Реагувати на заяви узурпатора Лукашенка щодо Донбасу й Криму просто немає сенсу, - Кравчук

Дії "президента" Білорусі Олександра Лукашенка останнього періоду, його заяви щодо України не відповідають нормам міжнародних відносин, і він "поводиться просто негідно".

Таку думку в програмі "Погляд з Банкової" на телеканалі "ДОМ" висловив глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"Думаю, що прислухатися дуже серйозно до Лукашенка зараз немає потреби. Він зруйнував усі відносини з Заходом, і у нього залишилася тільки одна Росія. І тому його дії, його пропозиції, його оцінки абсолютно якісь неадекватні. Про Україну, в цілому", — вважає він.

Кравчук зазначив, що останнім часом Лукашенко все частіше "втручається в українські справи".

"На якій підставі, я не розумію. Хто доручив панові Лукашенку давати оцінки щодо Криму, щодо Донбасу? Думаю, він хоче у цьому випадку вислужитися перед Путіним. І тому вдається до кроків, які абсолютно не відповідають нормам міжнародних відносин, і поводиться просто негідно, це моє глибоке переконання", — продовжив він.

З точки зору Кравчука, реагувати на заяви Лукашенка просто немає сенсу.

"Їх треба залишати без уваги, бо вони неадекватні, і вони нереалістичні", — резюмував очільник української делегації в ТКГ.

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