УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12499 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
43 245 140
пропаганда (2570) збірна з футболу (210) ФІФА (74) Захарова (319)

Нова форма збірної України з футболу: У Росії пригадали Бандеру і "здивувалися" зображеній карті

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нова форма збірної України з футболу: У Росії пригадали Бандеру і

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

Про це вона написала у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Захарова нагадала, що діяльність УПА заборонена в Росії рішенням Верховного Суду від 17 листопада 2014 року. Самі гасла "Слава Україні!" і "Героям Слава!" вона назвала "калькою з відомого німецького націонал-соціалістичного вітання".

Нова форма збірної України з футболу: У Росії пригадали Бандеру і здивувалися зображеній карті 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слава Україні!": представлено форму збірної на Євро-2020. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Радіо Свобода зазначає, що в Європейській асоціації футболу (UEFA), під егідою якої пройде першість континенту, поки не коментували форму, в якій Україна збирається виступити на турнірі.

Чемпіонат Європи з футболу мав відбутися минулого року, але його перенесли у зв'язку з пандемією коронавірусу. З 11 червня по 11 липня він проходитиме в 11 європейських містах, включно із Санкт-Петербургом. На попередньому етапі збірна України зіграє в Амстердамі проти збірної Нідерландів, а також у Бухаресті проти Австрії та Північної Македонії.

Нагадаємо, у 2018 році Міжнародна федерація футболу (FIFA) оштрафувала на 15 тисяч швейцарських франків скаута збірної Хорватії Огнена Вукоєвича і оголосила попередження захиснику хорватів Домагою Віді за ролик, викладений ними в інстаграмі після перемоги над Росією в чвертьфіналі чемпіонату світу з футболу. На відео Вукоєвич присвячує перемогу Україні, а Віда вимовляє фразу "Слава Україні!". У ФІФА вважають це політичними заявами, які заборонені регламентом організації - попри те, що в минулому обидва хорвати виступали за київське "Динамо".

Користувачі Facebook влаштували флешмоб на офіційній сторінці ФІФА, обваливши її рейтинг. Пізніше організація вимкнула ранжування своєї сторінки через масовий флешмоб користувачів.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+111
Сколько лет прошло, а русня все так же сцытся от упоминания С.А.Бандеры.
показати весь коментар
07.06.2021 00:39
+92
во у них пригорает Новая форма сборной Украины по футболу: В России припомнили Бандеру и "удивились" изображенной карте - Цензор.НЕТ 3162 когда их мельдонисты без герба и гимна Новая форма сборной Украины по футболу: В России припомнили Бандеру и "удивились" изображенной карте - Цензор.НЕТ 3162
показати весь коментар
07.06.2021 00:31
+92
Новая форма сборной Украины по футболу: В России припомнили Бандеру и "удивились" изображенной карте - Цензор.НЕТ 9685
показати весь коментар
07.06.2021 00:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Классно ей - дуешь кокс, несешь что хочешь, а если именно правосудие спросит, то просто говоришь: Да шо вы хотите, я же поехавшая, вот архив нарковысеров.
Это ссущество называет "правосудием" после силового захвата - судить местных, которые не особо рады были расстаться с имуществом и стать рабами в кал.хозе, или гнить на заводе, "трудясь" для захватчиков? Ах да, еще "освобождать" Португалию или Сьерра Леоне какое то, ибо там одни негры плохие и обижают негров неплохих, которые любят Ленина))
Это высрало ссущество у которого "страна" тупо сделала решалово Басманного "суда" главнее чем суда международного, наложив большой и толстый на множество документов подписсанных "страной".
Хотя чего тут говорить если тан в норме вот такое:
Новая форма сборной Украины по футболу: В России припомнили Бандеру и "удивились" изображенной карте - Цензор.НЕТ 3656
твари к вертолету прицепили трупы повстанцев и так устрашали захваченное население - Дагестан.
показати весь коментар
07.06.2021 07:04 Відповісти
Любопытно, неужели на копростане, уберут Власовскую символику???
Кляча захерова, Гитлер победил???
показати весь коментар
07.06.2021 08:53 Відповісти
Здорово подгорает у кц.. Попали прямо в жилу=) Браво, федерация!
показати весь коментар
07.06.2021 09:01 Відповісти
А про власовський прапор, кинутий на бруківку 24 червня під стіни Кремля, нічого не сказала.
показати весь коментар
07.06.2021 09:08 Відповісти
Нажаль, немає зафіксованого викиду аквафреша на помийку. Те, що гуляє інтернетом - фотошоп.
показати весь коментар
07.06.2021 09:46 Відповісти
В прошлый раз с матерной песней Украина проиграла всем, не забив ни одного мяча. Такой политический цирк явно выбивает игроков из колеи.
показати весь коментар
07.06.2021 09:18 Відповісти
Между прочим слово "пут#н" встречается даже в свинособачей прессе!
показати весь коментар
07.06.2021 09:30 Відповісти
А с песней «росссссия вперде» сколько чемпионатов выиграла Орда?
показати весь коментар
07.06.2021 09:36 Відповісти
Дали бы ребятам хоть один турнир сыграть спокойно, думая только о игре.
показати весь коментар
07.06.2021 09:40 Відповісти
А что, разве есть этим "ребятам", чем думать??? Может, хромосомой? =)
показати весь коментар
07.06.2021 09:45 Відповісти
Вы же их просто используете. Вы на самом деле думаете что если орать им "путин-*уйло" это поможет им выиграть. Причем вы слышали тексты этих кричалок? Там рашку трусливо, даже уважительно называют Россией, типа это во всем виноват только Путин. Как будто они боятся разозлить русских.
показати весь коментар
07.06.2021 09:55 Відповісти
Свинособака как всегда киздит
показати весь коментар
07.06.2021 10:28 Відповісти
Лишняя хромосома... Нова форма збірної України з футболу: У Росії пригадали Бандеру і "здивувалися" зображеній карті - Цензор.НЕТ 9426
показати весь коментар
07.06.2021 09:34 Відповісти
Русская Кончита Нова форма збірної України з футболу: У Росії пригадали Бандеру і "здивувалися" зображеній карті - Цензор.НЕТ 6710
показати весь коментар
07.06.2021 13:02 Відповісти
К такому меня жизнь не готовила Нова форма збірної України з футболу: У Росії пригадали Бандеру і "здивувалися" зображеній карті - Цензор.НЕТ 7469 Нова форма збірної України з футболу: У Росії пригадали Бандеру і "здивувалися" зображеній карті - Цензор.НЕТ 7604 Нова форма збірної України з футболу: У Росії пригадали Бандеру і "здивувалися" зображеній карті - Цензор.НЕТ 2290 Нова форма збірної України з футболу: У Росії пригадали Бандеру і "здивувалися" зображеній карті - Цензор.НЕТ 2290
показати весь коментар
07.06.2021 19:00 Відповісти
**** кривославная
показати весь коментар
07.06.2021 20:05 Відповісти
Нова форма збірної України з футболу: У Росії пригадали Бандеру і "здивувалися" зображеній карті - Цензор.НЕТ 1794 Нова форма збірної України з футболу: У Росії пригадали Бандеру і "здивувалися" зображеній карті - Цензор.НЕТ 8051 Нова форма збірної України з футболу: У Росії пригадали Бандеру і "здивувалися" зображеній карті - Цензор.НЕТ 1008
показати весь коментар
07.06.2021 09:59 Відповісти
По многочисленным просьбам трудящихся, просят поднять себе налоги и в ГУЛАГе новом работать хотят, не народ а сказка. Сталин с Гитлером умерли от зависти. Нова форма збірної України з футболу: У Росії пригадали Бандеру і "здивувалися" зображеній карті - Цензор.НЕТ 6326
показати весь коментар
07.06.2021 16:52 Відповісти
Дура! Слава Україні - було вітанням січових стрільців ще у 1914... Ну і в 1941 УПА не було ще, її на Покрову 1942 створили...
показати весь коментар
07.06.2021 10:22 Відповісти
Прообраз цього вітання, був ще коли алоїзіч, тільки тільки з оковіп першої світової виліз. Але тупим дибілам з болотної цивілізвції то не важливо, головне вікористати слово - "Бандера", тоді вони обсираються і роблять все що їм кажуть.
показати весь коментар
07.06.2021 11:02 Відповісти
рашисты гавкают и не стоит на это реагировать.. Мир уже знает брехню паРаши про допинг спортсменов. сбитый Боинг, ихтамнетов захватывающих чужое, отравления новичком и т.д. ****** себы засветили уже. Слава Украине!!! Путин Х..йло!!
показати весь коментар
07.06.2021 12:28 Відповісти
На недавнем чемпионате Европы по водным видам спорта рашка завоевала 20 золотых медалей. Если разоблачили их допинг, почему они выигрывают даже больше чем раньше?

Нова форма збірної України з футболу: У Росії пригадали Бандеру і "здивувалися" зображеній карті - Цензор.НЕТ 824
показати весь коментар
07.06.2021 12:56 Відповісти
Нова форма збірної України з футболу: У Росії пригадали Бандеру і "здивувалися" зображеній карті - Цензор.НЕТ 9367
показати весь коментар
07.06.2021 12:58 Відповісти
Молодцы. Но ЧЕ и ЧМ это турниры разного масштаба и зимние виды все-таки не конек Украины.
показати весь коментар
07.06.2021 14:01 Відповісти
Прекрасная форма. Спасибо дизайнерам. Обитатели мокшанских болот воют и квакают, значит с формой всё в порядке....Слава Украине! Сдохни, кремлёвский рептилоид!
показати весь коментар
07.06.2021 14:39 Відповісти
Собака лает, караван идёт
показати весь коментар
07.06.2021 15:24 Відповісти
такой подробный анализ нашей формы..., чего-то в историю полезла, литературу вспомнила..., оно ей надо? мне, например, насрать какая у раши форма..., хоть без формы пусть бегают..., а что, было бы прикольно, без гимна, без формы, без признаков каких-либо, что они от какой-то там сраны..., так мимо проходили...
показати весь коментар
07.06.2021 15:40 Відповісти
даа, глубоко роют, изучают.. целые институты и отделы работают на Машку и ее лошадь..
показати весь коментар
07.06.2021 22:09 Відповісти
Заборонили УПА?
А заборонити УСС забули. І армію УНР.
А ще треба заборонити ІПА та інші партії моджахедів, які воювали із совком.
А ще армії Колчака, Денікіна, Юденича, Краснова...
показати весь коментар
07.06.2021 16:11 Відповісти
а от тут у них проблема, бо сцарь у них знову хороший, і члєнін, що захопив владу внаслідок революції теж хороший, і всякі білогвардійці хороші, бо за рашу, за сцаря воювали і голодранці красна армія хороші, бо проти сцаря воювали, ну якось так
показати весь коментар
07.06.2021 23:03 Відповісти
Очень приятно, что новая форма сборной получила большую поддержку в Украине и по всему миру.
показати весь коментар
07.06.2021 16:17 Відповісти
Команда Андрея Шевченко будет выступать на Евро-2020 с картой Украины, на которой конечно же присутствуют Крым, Донецк, Луганск и все-все-все наши города и села. А впервые в этой форме футболисты выйдут на поле уже сегодня, в контрольном матче против Кипра.

Матч Украина --- Кипр пройдет сегодня, 7 июня в 19:00


Слава Україні!
показати весь коментар
07.06.2021 16:20 Відповісти
Нужно добавить: "ПТН ХЛО !!!"
показати весь коментар
07.06.2021 21:38 Відповісти
Вирвало московську курву...
показати весь коментар
07.06.2021 21:49 Відповісти
сало... сало украине !! гниды бандеровские
показати весь коментар
09.06.2021 13:43 Відповісти
Захарова стала якась тупою. Все про Бандеру. Краще б нагадала московитам про гетьмана Петра Сагайдачного, та полковників Михайла Дорошенка та Богдана Коншу. Ото були фашисти. Всім фашистам фашисти. Аж згадувати про них бояться у московських подвір'ях.
показати весь коментар
12.06.2021 11:31 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 