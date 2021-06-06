Під час риболовлі восьмирічну дівчинку вдарило струмом - постраждалу у важкому стані госпіталізували, - ДСНС
Новини Цензор.НЕТ Події
5 червня в місті Глобине Полтавської області на рибалці з використанням спінінга електричної травми зазнала дівчинка.
Як передає Цензор.НЕТ, про це 6 червня повідомила пресслужба ДСНС.
"У реанімаційне відділення дитячої лікарні міста Кременчук з діагнозом "ураження електричним струмом, опіки обох долонь і лівої гомілки" госпіталізована громадянка, 2013 народження. Електротравм зазнала в результаті необережного закидання рибальського спінінга і попадання волосіні на лінію електропередач", - йдеться в повідомленні.
У ДСНС уточнили, що стан здоров'я постраждалої - тяжкий.
Топ коментарі
+10 Психиатрическая больница No1
показати весь коментар06.06.2021 17:31
+9 Евгений 89b7971a
показати весь коментар06.06.2021 16:59
+8 Max G
показати весь коментар06.06.2021 17:00
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
На ютубе есть видео, кпк работяги двигают леса и цепляют провода высокого напряжения .....
https://www.researchgate.net/publication/304791856_CASES_OF_DEATH_DUE_TO_ELECTROCUTION_OF_FISHERMEN_USING_CARBON_FISHING_RODS_-_MORPHOLOGICAL_ASPECTS
Знакомый сдал на мастера спорта по скоростной гребле в надувной лодке. Никаких ожогов или каких либо других последствий у мужЫка не было. Удочка запитывалась от автомобильного аккумулятора.
Так что версия про электроудочку не очень хорошая.