Опозиціонер Гудков заявив, що їде з Росії через кримінальне переслідування: "Під'їжджаю до Києва"
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Російський опозиційний політик Дмитро Гудков виїхав в Україну.
Про це пише в фейсбуці опозиційний політик Дмитро Гудков, передає Цензор.НЕТ.
"Під'їжджаю до Києва, де у мене давно заплановані зустрічі і ефіри (сьогодні - у Євгена Кисельова). Кілька близьких джерел з оточення Адміністрації президента повідомили, що якщо я не покину країну, фейкову кримінальну справу буде продовжено аж до мого арешту. Якщо залишуся, дали санкцію вирішити питання Гудкова "будь-яким способом".
Вважаю, що висмоктана з пальця "Справа про підвал" була порушено виключно, щоб не допустити мене на вибори і видавити з країни як мінімум до дня голосування. Сподіваюся, що з моїм від'їздом завзятість жандармів знизиться. Моє рішення підтримане рідними і близькими мені людьми, на адресу яких також надійшла серйозна інформація про загрози та ризики", - написав він.
Пізніше Гудков додав, що російський "Інтерфакс" пише, що він нібито порушив підписку про невиїзд.
"У мене немає ніякої підписки, не читайте радянських газет", - підкреслив політик.
Нагадаємо, російському опозиціонеру Дмитру Гудкову раніше привласнили статус підозрюваного у кримінальній справі про заподіяння майнової шкоди. Йдеться про несплату боргу за договором оренди нежитлового приміщення в 2015-2017 роках, а потерпілим виступає Департамент міського майна, який є власником приміщення. За один день було проведено 11 обшуків. 1 червня російського опозиційного політика Дмитра Гудкова затримали і відправили в СІЗО на дві доби. Відпустили його через 48 годин з моменту затримання. Запобіжний захід обирати не стали. Крім того, затримано і є в статусі підозрюваної тітка Гудкова Ірина Єрмілова.
Сам Дмитро Гудков стверджує, що справа, за якою його затримали, пов'язана з фірмою його батьків, до якої він стосунку не має. "Гудков вважає, що те, що відбувається, пов'язане з намаганням не допустити його до участі у виборах до Держдуми", - сказав відповідальний секретар столичної Громадської спостережної комісії (ГСК) Олексій Мельников, який відвідав політика в ІТТ.
Будь ласка, зачекайте...
Чуєте, =апазіціанєри=, а ви можете звалювати кудись інакше ?
Это же просто рядовой трансгендер домой идет
- Та не не всі москалі такі погані, зустрічаються серед них і добрі.
- Ну добре, тоді нехай погані москалі пливуть в поганих трунах, а добрі - в добрих.
Против договора и закона голосовал эсер Илья Пономарев. "Я за то, чтобы наши народы были вместе - народы России, Украины, Белоруссии. Но голосование, прошедшее сегодня, - это шаг в противоположную сторону", - сказал Пономарев "Интерфаксу". По его мнению, в случае с Крымом Россия поторопилась - нужно было проводить политику, аналогичную той, что использовалась в отношении Абхазии и Южной Осетии.
"Россия всегда была примером корректности в международной политике, а теперь мы встаем на одну доску с Соединенными Штатами", - сказал депутат."
В общем Дмитрий Гудков против российской агрессии, поэтому демонстративно переехал в Украину.
Гудков говорит про компромисс который устроит ЕС Украину и крымчан.
Возможно он согласится на возвращение Крыма Украине, но с условиями которые успокоят ватных россиян. Типа гос статус русского языка для крымчан и демилитаризация Крыма.
https://www.youtube.com/watch?v=iyL8XksIaBs&t=424s
Пока от него больше пользы, чем вреда.
Уклонился от голосования лишь из-за методов. А так-то он - "за", "уважая мнение крымчан, которые хотят быть с россией" (почти цитата). "Надо будет разработать дорожную карту, чтобы всех устроило..." и т.д., и т.п. Так что...
Друга - хвалить, каже що Україна - диво, і мова - милозвучна, і клімат - гарний, і Київ - красивий, і уряд - нормальний, одним словом, рай!", - згадував про тенденцію поведінки росіян у Києві.
Але за кілька тижнів, за словами Скоропадського, починались ще дві стадії - критики.
"За деякий час він бачить когось із тих, хто приїхав раніше. Після цього починається третя фаза. Він ще веселий та люб'язний, але їхав з візником, і він поганий. І бруківка місцями неякісна. "Дозвольте, кажеш йому, ви згадайте, що в Совдепії було… Дякуйте Богу, що живі", - розповів гетьман.
Після цього, за його словами, людина йде і наступає четверта стадія.
"Він вже гарно одягнений, ситий, рум'яний. "Знаєте ви, що скажу - ваша Україна - маячня… Треба творити єдину неподільну Росію, та й українців ніяких нема, все це вигадка німців", - згадував Павло Скоропадський.
А Илья Пономарев голосовал против !
же знают, что я за то, чтобы мы были
вместе, Крым и Россия. Они знают, что я
голосую не против того, чтобы Крым был
частью России. Я считаю, что процедура
неправильная..."(Илья Пономарев)
Процедура неправильная! А так-то - крымнаш
Хоча як "матриця" так і "зенон" - суть одне й те саме та керуються з одного центру
Ви лише подивіться на цю пихату мордяку. Він ще сюди не приїхав, а вже дивиться на нас зверху.
тех, кто из сн и не голосует за Зе больше, чем один и знатоков процедуры тоже больше одного...
так что, не надо этих москалей защищать, понимать и прощать
думка лайна, що пише слово Україна кацапським койне та ще й з маленької букви, не потребує уваги.