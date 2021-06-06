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Ердоган розповів Зеленському про погрози Путіна через підтримку України, - Wall Street Journal

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Ердоган розповів Зеленському про погрози Путіна через підтримку України, - Wall Street Journal

Під час зустрічі у квітні з президентом України Володимиром Зеленським президент Туреччини Реджеп Ердоган поскаржився йому на погрози з боку Російської Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це виданню Wall Street Journal повідомили власні джерела.

За словами співрозмовників газети, Путін пригрозив Ердогану продовжити заборону на перельоти до Туреччини, якщо Анкара не відмовиться від планів із продажу безпілотників Bayraktar  в Україну.

Крім того, повідомляється, що продаж Україні турецьких безпілотників став причиною заборони авіасполучення між Росією та Туреччино. Водночас офіційною причиною заборони перельотів, за версією Кремля, є погана ситуація з коронавірусом.

Читайте також: Туреччина знайшла нові поклади газу в Чорному морі, - Ердоган

Додамо, за день до квітневого візиту Зеленського в Туреччину відбулася телефонна розмова між Путіним та Ердоганом. Тоді у пресслужбі Кремля казали, що президенти Туреччини та Росії обговорили врегулювання конфлікту на Донбасі, а також ситуацію із судноплавством у Чорному морі.

До цього глава російського МЗС Лавров розкритикував Туреччину за поставки безпілотників в Україну. Лавров заявив, що своїми діями Анкара "підживлює мілітаристські настрої Києва".
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Топ коментарі
+24
А Зеленський пообещал строго наказать путина😂
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06.06.2021 15:57
+21
запоребрик ордынский это недострана 404, это моська но пасть как у льва. Смешные думают что их кто то боится, их банально презирают как паразитов, как глистов и вшей.
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06.06.2021 16:02
+18
Молодец Эрдоган!
Ну а *****-тварь и говно...
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06.06.2021 16:11
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06.06.2021 15:55 Відповісти
Это как если бы слон жаловася мышке, о том, что его укусила моська.
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06.06.2021 15:58 Відповісти
очень слабо в это верится
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06.06.2021 15:55 Відповісти
Та то Ердоган "ціну собі набивав" - "Дивись! На мене тиснуть а я протстою в інтересах України!!!"
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06.06.2021 16:42 Відповісти
...да понятно, что договорённость всех троих, даже наверно ЕС , Бидона ,и туоок - мутняк!!! ..похоже очень сильно на слив, Эрдогану было по йук на Америку. , а тут.... Ердоган розповів Зеленському про погрози Путіна через підтримку України, - Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 2706
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06.06.2021 18:40 Відповісти
А Зеленський пообещал строго наказать путина😂
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06.06.2021 15:57 Відповісти
Та да, зельцман накажет! Ердоган розповів Зеленському про погрози Путіна через підтримку України, - Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 1792 С пльоткой и в латексной униформе квартального ОП! Строго! И на каблуках нах! Ердоган розповів Зеленському про погрози Путіна через підтримку України, - Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 4626 Ердоган розповів Зеленському про погрози Путіна через підтримку України, - Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 6014
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06.06.2021 19:20 Відповісти
он с таким же успехом мог рассказать это своему унитазу
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06.06.2021 15:58 Відповісти
запоребрик ордынский это недострана 404, это моська но пасть как у льва. Смешные думают что их кто то боится, их банально презирают как паразитов, как глистов и вшей.
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06.06.2021 16:02 Відповісти
про клопов забыл))
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06.06.2021 17:42 Відповісти
Защитились в 2014, а сегодня и тем более. Спасибо Порошенко!
Германия не дала оружия, защитимся тем что есть. Плюс США с Канадой и странами Балтии помогут. Мне, как немцу по крови, стыдно за фатерлянд.
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06.06.2021 16:49 Відповісти
Усім українцям стидно за поведінку Німеччини. Ху-ловська країна-консерва видала себе повністю. Мало їх мій дід фігачив!
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06.06.2021 17:06 Відповісти
Согласен. Для меня Германия стала синонимом слова ************. 100%. Ну и Франция рядом. Те только, как шавки, из-под тишка.
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06.06.2021 17:23 Відповісти
заСралина? мало он твоего деда гноил.
совок, иди лучше дедову рабскую хворму пушмяска(либо нквд-шника) погладь и надень.

стыдун - ты посмотри скока слов из сотни что ты высрешь - немецкие! совковые рабы - самое мерзкое - их сралин морил как глистов = все равно все плохие кругом(и даже тот же сралин! т.е. это извращение - враги сралина плохие и сралин тоже плохой Ердоган розповів Зеленському про погрози Путіна через підтримку України, - Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 6350 )
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06.06.2021 17:27 Відповісти
...читай, что пишет помоечное "издание"... Ердоган розповів Зеленському про погрози Путіна через підтримку України, - Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 660
Над Донбассом засекли турецкий беспилотник Bayraktar
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06.06.2021 16:14 Відповісти
Та небо точно лугандонське. По ньому координати й визначили.
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06.06.2021 17:20 Відповісти
Браво Эрдогану !!!
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06.06.2021 16:11 Відповісти
Эрдоган поддерживает украинцев в отличии от европейских лидеров
А вот немного истории - как вела себя Тетчер по отношению к Украине
«

10 червня 1990 р - візіт Тетчер в Україну

На Майдані Незалежності Тетчер зустрічали з першими гаслами англійською "Україна прагне в Європейський дім".
Трохи раніше в парламенті демократичне крило допитувало її, чи підтримує Британія право України на самовизначення. Тетчер, як завжди, була прямолінійна і недвозначна.
"Ms Thetcher what's about the ambassy of Ukraine in London? - Що ви можете сказати про амбасаду України в Лондоні? Вона відповідає мені: ми не маємо дипломатичних стосунків із Каліфорнією. Я навіки запам'ятав цю фразу: We have no diplomatic releatons with California. Звичайно, вона образила тоді, поставила Україну на рівні з Каліфорнією", - розповів колишній депутат Верховної Ради УРСР Дмитро Павличко.

Тодішня голова президії Верховної Ради Валентина Шевченко розповідає -
непублічна частина візиту Тетчер передбачала перемови з українськими політиками, де їм авторитетно пояснювали, що майбутнє Україна має лише у складі СРСР.
Але сталося інакше. Вже за рік на політичній карті світу не буде Радянського Союзу. За збігом обставин, у відставку після 11 років прем'єрства піде і баронеса Маргарет Тетчер.»
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06.06.2021 16:14 Відповісти
А вот как НЕПОДДЕРЖИВАЛ Украину Буш старший в ее стремлении к независимости

9 августа 1991 года американский президент в официальном заявлении выразил озабоченность событиями в Советском Союзе, осудил "антиконституционное использование силы" и поддержал "призыв президента Ельцина к восстановлению законных органов власти".
Сразу вслед за этим он позвонил в Москву и попросил соединить его с Горбачевым, отказавшись от предложенного разговора с "и.о. президента" Геннадием Янаевым.
Еще до путча, 1 августа 1991 года, Буш посетил Киев, выступил в Верховной Раде и предостерег украинцев от "суицидального национализма".
Он предостерегал от независимости, мол, американцы не будут поддерживать тех, кто ищет независимости, чтобы заменить дистанционную тиранию на локальный деспотизм. Тогда же он настаивал, что США поддерживают борьбу в СССР за демократию и экономические реформы, но в рамках единой страны.

Накануне поездки в Киев Джордж Буш посетил Москву, где провел переговоры с Михаилом Горбачевым. Тогда, по воспоминаниям очевидцев, Буш пообещал Горбачеву, что будет настраивать украинцев против независимости.
Однако не все в Республиканской партии поддержали киевскую речь Буша, а редактор газеты The New York Times Уильям Сафир назвал ее Chicken Kiev speech ("котлетой по-киевски"),
Гораздо позже сам Буш рассказал, что целью речи было удержать украинцев от "глупых поступков", могших привести к силовому противостоянию.
Тогдашний руководитель парламента Украины Леонид Кравчук в более поздних интервью утверждал, что Джордж Буш давал ему речь перед выступлением и даже несколько смягчил ее после замечаний.
Причиной такой жесткой позиции американского президента Кравчук называл "страх, который ему внушил Горбачев".
Однако события пошли по-иному.
Горбачев впоследствии говорил, что Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич, подписав Беловежские соглашения, первым делом позвонили Бушу, а уж затем ему, и сильно этим возмущался.

Многие исследователи подчеркивают историческую роль саммита на Мальте 2-3 декабря 1989 года.
По имеющимся данным, вопрос о будущем Варшавского Договора и НАТО там не обсуждался, но советский лидер дал обещание не препятствовать переменам в Восточной Европе военной силой. Впрочем, в Польше, ГДР, Венгрии и Болгарии режимы к тому времени уже сменились.

По оценкам историков, после распада СССР Буш и его госсекретарь Джеймс Бейкер рассуждали и действовали в рамках прежней парадигмы, когда вся мировая политика рассматривалась сквозь призму отношений между Москвой и Вашингтоном.
Они надеялись со временем видеть Россию стратегическим союзником и полагали, что страна, богатая природными ресурсами, ядерная держава и постоянный член Совета Безопасности ООН важнее для национальных интересов США, чем восточноевропейские государства, тем более бывшие советские республики, которые американцы порой с трудом находили на карте.
В феврале 1990 года Бейкер заявил на встрече с Горбачевым в Москве: "Мы понимаем, что Советскому Союзу важно иметь гарантии того, что не произойдет распространения юрисдикции или военного присутствия НАТО ни на один дюйм в восточном направлении".

Процесс расширения Альянса был запущен при Билле Клинтоне.
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06.06.2021 16:16 Відповісти
НАКАНУНЕ ВСТРЕЧИ **** С БАЙДЕНОМ НАДО АКТИВНО НАПОМНИТЬ МИРУ КАК ТЯЖЕЛО ДОСТАЁТСЯ УКРАИНЦАМ НЕЗАВИСИМОСТЬ
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06.06.2021 16:17 Відповісти
Молодец Эрдоган!
Ну а *****-тварь и говно...
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06.06.2021 16:11 Відповісти
Эрдоган, при всех своих недостатках, это не тот лидер, который будет кому-либо жаловаться, тем более нашему Зелику. Иногда ведущие журналисты, даже американские, тоже несут адскую ахинею. А вообще судя по активности Раиси по поводу наших боеприпасов и беспилотников, направления дальнейшего развития ВПК Украины очевидны Ердоган розповів Зеленському про погрози Путіна через підтримку України, - Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 3691
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06.06.2021 16:21 Відповісти
Верно. Чтоб Эрдоган проявил слабохарактерность "пожаловавшись" там кому-то левому, тем более Зеленскому...
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06.06.2021 17:07 Відповісти
Ердоган розповів Зеленському про погрози Путіна через підтримку України, - Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 8489
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06.06.2021 16:28 Відповісти
Для бубочки это слишком круто, садиться на книгу. Для этой ЗЕленой мухи родная стихия - говно.
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06.06.2021 17:22 Відповісти
Эрдоган посадил ***** на ятоган
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06.06.2021 16:35 Відповісти
еслибы моника зелински отработала по специальности , Украина была бы уже в НАТО
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06.06.2021 16:42 Відповісти
Думаю, Эрдогану нет смысла привирать. Скорей всего, так оно и есть- Эрдогану угрожают, а он думает, стоит ли "овца выделки"? Собственно, здесь все ответы, почему Украина совершенна несравнима по уровню поддержки Турцией, относительно того же Азербайджана.
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06.06.2021 17:00 Відповісти
Конкретнее. Чем кацапня может угрожать Турции кроме запрета на поставку помидор? Это просто смешно.
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06.06.2021 17:45 Відповісти
Конкретнее в статье. Если кому лень читать, скопирую выдержки из неё. Как утверждается со слов Эрдогана-
"Путин пригрозил Эрдогану продлить запрет на перелеты в Турцию, если Анкара не откажется от планов по продаже беспилотников Bayraktar в Украину.
Кроме того, сообщается, что продажа Украине турецких беспилотников стала причиной запрета авиасообщения между Россией и Турцией. В то же время официальной причиной запрета перелетов, по версии Кремля, является плохая ситуация с коронавирусом"
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06.06.2021 17:50 Відповісти
Как я и написал-это просто смешно. Перелёты...ахахахахаха.
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06.06.2021 18:03 Відповісти
Та якось турки не побоялись кацапський літак шмякнути. Так що не думаю, що Ердоган жалівся, та ще й бубочці. Може, з ухмилкою сказав.
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06.06.2021 17:08 Відповісти
Турки опустили репоедов своими дронами в Сирии, в Ливии, в Карабахе, и Эрдогану как-то насрать, о чем мычит Куйло. Турки теснят репоедов на Кавказе и Срадней Азии, возвращая свои зоны влияния до первой мировой войны.
Ну а враг моего врага - мой друг(С)
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06.06.2021 17:27 Відповісти
А говорят, что поставки оружия не решат проблемы Донбасса. Еще как решат и кремлетвари это ой как боятся
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06.06.2021 17:19 Відповісти
Стоило только появиться у нас Джевелинам, так репоеды сразу убрали свои танки на передовой.
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06.06.2021 17:28 Відповісти
Танки убрали после подписания минска, джавелины появились намного позже. Да и кто знает как далеко в эти джавелины от передовой.
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06.06.2021 17:36 Відповісти
Эрдоган пожаловался зеленскому на угрозы путлера?!?!😮 Неплохой сарказм.
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06.06.2021 17:43 Відповісти
Ердоган розповів Зеленському про погрози Путіна через підтримку України, - Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 4341"
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06.06.2021 18:04 Відповісти
Мне недавно один лугандонец с Лугутино рассказывал, что в украинском нет технических терминов и их только сейчас начали придумывать)))) Про какой то "перепихун"(или что то подобное) втирал))) Когда я начал спрашивать что это, сказал что КПП в авто) И это он втирал на полном серьезе, веря в это))) Путем не долгих манипуляций, я выяснил, что он родом из каких то рашкинских епеней, но более 50 лет живет в Украине) Но другого способа, как гугл переводчик, он даже не знает, чтобы понять о чем идет речь в украинском))) Вот такие "спецы" нам пытаются втирать что то про украинский язык))))
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06.06.2021 19:51 Відповісти
рашизм=тероризм
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06.06.2021 18:30 Відповісти
Путін заборонив авіаперельоти до Туреччини. Ердоган повинен відповісти забороною морських рейсів через Босфор. Буде паритет!
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06.06.2021 20:31 Відповісти
Зеля при этом ехидно улыбался. Или Эрдоган просто тролил бубочку и следил за его реакцией.
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06.06.2021 21:48 Відповісти
Доречі, Байрактари купляв клятий Порошенко.
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06.06.2021 23:21 Відповісти
Самовлюблённый тюрк с имперскими замашками жаловался еврею-комику? Даже не Чарли Чаплину? Любопытно и как же Зе утешил Эрдогана, но Wall Street Journal об этом умалчивает.
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06.06.2021 23:28 Відповісти
Не знаю кто на кого тисне, но азербайджанцы взвыли, Эрдоган приостановил им военную помощь.
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07.06.2021 00:41 Відповісти
Обычно такую информацию дипломаты никогда не оглашают, ее используют при выработке совместных позиций. Но ЗЕ не дипломат, ему лишь бы что-нибудь ляпнуть и похвастаться общением с влиятельными собеседниками. Нового мы ничего не узнали, и так догадывались, что ху.лу это не нравится, а Эрдоган теперь больше ничего серьезного "величайшему лидеру современности" не скажет и не сделает. На кого работает это криворожское дарование?
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07.06.2021 15:40 Відповісти
Дожили до того, що в нас чи не єдиний нормальний союзник - то Ердоган Ердоган розповів Зеленському про погрози Путіна через підтримку України, - Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 3051
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08.06.2021 08:33 Відповісти
 
 