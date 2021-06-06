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Новини Політика України
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боти (61) Юрій Ніколов (73) Подоляк Михайло (296)

Піарник Єрмака Подоляк нагнав собі півтори тисячі ботів під пост із критикою тих, хто живе "у світі фейків", - журналіст Ніколов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Піарник Єрмака Подоляк нагнав собі півтори тисячі ботів під пост із критикою тих, хто живе

Лайки під постом радника глави Офісу Президента Михайла Подоляка з коментарем щодо критиків поставлені ботами.

Про таке спостереження написав у фейсбуці журналіст Юрій Ніколов, передає Цензор.НЕТ.

"Кричу))) Піарщик Єрмака в пості про шашлики журиться, що їх не чують, бо простіше жити в світі фантазій і пропаганди. І щоб підкріпити свою думку, нагнав собі півтори тисячі ботів)))) Я навмання заскринив список лайкерів (на першій картинці четверо реально живих людей, вибачайте)", - пише він.

Піарник Єрмака Подоляк нагнав собі півтори тисячі ботів під пост із критикою тих, хто живе у світі фейків, - журналіст Ніколов 01

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Піарник Єрмака Подоляк нагнав собі півтори тисячі ботів під пост із критикою тих, хто живе у світі фейків, - журналіст Ніколов 02
Піарник Єрмака Подоляк нагнав собі півтори тисячі ботів під пост із критикою тих, хто живе у світі фейків, - журналіст Ніколов 03

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Топ коментарі
+68
Garry

Кожен з них годує ту армію,яку вважає за потрібне

Піарник Єрмака Подоляк нагнав собі півтори тисячі ботів під пост із критикою тих, хто живе "в світі фейків", - журналіст Ніколов - Цензор.НЕТ 4571 Піарник Єрмака Подоляк нагнав собі півтори тисячі ботів під пост із критикою тих, хто живе "в світі фейків", - журналіст Ніколов - Цензор.НЕТ 5841
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06.06.2021 21:11
+56
Піарник Єрмака Подоляк нагнав собі півтори тисячі ботів під пост із критикою тих, хто живе "в світі фейків", - журналіст Ніколов - Цензор.НЕТ 6851
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06.06.2021 21:09
+47
Вони роблять усе, у чому винуватили попередника.
Я вже і не здивуюсь, якщо з клована нам зростять вовку фуйла чи лукашенка.
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06.06.2021 21:03
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остальноє доберуть натурою - ну тобто "концертами" Клоунів-95
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08.06.2021 08:29 Відповісти
Скотный двор,******* зелёнкой. Тьфу.
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06.06.2021 21:59 Відповісти
Виявляється в Пердоляка є купа поціновувачів з Оману.😀
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06.06.2021 22:01 Відповісти
Зебилятник спалили! Какая досада!
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06.06.2021 22:44 Відповісти
Піарник Єрмака Подоляк нагнав собі півтори тисячі ботів під пост із критикою тих, хто живе "в світі фейків", - журналіст Ніколов - Цензор.НЕТ 9108 https://postimg.cc/1ftSzRnw

Піарник Єрмака Подоляк нагнав собі півтори тисячі ботів під пост із критикою тих, хто живе "в світі фейків", - журналіст Ніколов - Цензор.НЕТ 4064
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06.06.2021 22:51 Відповісти
Піарник Єрмака Подоляк нагнав собі півтори тисячі ботів під пост із критикою тих, хто живе "у світі фейків", - журналіст Ніколов - Цензор.НЕТ 6666
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07.06.2021 00:29 Відповісти
Баньте ботов. У них все опросы и выборы будут такими. Ребята в виртуальном мире живут. Если с ними не бороться их методами, будем по жизни рабами
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07.06.2021 05:22 Відповісти
копіюють нарасію - ті взагалі у власній реальності живуть. І нічого.... Що правда іноді справжня реальність вторгається у їхній "мірок" як от у 1991 чи 1905-1917 але то нічого.... І живуть же сторіччями так....
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08.06.2021 08:32 Відповісти
До продажу України залишилось 23(двадцять три) доби. Аванс панове слуги отримали, можна і відсвяткувати. Не своє ж продали, а хозяйське.
___________
Зєлю геть. Дострокові.
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07.06.2021 07:32 Відповісти
Твоя заслуга аскарид. И твоей продажной воровки.
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07.06.2021 15:03 Відповісти
Продажный аферистович не справляется с миньетированием ,,найвеличнейшего,, ,хоть и не слазит с экранов поклонников шашлычных оргий обосравшегося?
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07.06.2021 15:12 Відповісти
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