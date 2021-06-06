НАТО проводить масштабні навчання Baltops у Балтійському морі - задіяно 40 кораблів і 60 літаків
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У регіоні Балтійського моря в неділю, 6 червня, почалися великі військові навчання НАТО Вaltops.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Німецька хвиля.
У маневрах Baltops, що відбувається цього року в 50-те, беруть участь близько чотирьох тисяч військовослужбовців з 18-и країн, 40 військових кораблів, 60 літаків, повідомив центр інформації ВМС Німеччини в Кілі. Окрім 16 країн НАТО, в них задіяні підрозділи зі Швеції та Фінляндії.
Маневри почалися біля берегів Данії, згодом навчання переноситимуться далі на схід. Вперше в програму внесено відпрацювання оборонних тактик проти кібератак. Біля узбережжя Литви планується провести десантну операцію. Навчання триватимуть до 18 червня.
"Цього року ми святкуємо 50-річчя навчань Baltops, які утворюють основу нашої здатності до співпраці", - заявив командувач маневрами, американський віцеадмірал Джин Блек. Навчання Baltops регулярно відбуваються в балтійському регіоні з 1972 року.
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1. Он хочет контролировать морские бассейны единолично - Азовское, Чёрное , Балтийское
2. Как будет развиваться контроль Балтийского ???
Запустят северный поток и в целях безопасности от террористов ( которых сам хремль и направит) организует хремль якобы международную армию ( в которой будут одни кацапы) защиты европейской трубы
И вот Вам военный патруль на Балтике
Дура Меркель - ей ещё боком поток выйдет
2. ВОТ ЭТО НАДО ОБЪЯСНИТЬ БАЙДЕНУ
" Лукашенко врятує Україну? Ну не Зеленський ж... "
https://www.youtube.com/watch?v=P0VfbHUGC8E
Вот такая перспектива
Так шо Байден сделал КОЛОССАЛЬНУЮ ОШИБКУ
Если противостояние москвы с коллективным Западом выльется в войну, то россия может быть «уничтожена за три часа», пишут авторы одного из китайских порталов, который считается достаточно передовым в КНР.