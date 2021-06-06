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Росія (47279) Гудков Дмитро (6)

Опозиціонер Гудков заявив, що їде з Росії через кримінальне переслідування: "Під'їжджаю до Києва"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

Опозиціонер Гудков заявив, що їде з Росії через кримінальне переслідування:

Російський опозиційний політик Дмитро Гудков виїхав в Україну.

Про це пише в фейсбуці опозиційний політик Дмитро Гудков, передає Цензор.НЕТ.

"Під'їжджаю до Києва, де у мене давно заплановані зустрічі і ефіри (сьогодні - у Євгена Кисельова). Кілька близьких джерел з оточення Адміністрації президента повідомили, що якщо я не покину країну, фейкову кримінальну справу буде продовжено аж до мого арешту. Якщо залишуся, дали санкцію вирішити питання Гудкова "будь-яким способом".

Вважаю, що висмоктана з пальця "Справа про підвал" була порушено виключно, щоб не допустити мене на вибори і видавити з країни як мінімум до дня голосування. Сподіваюся, що з моїм від'їздом завзятість жандармів знизиться. Моє рішення підтримане рідними і близькими мені людьми, на адресу яких також надійшла серйозна інформація про загрози та ризики", - написав він.

Пізніше Гудков додав, що російський "Інтерфакс" пише, що він нібито порушив підписку про невиїзд.

 "У мене немає ніякої підписки, не читайте радянських газет", - підкреслив політик.

Опозиціонер Гудков заявив, що їде з Росії через кримінальне переслідування: Підїжджаю до Києва 01

Нагадаємо, російському опозиціонеру Дмитру Гудкову раніше привласнили статус підозрюваного у кримінальній справі про заподіяння майнової шкоди. Йдеться про несплату боргу за договором оренди нежитлового приміщення в 2015-2017 роках, а потерпілим виступає Департамент міського майна, який є власником приміщення. За один день було проведено 11 обшуків. 1 червня російського опозиційного політика Дмитра Гудкова затримали і відправили в СІЗО на дві доби. Відпустили його через 48 годин з моменту затримання. Запобіжний захід обирати не стали. Крім того, затримано і є в статусі підозрюваної тітка Гудкова Ірина Єрмілова.

Сам Дмитро Гудков стверджує, що справа, за якою його затримали, пов'язана з фірмою його батьків, до якої він стосунку не має. "Гудков вважає, що те, що відбувається, пов'язане з намаганням не допустити його до участі у виборах до Держдуми", - сказав відповідальний секретар столичної Громадської спостережної комісії (ГСК) Олексій Мельников, який відвідав політика в ІТТ.
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Топ коментарі
+66
нахер он тут нужен, лети куда нибудь через Беларусь
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06.06.2021 22:01
+46
А завтра воно почне вити: "Кієв - руцгая зємля!"... Оппозиционер Гудков заявил, что уезжает из России на фоне уголовного преследования: "Подъезжаю к Киеву" - Цензор.НЕТ 4906
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06.06.2021 22:02
+28
Оппозиционер Гудков заявил, что уезжает из России на фоне уголовного преследования: "Подъезжаю к Киеву" - Цензор.НЕТ 4558
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06.06.2021 22:13
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Опозиціонер Гудков заявив, що їде з Росії через кримінальне переслідування: "Під'їжджаю до Києва" - Цензор.НЕТ 513.
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06.06.2021 22:45 Відповісти
в ******** опозиции давно нет. Есть игры в опозицию. Ну а чтоб хоть как-то было правдоподобно подкидыват кала на вентилятор. пример овальный. Все его расследования о стрелочниках.
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06.06.2021 22:45 Відповісти
кацап здесь водки нет, иди домой, у нас своего гавна полно
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06.06.2021 22:48 Відповісти
Ще один москаль ?
Чуєте, =апазіціанєри=, а ви можете звалювати кудись інакше ?
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06.06.2021 22:49 Відповісти
А вот так мужикам из россии слабо?
Опозиціонер Гудков заявив, що їде з Росії через кримінальне переслідування: "Під'їжджаю до Києва" - Цензор.НЕТ 4495
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06.06.2021 22:55 Відповісти
на россии и мужиков то не осталось, поэтому "наташи" тащатся в Турцию и ******.
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06.06.2021 23:08 Відповісти
Тут Вы немного неправы. На дальнем Востоке,наоборот,-наблюдается приток мужиков. Правда, потомков Мао цзе Дуна... Опозиціонер Гудков заявив, що їде з Росії через кримінальне переслідування: "Під'їжджаю до Києва" - Цензор.НЕТ 5691
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07.06.2021 05:52 Відповісти
Ну шо вы как дети малые?!
Это же просто рядовой трансгендер домой идет Опозиціонер Гудков заявив, що їде з Росії через кримінальне переслідування: "Під'їжджаю до Києва" - Цензор.НЕТ 7371
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07.06.2021 11:55 Відповісти
Нахіба ти тут комусь всрався????? Опозиціонер Гудков заявив, що їде з Росії через кримінальне переслідування: "Під'їжджаю до Києва" - Цензор.НЕТ 4480
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06.06.2021 22:56 Відповісти
Нах воно тут потрібно. Нехай до опрічників з меркель і шредерами летить. Немає кацапської опозиції.
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06.06.2021 22:56 Відповісти
Вы зря так. Ему бежать некуда
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07.06.2021 00:58 Відповісти
и?
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07.06.2021 07:10 Відповісти
Спрашиваю просто с интереса: а про "накуйонтутнужен" уже было, не ??? Опозиціонер Гудков заявив, що їде з Росії через кримінальне переслідування: "Під'їжджаю до Києва" - Цензор.НЕТ 9569
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06.06.2021 23:05 Відповісти
Жизненная аксиома: "Российский либерал заканчивается там, где начинается украинский вопрос".
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06.06.2021 23:05 Відповісти
Младший Гудков один из самых известных нелюбителей Крыма.
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06.06.2021 23:12 Відповісти
Может надеется стать украинским нефтяным магнатом как Пономарев.
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06.06.2021 23:10 Відповісти
- Хочу, щоб мертві москалі пливли в трунах по Дніпру.

- Та не не всі москалі такі погані, зустрічаються серед них і добрі.
- Ну добре, тоді нехай погані москалі пливуть в поганих трунах, а добрі - в добрих.
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06.06.2021 23:19 Відповісти
а, чо по Дніпрі?...хай своїх сомів годують
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07.06.2021 07:19 Відповісти
А почему в Болгарию через Киев? Напрямую нельзя? Опозиціонер Гудков заявив, що їде з Росії через кримінальне переслідування: "Під'їжджаю до Києва" - Цензор.НЕТ 1423
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06.06.2021 23:19 Відповісти
это самый короткий путь - и по Авиа, и по автомоб. дороге
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07.06.2021 21:55 Відповісти
а поезда пока не ходят
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07.06.2021 21:56 Відповісти
Дмитрий Гудков был в числе 4 депутатов, не проголосовавших за закон «О принятии в состав Российской Федерации Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя»[21].
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06.06.2021 23:22 Відповісти
И шо ??? Пусть в своей разеюжке наводит порядки, а не бомжует по всему миру...
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06.06.2021 23:25 Відповісти
"За ратификацию договора проголосовали 443 депутата, один против. Против договора и закона голосовал эсер Илья Пономарев; не голосовали эсеры Валерий Зубов, Сергей Петров и Дмитрий Гудков.

Против договора и закона голосовал эсер Илья Пономарев. "Я за то, чтобы наши народы были вместе - народы России, Украины, Белоруссии. Но голосование, прошедшее сегодня, - это шаг в противоположную сторону", - сказал Пономарев "Интерфаксу". По его мнению, в случае с Крымом Россия поторопилась - нужно было проводить политику, аналогичную той, что использовалась в отношении Абхазии и Южной Осетии.

"Россия всегда была примером корректности в международной политике, а теперь мы встаем на одну доску с Соединенными Штатами", - сказал депутат."
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06.06.2021 23:44 Відповісти
А что там про ввод войск в Украину? Как он голосовал?
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06.06.2021 23:45 Відповісти
Он в принципе не мог голосовать так как не состоит в Совете Федерации РФ.
В общем Дмитрий Гудков против российской агрессии, поэтому демонстративно переехал в Украину.
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07.06.2021 00:15 Відповісти
Ну тут я что натупил, не спорю) Но а чего вы, мне рассказываете, что он против агрессии, если вам ниже и выше привели его дословные слова, почему он так голосовал?))) Он не против агрессии, он против последствий наказания за эту агрессию) И он уважает "мнение" крымчан, поэтому и не голосовал против...
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07.06.2021 00:39 Відповісти
У меня сложилось впечатление, что Гудков не такой убежденный "бутерброд" как Навальный.
Гудков говорит про компромисс который устроит ЕС Украину и крымчан.
Возможно он согласится на возвращение Крыма Украине, но с условиями которые успокоят ватных россиян. Типа гос статус русского языка для крымчан и демилитаризация Крыма.
https://www.youtube.com/watch?v=iyL8XksIaBs&t=424s
Пока от него больше пользы, чем вреда.
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07.06.2021 02:42 Відповісти
после переезда в Киев от него будет ещё больше пользы и потому он здесь не нужен
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07.06.2021 07:30 Відповісти
Но лишь один из них проголосовал против, а этот просто не голосовал никак.
Уклонился от голосования лишь из-за методов. А так-то он - "за", "уважая мнение крымчан, которые хотят быть с россией" (почти цитата). "Надо будет разработать дорожную карту, чтобы всех устроило..." и т.д., и т.п. Так что... Опозиціонер Гудков заявив, що їде з Росії через кримінальне переслідування: "Під'їжджаю до Києва" - Цензор.НЕТ 1616
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06.06.2021 23:49 Відповісти
"Після приїзду людина мовчить, спить та їсть - це перша стадія.
Друга - хвалить, каже що Україна - диво, і мова - милозвучна, і клімат - гарний, і Київ - красивий, і уряд - нормальний, одним словом, рай!", - згадував про тенденцію поведінки росіян у Києві.
Але за кілька тижнів, за словами Скоропадського, починались ще дві стадії - критики.
"За деякий час він бачить когось із тих, хто приїхав раніше. Після цього починається третя фаза. Він ще веселий та люб'язний, але їхав з візником, і він поганий. І бруківка місцями неякісна. "Дозвольте, кажеш йому, ви згадайте, що в Совдепії було… Дякуйте Богу, що живі", - розповів гетьман.
Після цього, за його словами, людина йде і наступає четверта стадія.
"Він вже гарно одягнений, ситий, рум'яний. "Знаєте ви, що скажу - ваша Україна - маячня… Треба творити єдину неподільну Росію, та й українців ніяких нема, все це вигадка німців", - згадував Павло Скоропадський.
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07.06.2021 03:33 Відповісти
Дякую, що нагадали слова П. Скоропадського. Розумний був чоловік! А у нас більшість судить про нього з подачі Булгакова ( "Дни Турбиных").
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07.06.2021 14:10 Відповісти
кацап їде в Україну щоб тут будувати "другую расію".
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06.06.2021 23:28 Відповісти
В рашке уехал из страны, считай ты уже никто. Вот почему Навальный после побега так рвался обратно, хоть в тюрьму.
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06.06.2021 23:31 Відповісти
Надеюсь на границе спросили чей Крым?
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06.06.2021 23:34 Відповісти
Дмитрий Гудков один из всего 3депуков Гос.дуры который НЕ голосовал за анексию Крыма!!!
А Илья Пономарев голосовал против !
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06.06.2021 23:36 Відповісти
"Люди
же знают, что я за то, чтобы мы были
вместе, Крым и Россия. Они знают, что я
голосую не против того, чтобы Крым был
частью России. Я считаю, что процедура
неправильная..."(Илья Пономарев)

Процедура неправильная! А так-то - крымнаш
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07.06.2021 00:14 Відповісти
...главное "небутерброда" не пускайте к нам. Хай там сидит у себя )))
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06.06.2021 23:43 Відповісти
...повезло однако, или откупился?))..обычно за такими плотная слежка..
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06.06.2021 23:44 Відповісти
Наша країна грає роль умовного "Зенону" для всіх незгодних з політикою мордовської "матриці".
Хоча як "матриця" так і "зенон" - суть одне й те саме та керуються з одного центру
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07.06.2021 00:12 Відповісти
"Оппозиционер также сообщил что после Киева собирается поехать в Болгарию, где в настоящее время находятся его родители"........
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07.06.2021 00:17 Відповісти
Якщо ще живий - це не опозиціонер.

Ви лише подивіться на цю пихату мордяку. Він ще сюди не приїхав, а вже дивиться на нас зверху.
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07.06.2021 00:22 Відповісти
На якій частині українського питання зламається цей персонаж?
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07.06.2021 00:28 Відповісти
Навіщо нам ще один гудок, у нас вже є Ахметов.))
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07.06.2021 00:35 Відповісти
Слать нахрен всю эту имперскую срань. Кацапы в Украине не нужны. Никакие.
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07.06.2021 02:46 Відповісти
Агрессивные местные дебилы, Гудков, это тот, кто был против аннексии Крыма при голосовании в Госдуме. Их было всего два - Илья Пономарев, проголосовавший против и Гудков, который воздержался. И все, блин. И все. Вы много найдете ЗЕбилов, в СН против ЗЕка?
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07.06.2021 03:49 Відповісти
Пусть,,воздерживается,, у себя на помойке. Что построили пусть тем и пользуются.
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07.06.2021 04:32 Відповісти
выше написали, как эти оба отметились по голосованию за Крым: Пономарев был против процедуры, а гудков не голосовал...
тех, кто из сн и не голосует за Зе больше, чем один и знатоков процедуры тоже больше одного...
так что, не надо этих москалей защищать, понимать и прощать
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07.06.2021 07:42 Відповісти
Чуєш, москалику, Київ нє рєзіновий.
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07.06.2021 07:41 Відповісти
Скільки злих коментів проти Гудкова?? Нічого поганого для України він не зробив. Тролі -Провокатори працюють. Опозиціонер Гудков заявив, що їде з Росії через кримінальне переслідування: "Під'їжджаю до Києва" - Цензор.НЕТ 9949
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07.06.2021 08:02 Відповісти
В Україні забагато агентів Кремля. Потрібно їхати в більш безпечну країну.
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07.06.2021 08:33 Відповісти
А зачем ты тут нужен.В вопросе украины вы все одинаковы.Шастай по беларуси.
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07.06.2021 10:30 Відповісти
придурку, ти хто такий, щоб вирiшувати за всю Україну, хто тут потрiбен, а хто нi?


думка лайна, що пише слово Україна кацапським койне та ще й з маленької букви, не потребує уваги.






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07.06.2021 16:45 Відповісти
гнать поганой тряпкой взад... Опозиціонер Гудков заявив, що їде з Росії через кримінальне переслідування: "Під'їжджаю до Києва" - Цензор.НЕТ 1509 пусть на деле докажет приверженность украиньским ценностям и честно борется за свободу у себя...
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07.06.2021 17:31 Відповісти
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