Законопроєкт про олігархів: Данілов упевнений, що це - пошук ефективних "ліків", а Бродський назвав боротьбою зі свободою слова
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Традиційними методами проблему з олігархами, що загрожують державності, вирішити не вдалося, тому "потрібні заходи екстраординарні і небанальні".
Таку думку висловив у фейсбуці секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що "спостерігаючи за бурхливою дискусією, яка розгорнулася навколо обговорення законопроєкту "про олігархів", внесеного президентом Володимиром Зеленським до парламенту, часто зустрічаю популярну тезу про відсутність аналогічних правових актів у Європі, Америці чи ще десь у світі".
"Не вдаючись до глибоких історичних екскурсів на кшталт згадок про "Акт Шермана", хотів би сказати про інше – про потребу не боятися, мати сміливість приймати рішення і не шукати готових шаблонів. Якщо немає прецеденту - ми його створимо, якщо немає аналогій – вони будуть. Кожна країна - це індивідуальна історія й індивідуальний підхід до пошуку того єдиного "рецепту ліків", які будуть ефективними, а не стануть черговим марним імпортним плацебо", - уверен Данилов.
Він підкреслює, що українська ситуація по-своєму унікальна, "і якщо протягом тридцяти років традиційно бюрократичними методами проблема не вирішувалася, значить, потрібні заходи екстраординарні і небанальні".
Секретар РНБО впевнений, що найгірше з усього, що ми можемо зробити "в ситуації загрози існуванню держави - це не зробити нічого".
Він залишив післямову для незгодних з його думкою, зазначивши, що критика дій команди президента - "хороший стимул і підтвердження, що ми рухаємося в правильному напрямку".
У коментарях дійсно багато критичних зауважень і рекомендацій вивчити Конституцію і законодавство, а також звернутися до обов'язків вже існуючих державних органів, а потім виступати з ініціативами. Так, бізнесмен Михайло Бродський зазначив: "Я критик і з законом не згоден. Сподіваюся, що поки це можна. Читайте Конституцію і цивільний кодекс. З олігархами потрібно боротися, але за законом і чесно. А це боротьба зі свободою слова".
Нагадуємо, Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради відповідний проєкт закону 2 червня і визначив його як невідкладний. Відповідно до законопроєкту, рішення про визнання людини олігархом буде приймати РНБО. Крім того, включеним до Реєстру олігархів заборонять фінансово підтримувати партії і купувати об'єкти великої приватизації. В ОП пояснили, що закон про олігархів буде обмежений 10 роками дії і ляже в основу антитрастових і антилобістських законів.
Будь ласка, зачекайте...
"Олігархи хотіли вивезти усі гроші на 53-х літаках, але Зеленський приїхав у Бориспіль і ліг на злітну смугу.
Олігархи зрозуміли, що він чесний, і віддали гроші українцям!
Саакашвілі плакав від щастя, коли вори у законі перевозили гроші на машинах Дубинського з літаків у бюджет."
Але ж не всі - дурники!!!
А ось Данілов хоча б не заплямав себе з"вяхками з Риголюбвотою .
Чи то не ти тут член свиночолому вилизуєш до блиску, ні?
Тоді нагадай, за що твою святу свиню Україна послала в далеку еротичну подорож?
І не чіпай своїми паскудними, вонючими та гнилими пазурями події Майдану - саме твоя свята свиня розтоптала в людях все те за ради чого люди йшли на Майдан.
Ну тоді це докорінно все змінює!
...знаем, знаем -- Белоруссия из тебя будет...*)
" У нас в команді мало хороших людей, но їх більшість."
В.Зеленський .
Шедеврально...
и еще один вопрос - а зеля разве со своими кварталом, роялти от медиа продукции и другими доходами (я не спец в финансах и в шоу бизнесе, но ведь есть же в мире и медиа магнаты) разве не олигарх??? зеля, может с тебя и начнём бороться????????
Скопируйте и вперед.
Но вот беда, - тогда олигархам действительно не понравится.
Так думали і В. Ленін, і Й. Сталін, і Гітлер, і Б. Муссоліні, і Кім Ір Сен, і Мао Цзэдун, і Пол Пот ...
Ну, і рядом на тепер кооператив
95 КварталОзеро, чи картофельний барон
Я не хочу "без аналогій", я не хочу експериментів, тим більше від клоунів-нелохів
После того, как вы это сделаете, вынесите "закон" на референдум, и я тогда тоже за него проголосую.
Ні Данілов, ні зюзядент цього навіть не помічають.
Helgi Sharp разом з Ol Sharp.
10 год ·
Террористы «ДНР» захватили часть серой зоны под Мариуполем - об этом сообщили в ОБСЕ ещё 4 июня.
В частности, у прифронтового Набережного (напротив нашего Чермалыка под Мариуполем) на 190 метров продлили свою передовую траншею, сократив расстояние до укреплений Объединенных сил до одного километра.
* * *
190 метров... Вроде, ерунда - да? Но недавно я разговаривал с одним высоким чином ВСУ - одним из тех специалистов, которых уволила новая власть. За то, что был категорически против принципа "главное - перестать стрелять".
Говорит, при Порошенко ВСУ успешно использовали тактику "лягушачьих прыжков".
Такую тактику армия США применяла во время Второй Мировой и довела ее до совершенства.
В исполнении ВСУ она выглядела так - продвинулись, закрепились. Пусть это 500 метров или километр, но продвинулись и закрепились. Так было на светлодарском направлении, а потом и мариупольском. Продвижение шло в обход населенных пунктов, но брались выгодные позиции - посадки, высотки и самое главное - места, откуда открывается обзор на коммуникации противника.
Территории, которые отвоевала армия в 2015-2019 годах, сданы противнику в рамках "мирного плана".
За время Зе-президенства не освобождено ни метра украинской земли, а потеряны километры. Тактику "лягушечьих прыжков" успешно применяют российские наёмники.
Может, начало гибнуть меньше наших воинов?
Ничуть - потери не уменьшаются. А Ермак вчера в очередной раз заявил, что "нужно заканчивать войну". Как будто мы её начинали...
Я понимаю, что сейчас главная задача "зелёных" - под видом борьбы с олигархами, провести тотальный передел собственности и монополизировать СМИ.
И всё внимание плебса умело брошено на этот дешёвый перфоменс, который преподносится под "благородным", но лживым предлогом. А тем временем...
Сэр Черчилль говорил: «Меня часто спрашивают: «За что мы сражаемся?»
Могу ответить: «Когда перестанем сражаться - тогда и узнаете».
И это - о тех самых 190 метрах украинской земли...
Приблизно теж саме говорили у Путіна, наприклад про «суверенну демократію»
Ну, так до небальної зеленої диктатури дійдемо, чи то
червоногозеленого терору.
Досвід уже є
Зеленский поддерживает предложения списать долги предприятий теплокоммунэнерго перед НАК "Нафтогаз Украины" за потребленный газ. По данным "Нафтогаза" по состоянию на 5 мая суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ и ТЭЦ перед за газ, используемый для производства тепловой энергии составляет около 55,5 млрд грн, из них за 2021 год - 21 млрд грн.