа до Києва і відбудеться 1 вересня 2021 року. Повідомляється, що рейси будуть виконуватися тричі на тиждень - по понеділках, середах і п'ятницях.
Ціни на квитки самого доступного тарифу (Basic) стартуватимуть від € 39,99 в однин бік. Тариф Basic включає провезення однієї одиниці ручної поклажі розміром 55x40x23 см і вагою до 8 кг.
Топ коментарі
+22 федя федя bc29814c
показати весь коментар06.06.2021 15:31
+14 Igor V 184bb5c7
показати весь коментар06.06.2021 15:45
+11 Igor V 184bb5c7
показати весь коментар06.06.2021 15:49
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Будь ласка, зачекайте...
Всего сотка в два конца... -- полетаем...*)
Если хочешь с чемоданом - доплати ещё соточку.
И так про всему Миру! -- ...не рассказывай мне харьковские сказки...*)
У них только 1 сумка до 8 кг бесплатно.
Рейс, в общем бесполезный.
Прага, Дрезден по прежнему в пролете.
Шадоуштрасе - 3 км магазинів та торгівельних центрів..
Ніде в інших містах Німеччини більш такого не бачив.
Найбільше сподобався бренд P&C (Peak & Cloppenburg), товари для чоловіків
Бубочка тут ни при чем
Ещё даже не все страны внутри ЕС открылись между собой
Але дочекаємось осені спочатку. Прогнозують нову хвилю . Все може бути
А самолеты покупает - старьё , сам на таких не летает . И сервис - дерьмо