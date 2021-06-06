У трьох депутатів харківської міськради є нерухомість у Криму, один купив її після окупації півострова, - "ЧЕСНО"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У трьох депутатів Харківської міської ради в податковій декларації зазначено нерухомість на південному березі окупованого Росією українського півострова Крим.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє рух "Чесно".
Зокрема, дружина Ігоря Аріха з "Блоку Кернеса" задекларувала приміщення площею 158 кв. м в Ялті. Крім того, її однопартієць Володимир Тупіцин має квартиру в Ялті - площею 25 кв. м.
"Адміністративну будівлю в Алушті площею 478 кв.м декларує депутат від "Слуги народу" і чоловік голови ХОДА Айни Тимчук Андрій Тимчук. Рік набуття права власності - 2018-й. Депутат, який представляє інтереси народу, під час війни з агресором - Російською Федерацією, купує нерухомість в Криму", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що Андрій Тимчук входив до складу Партії регіонів. Від цієї політсили він був обраний депутатом міської ради Харкова в 2010 році.
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Ах да, не для того вы таможню организовали на "границе"(только вот с кем, кто граничит???)
ПС. Смішні ви люди, упороті. По-вашому, коли прийшов окупант, треба було всьому населенню Криму відмовиться від своїх домівок і їхати геть? Чи як?
Чістки не завадять
Це прекрасно....