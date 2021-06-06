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Італія відмовляється давати згоду на призначення послом у Рим речника МЗС Білорусі Глаза, - "Corriere della Sera"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Італія відмовляється давати згоду на призначення послом у Рим речника МЗС Білорусі Глаза, -

Італія затримує видачу дозволу на призначення послом Білорусі офіційного представника білоруського МЗС Анатолія Глаза - 38-річного комуніста і сина відданого чиновника з команди білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це інформує видання Corriere della Sera.

Згідно з інформацією видання, питання щодо призначення Анатолія Глаза не вирішується вже протягом кількох місяців через необхідність виявляти обережність у зв'язку з політичною ситуацією у Білорусі.

Як зазначається, лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська стверджує, що "Глаз є речником диктатора".

"Я маю інформацію про те, що італійський уряд розглядає його (Глаза. - Ред.) призначення... ЄС визнав, що Лукашенко - диктатор. Тож що робитиме Італія?" - питає інший білоруський опозиціонер в еміграції Павло Латушко.

Також читайте: В узурпатора Лукашенка заявили про готовність діалогу з Україною: "Але м'яч зараз на українській території"
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Топ коментарі
+6
Фігня, поїде консулом в Якутськ.
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06.06.2021 19:10
+5
В Монголии Верховным судом утвержден приговор суда одного из районов столицы страны, Улан-Батора, по которому к 14 годам тюремного заключения каждый приговорены два сотрудника местного Главного разведывательного управления (внешней разведки). Этих людей обвиняют в работе на спецслужбы России.

***********************************
это экстраординарное событие в монголо-рассиянских отношениях за последние 200 лет, встречено с большим воодушевлением в соседней Бурятии, в которой проживают те же спаые монголы, только переименованные в царское время бурятами..
а на современной геополитической карте, появится новая горячая точка возле границ недоразумения род названием Рашка..
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06.06.2021 20:14
+4
У нас Вовочкину Маркарову американцы в "упор не видят."
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06.06.2021 18:59
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тогда он просто вырвиглаз
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06.06.2021 18:59 Відповісти
У нас Вовочкину Маркарову американцы в "упор не видят."
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06.06.2021 18:59 Відповісти
Когда нужно будет , - увидят . И не только маркарову . )
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06.06.2021 19:08 Відповісти
Значит она им с января и даром не нужна Італія відмовляється давати згоду на призначення послом у Рим речника МЗС Білорусі Глаза, - "Corriere della Sera" - Цензор.НЕТ 957
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06.06.2021 20:31 Відповісти
Бот , это последние 15 рублей , шо ты на моём посте заработал . )) .
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06.06.2021 20:48 Відповісти
а подробнее про "когда" можно ?
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06.06.2021 23:39 Відповісти
Та как Меркель порекомендует , - так и будет . Итальянцы хитрые , будут выжидать выборов в Германии .
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06.06.2021 19:06 Відповісти
меркель больше не баллотируется на выборах
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06.06.2021 19:23 Відповісти
Фігня, поїде консулом в Якутськ.
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06.06.2021 19:10 Відповісти
Маленького кожен може зобидити. Я розумію, що Лука випросив таке відношення до себе. Але Лука - це похідна від ху-ла. Ліквідувати потрібно причину, а не боротися з наслідками.
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06.06.2021 19:44 Відповісти
В Монголии Верховным судом утвержден приговор суда одного из районов столицы страны, Улан-Батора, по которому к 14 годам тюремного заключения каждый приговорены два сотрудника местного Главного разведывательного управления (внешней разведки). Этих людей обвиняют в работе на спецслужбы России.

***********************************
это экстраординарное событие в монголо-рассиянских отношениях за последние 200 лет, встречено с большим воодушевлением в соседней Бурятии, в которой проживают те же спаые монголы, только переименованные в царское время бурятами..
а на современной геополитической карте, появится новая горячая точка возле границ недоразумения род названием Рашка..
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06.06.2021 20:14 Відповісти
Горячая монгольская точка на границе рашки меня тоже радует. Шаз Монголия как шарахнет, рашке мало не покажется. Ждём-с.
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06.06.2021 23:43 Відповісти
 
 