У трьох депутатів харківської міськради є нерухомість у Криму, один купив її після окупації півострова, - "ЧЕСНО"

У трьох депутатів Харківської міської ради в податковій декларації зазначено нерухомість на південному березі окупованого Росією українського півострова Крим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє рух "Чесно".

Зокрема, дружина Ігоря Аріха з "Блоку Кернеса" задекларувала приміщення площею 158 кв. м в Ялті. Крім того, її однопартієць Володимир Тупіцин має квартиру в Ялті - площею 25 кв. м.

"Адміністративну будівлю в Алушті площею 478 кв.м декларує депутат від "Слуги народу" і чоловік голови ХОДА Айни Тимчук Андрій Тимчук. Рік набуття права власності - 2018-й. Депутат, який представляє інтереси народу, під час війни з агресором - Російською Федерацією, купує нерухомість в Криму", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Андрій Тимчук входив до складу Партії регіонів. Від цієї політсили він був обраний депутатом міської ради Харкова в 2010 році.

Також читайте: "Ресурсний" законопроєкт пропонує скасування пільг зі сплати ПДВ для бізнесу з перепродажу квартир на вторинному ринку, - Марченко