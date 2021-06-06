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Новини За кордоном
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НАТО (5151) Балтія (207) військові навчання (2591)

НАТО проводить масштабні навчання Baltops у Балтійському морі - задіяно 40 кораблів і 60 літаків

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

НАТО проводить масштабні навчання Baltops у Балтійському морі - задіяно 40 кораблів і 60 літаків

У регіоні Балтійського моря в неділю, 6 червня, почалися великі військові навчання НАТО Вaltops.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє  Німецька хвиля.

У маневрах Baltops, що відбувається  цього року в 50-те, беруть участь близько чотирьох тисяч військовослужбовців з 18-и країн, 40 військових кораблів, 60 літаків, повідомив центр інформації ВМС Німеччини в Кілі. Окрім 16 країн НАТО, в них задіяні підрозділи зі Швеції та Фінляндії.

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Маневри почалися біля берегів Данії, згодом навчання переноситимуться далі на схід. Вперше в програму внесено відпрацювання оборонних тактик проти кібератак. Біля узбережжя Литви планується провести десантну операцію. Навчання триватимуть до 18 червня.

"Цього року ми святкуємо 50-річчя навчань Baltops, які утворюють основу нашої здатності до співпраці", - заявив командувач маневрами, американський віцеадмірал Джин Блек. Навчання Baltops регулярно відбуваються в балтійському регіоні з 1972 року.

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Топ коментарі
+17
Следите за руками кремлевского ШУЛЛЕРА
1. Он хочет контролировать морские бассейны единолично - Азовское, Чёрное , Балтийское
2. Как будет развиваться контроль Балтийского ???
Запустят северный поток и в целях безопасности от террористов ( которых сам хремль и направит) организует хремль якобы международную армию ( в которой будут одни кацапы) защиты европейской трубы
И вот Вам военный патруль на Балтике
Дура Меркель - ей ещё боком поток выйдет
2. ВОТ ЭТО НАДО ОБЪЯСНИТЬ БАЙДЕНУ
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06.06.2021 16:33
+5
Воронежу опять напрячься надо...
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06.06.2021 16:40
+4
Сподіваюсь, такі перспективи вас порадують.
" Лукашенко врятує Україну? Ну не Зеленський ж... "
https://www.youtube.com/watch?v=P0VfbHUGC8E
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06.06.2021 16:45
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Следите за руками кремлевского ШУЛЛЕРА
1. Он хочет контролировать морские бассейны единолично - Азовское, Чёрное , Балтийское
2. Как будет развиваться контроль Балтийского ???
Запустят северный поток и в целях безопасности от террористов ( которых сам хремль и направит) организует хремль якобы международную армию ( в которой будут одни кацапы) защиты европейской трубы
И вот Вам военный патруль на Балтике
Дура Меркель - ей ещё боком поток выйдет
2. ВОТ ЭТО НАДО ОБЪЯСНИТЬ БАЙДЕНУ
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06.06.2021 16:33 Відповісти
Сподіваюсь, такі перспективи вас порадують.
" Лукашенко врятує Україну? Ну не Зеленський ж... "
https://www.youtube.com/watch?v=P0VfbHUGC8E
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06.06.2021 16:45 Відповісти
Мало того, труба -это независимость Германии от экономического прессинга Штатов. А воскрепнет Германия в эономическом и военном потенциале - мы окажемся у порога 3МВ. Бо германцы имеют наци-менталитет, который пока шо - в глубоком подполье. Кацапы, те со своим шовинизмом, читай нацизмом, пошли в абанк в открытую, мол, только одной нации дано возлавить остальные народы, чтобы гоняться за манно-небесными горизонтами. Когда третий раз схлеснется кремль с Берлином, мало не покажется , тем же Штатам.
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06.06.2021 16:47 Відповісти
ЗЫ... Кремль, зная амбициозность Германии, своей трубой, с более дешевым газом, стравливает 2 экономики - американскую и европейскую.
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06.06.2021 16:54 Відповісти
Strategiceski dani momenti svedi kontrolirujet baltisjkoje more.U nix jest vsio sto nado dlia etogo
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06.06.2021 17:14 Відповісти
Да, и военный патруль рашки не будет пропускать американские суда с сжиженным газом в Польшу
Вот такая перспектива
Так шо Байден сделал КОЛОССАЛЬНУЮ ОШИБКУ
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06.06.2021 17:22 Відповісти
_Это не ошибка, это гораздо хуже: сознательно совершаемое преступление перед человечеством.
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06.06.2021 22:40 Відповісти
Авіаносці, субмарини, літаки та безпілотні кораблі у 17 часових поясах: ВМФ США проведе масштабні навчання влітку цього року Військово-морський флот США в кінці літа цього року проведе масштабні військово-морські навчання у рамках підготовки до ймовірного конфлікту з Росією чи Китаєм. Мета цього заходу - перевірити, як різні платформи флоту будуть вести бойові дії на великих відстанях

Если противостояние москвы с коллективным Западом выльется в войну, то россия может быть «уничтожена за три часа», пишут авторы одного из китайских порталов, который считается достаточно передовым в КНР.
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06.06.2021 22:04 Відповісти
Тобто , тау-кетайцы не будут посторонними наблюдателями (раздел транс-сибирского пирога - давеча пыня об этом взвыл).
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07.06.2021 05:32 Відповісти
Воронежу опять напрячься надо...
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06.06.2021 16:40 Відповісти
И кто там попадет болванкой в СП-2 или СП-1? Или там, якорем пропорет? НАТО проводить масштабні навчання Baltops у Балтійському морі - задіяно 40 кораблів і 60 літаків - Цензор.НЕТ 3300
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06.06.2021 17:20 Відповісти
Парочку-другу глибинних бомб не завадило б. І чисто випадково протаранити "Академіка Черського", потім, звичайно, вибачитись. Оце були б САНКЦІЇ.
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06.06.2021 18:46 Відповісти
Ну вот, проблемы Балтики и СП для Украины уже решены, осталась сущая ерунда - Азовское море.
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06.06.2021 23:34 Відповісти
Та обождите, пусть высадятся в Литве.
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07.06.2021 05:26 Відповісти
 
 