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Піарник Єрмака Подоляк нагнав собі півтори тисячі ботів під пост із критикою тих, хто живе "у світі фейків", - журналіст Ніколов
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Лайки під постом радника глави Офісу Президента Михайла Подоляка з коментарем щодо критиків поставлені ботами.
Про таке спостереження написав у фейсбуці журналіст Юрій Ніколов, передає Цензор.НЕТ.
"Кричу))) Піарщик Єрмака в пості про шашлики журиться, що їх не чують, бо простіше жити в світі фантазій і пропаганди. І щоб підкріпити свою думку, нагнав собі півтори тисячі ботів)))) Я навмання заскринив список лайкерів (на першій картинці четверо реально живих людей, вибачайте)", - пише він.
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+68 Гыг с Вами
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+56 Павло ШОвте
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+47 Ksenia VB
показати весь коментар06.06.2021 21:03
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