Нова форма збірної України з футболу: У Росії пригадали Бандеру і "здивувалися" зображеній карті
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Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.
Про це вона написала у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Захарова нагадала, що діяльність УПА заборонена в Росії рішенням Верховного Суду від 17 листопада 2014 року. Самі гасла "Слава Україні!" і "Героям Слава!" вона назвала "калькою з відомого німецького націонал-соціалістичного вітання".
Радіо Свобода зазначає, що в Європейській асоціації футболу (UEFA), під егідою якої пройде першість континенту, поки не коментували форму, в якій Україна збирається виступити на турнірі.
Чемпіонат Європи з футболу мав відбутися минулого року, але його перенесли у зв'язку з пандемією коронавірусу. З 11 червня по 11 липня він проходитиме в 11 європейських містах, включно із Санкт-Петербургом. На попередньому етапі збірна України зіграє в Амстердамі проти збірної Нідерландів, а також у Бухаресті проти Австрії та Північної Македонії.
Нагадаємо, у 2018 році Міжнародна федерація футболу (FIFA) оштрафувала на 15 тисяч швейцарських франків скаута збірної Хорватії Огнена Вукоєвича і оголосила попередження захиснику хорватів Домагою Віді за ролик, викладений ними в інстаграмі після перемоги над Росією в чвертьфіналі чемпіонату світу з футболу. На відео Вукоєвич присвячує перемогу Україні, а Віда вимовляє фразу "Слава Україні!". У ФІФА вважають це політичними заявами, які заборонені регламентом організації - попри те, що в минулому обидва хорвати виступали за київське "Динамо".
Користувачі Facebook влаштували флешмоб на офіційній сторінці ФІФА, обваливши її рейтинг. Пізніше організація вимкнула ранжування своєї сторінки через масовий флешмоб користувачів.
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Это ссущество называет "правосудием" после силового захвата - судить местных, которые не особо рады были расстаться с имуществом и стать рабами в кал.хозе, или гнить на заводе, "трудясь" для захватчиков? Ах да, еще "освобождать" Португалию или Сьерра Леоне какое то, ибо там одни негры плохие и обижают негров неплохих, которые любят Ленина))
Это высрало ссущество у которого "страна" тупо сделала решалово Басманного "суда" главнее чем суда международного, наложив большой и толстый на множество документов подписсанных "страной".
Хотя чего тут говорить если тан в норме вот такое:
твари к вертолету прицепили трупы повстанцев и так устрашали захваченное население - Дагестан.
Кляча захерова, Гитлер победил???
А заборонити УСС забули. І армію УНР.
А ще треба заборонити ІПА та інші партії моджахедів, які воювали із совком.
А ще армії Колчака, Денікіна, Юденича, Краснова...
Матч Украина --- Кипр пройдет сегодня, 7 июня в 19:00
Слава Україні!