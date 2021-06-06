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Новини Політика України
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Бродський (61) Данілов (1191) законопроєкт (1781) Зеленський (17467) олігарх (688)

Законопроєкт про олігархів: Данілов упевнений, що це - пошук ефективних "ліків", а Бродський назвав боротьбою зі свободою слова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Законопроєкт про олігархів: Данілов упевнений, що це - пошук ефективних

Традиційними методами проблему з олігархами, що загрожують державності, вирішити не вдалося, тому "потрібні заходи екстраординарні і небанальні".

Таку думку висловив у фейсбуці секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що "спостерігаючи за бурхливою дискусією, яка розгорнулася навколо обговорення законопроєкту "про олігархів", внесеного президентом Володимиром Зеленським до парламенту, часто зустрічаю популярну тезу про відсутність аналогічних правових актів у Європі, Америці чи ще десь у світі".

"Не вдаючись до глибоких історичних екскурсів на кшталт згадок про "Акт Шермана", хотів би сказати про інше – про потребу не боятися, мати сміливість приймати рішення і не шукати готових шаблонів. Якщо немає прецеденту - ми його створимо, якщо немає аналогій – вони будуть. Кожна країна - це індивідуальна історія й індивідуальний підхід до пошуку того єдиного "рецепту ліків", які будуть ефективними, а не стануть черговим марним імпортним плацебо", - уверен Данилов.

Також читайте: Данілов - Олегові Ляшку: "Ще раз ви мені зробите таке зауваження - ми вийдемо з вами за ефір"

Він підкреслює, що українська ситуація по-своєму унікальна, "і якщо протягом тридцяти років традиційно бюрократичними методами проблема не вирішувалася, значить, потрібні заходи екстраординарні і небанальні".

Секретар РНБО впевнений, що найгірше з усього, що ми можемо зробити "в ситуації загрози існуванню держави - це не зробити нічого".

Він залишив післямову для незгодних з його думкою, зазначивши, що критика дій команди президента - "хороший стимул і підтвердження, що ми рухаємося в правильному напрямку".

У коментарях дійсно багато критичних зауважень і рекомендацій вивчити Конституцію і законодавство, а також звернутися до обов'язків вже існуючих державних органів, а потім виступати з ініціативами. Так, бізнесмен Михайло Бродський зазначив: "Я критик і з законом не згоден. Сподіваюся, що поки це можна. Читайте Конституцію і цивільний кодекс. З олігархами потрібно боротися, але за законом і чесно. А це боротьба зі свободою слова".

Також читайте: "Слуга народу" Кравчук: Буде ще не менше 7 додаткових законопроєктів про олігархів

Законопроєкт про олігархів: Данілов упевнений, що це - пошук ефективних ліків, а Бродський назвав боротьбою зі свободою слова 01

Нагадуємо, Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради відповідний проєкт закону 2 червня і визначив його як невідкладний. Відповідно до законопроєкту, рішення про визнання людини олігархом буде приймати РНБО. Крім того, включеним до Реєстру олігархів заборонять фінансово підтримувати партії і купувати об'єкти великої приватизації. В ОП пояснили, що закон про олігархів буде обмежений 10 роками дії і ляже в основу антитрастових і антилобістських законів.
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Топ коментарі
+20
Казочка для дурників Законопроект об олигархах: Данилов уверен, что это - поиск эффективного "лекарства", а Бродский назвал борьбой со свободой слова - Цензор.НЕТ 1207

"Олігархи хотіли вивезти усі гроші на 53-х літаках, але Зеленський приїхав у Бориспіль і ліг на злітну смугу.
Олігархи зрозуміли, що він чесний, і віддали гроші українцям!
Саакашвілі плакав від щастя, коли вори у законі перевозили гроші на машинах Дубинського з літаків у бюджет."
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06.06.2021 19:05
+18
Законопроект об олигархах: Данилов уверен, что это - поиск эффективного "лекарства", а Бродский назвал борьбой со свободой слова - Цензор.НЕТ 3051
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06.06.2021 19:03
+13
Законопроект об олигархах: Данилов уверен, что это - поиск эффективного "лекарства", а Бродский назвал борьбой со свободой слова - Цензор.НЕТ 2554
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06.06.2021 19:08
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Законопроект об олигархах: Данилов уверен, что это - поиск эффективного "лекарства", а Бродский назвал борьбой со свободой слова - Цензор.НЕТ 3051
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06.06.2021 19:03 Відповісти
ветеринар олигарху не товарищ
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06.06.2021 19:04 Відповісти
...и гусь свинье не товарищ)))...
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06.06.2021 19:27 Відповісти
Казочка для дурників Законопроект об олигархах: Данилов уверен, что это - поиск эффективного "лекарства", а Бродский назвал борьбой со свободой слова - Цензор.НЕТ 1207

"Олігархи хотіли вивезти усі гроші на 53-х літаках, але Зеленський приїхав у Бориспіль і ліг на злітну смугу.
Олігархи зрозуміли, що він чесний, і віддали гроші українцям!
Саакашвілі плакав від щастя, коли вори у законі перевозили гроші на машинах Дубинського з літаків у бюджет."
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06.06.2021 19:05 Відповісти
Законопроект об олигархах: Данилов уверен, что это - поиск эффективного "лекарства", а Бродский назвал борьбой со свободой слова - Цензор.НЕТ 953
Але ж не всі - дурники!!!
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06.06.2021 19:09 Відповісти
А она и не для всех
Законопроект об олигархах: Данилов уверен, что это - поиск эффективного "лекарства", а Бродский назвал борьбой со свободой слова - Цензор.НЕТ 7392
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06.06.2021 19:11 Відповісти
Законопроєкт про олігархів: Данілов упевнений, що це - пошук ефективних "ліків", а Бродський назвав боротьбою зі свободою слова - Цензор.НЕТ 3654
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06.06.2021 19:24 Відповісти
То есть зекретины сами признают,что идут против Конституции?эх,ну тогда зесрань снова в яме с дерьмом,на радостях,станцевала -очередной пшик от зекретинов,который,как обычно,Данилов озвучивает -даже не представляла,шо он по тупорылости шмаркле не сильно уступает...
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06.06.2021 19:05 Відповісти
він просто - "в одній упряжці". Мусить тягнути...
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06.06.2021 20:04 Відповісти
Законопроект об олигархах: Данилов уверен, что это - поиск эффективного "лекарства", а Бродский назвал борьбой со свободой слова - Цензор.НЕТ 4684
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06.06.2021 19:05 Відповісти
Чому без шашлика потерпілий бігає ?😀
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07.06.2021 00:37 Відповісти
Півроку мусолить цей законопроект? Це дурний законопроект. Всі знають, хто олігарх. Що ти будеш з ними робити, карлику безмозглий?
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06.06.2021 19:07 Відповісти
Законопроект об олигархах: Данилов уверен, что это - поиск эффективного "лекарства", а Бродский назвал борьбой со свободой слова - Цензор.НЕТ 2554
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06.06.2021 19:08 Відповісти
Думка Мішка Броцького цікава тут виключно в контексті того , що Данілов як політик й депутат був другою людиною в списку "Яблука" від Міши Броцького . Обидва були до 2007 року у БЮТ . Броцький гучно розійшовся з Юлею через його матрасний завод на Черкасчині , за який в його був конфлік з тодішним й більш впливовим "БЮТ"івцем Богданом Губским , Губский залишив Юлю в 2011 році й вони тоді обидва добре влаштувалися у РИГОблювотини через особисті зв"явзки з Ющенко в якого "грала мотивацію" особиста образа на Юлю як більш популярного й харізматичного лідера . Броцький тоді отримав дуже хлібну посаду від ригоблювотних .
А ось Данілов хоча б не заплямав себе з"вяхками з Риголюбвотою .
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06.06.2021 19:11 Відповісти
Перша десятка журнала Форбс зайорзала )
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06.06.2021 19:12 Відповісти
Разом із соєвими ідіотами. Законопроект об олигархах: Данилов уверен, что это - поиск эффективного "лекарства", а Бродский назвал борьбой со свободой слова - Цензор.НЕТ 6761
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06.06.2021 19:14 Відповісти
Судя по тому что 100млрд из бюджета пойдут всего лишь на одну обьездную дорогу, то среди зебилят появится как минимум три олигарха. Зебиленыш, ты доволен бубочкой?
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06.06.2021 19:19 Відповісти
Соєвий ідіот, ти доволен свиночолим гетьманом?
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06.06.2021 19:45 Відповісти
Особливо якщо порівнювати з тим що ти понавибирало? Самому не смішно? Чи прсто робота така?
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06.06.2021 20:23 Відповісти
А що ти понавибирало, чмо?
Чи то не ти тут член свиночолому вилизуєш до блиску, ні?
Тоді нагадай, за що твою святу свиню Україна послала в далеку еротичну подорож?
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06.06.2021 20:31 Відповісти
Кого ти послало в еротичну подорож, свою маму? Туди їй і дорога.
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06.06.2021 20:38 Відповісти
Тобі повезло. Я на дурних жінок не ображаюсь.
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06.06.2021 20:47 Відповісти
А то що ти зробиш? Заплачеш?
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06.06.2021 21:01 Відповісти
Бидло, ти вважаєш себе Україною? Ти смішний. Тобі нагадати, що в Помаранчевій революції участь приймало 8% населення, в Революції гідності - 11%. Тобі не здається, що нас як мінімум вдвічі, більше ніж потрібно, щоб знову поставмть тебе в стійло?
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06.06.2021 21:00 Відповісти
Не обісцися від злоби, чмо та строчи сильніше цюцюрау Свиночолому - можливо він тебе чмиря побаче.
І не чіпай своїми паскудними, вонючими та гнилими пазурями події Майдану - саме твоя свята свиня розтоптала в людях все те за ради чого люди йшли на Майдан.
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06.06.2021 21:34 Відповісти
По доброму іди на@ уй , ботяра )
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07.06.2021 00:48 Відповісти
Засцика-багатостаночник, так це ти?
Ну тоді це докорінно все змінює!
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07.06.2021 06:39 Відповісти
Що, страшно стало недоносок? Люди, які буди на Майдані, а пізніше воювали на сході, в основній своїй масі підтримують Пороха, що добре видно кожного року на Марші гідності. І звідкіля ти знаєш, за що я, і такі як я, виходили на Майдан, коли ти був в Маріїнському парку?
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07.06.2021 08:34 Відповісти
Засцика, повторюю тобі конченому дегенерату вдруге: не чіпай, чмо, своїми вонючими руками теми Майдану і не ототожнюй твою святу свиню з Майданом.
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07.06.2021 09:18 Відповісти
Нодоносок, я, своїми руками, цей Майдан робив, на згадку про що в мене є уламкове поранення бедра. А ти сволота що в цей час робив? Чекав наказів від топаза? Пащеку прикрий мразота, бо я людина не горда, до того ж залишки людяності втратив десь в донецьких степах, і тому можу з тобою таке зробити, що паталогоанатом жахнеться.
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07.06.2021 11:45 Відповісти
Ага Законопроєкт про олігархів: Данілов упевнений, що це - пошук ефективних "ліків", а Бродський назвав боротьбою зі свободою слова - Цензор.НЕТ 1315

Законопроєкт про олігархів: Данілов упевнений, що це - пошук ефективних "ліків", а Бродський назвав боротьбою зі свободою слова - Цензор.НЕТ 6372
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06.06.2021 19:22 Відповісти
Если нет прецедента - мы его создадим, если нет аналогий - они будут.

...знаем, знаем -- Белоруссия из тебя будет...*)
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06.06.2021 19:14 Відповісти
Конституцию прочитай дурко...для начала...
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06.06.2021 19:15 Відповісти
Цитаты великой людей:
" У нас в команді мало хороших людей, но їх більшість."
В.Зеленський .
Шедеврально...
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06.06.2021 19:24 Відповісти
Виталик покусал? Законопроєкт про олігархів: Данілов упевнений, що це - пошук ефективних "ліків", а Бродський назвав боротьбою зі свободою слова - Цензор.НЕТ 4013
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06.06.2021 19:28 Відповісти
Судя по тому,что зекретин несёт,его Виталик не покусал ,а пережувал
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06.06.2021 20:01 Відповісти
Для того чтобы бороться с олигархами не нужно придумывать никакие законы. Все уже давно есть! Кстати, а почему еще каломойский не сидит за разграбление приватбанка?
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06.06.2021 19:15 Відповісти
ветеринар данилов знат, что гаварит.
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06.06.2021 19:18 Відповісти
бродский, честно с вами нужно бороться говоришь? а бабки вы свои разве честно зарабатывали? кто б о честности говорил .... вот моя мама почти 40 лет честно на заводе работала а пенсия у неё чуть более 2 тыс. это как по твоему честно ? а бродский? вы обнаглели от бабла и тянете страну не вперёд, а назад. !!!!!
и еще один вопрос - а зеля разве со своими кварталом, роялти от медиа продукции и другими доходами (я не спец в финансах и в шоу бизнесе, но ведь есть же в мире и медиа магнаты) разве не олигарх??? зеля, может с тебя и начнём бороться????????
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06.06.2021 19:21 Відповісти
есть работающее антитрастовое законодательство в нормальных странах.
Скопируйте и вперед.
Но вот беда, - тогда олигархам действительно не понравится.
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06.06.2021 19:27 Відповісти
Шалений опір Президенту від кремлевських повій
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06.06.2021 19:28 Відповісти
типовий висер 73/43%зебіла з ознаками дебілізму.
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06.06.2021 20:01 Відповісти
Ага.

Законопроєкт про олігархів: Данілов упевнений, що це - пошук ефективних "ліків", а Бродський назвав боротьбою зі свободою слова - Цензор.НЕТ 8221
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06.06.2021 20:27 Відповісти
Законопроєкт про олігархів: Данілов упевнений, що це - пошук ефективних "ліків", а Бродський назвав боротьбою зі свободою слова - Цензор.НЕТ 9098
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06.06.2021 20:28 Відповісти
Законопроєкт про олігархів: Данілов упевнений, що це - пошук ефективних "ліків", а Бродський назвав боротьбою зі свободою слова - Цензор.НЕТ 7745
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06.06.2021 20:30 Відповісти
"Якщо немає прецеденту - ми його створимо, якщо немає аналогій - вони будуть".

Так думали і В. Ленін, і Й. Сталін, і Гітлер, і Б. Муссоліні, і Кім Ір Сен, і Мао Цзэдун, і Пол Пот ...
Ну, і рядом на тепер кооператив 95 Квартал Озеро, чи картофельний барон
Законопроєкт про олігархів: Данілов упевнений, що це - пошук ефективних "ліків", а Бродський назвав боротьбою зі свободою слова - Цензор.НЕТ 1315 Я не хочу "без аналогій", я не хочу експериментів, тим більше від клоунів-нелохів Законопроєкт про олігархів: Данілов упевнений, що це - пошук ефективних "ліків", а Бродський назвав боротьбою зі свободою слова - Цензор.НЕТ 8752
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06.06.2021 19:28 Відповісти
Беня недавно подтвердил, что он и есть олигарх. Зебилы, предлагаю вам для обкатки вашего "закона" начать с Бени, отобрав у него Г+Г, прочие активы, кагал в ВР и личного ***********.
После того, как вы это сделаете, вынесите "закон" на референдум, и я тогда тоже за него проголосую. Законопроєкт про олігархів: Данілов упевнений, що це - пошук ефективних "ліків", а Бродський назвав боротьбою зі свободою слова - Цензор.НЕТ 8553
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06.06.2021 19:34 Відповісти
Поки секретар РНБО дує щоки на ТВ, вішаючи лохторату лапшу про небувалу боротьбу з олігархами, головний борцун годує повій цих олігархів шашликами за рахунок платників податків, рашитсько-сепарська нечисть окуповує українську землю.
Ні Данілов, ні зюзядент цього навіть не помічають.

Helgi Sharp разом з Ol Sharp.

10 год ·

Террористы «ДНР» захватили часть серой зоны под Мариуполем - об этом сообщили в ОБСЕ ещё 4 июня.

В частности, у прифронтового Набережного (напротив нашего Чермалыка под Мариуполем) на 190 метров продлили свою передовую траншею, сократив расстояние до укреплений Объединенных сил до одного километра.

* * *
190 метров... Вроде, ерунда - да? Но недавно я разговаривал с одним высоким чином ВСУ - одним из тех специалистов, которых уволила новая власть. За то, что был категорически против принципа "главное - перестать стрелять".

Говорит, при Порошенко ВСУ успешно использовали тактику "лягушачьих прыжков".
Такую тактику армия США применяла во время Второй Мировой и довела ее до совершенства.
В исполнении ВСУ она выглядела так - продвинулись, закрепились. Пусть это 500 метров или километр, но продвинулись и закрепились. Так было на светлодарском направлении, а потом и мариупольском. Продвижение шло в обход населенных пунктов, но брались выгодные позиции - посадки, высотки и самое главное - места, откуда открывается обзор на коммуникации противника.
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06.06.2021 19:39 Відповісти
Что происходит сейчас?
Территории, которые отвоевала армия в 2015-2019 годах, сданы противнику в рамках "мирного плана".
За время Зе-президенства не освобождено ни метра украинской земли, а потеряны километры. Тактику "лягушечьих прыжков" успешно применяют российские наёмники.

Может, начало гибнуть меньше наших воинов?
Ничуть - потери не уменьшаются. А Ермак вчера в очередной раз заявил, что "нужно заканчивать войну". Как будто мы её начинали...

Я понимаю, что сейчас главная задача "зелёных" - под видом борьбы с олигархами, провести тотальный передел собственности и монополизировать СМИ.
И всё внимание плебса умело брошено на этот дешёвый перфоменс, который преподносится под "благородным", но лживым предлогом. А тем временем...

Сэр Черчилль говорил: «Меня часто спрашивают: «За что мы сражаемся?»
Могу ответить: «Когда перестанем сражаться - тогда и узнаете».
И это - о тех самых 190 метрах украинской земли...
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06.06.2021 19:40 Відповісти
"Кожна країна - це індивідуальна історія й індивідуальний підхід до пошуку того єдиного «рецепту ліків», які будуть ефективними, а не стануть черговим марним імпортним плацебо".
Законопроєкт про олігархів: Данілов упевнений, що це - пошук ефективних "ліків", а Бродський назвав боротьбою зі свободою слова - Цензор.НЕТ 606 Приблизно теж саме говорили у Путіна, наприклад про «суверенну демократію»
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06.06.2021 19:47 Відповісти
-"потрібні заходи екстраординарні і небанальні"
Законопроєкт про олігархів: Данілов упевнений, що це - пошук ефективних "ліків", а Бродський назвав боротьбою зі свободою слова - Цензор.НЕТ 8389 Ну, так до небальної зеленої диктатури дійдемо, чи то червоного зеленого терору.
Досвід уже є Законопроєкт про олігархів: Данілов упевнений, що це - пошук ефективних "ліків", а Бродський назвав боротьбою зі свободою слова - Цензор.НЕТ 2178
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06.06.2021 19:52 Відповісти
Дарма Данілов поліз в цю катавасію з відбілювання засраного рейтингу ЗЕбоби. Тому що людство за час існування демократичної системи управління державою виробило універсальні способи боротьби з олігархами; а саме - через обмеження монополії та боротьби з корупцією. От цим шляхом і потрібно йти, а не вигадувати велосипеди...
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06.06.2021 19:59 Відповісти
в дитинстві гундосий дивився мультик- острів скарбів. Особливо йому подобається сцена, де одноногий вручає чорну мітку жертві. Однак клуб 13 заперечує такий факт, вважає, що коли шкіпер був одноногий то для історичної справедливості необхідно, щоб президент теж був одноногий. Тоді все буде гаразд із врученням мітки про поділ скарбів.
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06.06.2021 20:01 Відповісти
прикольно читать "прения" Данилова и Бродского, зная что Данилов несколько лет сидел в офисе Бродского над "Калиной" в отдельном кабинете, обвешанной картинами..
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06.06.2021 20:26 Відповісти
Всё это такая дешёвая комедия, правда и она за счёт бюджета.
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06.06.2021 21:25 Відповісти
Секретарь СНБО уверен, что худшее из всего, что мы можем сделать "в ситуации угрозы существованию государства - это не сделать ничего".Лучше оставить все как есть ,нежели "зе- квартальным " деланьем продать Украину оптом и частями Законопроєкт про олігархів: Данілов упевнений, що це - пошук ефективних "ліків", а Бродський назвав боротьбою зі свободою слова - Цензор.НЕТ 8243
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06.06.2021 21:29 Відповісти
Сначала вы заплатите дикие цены за теплоснабжение, а потом "борец с олигархами" Зеленский простит этим олигархам долги перед государством.
Зеленский поддерживает предложения списать долги предприятий теплокоммунэнерго перед НАК "Нафтогаз Украины" за потребленный газ. По данным "Нафтогаза" по состоянию на 5 мая суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ и ТЭЦ перед за газ, используемый для производства тепловой энергии составляет около 55,5 млрд грн, из них за 2021 год - 21 млрд грн.
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06.06.2021 21:58 Відповісти
Олигархат в Украине построил Кучма и никто другой....,с каких делов какой то любитель юмора будет его рушить? КУЧМА как был у власти так остался начальником Украины... Законопроєкт про олігархів: Данілов упевнений, що це - пошук ефективних "ліків", а Бродський назвав боротьбою зі свободою слова - Цензор.НЕТ 4199 Законопроєкт про олігархів: Данілов упевнений, що це - пошук ефективних "ліків", а Бродський назвав боротьбою зі свободою слова - Цензор.НЕТ 4199
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06.06.2021 22:01 Відповісти
В марте 2011 года Индюкович тоже списал долги ДТЕК на сумму 25 ярдов гришелей,...свои пацаны своих не кидають...,Зеля повторит подвиг Индюковича всего лишь... Законопроєкт про олігархів: Данілов упевнений, що це - пошук ефективних "ліків", а Бродський назвав боротьбою зі свободою слова - Цензор.НЕТ 558
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06.06.2021 22:07 Відповісти
Дыра в бюджете Украины растет что грибы после дождя...,Дефольт не за горами... Законопроєкт про олігархів: Данілов упевнений, що це - пошук ефективних "ліків", а Бродський назвав боротьбою зі свободою слова - Цензор.НЕТ 5826
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06.06.2021 22:08 Відповісти
Все к чему прикасается зебил превращается в фарс.
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06.06.2021 22:37 Відповісти
Законопроєкт про олігархів: Данілов упевнений, що це - пошук ефективних "ліків", а Бродський назвав боротьбою зі свободою слова - Цензор.НЕТ 7548.
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06.06.2021 23:17 Відповісти
ЗЕпіляді "шукають ліків", але як завжди буде дурман,
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07.06.2021 00:36 Відповісти
 
 