Перед початком суду щодо Боїнгу МН17 біля посольства РФ у Гаазі виставили 298 білих стільців. ФОТО

У Гаазі навпроти будівлі посольства РФ у Нідерландах виставили 298 білих стільців у пам'ять про жертв збитого російськими терористами над Донбасом літака рейсу МН17.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише нідерландське видання NOS.

Ініціативна група, яка розмістила стільці на галявині перед посольством, ставить за мету привернути увагу до судових слухань, які 7 червня перейдуть в стадію розгляду справи по суті.

Блок слухань відбудеться з 7 по 25 червня. Серед ключових питань - зброя, якою був збитий літак рейсу MH17, місце запуску ракети, роль чотирьох підсудних.

В кінці травня відбулося виїзне засідання суду на авіабазі, де сторони оглянули уламки збитого лайнера.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.