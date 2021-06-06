Італія відмовляється давати згоду на призначення послом у Рим речника МЗС Білорусі Глаза, - "Corriere della Sera"

Італія затримує видачу дозволу на призначення послом Білорусі офіційного представника білоруського МЗС Анатолія Глаза - 38-річного комуніста і сина відданого чиновника з команди білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це інформує видання Corriere della Sera.

Згідно з інформацією видання, питання щодо призначення Анатолія Глаза не вирішується вже протягом кількох місяців через необхідність виявляти обережність у зв'язку з політичною ситуацією у Білорусі.

Як зазначається, лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська стверджує, що "Глаз є речником диктатора".

"Я маю інформацію про те, що італійський уряд розглядає його (Глаза. - Ред.) призначення... ЄС визнав, що Лукашенко - диктатор. Тож що робитиме Італія?" - питає інший білоруський опозиціонер в еміграції Павло Латушко.

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