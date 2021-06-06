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Київ очікує від Будапешта підтримки на шляху вступу до НАТО, - заява посольства України

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Київ очікує від Будапешта підтримки на шляху вступу до НАТО, - заява посольства України

Українські дипломати очікують від Угорщини, яка блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО на високому рівні, підтримки на саміті Організації Північноатлантичного договору.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Посольства України в Угорщині з приводу проведення 14 червня саміту НАТО.

"Головна мета Альянсу - гарантування безпеки його членів. Водночас, забезпечити європейську та міжнародну безпеку без припинення російської агресії проти України - неможливо. Так само неможливо вважати завершеним формування євроатлантичної безпекової системи без членства України в НАТО.

Ми закликаємо наших партнерів приділити належну увагу цим питанням на Саміті і використати його, щоб отримати інформацію від України на найвищому рівні та ухвалити рішення про надання нашій країні ПДЧ вже найближчим часом, таким чином рухаючись до реалізації положень декларації Бухарестського саміту про те, що Україна і Грузія стануть членами НАТО".

Також читайте: НАТО проводить масштабні навчання Baltops у Балтійському морі - задіяно 40 кораблів і 60 літаків

Окремо сказано, що сьогодні в Угорщині завершилися багатонаціональні навчання Saber Guardian - 2021 із залученням країн-членів НАТО і українських десантників, які повертаються додому.

"Участь у навчаннях такого рівня для наших військовослужбовців була важливою з точки зору як підвищення бойової майстерності, так і рівня сумісності із силами Альянсу. Це ще один крок, зроблений Україною для припинення російської агресії і реалізації нашого курсу на євроатлантичну інтеграцію. На цьому шляху ми розраховуємо на підтримку наших союзників по НАТО, в тому числі й Угорщини", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У НАТО "всерйоз стурбовані" тісною взаємодією між Путіним і Лукашенком, - Столтенберг
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Топ коментарі
+6
Какое на .....уй НАТО , когда чиновники в машинах по 700000 зелени возят , они же все продадут , а офицеры НАТО платить не будут Киев ожидает от Будапешта поддержки на пути вступления в НАТО, - заявление посольства Украины - Цензор.НЕТ 8284 Киев ожидает от Будапешта поддержки на пути вступления в НАТО, - заявление посольства Украины - Цензор.НЕТ 7494 Киев ожидает от Будапешта поддержки на пути вступления в НАТО, - заявление посольства Украины - Цензор.НЕТ 2753
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06.06.2021 17:03
+5
Сначала должны на саммит Нато позвать хотя бы Київ очікує від Будапешта підтримки на шляху вступу до НАТО, - заява посольства України - Цензор.НЕТ 4348
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06.06.2021 17:11
+4
Обострение отношений как раз началось в период правления лолиты пятого , когда зеля был даже не кандидатом, а всего лишь начальником и членом команды 95 квартала Київ очікує від Будапешта підтримки на шляху вступу до НАТО, - заява посольства України - Цензор.НЕТ 3673
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06.06.2021 18:24
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от ******** ?
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06.06.2021 16:57 Відповісти
А от кого потерпевший вiслюк еще может чего-то ожидать?..
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06.06.2021 17:01 Відповісти
Как-то для нас слово Будапешт несчастливое.
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06.06.2021 17:01 Відповісти
причина тут по этой ссылке
на Мальдивах жрал по утрам на $10 тыс, а кому-то не хватает на протез
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06.06.2021 18:27 Відповісти
От любви до ненависти- один шаг. И наоборот Киев ожидает от Будапешта поддержки на пути вступления в НАТО, - заявление посольства Украины - Цензор.НЕТ 8454
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06.06.2021 17:02 Відповісти
-- туда и обратно -- обоим приятно...
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06.06.2021 17:09 Відповісти
Це те саме, що "в глаз" ху-лу заглядати.
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06.06.2021 17:02 Відповісти
Какое на .....уй НАТО , когда чиновники в машинах по 700000 зелени возят , они же все продадут , а офицеры НАТО платить не будут Киев ожидает от Будапешта поддержки на пути вступления в НАТО, - заявление посольства Украины - Цензор.НЕТ 8284 Киев ожидает от Будапешта поддержки на пути вступления в НАТО, - заявление посольства Украины - Цензор.НЕТ 7494 Киев ожидает от Будапешта поддержки на пути вступления в НАТО, - заявление посольства Украины - Цензор.НЕТ 2753
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06.06.2021 17:03 Відповісти
Уявляю скільки і чим уйобікі отримують за вето від пуйла(((
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06.06.2021 17:30 Відповісти
Это лапша для лохов, арахамиям и так нормик, бабло капает
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06.06.2021 17:32 Відповісти
Пока гнойник ордыло на ж*опе Украины даже разговоров о встуаление в НАТО быть не может. Или кто-то надеется что НАТО пойдет воевать с рашкой во имя возвращения Донбасса и Крыма Украине? Щас!!!
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06.06.2021 17:09 Відповісти
Сначала должны на саммит Нато позвать хотя бы Київ очікує від Будапешта підтримки на шляху вступу до НАТО, - заява посольства України - Цензор.НЕТ 4348
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06.06.2021 17:11 Відповісти
Да будет Украина под парашей... -- уже почти.
...но виноватыми будут все кругом -- окромя Бени, Зели и почтенной ихней громады ...*)
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06.06.2021 17:12 Відповісти
А Сатурну больше не наливать 😀😀😀
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06.06.2021 17:18 Відповісти
Причем тут Беня с Зелей, (?) если 73% населения живет в параллельной реальности: там зарплата 4000баксов и делать ничего не нужно. В таких условиях кого ни поставь, результат будет один
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06.06.2021 17:50 Відповісти
та уже ж говорили что не против , значит им сказали что в этот раз другие будут блокировать.
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06.06.2021 17:26 Відповісти
Коли цей цирк 95 кварталу припиниться?? Замість того, щоб працювати, виконувати домашнє завдання, проводити реформи, перестати купувати застарілу техніку , яка не відповідає стандартам НАТО, вони тупо сидять і шантажують країни альянсу, бо їх бачте не хочуть приймати а НАТО. Коли вже нарешті цей дитячий садок закінчиться?? Правильно аналітики зробили зробили висновок, що психо фізичний стан Зеленського відповідає рівню п'ятирічної дитини, якій не дають вчасно іграшку. Дитина починає вередувати, і тубцяти ніжками. На посаді президента України знаходиться 43 річний жлоб, з психікою 5-6 річної дитини
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06.06.2021 18:11 Відповісти
А це хто такий тоді Київ очікує від Будапешта підтримки на шляху вступу до НАТО, - заява посольства України - Цензор.НЕТ 4413

https://images.app.goo.gl/znSwLkdGbsTrERRG8
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06.06.2021 18:35 Відповісти
Обострение отношений как раз началось в период правления лолиты пятого , когда зеля был даже не кандидатом, а всего лишь начальником и членом команды 95 квартала Київ очікує від Будапешта підтримки на шляху вступу до НАТО, - заява посольства України - Цензор.НЕТ 3673
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06.06.2021 18:24 Відповісти
Обострение отношений пошло с того,что ****** кацапски прихвостни,так что иди лесом со своей муйней ,тупая зевошь
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06.06.2021 18:56 Відповісти
Київ очікує від Будапешта підтримки на шляху вступу до НАТО, - заява посольства України - Цензор.НЕТ 408 Київ очікує від Будапешта підтримки на шляху вступу до НАТО, - заява посольства України - Цензор.НЕТ 2903
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06.06.2021 19:30 Відповісти
да какое НАТО, разводят нас как лохов. , уже северный поток 2, запретили)))
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06.06.2021 18:26 Відповісти
Будапешт спит и видит украинское Закарпатье в составе Венгрии,которое оная в свое время, с согласия Гитлера, оттяпала у Чехословакии(1939 г.). Как же по душе Орбану вяканье придурковатого жирика (читай-пуцыка) о расстерзании Украины на части и дележе ее территории между соседями (Румыния,Польша,Венгрия,Словакия и т.д.). И после такого счастья- вдруг согласие на членство Украины в НАТО?! НИКОГДА!
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06.06.2021 19:18 Відповісти
"Закарпатье в составе Венгрии,которое оная в свое время, с согласия Гитлера, оттяпала у Чехословакии(1939 г.)" Справедливости ради, Закарпатье било у Венгрии аж с 11го века и только 20лет в Чехословакии.
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06.06.2021 19:27 Відповісти
Отож . Никогда не говори никогда в политике . При петрє було одно , а при володє снялі только с одного пропуску дветреті ляма долларов !! наличкой !!! . Только с одного за месяц . ! . Интересно , шо твориться на інших ??
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06.06.2021 21:26 Відповісти
жители Украины с не терпением ожидают "ошибки" на учения НАТО с "прицельным" попаданием ракеты земля-земля по верховной зраде и конче-зампе ))
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06.06.2021 20:33 Відповісти
Дорожное приключение у нашей мафии по пути в НАТО:
Київ очікує від Будапешта підтримки на шляху вступу до НАТО, - заява посольства України - Цензор.НЕТ 2059
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06.06.2021 21:06 Відповісти
 
 