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Німеччина (4542) зброя (5763) Габек (49)

Ми можемо зробити свій внесок, щоб гинуло менше людей, - лідер німецьких "зелених" Габек знову закликав надати зброю Києву

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Ми можемо зробити свій внесок, щоб гинуло менше людей, - лідер німецьких

Співголова партії Зелених Німеччини Роберт Габек відповів на критику німецького уряду про його заяву щодо необхідності надати Україні оборонне озброєння. Політик переконаний, що це дозволить зберегти життя, поки йде пошук дипломатичних шляхів припинення війни в Донбасі.

В інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel політик знову закликав до розблокування поставок Україні зброї, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

Габек нагадав про те, що німецький уряд постачає танки, ракетні частини та підводні човни Єгипту, який розпалює громадянську війну у Ємені. Натомість Україна, яка зазнала нападу, не отримує ані транспорт для перевезення поранених, ані прилади для розмінування, ані списані позашляховики чи прибори нічного бачення.

"Я зовсім не розумію, як такою політикою (уряду ФРН. – Ред.) можна ще хизуватися. Власну непогрішність уряду я вважаю непристойною. На лінії зіткнення застосовуються міни, які скидаються з повітря. Якщо ми погодимось, що це природно – прибрати всі ці міни, запобігти тому, щоб вони не падали на подвір’я, де можуть відірвати людям ноги – це могло б стати бодай початком", - додає він.

Політик також розкритикував підтримку урядом ФРН будівництва російського газопроводу "Північний потоку-2", який завдає шкоди безпековим інтересам України.

Також читайте: Ердоган розповів Зеленському про погрози Путіна через підтримку України, - Wall Street Journal

"Федеральний уряд будує газогін "Північний потік 2" на шкоду безпековим інтересам України, це так само зводить нанівець санкції щодо РФ. Прем’єр-міністри земель від ХДС/ХСС та соціал-демократи висловлюються за зняття цих економічних санкцій. Німецький уряд відмовляється надати Україні перспективу членства в ЄС. Всі дипломатичні зусилля зайшли у глухий кут. Геополітичний вимір конфлікту просто має бути на порядку денному", - каже він. На думку Габека, завдяки його візиту до України, це питання повернулося до порядку денного.

У розмові із Габеком журналісти нагадали про те, що у 1999 році "зелені" сперечалися щодо участі у війні у Косові. На що їх співрозмовник відповів, що ці два питання (конфлікт у Косові та Донбасі. - Ред.) дійсно мають дещо спільне.

"Це дійсно так, ми ведемо інтенсивну дискусію про те, чи ми здатні брати на себе відповідальність, чи вдасться нам зробити страждання більшими або меншими, що сприяє стабілізації, а що – навпаки. Всі безперечно говорять про збільшення європейського суверенітету (більшу незалежність від США. – Ред.). І я також. І як прикладу я наводжу Донбас. Звісно, завершення цієї війни можливе лише дипломатичним шляхом. Але доти, поки це не сталося, там гинуть люди. І я вважаю, що це є добра справа: зробити свій внесок у те, що б гинуло якомога менше людей", - зазначив він.

Ситуація в Україні має вирішальне значення для Європейського Союзу, його свободи та безпеки, вважає політик.

"Україна має цілу низку внутрішньополітичних проблем, передусім корупцію. Проте населення обрало ліберальну демократію. За цей політичний курс люди втрачали свої життя на Євромайдані. Росія відреагувала анексією Криму і розпалюванням війни в Донбасі. Мій візит був покликаний нагадати, що боротьба України – це боротьба самої Європи", - підсумував Габек.
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Топ коментарі
+33
Желаю немецкой Партии Зеленых победы на выборах. Только Зеленые в Германии в большинстве своем поддерживают Украину. Хватит уже продажных Шредеров и комсомолки Меркель.
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06.06.2021 18:09
+14
Зразу видно розумну людину. Дякую.
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06.06.2021 18:12
+11
Габек - настоящий бандеровец.
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06.06.2021 18:12
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Турція вже знає, що таке поставка зброї Україні, коли Парашці то не подобається.
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06.06.2021 18:08 Відповісти
Эрдоган хрен ложил на путлера, а на тебя срать хотел.
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06.06.2021 18:11 Відповісти
а я то тут при чому? то тобі так твій узкій мозг зажало?
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06.06.2021 18:44 Відповісти
ух ти, тебе все зажимає: а що більше очко чи мозок? спам далі, спам не видаляється, його можна відкрити.
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06.06.2021 18:53 Відповісти
Не подобається *****, а мешканцям Орди не подобається відпочивати на Кримі і на Кавказі.
Вони бажають у Туреччині, але змушені буди покореними.
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06.06.2021 18:17 Відповісти
Зато им очень нравится дохнуть от турецкого оружия. И я одобряю это их увлечение!
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06.06.2021 18:19 Відповісти
Как то зеленые преобразились. Не узнаю.
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06.06.2021 18:09 Відповісти
Теперь они хаки. Ми можемо внести свій внесок, щоб гинуло менше людей, - лідер німецьких "зелених" Габек знову закликав надати зброю Києву - Цензор.НЕТ 3603
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06.06.2021 18:15 Відповісти
Они всегда такими были, кстати они ярые противники северного потока и....вот тут начинается самое интересное, они в коалиционное правительство попадают точно, то есть гегемония ХДС/ХСС заканчивается, мало того, если все пойдет хорошо, то зеленые могут сформировать правительство с СДП (свободная демократическая партия), Байден в любом случае получает бонус, он, в отличии, от нашего зеленого дегенерата, просчитал на пару ходов вперед (много ходов очка), немцы сами остановят этот поток и при этом США с ними не будут иметь никаких конфронтаций на данном поле.
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06.06.2021 18:18 Відповісти
Желаю немецкой Партии Зеленых победы на выборах. Только Зеленые в Германии в большинстве своем поддерживают Украину. Хватит уже продажных Шредеров и комсомолки Меркель.
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06.06.2021 18:09 Відповісти
Зразу видно розумну людину. Дякую.
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06.06.2021 18:12 Відповісти
Габек - настоящий бандеровец.
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06.06.2021 18:12 Відповісти
Зелені Німеччини ніколи не підтримуватимуть зелених зебілів; навіть, якщо і проголосують за надання Україні зброї.
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06.06.2021 18:14 Відповісти
А ХДС/ХСС офигенно поддерживали все последние годы, загнав Украину в минский формат. Зато как все бабой фрау канцлериной восторгались. ))
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06.06.2021 18:24 Відповісти
фрау Риббентроп?
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06.06.2021 19:11 Відповісти
Хуже. Экс-фройлян комсомолка. ))
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06.06.2021 20:55 Відповісти
Коли Порох був в числі наїзників - кобила фрау меркель йшла дорогою по заданому ним компасу. А тепер, при зебілах - повернула туди, де їй смачніше.
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06.06.2021 20:17 Відповісти
Коли педро був при владі, він тільки і діяв з оглядкою на екс-комсомолку, зрозуміло в питаннях війни. Щось гризуть сумніви, що вона по заданому їм маршруту йшла. Ми можемо внести свій внесок, щоб гинуло менше людей, - лідер німецьких "зелених" Габек знову закликав надати зброю Києву - Цензор.НЕТ 1538
Або, все таки, мінські угоди - його ініціатива? Ми можемо внести свій внесок, щоб гинуло менше людей, - лідер німецьких "зелених" Габек знову закликав надати зброю Києву - Цензор.НЕТ 250
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06.06.2021 21:03 Відповісти
Прийдуть до влади і змінять свої думки.
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06.06.2021 18:18 Відповісти
мои слова ниже
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06.06.2021 18:21 Відповісти
"Немецкое правительство поставляет танки, части ракет и подводные лодки Египту, разжигает гражданскую войну в Йемене. Зато Украина, подвергшаяся нападению, не получает ни транспорт для перевозки раненых, ни приборы для разминирования, ни списанные внедорожники или приборы ночного видения.
"Я не понимаю, как такой политикой (правительства ФРГ - ред.) можно еще гордиться. Собственную непогрешимость правительства я считаю неприличной. На линии соприкосновения применяются мины, которые сбрасываются с воздуха. Если мы согласимся, что это естественно - убрать все эти мины, предотвратить, чтобы они не падали во двор, где могут оторвать людям ноги - это могло бы стать хотя бы началом",
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06.06.2021 18:19 Відповісти
Если зелёные получать власть - высрутся после этого на Украину как и все другие
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06.06.2021 18:21 Відповісти
зелень бува різною
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06.06.2021 18:26 Відповісти
Зеленский по твоему это партия Зеленых? Что то я об этом не слышал. Осел Оманский только позорит зеленый цвет.
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06.06.2021 18:32 Відповісти
ти такий розумний
навіть і не знаю, як віддячити за роз'яснення
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06.06.2021 18:46 Відповісти
Молодець. Наступним разом дурниць писати не будеш Ми можемо внести свій внесок, щоб гинуло менше людей, - лідер німецьких "зелених" Габек знову закликав надати зброю Києву - Цензор.НЕТ 60
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06.06.2021 18:53 Відповісти
еге ж, у присутності таких геніїв не забалуєш!
мабуть, навіть буквар осилив?
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06.06.2021 20:47 Відповісти
Украинцы нашли замену Байдену.
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06.06.2021 18:34 Відповісти
Западная Европа левеет. Германия не исключение.
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06.06.2021 18:56 Відповісти
после олевения всегда приходит художник из Австрии..
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06.06.2021 22:09 Відповісти
Крайні ліві та праві пошановувачі *****.
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06.06.2021 22:12 Відповісти
Бажаю перемоги партіі зелених в Німеччині 👍🏼👍🏼👍🏼🙂
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06.06.2021 18:50 Відповісти
Мабуть би вже передали, якщо було б кому.
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06.06.2021 19:15 Відповісти
Німці будуть притримуватися своїх "шкурних інтересів" щоби хто з них не заявляв і не треба плекати надії, що "заграниця" нам безкорисно допоможе.
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06.06.2021 19:15 Відповісти
Die Ukraine hat am meisten unter dem Genocyde an den russischen Kommunisten gelitten. Was das ist, braucht dem deutschen Volk nicht erklärt zu werden. Warum unterstützt uns Ihre Regierung also nicht im Kampf gegen das größte Übel der Welt - Russland?
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06.06.2021 19:20 Відповісти
основное задание бабки Меркель это до сентября достроить куйловский поток 2.....
она знает что её партия не наберёт так много голосов как раньше.....
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06.06.2021 19:25 Відповісти
Всі випадки,коли німці "предоставляли" нам зброю кінчались для нас плачевно...Будь то австрійські німці чи німці з Райху...Тому потрібно користуватись своєю...в таких випадках ми перемагаємо завжди...
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06.06.2021 19:35 Відповісти
Nie można dłużej zabraniać Ukraińcom kupna broni defensywnej do obrony własnej - powiedział. Ukraina nie tylko walczy o siebie, ale także broni bezpieczeństwa Europy - podkreślił.

Українці захищають Європу, даймо їм зброю
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06.06.2021 19:42 Відповісти
Я если честно не совсем понимаю, почему германский политик использует интересы Украины в качестве аргумента перед своим электоратом. А немцам вон может экономически выгодно провести газопровод - какая им нахер разница что Украина не умеет по-другому зарабатывать?
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06.06.2021 19:50 Відповісти
Немецкие украинцы это тоже потенциальные избиратели. А украинцев в Германии ой как много. А тебя "Гетштейн 65c856cc" видно беспокоит что Партия Зеленых хочет помогать Украине, не все же российские газопроводы строить.
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06.06.2021 19:55 Відповісти
30% акций СП-2 принадлежит Германии. Если ты считаешь, что немцы сознательно сольют такое бабло в унитаз, чтобы доставить моральное удовлетворение украинцам, покупающим у агрессора электрику, уголь и ядерное топливо, то ты ппц наивный чел
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06.06.2021 20:36 Відповісти
Ми можемо внести свій внесок, щоб гинуло менше людей, - лідер німецьких "зелених" Габек знову закликав надати зброю Києву - Цензор.НЕТ 40 .....По другому зарабативать , це - як ? От ми хочеме зарабативать на транзиті газу , а німці в нас забирають цю можливість ,, то що Україна має робити .? Вона має опиратись цьому , чи повинна німцям ще й подякувати .??
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06.06.2021 20:46 Відповісти
В єтом мире тебе никто ничего не должен, пора уже понять.
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06.06.2021 20:55 Відповісти
Я питав про інше Ми можемо внести свій внесок, щоб гинуло менше людей, - лідер німецьких "зелених" Габек знову закликав надати зброю Києву - Цензор.НЕТ 8296 ... До чого тут - должєн-не должєн . Якщо должєн - віддаси . Куди ти нах дінешся !? Ми можемо внести свій внесок, щоб гинуло менше людей, - лідер німецьких "зелених" Габек знову закликав надати зброю Києву - Цензор.НЕТ 9019 .
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06.06.2021 21:04 Відповісти
Олександре, все дуже просто: Габек добре розуміє, що Путін використовує газ і нафту, як політичний інструмент впливу. Він, практично, готує ярмо на шию Німеччини. Його тягар стане особливо відчутним під час кризових ситуацій. Останні, Путін, як правило, створює навмисно, щоб спонукати робити те, що вигідно Кремлю. Відмова ФРН в наданні летальної зброї Україні для самооборони - лише один з подібних прикладів, коли демократична держава стає на сторону сильного проти слабого. Саме так продукується диктат сили, виникають міждержавні і світові війни. Німеччина, як свідчить історія, не один раз ставала їх жертвою. Габек не хоче повторення трагедії німецького народу, тому і виступає проти російської кабали. Зовсім коротке пояснення.
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06.06.2021 21:23 Відповісти
Та ніхто нічого не дасть,бо перш за все саме "європейські товариші" зацікавлені в цьому конфлікті. Кацапів ми стримуєм, вони санкціями давлять,параша слабне. А те що кожного дня хлопці вмирають- то їм насрати
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06.06.2021 19:56 Відповісти
Каламбур.
Не все зеленые одинаково плохи для Украины.
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06.06.2021 20:12 Відповісти
Дуже добре, що в Німеччині є такі політики, як Роберт Габек. Залишається надія на те, що міждержавна політична корупція Меркель, окремих урядовців ФРН і високопосадовців деяких країн ЄС, не поглине традиційні Європейські цінності. Вони, нехтуючи моральними і етичними нормами поведінки, перейшли на службу Дияволу, уособленням якого є індивідуалізм, жага збагачення, насилля і путінський реваншизм Росії.
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06.06.2021 20:31 Відповісти
Цей Габек приємно радує , хоча я вперше про нього чую . Ну що ж , в такому разі - вболіваємо за - партію зелених Німеччини Ми можемо внести свій внесок, щоб гинуло менше людей, - лідер німецьких "зелених" Габек знову закликав надати зброю Києву - Цензор.НЕТ 2399 ..

Ефективна ,новітня зброя нам дуже потрібна . ! І якомога більше .
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06.06.2021 20:33 Відповісти
Хороша зелень в Німеччині, не те що в нас.
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06.06.2021 22:04 Відповісти
Зеленые зеленым рознь. Вишь ты... Ми можемо зробити свій внесок, щоб гинуло менше людей, - лідер німецьких "зелених" Габек знову закликав надати зброю Києву - Цензор.НЕТ 4488
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07.06.2021 07:23 Відповісти
 
 