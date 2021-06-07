Нова форма збірної України з футболу: У Росії пригадали Бандеру і "здивувалися" зображеній карті

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

Про це вона написала у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Захарова нагадала, що діяльність УПА заборонена в Росії рішенням Верховного Суду від 17 листопада 2014 року. Самі гасла "Слава Україні!" і "Героям Слава!" вона назвала "калькою з відомого німецького націонал-соціалістичного вітання".

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Радіо Свобода зазначає, що в Європейській асоціації футболу (UEFA), під егідою якої пройде першість континенту, поки не коментували форму, в якій Україна збирається виступити на турнірі.

Чемпіонат Європи з футболу мав відбутися минулого року, але його перенесли у зв'язку з пандемією коронавірусу. З 11 червня по 11 липня він проходитиме в 11 європейських містах, включно із Санкт-Петербургом. На попередньому етапі збірна України зіграє в Амстердамі проти збірної Нідерландів, а також у Бухаресті проти Австрії та Північної Македонії.

Нагадаємо, у 2018 році Міжнародна федерація футболу (FIFA) оштрафувала на 15 тисяч швейцарських франків скаута збірної Хорватії Огнена Вукоєвича і оголосила попередження захиснику хорватів Домагою Віді за ролик, викладений ними в інстаграмі після перемоги над Росією в чвертьфіналі чемпіонату світу з футболу. На відео Вукоєвич присвячує перемогу Україні, а Віда вимовляє фразу "Слава Україні!". У ФІФА вважають це політичними заявами, які заборонені регламентом організації - попри те, що в минулому обидва хорвати виступали за київське "Динамо".

Користувачі Facebook влаштували флешмоб на офіційній сторінці ФІФА, обваливши її рейтинг. Пізніше організація вимкнула ранжування своєї сторінки через масовий флешмоб користувачів.