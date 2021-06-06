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перемир'я (780) операція Об'єднаних сил (4158)

Від початку доби російські найманці двічі порушили перемир'я, застосувавши міномети калібру 120 мм під Пісками, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

Від початку доби російські найманці двічі порушили перемир'я, застосувавши міномети калібру 120 мм під Пісками, - штаб ООС

Від початку доби 6 червня 2021 року зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Поблизу населеного пункту Піски ворог обстріляв наші позиції з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Новотошківського російські загарбники вели прицільний вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Бойових втрат в результаті ворожих обстрілів немає.

В результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовий зазнав бойової травми. Йому надали необхідну медичну допомогу і доставили до лікувального закладу. Стан здоров'я захисника - середньої тяжкості".

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дважды нарушили перемирие
-- дважды лишили девственности, короче...
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06.06.2021 18:39 Відповісти
 
 