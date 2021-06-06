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Бабин Яр (157) пам'ять (1149) ФДМУ (273) Зісельс (18) Денис Шмигаль (2710)

Шмигаль доручив Фонду держмайна віддати в оренду "приватному російському проєкту" реконструйовану за державні кошти будівлю у Бабиному Яру, - Зісельс

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Шмигаль доручив Фонду держмайна віддати в оренду

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав доручення Фонду державного майна віддати в оренду проєкту "Меморіал Голокосту" Бабин Яр "реконструйовану на державні кошти будівлю колишньої контори Лук'янівського єврейського кладовища, яка є частиною українського проєкту комплексної меморіалізації Бабиного Яру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав на своїй сторінці в фейсбуці співпрезидент Вааду України Йосип Зісельс.

"ЧЕРГОВА ГАНЬБА! Як стало  відомо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль надав доручення Фонду державного майна України віддати в оренду приватному російському проєкту "Меморіал Голокосту "Бабин Яр" реконструйований на державні кошти будинок колишньої контори Лук‘янівського єврейського кладовища, який є частиною українського проєкту комплексної меморіялізації Бабиного Яру", - написав він.

Шмигаль доручив Фонду держмайна віддати в оренду приватному російському проєкту реконструйовану за державні кошти будівлю у Бабиному Яру, - Зісельс 01

Зі свого боку веб-ресурс "Киев-Власть" опублікував протокол засідання оргкомітету з питань розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" від 29 квітня 2021 № 1. Про передачу будівлі на вул. Юрія Іллєнка, 44 сказано в 5-му пункті протоколу.

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Цей будинок - єдина вціліла споруда другого єврейського кладовища, зведений за проєктом архітектора Володимира Ніколаєва у 1892 році. Тут був головний вхід, і починалася центральна алея кладовища (відкрита в 1894 р), яка впиралася у відріг Кирилівського Яру.

Під час німецької окупації в будинку перебувала казарма команди 1005, якій було доручено спалення трупів у серпні-вересні 1943 року. За радянських часів, після руйнування (в кінці 1950-х) і офіційного закриття єврейського кладовища (в 1962-му), в будівлі влаштували гуртожиток для хокейної команди "Сокіл". У 2010-х, коли "Сокіл" припинив свої виступи в професійному хокеї, будинок перейшов до Київської міської ради профспілок. Новий власник за договором іпотеки передав споруду приватній фірмі, тим самим перевищивши свої повноваження.

Тільки в 2016 році за позовом прокуратури і за рішенням суду будівлю було повернуто державі і, відповідно до постанови Кабінету міністрів від грудня 2015 року, віддано Національному історико-меморіальному заповіднику "Бабин Яр" для створення Меморіального музею пам'яті жертв трагедії.

Будинок був відреставрований на державні кошти і кошти приватних спонсорів. Всього в реставрацію вже вкладено понад 30 млн грн. і виділено ще 60 млн грн на 2021, але поки додаткові 60 млн грн. залишаються на державному рахунку.

Раніше 2 червня Окружним адміністративним судом міста Києва зареєстрований позов Асоціації єврейських організацій і громад України до Київської міської ради та Київської міської державної адміністрації.

Серед вимог позову - зобов'язати Київраду і КМДА виконати вимоги Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про додаткові заходи щодо збереження місць поховань у населених пунктах України", а саме - не допустити проведення будівельних робіт на Лук'янівському єврейському кладовищі і Кирилівському православному цвинтарі, що розташовані в межах території Бабиного Яру в Києві.

Позивач також просить суд визнати протиправними дії відповідача щодо невиконання зазначеного Розпорядження Уряду щодо збереження місць поховань у населених пунктах України.

Зараз суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.

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Топ коментарі
+33
Шмыгаль поручил Фонду госимущества отдать в аренду "частному российскому проекту" реконструированное на государственные средства здание в Бабьем Яре, - Зисельс - Цензор.НЕТ 1379
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06.06.2021 18:58
+32
Шмыгаль поручил Фонду госимущества отдать в аренду "частному российскому проекту" реконструированное на государственные средства здание в Бабьем Яре, - Зисельс - Цензор.НЕТ 9123
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06.06.2021 18:54
+31
Формально, эти люди - граждане Украины.
По факту, они коллаборанты, сотрудничающие с рашкой и предающие интересы Украины.
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06.06.2021 18:54
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Это нормально... -- ...главно, шо Германию недопобедили...*)
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06.06.2021 18:51 Відповісти
В Украине, у власти настоящие хохлы.
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06.06.2021 18:51 Відповісти
Нет, не хохлы даже, а иностранные захватчики.
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06.06.2021 18:52 Відповісти
Формально, эти люди - граждане Украины.
По факту, они коллаборанты, сотрудничающие с рашкой и предающие интересы Украины.
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06.06.2021 18:54 Відповісти
Хохлы это те, которые выбрали во власть не украинцев, а кацапов и семитов.
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07.06.2021 11:48 Відповісти
Шмыгаль - это кто? Он гражданин Украины или какой страны? Мне кажется он к украинцам не имеет никакого отношения. Я вообще не могу понять какое отношение к Украине имеет нынешняя власть. Снабжают врага титаном, благодаря котором РФ строит свое вооружение и убивает украинцев, торгуют, сдают в аренду. Землю скоро разбазарят. Что происходит?
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06.06.2021 18:52 Відповісти
он жид
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06.06.2021 18:53 Відповісти
Національністьукраїнець - Вікіпедія
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06.06.2021 19:11 Відповісти
Человек говорящий на русском и не знающий иврита не может быть (укр.) "жидом", только евреем. Это не шутка.
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06.06.2021 20:27 Відповісти
Шмыгаль поручил Фонду госимущества отдать в аренду "частному российскому проекту" реконструированное на государственные средства здание в Бабьем Яре, - Зисельс - Цензор.НЕТ 9123
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06.06.2021 18:54 Відповісти
так там все шмыгали, начиная с зеленского
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06.06.2021 20:59 Відповісти
Они клонированием размножаются.
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07.06.2021 23:01 Відповісти
Шмыгаль человек ахметова, поэтому ничего удивительного, что все в угоду раше...
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07.06.2021 00:02 Відповісти
Вовка дал указание, чтобы путин не напал?
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06.06.2021 18:52 Відповісти
Вовка Вовке глаза не выклюет...
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06.06.2021 18:56 Відповісти
Шмыгаль поручил Фонду госимущества отдать в аренду "частному российскому проекту" реконструированное на государственные средства здание в Бабьем Яре, - Зисельс - Цензор.НЕТ 9007 Шмыгаль поручил Фонду госимущества отдать в аренду "частному российскому проекту" реконструированное на государственные средства здание в Бабьем Яре, - Зисельс - Цензор.НЕТ 7799
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06.06.2021 18:56 Відповісти
В палате, оказалась целая страна.
А врачами - клоуны, парикмахеры и шлюхи.
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06.06.2021 19:05 Відповісти
Ми там з 1991р і керують ті ж самі,тільки тоді кравчук продавав крим і флот а тепер всю Україну.
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06.06.2021 19:10 Відповісти
Шмыгаль поручил Фонду госимущества отдать в аренду "частному российскому проекту" реконструированное на государственные средства здание в Бабьем Яре, - Зисельс - Цензор.НЕТ 2012
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06.06.2021 18:56 Відповісти
Кажется, что за "частным российским проектом" торчат ушки Зеленского или его жены.
Иначе Шмыгаль уже давно получил бы от президента по "лицу"
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06.06.2021 18:56 Відповісти
Президент на широку
ногу. Як Зеленський шикує за державні кошти: розслідування

https://newsua.one/news-video/prezident-na-shiroku-nogu_-yak-zelenskii-49601.html
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06.06.2021 18:57 Відповісти
Шмыгаль поручил Фонду госимущества отдать в аренду "частному российскому проекту" реконструированное на государственные средства здание в Бабьем Яре, - Зисельс - Цензор.НЕТ 1379
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06.06.2021 18:58 Відповісти
Странно видеть что евреи не могут договориться. Особенно в таком вопросе.
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06.06.2021 19:02 Відповісти
Пана Зісельса кацапи називають бандеріцем.
Про ВАЗеленського лавров сказав, що він за 5 місяців зробив те, що вони 5 років не могли змусити зробити Порошенка.
Різнуцю відчуваєте?
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06.06.2021 19:05 Відповісти
Замешаны очень большие деньги. Боюсь пан Зисельс обречен на поражение.
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06.06.2021 19:12 Відповісти
При ВАЗеленському, відсотків на 90%. "Миролюбний" вже про все добазарився з друзами фуйла.
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06.06.2021 19:17 Відповісти
Да Шмыгалю наплевать, его только свой карман интересует. Меня только удивляет, как эта банда не дотянулась до старого еврейского кладбища в Берковцах, а там ещё есть довоенные могилы с сохранившимися надписями на памятниках. Иосиф Зисельс мог бы сходить и посетить могилы свохх предков, пока еще Рабинович из Москвы до них не дотянулся. А место там хорошее, не тронутое рашистской рукой.
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06.06.2021 19:06 Відповісти
Україна сплачує,кацапи користуються. Ні чо так тема.
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06.06.2021 19:06 Відповісти
Погань пліснява. Продають країну фуйлу. "Ничего личного, только бизнес".
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06.06.2021 19:09 Відповісти
дали на лапу Шмигалю - от і віддав. Не своє - не жалко.
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06.06.2021 19:09 Відповісти
Уже Крым , Донбасс отдали зелёные твари московитам ...... Теперь что проклятые Иуды ( слуги кремля) Уже порешали слить Киев ( казино, отели ....) и его предместья...
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06.06.2021 19:09 Відповісти
Однозначно шмыгаль выподняет приказ зе, шутки в сторону, надо готовиться выносить шлему, причем сразу на нары.
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06.06.2021 19:19 Відповісти
Зачем нары? кормить его макаронами до конца жизни? он вообще-то молой еще очень, расходов дофига будет. Я против.
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06.06.2021 20:29 Відповісти
Добрий Шубін Шмигаль доручив Фонду держмайна віддати в оренду "приватному російському проєкту" реконструйовану на державні кошти будівлю у Бабиному Яру, - Зісельс - Цензор.НЕТ 2729 @pawlushkaserj
Повернувся в Україну іпоновився на службі ексначальник міліції Донецька Кіріндясов, який у 2014 році кинув тисячі своїх підлеглих.

@ZelenskyyUa, у нас там акція якась? Типу, повернись і приведи друга?
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06.06.2021 19:26 Відповісти
А с каких пор это Шмаргаль и зеленский это украинцы ??!! По моему еврей-это далеко не украинцы!!
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06.06.2021 19:30 Відповісти
Стоимость аренды 33 серебренников?
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06.06.2021 19:32 Відповісти
а почему 33?
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06.06.2021 19:38 Відповісти
Инфляция. Цены выросли с тех времён
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06.06.2021 20:25 Відповісти
Если точнее то ссудный процент, он и есть причина инфляции.
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06.06.2021 20:31 Відповісти
Тож не сам шмигаль, а зеленський віддав москалям.
Буде ховати свою тушку від гніву українців під боротьбою з антисемітизмом.
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06.06.2021 21:26 Відповісти
А давайте,друзі,шмигалів,єрмаків і іже із ними передамо в аренду козломордії, так би мовити, в найми.
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06.06.2021 21:36 Відповісти
Жиди слягались з москалями...
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06.06.2021 21:38 Відповісти
Шмигаль доручив Фонду держмайна віддати в оренду "приватному російському проєкту" реконструйовану на державні кошти будівлю у Бабиному Яру, - Зісельс - Цензор.НЕТ 1464
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06.06.2021 22:11 Відповісти
пайщики проекта - банкіри фюрера. зараз шушукаються з Клінтоном,Керрі щоб вплинули на байдена і "необіжав Путіна" Єрмак це горський єврей і обтяпали "по бистрячку". Гундосого це не цікавить-на одній пресці він буквально сказав про Бабий яр- передайте привіт всім хто там лежить. А Нуворишам воно порібно для того, щоб набити собі ціну на берегах потомаку. Бачите-ми все контролюємо і ми заказуємо музику, бо ми платимо.
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07.06.2021 02:07 Відповісти
В отставку Шмыгаля!

Т.е мне, чтоб взять что-то в аренду, приходится волосы на себе рвать, заходить на Апартила https://apartila.com и искать а кому-то на халяву имущество отдают Шмигаль доручив Фонду держмайна віддати в оренду "приватному російському проєкту" реконструйовану за державні кошти будівлю у Бабиному Яру, - Зісельс - Цензор.НЕТ 2142
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28.06.2021 08:04 Відповісти
 
 