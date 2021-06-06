Київ очікує від Будапешта підтримки на шляху вступу до НАТО, - заява посольства України

Українські дипломати очікують від Угорщини, яка блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО на високому рівні, підтримки на саміті Організації Північноатлантичного договору.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Посольства України в Угорщині з приводу проведення 14 червня саміту НАТО.

"Головна мета Альянсу - гарантування безпеки його членів. Водночас, забезпечити європейську та міжнародну безпеку без припинення російської агресії проти України - неможливо. Так само неможливо вважати завершеним формування євроатлантичної безпекової системи без членства України в НАТО.

Ми закликаємо наших партнерів приділити належну увагу цим питанням на Саміті і використати його, щоб отримати інформацію від України на найвищому рівні та ухвалити рішення про надання нашій країні ПДЧ вже найближчим часом, таким чином рухаючись до реалізації положень декларації Бухарестського саміту про те, що Україна і Грузія стануть членами НАТО".

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Окремо сказано, що сьогодні в Угорщині завершилися багатонаціональні навчання Saber Guardian - 2021 із залученням країн-членів НАТО і українських десантників, які повертаються додому.

"Участь у навчаннях такого рівня для наших військовослужбовців була важливою з точки зору як підвищення бойової майстерності, так і рівня сумісності із силами Альянсу. Це ще один крок, зроблений Україною для припинення російської агресії і реалізації нашого курсу на євроатлантичну інтеграцію. На цьому шляху ми розраховуємо на підтримку наших союзників по НАТО, в тому числі й Угорщини", - йдеться в повідомленні.

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