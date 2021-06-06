Шмигаль доручив Фонду держмайна віддати в оренду "приватному російському проєкту" реконструйовану за державні кошти будівлю у Бабиному Яру, - Зісельс

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав доручення Фонду державного майна віддати в оренду проєкту "Меморіал Голокосту" Бабин Яр "реконструйовану на державні кошти будівлю колишньої контори Лук'янівського єврейського кладовища, яка є частиною українського проєкту комплексної меморіалізації Бабиного Яру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав на своїй сторінці в фейсбуці співпрезидент Вааду України Йосип Зісельс.

"ЧЕРГОВА ГАНЬБА! Як стало відомо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль надав доручення Фонду державного майна України віддати в оренду приватному російському проєкту "Меморіал Голокосту "Бабин Яр" реконструйований на державні кошти будинок колишньої контори Лук‘янівського єврейського кладовища, який є частиною українського проєкту комплексної меморіялізації Бабиного Яру", - написав він.

Зі свого боку веб-ресурс "Киев-Власть" опублікував протокол засідання оргкомітету з питань розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" від 29 квітня 2021 № 1. Про передачу будівлі на вул. Юрія Іллєнка, 44 сказано в 5-му пункті протоколу.

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Цей будинок - єдина вціліла споруда другого єврейського кладовища, зведений за проєктом архітектора Володимира Ніколаєва у 1892 році. Тут був головний вхід, і починалася центральна алея кладовища (відкрита в 1894 р), яка впиралася у відріг Кирилівського Яру.

Під час німецької окупації в будинку перебувала казарма команди 1005, якій було доручено спалення трупів у серпні-вересні 1943 року. За радянських часів, після руйнування (в кінці 1950-х) і офіційного закриття єврейського кладовища (в 1962-му), в будівлі влаштували гуртожиток для хокейної команди "Сокіл". У 2010-х, коли "Сокіл" припинив свої виступи в професійному хокеї, будинок перейшов до Київської міської ради профспілок. Новий власник за договором іпотеки передав споруду приватній фірмі, тим самим перевищивши свої повноваження.

Тільки в 2016 році за позовом прокуратури і за рішенням суду будівлю було повернуто державі і, відповідно до постанови Кабінету міністрів від грудня 2015 року, віддано Національному історико-меморіальному заповіднику "Бабин Яр" для створення Меморіального музею пам'яті жертв трагедії.

Будинок був відреставрований на державні кошти і кошти приватних спонсорів. Всього в реставрацію вже вкладено понад 30 млн грн. і виділено ще 60 млн грн на 2021, але поки додаткові 60 млн грн. залишаються на державному рахунку.

Раніше 2 червня Окружним адміністративним судом міста Києва зареєстрований позов Асоціації єврейських організацій і громад України до Київської міської ради та Київської міської державної адміністрації.

Серед вимог позову - зобов'язати Київраду і КМДА виконати вимоги Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про додаткові заходи щодо збереження місць поховань у населених пунктах України", а саме - не допустити проведення будівельних робіт на Лук'янівському єврейському кладовищі і Кирилівському православному цвинтарі, що розташовані в межах території Бабиного Яру в Києві.

Позивач також просить суд визнати протиправними дії відповідача щодо невиконання зазначеного Розпорядження Уряду щодо збереження місць поховань у населених пунктах України.

Зараз суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.

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