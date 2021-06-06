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готелі (51) готель (64) Держагентство розвитку туризму (26)

Від однієї до п'яти зірок є у 248 з 3 тисяч готелів в Україні, - глава Держагентства розвитку туризму Олеськів

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Від однієї до п'яти зірок є у 248 з 3 тисяч готелів в Україні, - глава Держагентства розвитку туризму Олеськів

Зараз в Україні діють близько 3 тисяч готелів, 8% з них мають кваліфікаційні зірки.

Про це в програмі "Неофіційний розмова" телеканалу "ДОМ" розповіла глава Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів, інформує Цензор.НЕТ.

Держагентство розвитку туризму повноцінно працює з 1 квітня 2020 року, але на рік був припинений процес категоризації готелів.

"Видачу зірок ми почали тільки в березні, тому що на якийсь час ця функція заморозилася. Річ у тому, що було створено Держагентство, але нормативна база не була змінена. І ми майже рік змінювали низку документів і потім знову почали видавати зірки", — пояснила Олеськів.

Вона повідомила, що в Україні всього близько 3 тис. готелів, але це не точна цифра.

"Бо точно ніхто не знає, тому що у нас немає саме туристичної статистики. Але ми над цим працюємо", — додала очільниця Держагентства.

При цьому на сьогодні 248 готелів мають зірки від однієї до п'яти.

"Що стосується п'ятизіркових, то найбільше їх в Одеській області — в Одесі та регіоні 15 готелів. 10 — у Києві, по 3 — у Харкові та у Львові. Є ще в декількох містах. У Дніпрі, якщо не помиляюся", — перерахувала Олеськів.

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А сколько владельцев из них со звездой Давида????
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06.06.2021 23:46 Відповісти
где владельцы Давиды там полный звездец!!(всё схвачено и всё оплачено) вот этим всё и сказано:"Потому что точно никто не знает, поскольку у нас нет именно туристической статистики. Но мы над этим работаем", - добавила глава Госагентства. Источник: https://censor.net/ru/n3269781 как говорится дальнейшие комментарии излишни!! От одной до пяти звезд есть у 248 из 3 тысяч отелей в Украине, - глава Госагентства развития туризма Олеськив - Цензор.НЕТ 8805 как обычно!!и как во всём,статистики нет!! а вот звёзды имеются!! От одной до пяти звезд есть у 248 из 3 тысяч отелей в Украине, - глава Госагентства развития туризма Олеськив - Цензор.НЕТ 3387 От одной до пяти звезд есть у 248 из 3 тысяч отелей в Украине, - глава Госагентства развития туризма Олеськив - Цензор.НЕТ 1783
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06.06.2021 23:54 Відповісти
ВСЕ, в том числе и тьма кореневых, они в первых рядах!
про статью - ІДІОТИЗМ вищего гатунку! дані не відповідають реальності від слова ВЗАГАЛІ
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07.06.2021 02:10 Відповісти
Державні стандарти:
1 зірка - є ліжко
2 зірки - ліжко з сухою біліизною
3 зірки - білизна на ліжку чиста а в номері є вода
4 зірки - все попереднє + вода є гаряча і є телевізор
5 зірок - все попереднє + телевізор працює і в ньому більше 10 програм + приходить покоївка щоб вигнати з номера, коли строк закінчився...

Утрую, але коли втручається держава (особливо така), то все можливо
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07.06.2021 00:01 Відповісти
Нафиг это гавно толкать ели ты как деревня (русская деревня) не в курсе? 5 звезд это отель в котром есть полноценное казино с рулеткой, блэк джэком. Лучше бы спросил кто владельцы пяти звезд?
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07.06.2021 00:13 Відповісти
Пане, якщо ви не помітили останнє речення, то пояснюю для особливо "городскіх": це був сарказм на наслідки роботи "госагєнства развітія турізма...."
А якщо ви ще й не помітили смайлика в кінці останнього речення, то спеціально для такого "городського" повторю його: " Від однієї до п'яти зірок є у 248 з 3 тисяч готелів в Україні, - глава Держагентства розвитку туризму Олеськів - Цензор.НЕТ 3734 "
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07.06.2021 00:23 Відповісти
5 зiрок - номер на 5 осiб
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07.06.2021 00:19 Відповісти
Якось підозріло багато новин з посиланням на цей дом. Це така реклама?
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07.06.2021 00:19 Відповісти
а остальні 2500 отелей, це що -придорожні харчевні. А що таке взагалі турист. Це особа, яка більше двох діб не ночує дома.а про казино, хвастаються, що все в них передове-привезено з ласвегаса. Однак забули привезти компьтер, який в казино рахуватиме видачу та прийом фішок і налу. Через такий компьютер в Америці коза ностра закинула в 70 роках роботу в казино. Нема гешефту. А в нас мовчать, хочуть податки знизити, гундосий ж пообіцяв.
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07.06.2021 01:23 Відповісти
 
 