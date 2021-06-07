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Міністр культури Ткаченко просить главу МВС Авакова надати охорону двом пам'яткам архітектури в Одесі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міністр культури Ткаченко просить главу МВС Авакова надати охорону двом пам'яткам архітектури в Одесі
Фото: odessa-life.od.ua

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням надати охорону пам'яткам архітектури – друкарні Юхима Фесенка та театру Рішельє в Одесі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Він зазначив, що поки триває судовий процес з розгляду апеляції проти рішення Одеського окружного адміністративного суду, який зупинив дію припису Мінкульту про заборону зносу друкарні Фесенка, важливо "не допустити свавілля щодо історичних пам’яток".

"Звернувся до Арсена Авакова з проханням надати охорону згаданим об’єктам територіальними підрозділами поліції. Тут ми виступаємо разом з головою Одеської ОДА Сергієм Гриневецьким. Вдячні поліції за миттєву реакцію на захист історичного ареалу Одеси й комплексної охоронної зони історичного центру міста", - написав Ткаченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінкульт затягує з внесенням до реєстру пам'яток 64 будівель у Києві, це загрожує їх знищенням, - КМДА

Нагадаємо, 27 січня фасад будівлі друкарні Юхима Фесенка на вулиці Рішельєвська, 47, що в центрі Одеси, обнесли парканом. Місцеві мешканці та громадські діячі зібралися на акцію протесту, аби перешкодити будівництву на місці колишніх архітектурних пам'яток. Вони стверджували, що мають документи, які свідчать про те, що у будівельника немає дозволу на роботу від Мінкульту. Згодом у міністерстві оприлюднили припис про заборону будівництва.

Однак Одеський окружний адміністративний суд зупинив дію припису Мінкульту. Пізніше управління культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації видало припис про припинення будь-яких будівельних робіт на території друкарні Юхима Фесенка.

Будинок генерал-майора Олександра Шнеля побудували у 1841 році. Він виконаний в російсько-візантійській стилістиці. Тут була розташована друкарня Юхима Фесенка, одна з найвідоміших в місті. За інформацією Одеського краєзнавчого музею, саме в цій друкарні у 1900 році вийшов один з перших накладів історичного роману "Чорна рада" Пантелеймона Куліша.

Також читайте: Міністр культури підписав наказ про внесення "тарілки на Либідській" до реєстру об'єктів культурної спадщини, - архітектор Молочко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Катьку- шалаву под снос! Министр культуры Ткаченко просит главу МВД Авакова предоставить охрану двум памятникам архитектуры в Одессе - Цензор.НЕТ 9438
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07.06.2021 02:57
+7
Украина еще не доросла до уровня Порошенко...,40 лет по пустыне,тогда будет новый Порошенко,но не для 73 % сегодняшних БОЛВАНОВ Министр культуры Ткаченко просит главу МВД Авакова предоставить охрану двум памятникам архитектуры в Одессе - Цензор.НЕТ 5207
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07.06.2021 05:03
+6
Так , дійсно , в 2010 році тільки завдяки протекції просунотого "европейця" Пахло й ого пахана Ібуковича (йще більш "просунутого") хтось дійсно оцінив рівень сивочолого Петра й призначив його на посаду самого дерібаного міністерства економічного розвитка . До цього антирейтинг Петра був на рівні 75% ...
Ось в 2014 сивочолий був змушенний як й ЗЕ в 2019 обіцяти те , що заздалагідь ніколи не міг виконати й саме тому й отримав ситуативно рейтинг .
Але нарід українский виявився невдячним й так й не зрозумів свого щасття від того , що тарифи зрозли через РИГхформи Сивочолого в 8 разів , а курс гривні впав на 300% !
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07.06.2021 05:57
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Какой из двух в статье - нквд-шный или имперский?
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07.06.2021 02:47 Відповісти
оба сносить в українській street art culture знайдеться кого на це місце влаштоваємо
головне совків геть 👉
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07.06.2021 03:13 Відповісти
Вот поэтому кугутов не любят в ГОРОДЕ Одессе... Им давай шароварную понятную и близкую историю... опомнитесь, и не лезьте в ХХІ столетие со своим нафталиновым "патриотизмом"!
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07.06.2021 09:21 Відповісти
або дурень, або провокатор...
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07.06.2021 08:46 Відповісти
Ватоголовий провокатор, з зайвою хромосомою у дупi!
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07.06.2021 12:49 Відповісти
И Кучма, и Януковмч, и Порошенко, и Зеленский - это наша история, и с этим ничего не поделаешь.
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07.06.2021 02:41 Відповісти
Катьку- шалаву под снос! Министр культуры Ткаченко просит главу МВД Авакова предоставить охрану двум памятникам архитектуры в Одессе - Цензор.НЕТ 9438
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07.06.2021 02:57 Відповісти
остынь, сносун. Ты что-то в Одессе построило чтобы сносить? Снеси свой дом, для начала
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07.06.2021 03:16 Відповісти
поставимо Бандеру
і ще б москаля кожен день міняти
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07.06.2021 03:32 Відповісти
Твоя -то давно снеслась гонореей?!!!
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07.06.2021 12:50 Відповісти
заодно и ошметки красноперых зайд, вместе с ней, в море подальше от берега на корм акулам сбросить... Министр культуры Ткаченко просит главу МВД Авакова предоставить охрану двум памятникам архитектуры в Одессе - Цензор.НЕТ 9256
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07.06.2021 03:24 Відповісти
у цей час Монреаль начищає дупу Вінніпегу 3:1
go Montreal go 👍
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07.06.2021 03:27 Відповісти
Украина еще не доросла до уровня Порошенко...,40 лет по пустыне,тогда будет новый Порошенко,но не для 73 % сегодняшних БОЛВАНОВ Министр культуры Ткаченко просит главу МВД Авакова предоставить охрану двум памятникам архитектуры в Одессе - Цензор.НЕТ 5207
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07.06.2021 05:03 Відповісти
Так , дійсно , в 2010 році тільки завдяки протекції просунотого "европейця" Пахло й ого пахана Ібуковича (йще більш "просунутого") хтось дійсно оцінив рівень сивочолого Петра й призначив його на посаду самого дерібаного міністерства економічного розвитка . До цього антирейтинг Петра був на рівні 75% ...
Ось в 2014 сивочолий був змушенний як й ЗЕ в 2019 обіцяти те , що заздалагідь ніколи не міг виконати й саме тому й отримав ситуативно рейтинг .
Але нарід українский виявився невдячним й так й не зрозумів свого щасття від того , що тарифи зрозли через РИГхформи Сивочолого в 8 разів , а курс гривні впав на 300% !
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07.06.2021 05:57 Відповісти
...а прахаботом пофіг
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07.06.2021 08:47 Відповісти
Рюсские даже Кремль себе не смогли построить,вместо них это зделали итальянцы,Антонио Солари,Аристотель Фьорованти и Пьетро Аннибале...о какой Одессе вы говоррите?Быдло Мавзолейное строители... Министр культуры Ткаченко просит главу МВД Авакова предоставить охрану двум памятникам архитектуры в Одессе - Цензор.НЕТ 9557 Министр культуры Ткаченко просит главу МВД Авакова предоставить охрану двум памятникам архитектуры в Одессе - Цензор.НЕТ 9557
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07.06.2021 05:07 Відповісти
Кажуть в США майже в кожному готелі маленького містечка є кімната і ліжко на якому відпочивав Джорж Вашингтон. Іноді трапляється навіть таке, самого містечка не існувало в часи Вашингтона. Але це підтверджує те, що американці намагаються заробляти на історії, а в нас на знищенні історії - знищив історичну будівлю і відбехав офіс чи ТРЦ.
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07.06.2021 08:55 Відповісти
Не робіть собі кумірів та не поклоняйтеся їм.
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07.06.2021 06:28 Відповісти
а почему не походной проститутке Екатерине?
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07.06.2021 06:42 Відповісти
...яка ніколи не була в Адєссє.
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07.06.2021 08:57 Відповісти
 
 