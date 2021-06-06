Від однієї до п'яти зірок є у 248 з 3 тисяч готелів в Україні, - глава Держагентства розвитку туризму Олеськів
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Зараз в Україні діють близько 3 тисяч готелів, 8% з них мають кваліфікаційні зірки.
Про це в програмі "Неофіційний розмова" телеканалу "ДОМ" розповіла глава Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів, інформує Цензор.НЕТ.
Держагентство розвитку туризму повноцінно працює з 1 квітня 2020 року, але на рік був припинений процес категоризації готелів.
"Видачу зірок ми почали тільки в березні, тому що на якийсь час ця функція заморозилася. Річ у тому, що було створено Держагентство, але нормативна база не була змінена. І ми майже рік змінювали низку документів і потім знову почали видавати зірки", — пояснила Олеськів.
Вона повідомила, що в Україні всього близько 3 тис. готелів, але це не точна цифра.
"Бо точно ніхто не знає, тому що у нас немає саме туристичної статистики. Але ми над цим працюємо", — додала очільниця Держагентства.
При цьому на сьогодні 248 готелів мають зірки від однієї до п'яти.
"Що стосується п'ятизіркових, то найбільше їх в Одеській області — в Одесі та регіоні 15 готелів. 10 — у Києві, по 3 — у Харкові та у Львові. Є ще в декількох містах. У Дніпрі, якщо не помиляюся", — перерахувала Олеськів.
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про статью - ІДІОТИЗМ вищего гатунку! дані не відповідають реальності від слова ВЗАГАЛІ
1 зірка - є ліжко
2 зірки - ліжко з сухою біліизною
3 зірки - білизна на ліжку чиста а в номері є вода
4 зірки - все попереднє + вода є гаряча і є телевізор
5 зірок - все попереднє + телевізор працює і в ньому більше 10 програм + приходить покоївка щоб вигнати з номера, коли строк закінчився...
Утрую, але коли втручається держава (особливо така), то все можливо
А якщо ви ще й не помітили смайлика в кінці останнього речення, то спеціально для такого "городського" повторю його: " "