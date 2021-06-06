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Реагувати на заяви узурпатора Лукашенка щодо Донбасу й Криму просто немає сенсу, - Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Реагувати на заяви узурпатора Лукашенка щодо Донбасу й Криму просто немає сенсу, - Кравчук

Дії "президента" Білорусі Олександра Лукашенка останнього періоду, його заяви щодо України не відповідають нормам міжнародних відносин, і він "поводиться просто негідно".

Таку думку в програмі "Погляд з Банкової" на телеканалі "ДОМ" висловив глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"Думаю, що прислухатися дуже серйозно до Лукашенка зараз немає потреби. Він зруйнував усі відносини з Заходом, і у нього залишилася тільки одна Росія. І тому його дії, його пропозиції, його оцінки абсолютно якісь неадекватні. Про Україну, в цілому", — вважає він.

Кравчук зазначив, що останнім часом Лукашенко все частіше "втручається в українські справи".

"На якій підставі, я не розумію. Хто доручив панові Лукашенку давати оцінки щодо Криму, щодо Донбасу? Думаю, він хоче у цьому випадку вислужитися перед Путіним. І тому вдається до кроків, які абсолютно не відповідають нормам міжнародних відносин, і поводиться просто негідно, це моє глибоке переконання", — продовжив він.

З точки зору Кравчука, реагувати на заяви Лукашенка просто немає сенсу.

"Їх треба залишати без уваги, бо вони неадекватні, і вони нереалістичні", — резюмував очільник української делегації в ТКГ.

Також читайте: До захоплення Протасевича причетні російські спецслужби, - Кравчук
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Топ коментарі
+10
У Леонида Макаровича была вся возможность узурпировать власть в 1994 году , но он пошёл на выборы и достойно их проиграл . Играл в демократию , - демократом остался и до сих пор . ))
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06.06.2021 19:50
+9
У самозванца захватишего власть нет другого пути только подплясывать Кремлю и здохнуть с шапкокрадом да х#йлом в обнимку...
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06.06.2021 19:48
+7
Лукавый террорист и террористы ордло - одной и тоц же гнилью попахивают.
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06.06.2021 19:59
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Украина должна ответить признанием независимости Вейшнории. Но при зебилах этого не будет. Реагировать на заявления узурпатора Лукашенко относительно Донбасса и Крыма просто нет смысла, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6249
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06.06.2021 19:38 Відповісти
Реагировать на заявления узурпатора Лукашенко относительно Донбасса и Крыма просто нет смысла, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5774
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06.06.2021 19:43 Відповісти
Нереалистично посадил самолет и надел кайданы на Протасевича, нереалистично пригласил следователей ордыло, нереалистично отправит свои пассажирские самолеты в Крым? А по-моему все очень даже реалистично. Как и реалистичны вооруженные силы Беларуси (роси), по техническому оснащению и боевой подготовке не уступающие многим постсоветским государствам. Поэтому пренебрежительные ухмылки альцгеймера Кравчука не всегда адекватны и уместны. Недооценка потенциального противника к добру не приведет
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06.06.2021 19:45 Відповісти
У самозванца захватишего власть нет другого пути только подплясывать Кремлю и здохнуть с шапкокрадом да х#йлом в обнимку...
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06.06.2021 19:48 Відповісти
У Леонида Макаровича была вся возможность узурпировать власть в 1994 году , но он пошёл на выборы и достойно их проиграл . Играл в демократию , - демократом остался и до сих пор . ))
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06.06.2021 19:50 Відповісти
Зельоный обсос в майке-крыврожке... Реагувати на заяви узурпатора Лукашенка щодо Донбасу й Криму просто немає сенсу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3869 Перед двумя ржущими ублюдками. Уберите кто-нибудь этого придурка с моего экрана! Реагувати на заяви узурпатора Лукашенка щодо Донбасу й Криму просто немає сенсу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7854 Я хочу УКРАИНУ видеть, а не вот это вот фсьо!
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06.06.2021 20:12 Відповісти
Уже убрали. Спасибо. Реагувати на заяви узурпатора Лукашенка щодо Донбасу й Криму просто немає сенсу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4335
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06.06.2021 20:33 Відповісти
Лукавый террорист и террористы ордло - одной и тоц же гнилью попахивают.
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06.06.2021 19:59 Відповісти
Дякую, Льоня, за те, що, рятуючи свою дупу, ти зробив Україну незалежною... Але проклинаю тебе за те, що ти зробив після цього - економічний крах, купони-талони, "кравчучки" "челноків", збанкрутування та обнищання всього і вся, дивне "зникнення" не тільки ядерного озброєння, а й військвої техніки, що була в Україні... Ти, як істий совок та комуняка, поклав початок тому, що зробив Кучма, намагався продовжити "проффесор", а зараз робить "юрист"...
А зараз тобі треба на звалище історії, де ти і був після лютого 2014-го...
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06.06.2021 20:08 Відповісти
луковый маразм белоруского узурпатора, выссказывания под тупого тракториста или скотника, делает его социально и международно опасным, ни в коем случае нельзя пренебрегать той опастностью и вызовом, который исходит из подкремлевской Белоруси и ее кацапизированного менталитета.
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06.06.2021 20:40 Відповісти
Реагувати на заяви узурпатора Лукашенка щодо Донбасу й Криму просто немає сенсу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5505
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06.06.2021 21:10 Відповісти
У меня все время возникает вопрос ,а вы уверенны ,что белорусь в 40-х освободили от Фашистов ? 😡
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06.06.2021 21:13 Відповісти
От тут с Макарычем я полностью согласен, - реагировать за заявления психическибольных людей и электорат Зеленского не стоит. Больные психически люди, что с ними спорить? Их надо лечить.
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06.06.2021 21:45 Відповісти
По требованию бастующих шахтеров ДАУНбасса Леонид Макарыч ушел досрочно в отставку,благодаря чему ставленник Мацковии Кучма пришел к власти...,организовав за 2 каденции Олигархат,с которым сейчас хочет покончить его земеля Зеля....Анекдот для ослов... Реагувати на заяви узурпатора Лукашенка щодо Донбасу й Криму просто немає сенсу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 137 Реагувати на заяви узурпатора Лукашенка щодо Донбасу й Криму просто немає сенсу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 137
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06.06.2021 21:56 Відповісти
Да агрофюрер никак смирится не может что все его имеют ввиду Он привык, у себя, что что бы не сказал всё исполняется мгновенно А тут , пуп земли никто таковым не считает Указали ему его место . Ждем 24 июня ,на санкции ЕС
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06.06.2021 22:44 Відповісти
Та вас напару не стоит слушать... Вечно несете бред сивой кобылы.
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07.06.2021 04:42 Відповісти
У одного - невеличка хатинка в Альпах, у другого - пансионат в Крыму... Вот шо ты бедный будешь с вами делать...
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07.06.2021 04:44 Відповісти
Дед "прозрел".
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07.06.2021 06:33 Відповісти
такий смішний цей маскарад
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07.06.2021 10:22 Відповісти
 
 