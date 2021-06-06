Надтонкі і тонкі пакети мають зникнути з магазинів із березня 2022-го, - заступник міністра охорони довкілля Стрілець

Продаж пластикових пакетів буде заборонений в усіх точках торгівлі та сфери обслуговування в Україні з 2022 року. На адаптацію є дев'ять місяців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дом".

Згідно зі статистикою, кожен українець використовує 500 пластикових пакетів щорічно, говорить заступник міністра охорони довкілля і природних ресурсів Руслан Стрілець. При цьому в більшості випадків кожен пакет використовують тільки раз.

"Цей весь вплив призводить до того, що ми з вами, скажімо так, споживаємо з їжею п'ять мікрограмів пластику на тиждень. А 5 г — це вага однієї пластикової картки", — наголошує заступник міністра.

З березня 2022 року з магазинів зникнуть надтонкі й тонкі пакети. Як виняток їх можна буде використовувати тільки для упаковки риби, м'яса, сипучих продуктів, льоду. Також під заборону не потрапляють щільні пакети, які можна використовувати кілька разів.

Як альтернативу експерти пропонують біорозкладні пакети, які, як правило, виготовляють з крохмалю або целюлози.

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"На сьогодні їхня ціна вища, ніж класичного пакета, який ми з вами звикли використовувати. Але я впевнений у тому, що ті потужності з виробництва упаковки, які зараз є в Україні, вже почали перебудовуватися. З кожним днем ​​собівартість таких біорозкладних пакетів знижуватиметься, тому що з'являтиметься певна конкуренція на ринку", — говорить Руслан Стрілець.

Коли заборона почне діяти, людей за використання пластикових пакетів не штрафуватимуть — покарання торкнуться тільки бізнесу. Перший штраф — від 1700 до 3400 грн, а за повторне порушення доведеться заплатити від 3400 до 8500 грн.