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Новини За кордоном Російські терористи збили Боїнг
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Гаага (254) Боїнг-777 Malasia Airli... (748)

Перед початком суду щодо Боїнгу МН17 біля посольства РФ у Гаазі виставили 298 білих стільців. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Гаазі навпроти будівлі посольства РФ у Нідерландах виставили 298 білих стільців у пам'ять про жертв збитого російськими терористами над Донбасом літака рейсу МН17.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише нідерландське видання NOS.

Ініціативна група, яка розмістила стільці на галявині перед посольством, ставить за мету привернути увагу до судових слухань, які 7 червня перейдуть в стадію розгляду справи по суті.

Перед початком суду щодо Боїнгу МН17 біля посольства РФ у Гаазі виставили 298 білих стільців 01

Блок слухань відбудеться з 7 по 25 червня. Серед ключових питань - зброя, якою був збитий літак рейсу MH17, місце запуску ракети, роль чотирьох підсудних.

В кінці травня відбулося виїзне засідання суду на авіабазі, де сторони оглянули уламки збитого лайнера.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.
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Топ коментарі
+19
Да не парьтесь, вам Путин за это газ дешевле даст, это же для вас выгодней😁😁😁
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06.06.2021 15:52
+8
Как же вы достали со своей убогой показухой!
После ваших северных потоков, после заявлений о возможной отмене санкций против парашки, этот флешмоб, просто убожество.
Более того, вы просто издеваетесь над людьми, которые погибли в этой трагедии и плюете в душу их родным и близким.
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06.06.2021 17:29
+6
Х-йло зі свєю ордою пивинні бути суворо покарані за смерть майже 300 невинних людей, з них 80 дітей.
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06.06.2021 16:09
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Да не парьтесь, вам Путин за это газ дешевле даст, это же для вас выгодней😁😁😁
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06.06.2021 15:52 Відповісти
Мочите рузге лишнехромосомных. Перед началом суда по Боингу МН17 у посольства РФ в Гааге поставили 298 белых стульев - Цензор.НЕТ 4414
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06.06.2021 15:57 Відповісти
а чо там такі хороми у кацапів, що там така лужайка?
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06.06.2021 16:01 Відповісти
Х-йло зі свєю ордою пивинні бути суворо покарані за смерть майже 300 невинних людей, з них 80 дітей.
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06.06.2021 16:09 Відповісти
Перед началом суда по Боингу МН17 у посольства РФ в Гааге поставили 298 белых стульев - Цензор.НЕТ 4457
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06.06.2021 16:12 Відповісти
Как же вы достали со своей убогой показухой!
После ваших северных потоков, после заявлений о возможной отмене санкций против парашки, этот флешмоб, просто убожество.
Более того, вы просто издеваетесь над людьми, которые погибли в этой трагедии и плюете в душу их родным и близким.
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06.06.2021 17:29 Відповісти
А про польский самолёт уже забыли... Напротив этого посольства должны были разместить головы на палке тех кто убил этих невинных.
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06.06.2021 18:47 Відповісти
Зачем?
Лучше стулья расставить. или свечки зажечь.
Это ни к чему и никого не обязывает, зато создается видимость какой то борьбы.
А те, кто переносил стулья, могут смело называть себя правозащитниками.
Хотя по факту, это все равно что вместо детей, завести игрушку-тамагочи...
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06.06.2021 19:00 Відповісти
рашизм=тероризм
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06.06.2021 18:24 Відповісти
Серьезные новости! Путину не следует расслабляться! Суд будет долгим, приговор скорым!
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06.06.2021 19:06 Відповісти
Так и нужно - макать мордой в ссаки. Ни одно преступление рашкостана не должно оставаться безнаказанным.
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06.06.2021 19:14 Відповісти
Сс-----------ка,. не привыкать. Но когда от тебя НИЧЕГО!!!!!! не зависит и смерть 100%,, становиться жутко. Земля пухом. Даже представить не хочу что творилось в подбитом самолёте.А эта гниль которая всё натворила ,радуется жизни.
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06.06.2021 19:23 Відповісти
Перед початком суду щодо Боїнгу МН17 біля посольства РФ у Гаазі виставили 298 білих стільців - Цензор.НЕТ 7774
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06.06.2021 19:31 Відповісти
На переговорах украинской и иранской стороны по поводу крушения самолета Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, украинская сторона согласилась с отказом от гражданского иска пострадавших к государству Иран , оставив в требованиях только компенсацию ущерба авиакомпании МАУ.
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06.06.2021 21:57 Відповісти
 
 