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Новини За кордоном
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Німеччина (4542) Росія (47279) шпигунство, шпіонаж (814)

Шпигунська активність РФ у Німеччині зросла до рівня часів холодної війни, використовуються "нові засоби", - спецслужби ФРН

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Шпигунська активність РФ у Німеччині зросла до рівня часів холодної війни, використовуються

Розвідувальна активність Росії в ФРН зросла до рівня часів холодної війни. Методи спецслужб все грубіші, а кошти - все більш жорстокі.

Свою думку глава Федерального відомства з охорони конституції Німеччини Томас Гальденванг виклав в інтерв'ю німецькій газеті Welt am Sonntag, інформує Цензор.НЕТ із посиланням  на DW.

"Досягнутий рівень був відомий нам лише з часів холодної війни", - заявив він, уточнивши, що російська розвідка відчуває до Німеччини багатоплановий інтерес "практично у всіх областях політики" - це і зовнішня політика, і політика озброєнь, оборонна політика та політика ЄС, і насамперед  - політика санкцій проти Росії.

"Методи стають все грубіші, а засоби - все більш жорстокими", - зазначив Томас Гальденванг, нагадавши про вбивство в Берліні в 2019 році Зелімхана Хангошвілі, в якому Федеральна прокуратура звинувачує російські державні структури. За словами глави Федерального відомства з охорони конституції, використовуючи велику кількість агентів, російські спецслужби намагаються "встановити контакти в середовищі осіб, що приймають політичні рішення".

Також читайте: У Німеччині затримали покупця компонентів для російської ракетної програми, - Spiegel

Зі свого боку глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль підкреслив в спільному інтерв'ю з Гальденвангом, кажучи про такі країни, як Китай і Росія, що вони використовують в Німеччині з метою розвідки "нові засоби". За його словами, за допомогою найрізноманітніших методів ці країни намагаються забезпечити собі переваги і посіяти розбрат між західними державами.
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Топ коментарі
+29
А вы их еще раз в задницу поцелуйте и сразу же "будет достигнут прогресс в отношениях".
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06.06.2021 23:31
+14
не удивлюсь, если фрау после отставки станет почетным зиц председателем газпрома....
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06.06.2021 23:33
+13
та там агентура у найвищих ешелонах, яка після відствки йде на посади в газпромі.. германія чи австрія, яка різниця.. і ще подивимося яку посаду і де обійме фрау рібентроп трохи згодом..
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07.06.2021 00:26
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А вы их еще раз в задницу поцелуйте и сразу же "будет достигнут прогресс в отношениях".
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06.06.2021 23:31 Відповісти
та там агентура у найвищих ешелонах, яка після відствки йде на посади в газпромі.. германія чи австрія, яка різниця.. і ще подивимося яку посаду і де обійме фрау рібентроп трохи згодом..
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07.06.2021 00:26 Відповісти
не удивлюсь, если фрау после отставки станет почетным зиц председателем газпрома....
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06.06.2021 23:33 Відповісти
ага и только канцлер Австрии Себастьян Курц единствинный из европейских политиков поехал на питерский экономический форум для встречи с куйлом......
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06.06.2021 23:34 Відповісти
Ну разумеется. Племена русни - то самое недостающее звено между обезьяной и Человеком Разумным. Вы "мыслите" непонятными Человеку категориями. Для вас оно - "отец нации, вЯЯликий лидер", для Людей оно - просто *****. Шпигунська активність РФ у Німеччині зросла до рівня часів холодної війни, використовуються "нові засоби", - спецслужби ФРН - Цензор.НЕТ 9520
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07.06.2021 00:16 Відповісти
Дурню, зайди на вікіпедію і почитай про лемківщину. Спрощую завдання:
українська етнічна територія, на якій здавна проживала етнографічна група українців - лемки.
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07.06.2021 00:11 Відповісти
А який період історії ви для таких висновків берете? Бо і Азов, і Тамань, і Кубань, і Воронеж колись були українськими. Чи ви, як путлєр, бажаєте відновлення "історичної справедливості" лише в тому обсязі, який вигідний московській імперії?
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07.06.2021 00:16 Відповісти
Ай, біда-біда... А газогон по распісанію. Ніхто ні разу не шпіон.
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06.06.2021 23:41 Відповісти
Да ладно вам страсти нагонять . Какие шпионы , зачем ? Пол Германии добровольно на газпром работает .
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06.06.2021 23:43 Відповісти
І це триватиме доки існує РФія !!!)))
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06.06.2021 23:44 Відповісти
Толерастія на росєян не діє !!!)))
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06.06.2021 23:46 Відповісти
австрияки снова под аншлюс желают...но теперь уже руцке фашистов!..)) Шпигунська активність РФ у Німеччині зросла до рівня часів холодної війни, використовуються "нові засоби", - спецслужби ФРН - Цензор.НЕТ 6637
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06.06.2021 23:47 Відповісти
Ой, да не стоит этому придавать значение, Северный поток важнее. А Путина нужно понять и простить😁😁😁😁
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06.06.2021 23:57 Відповісти
Разведывательная активность России в ФРГ выросла до уровня времен холодной войны. Методы спецслужб все грубее, а средства - все более жестокие.
Nord Stream 2 вам в помощь. Мощнейшее средство для борьбы со скрепоносцами.
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07.06.2021 00:14 Відповісти
пусть до аншлюса готовятся со своими тремя танками, мир им озабенностью ответит, может даже и глубокой...
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07.06.2021 00:17 Відповісти
Ну, нормас. За деньги, что платит Германия за кацапский газ, ***** решило в рамках борьбы с ностальгией, устроить там ФСБшный мордопляс по полной программе - убийства, отравления, шантаж и шпионаж. Все то, что любит и ***** и кацапы.
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07.06.2021 00:19 Відповісти
Петровы и Башировы на каждом шагу встречаются , пройти невозможно 😀😂
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07.06.2021 00:28 Відповісти
если вы знаете, так дайте им *****, или они вас вздрючат. чепигу с мишкиным..
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07.06.2021 00:43 Відповісти
Ми,тобто Україна, висловлюємо із цього приводу,глибоку стурбованість і обіцяємо ввести проти козломордії додаткові санкїї. Н-н-на тобі,кацапське рило!
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07.06.2021 01:51 Відповісти
А знаете как получается,собака лает,а караван идёт.
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07.06.2021 04:58 Відповісти
Еще бы не активизировались! Столько дерьма осталось со времен сссры,и еще больше понаехало после развала. Надо при малейшем подозрении включать их в список по запрету на профессии,как в старые,добрые времена. И обязательно исключить их из избирательных списков. Так сказать,понизить их статус "социальной ответственности",как любит выражаться их сцарек!
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07.06.2021 05:46 Відповісти
Чито не повернутим на чистоті германцям не знати таке правило гігієни , що як секс навіть з самою елітною шльондрою дуже небеспечний в плані розведення *********** фауни , так й гешефт з канібалами не може відбуватися без розповсюдження тараганів ... бо людожер не може жерти свою їжу так , що не було залишків для розведення паразитів .
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07.06.2021 06:06 Відповісти
Нехай ми бідні. У Германіях гроші є, то забезпечте вашу контррозвідку людьми і коштами.
Не здатні - залучіть британців і амерів.
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07.06.2021 10:46 Відповісти
 
 