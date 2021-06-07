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Новини Політика України
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Зеленський (17467) НАТО (5151) членство в НАТО (1409)

Зеленський закликав НАТО негайно вирішити питання зі вступом України: Немає сенсу дивитися в далеке майбутнє. Зараз ми в небезпеці

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський закликав НАТО негайно вирішити питання зі вступом України: Немає сенсу дивитися в далеке майбутнє. Зараз ми в небезпеці

Питання зі вступом України в НАТО треба вирішувати негайно, якщо Альянс хоче бачити нашу країну у своїх лавах, оскільки на кону безпека держави.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю сайту Axios, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я думаю, що якщо нас вітають в НАТО, якщо вони дійсно хочуть бачити нас у лавах своїх членів, то немає сенсу дивитися в бінокль, в якесь далеке майбутнє та обговорювати майбутнє. Питання треба вирішувати негайно. Зараз ми в небезпеці, зараз на кону наша незалежність, і саме зараз нам потрібна допомога", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лише членство України в ЄС і НАТО дозволить відлякати РФ від нових воєнних вторгнень і уникнути масштабної війни в Європі, - посол Мельник

"План дій щодо членства в НАТО - це реальний сигнал, це явний знак. Це ще не членство, але дійсне бачення України як частини Альянсу в доступному для огляду майбутньому", - додав він.

Крім цього, Зеленський додав, що він особисто вважає, що країна з часом вступить у НАТО. Але, за його словами, українці дедалі менше вірять у це. "Я думаю, що це велика проблема", - резюмував Зеленський.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+57
Если это зегнидо думает,что оно получит что то, не ударив палец о палец,то оно просто совсем никчемное тупое дерьмо...а вообще,оно явно вредит своими воплями Украине -мы не получаем нихрена из за этой гниды
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07.06.2021 07:16
+39
Це він такий борзий від вчорашніх шашликів став?
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07.06.2021 07:19
+37
Стучите в дверь и Вам откроют .
Кстати, как лидер зелёных в Германии прочувствовал ахиллесову пяту у правящей партии и теперь полным ходом их тролит- « предоставьте Украине оружие»
Молодец !
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07.06.2021 07:12
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*******, на выход с вещами...
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07.06.2021 09:12 Відповісти
Скавуління зеленого цуцика стає все голоснішим.
Це зловтішає - приносить злу втіху.
Мабуть побачив, у яке гівно втягнув його Бєня.
При зеленому ніяке НАТО Україні не світить.
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07.06.2021 09:11 Відповісти
Это заявления типа-"ну раз вы не хотите нас брать", расчитаны для внутреннего пользования. Мол я хотел-они не взяли, поэтому проголосуйте на референдуме, шо мы отдаем не только ОРДЛО, а весь Донбасс. И если Путин хочет-то и коридор в Крым. Так Ермак сказал.
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07.06.2021 09:12 Відповісти
Идет по уже протоптанной тропе, ЯнукОвощь, помню, так "стремился" к евроинтеграции, к безвизу, имея на уме вступление в "таёжный союз". Тогда все сорвалось, путин получил крым и успокоился на время, пережевывая добычу. Избрав клоуна, он вернулся к старой схеме, но уже отдал бубочке весь "свой украинский потенциал" выборщиков, не распыляя его на всяко-разных багинек и боек, - 73,3 %, чтоб выглядело все подавляюще для нас. Пока все идет по путинскому плану - это недоразумение якобы тоже " стучится в двери нато", имея ввиду слиться в Рашу. Они не скрываются, чтоб не обескураживать быдло, которое за него призвали, ибо непосредственные
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07.06.2021 09:18 Відповісти
Читать научись, лапоть! Пригожинский.
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07.06.2021 20:52 Відповісти
Может тебе еще и коды от подводных НАТОвских лодок дать?ЗЕдибил.
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07.06.2021 09:19 Відповісти
Закапывать миллиарды в дороги и карманы,вместо закупки вооружения в период войны и при этом требовать ,что бы его кто то защищал! Там нет зедебилов и зебаранов,там уже давно все все поняли с кем имеют дело.
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07.06.2021 09:26 Відповісти
Что бы остаться при власти, зелень запросто сдаст Украину в орду, но может этого и хотели 73%?
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07.06.2021 09:32 Відповісти
"Зеленский призвал НАТО немедленно решить вопрос со вступлением Украины"

А США ожидают от Зеленского решения вопроса привлечения коррупционеров к ответственности и надеются увидеть дальнейшие шаги, в том числе в судах, - Госдеп Зеленський закликав НАТО негайно вирішити питання зі вступом України: Немає сенсу дивитися в далеке майбутнє. Зараз ми в небезпеці - Цензор.НЕТ 5320

Зеленський закликав НАТО негайно вирішити питання зі вступом України: Немає сенсу дивитися в далеке майбутнє. Зараз ми в небезпеці - Цензор.НЕТ 6537
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07.06.2021 14:30 Відповісти
Надо сперва задать вопрос, а для чего Украине НАТО. Чтобы защищаться от России? Ок. Тогда наверно всё таки сначала надо прекратить с ней торговать, и избавиться от российских агентов во власти. Верхнюю грань возможных сдерживающих действий Запада в помощи Украине против России задаёт сама Украина. Очевидно, что их усилия в этом плане всегда будут меньше (или в идеальном недостижимом случае равны) усилий самой Украины, что логично.
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07.06.2021 09:52 Відповісти
Зараз не такий світ, щоб взяти і припинити торгувати.
Економіка, яка живить військовий потенціал , може постраждати.
Розумні люди давно це зрозуміли.
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07.06.2021 09:54 Відповісти
"Зеленский призвал НАТО немедленно решить вопрос со вступлением Украины" Зеленський закликав НАТО негайно вирішити питання зі вступом України: Немає сенсу дивитися в далеке майбутнє. Зараз ми в небезпеці - Цензор.НЕТ 1750

Из-за скандала со сменой руководства НАК "Нафтогаз" Белый дом отказался приглашать в Вашингтон президента Владимира Зеленского перед встречей лидеров США Джо Байдена и РФ Владимира Путина. "из-за решения Зеленского сменить руководство государственной энергетической компании Нафтогаз". Зеленський закликав НАТО негайно вирішити питання зі вступом України: Немає сенсу дивитися в далеке майбутнє. Зараз ми в небезпеці - Цензор.НЕТ 474

28 апреля Кабмин распустил набсовет, уволил главу правления "Нафтогаза" Андрея Коболева и назначил на его место и.о. главы Минэнерго Юрия Витренко. В НАК заявили, что принятое решение - юридическая манипуляция. 29 апреля Европейский Союз, Госдеп США, послы G7, ****, Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация выразили обеспокоенность в связи с увольнением главы "Нафтогаза" и призвали украинскую власть уважать корпоративное право. Зеленський закликав НАТО негайно вирішити питання зі вступом України: Немає сенсу дивитися в далеке майбутнє. Зараз ми в небезпеці - Цензор.НЕТ 474
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07.06.2021 14:15 Відповісти
потерпевший вiслюк - это технология. Точно такая же, точнее, та же самая, и внедренная теми же специалистами, что и в США, которая там реализовалась в виде Трампа. То, что ты называешь "народ", было всего лишь фокус-группой, на которую была нацелена эта технология. Идея была зачерпнуть наиболее маргинальные и инфантильные слои населения, которые до этого не рассматривались никем, как избиратели, потому, что они никогда не ходили, или, если и ходили, то лишь незначительная часть, на выборы. Их "подняли со дна", как муть на воде, и заставили произвести те действия, которые от них требовались и на что они были способны - совершить неосознанный и безответственный выбор.
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07.06.2021 13:08 Відповісти
в первую очередь Украина в опасности от тебя и твоего ватно-кремлевско-сепорского окружения начиная с ермака(козырь) и заканчивая пархатым Петухом бужанским!!!!
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07.06.2021 10:00 Відповісти
Ещё немного и Зе развернёт войска с востока на запад угрожая НАТО - или примите нас или вам капец.
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07.06.2021 10:10 Відповісти
Що, окрім бикування, він може ще запропонувати? Ви нас прийміть у НАТО, а я поки роздеребаню бабло на "великому крадівництві"?
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07.06.2021 10:12 Відповісти
Для зелених вся країна -- велике крадівництво, вони так захопилися халявою, що навіть забувають годувати цю "дійну корову".
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07.06.2021 13:23 Відповісти
Блазня все більше ігнорують , а Україну підтримують . Епатажними заявами блазень намагається звернути на себе увагу , тобто провокує на увагу до своєї особи , а не держави .
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07.06.2021 10:13 Відповісти
В то время,как Порох и другие украинцы сбрасываются деньгами на технику для ЗСУ, ЗЕбанда тырит бабки

Я вот думал, что Минобороны меня чем-то удивить уже не сможет.
Но нет, смогли.
Вчера на заседание Комитета по нацбезопасности ВР принесли документ за подписью замминистра, с просьбой рассмотреть и утвердить изменения к годовому плану закупок.
Депутат "ЕС" Михайло Забродський написал об этом фантастическом звиздеце - МинОбороны собралось для проведения парада приобрести 3 легковых автомобиля за общую сумму в 73 000 000 гривен.
В нулях я не ошибся - именно такой ОФИЦИАЛЬНЫЙ документ есть в ВР.
Семьдесят три миллиона гривен. За три машины.
Я порылся в интернете: в общем, если выбьют скидку, то проведут парад на Rolls-Royce Cullinan.
Во-первых, это красиво. Во-вторых, это очень красиво.
Зеленський закликав НАТО негайно вирішити питання зі вступом України: Немає сенсу дивитися в далеке майбутнє. Зараз ми в небезпеці - Цензор.НЕТ 6219

"Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!", именно так сказала, по легенде, Мария-Антуанетта. Чиновникам Минобороны стоит почитать про ее последующую судьбу.
"Будем всех бамбить!"
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07.06.2021 10:16 Відповісти
Я бы про Пороха постеснялся бы тут писать, как он скидывался со всем народом, т.к. при нем тоже хватало подобных коррупционных скандалов и трат вовсе не на нужды армии.
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07.06.2021 12:22 Відповісти
Стесняйтесь.
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07.06.2021 14:05 Відповісти
А в тих автомобілях будуть їхати попереду голозаді порноактриси.
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07.06.2021 13:27 Відповісти
73 лимона поделить на 3 машины да по курсу 28 == 870 000 амер.долларов... А тут одна машина больше лимона баков... На актрисок уже не хватает.
А может сейчас для этого как раз и курс снижают к 27 ? Зеленський закликав НАТО негайно вирішити питання зі вступом України: Немає сенсу дивитися в далеке майбутнє. Зараз ми в небезпеці - Цензор.НЕТ 8082
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07.06.2021 14:10 Відповісти
Все к чему прикасается зебил превращается в фарс.
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07.06.2021 10:22 Відповісти
Це ж тобі не до татового ВУЗу вступити, та ще й наКВНити диплом.
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07.06.2021 10:30 Відповісти
Если у Украины есть реальная перспектива вступления, то пусть дадут план по членству с конкретными требованиями и пусть Украина работает над их выполнением, а если нет - то пусть тоже об этом скажут, конкретно. А так получается и вроде бы двери какие-то открыты, но для кого и как войти не ясно.
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07.06.2021 10:33 Відповісти
тебе ответ на твой вопрос прямо в новостной ленте:Минобороны задолжало выплат военнослужащим на почти 1 млрд грн, - СМИ как ты думаеш??интересна кому либо такая армия?? Зеленський закликав НАТО негайно вирішити питання зі вступом України: Немає сенсу дивитися в далеке майбутнє. Зараз ми в небезпеці - Цензор.НЕТ 1327 Зеленський закликав НАТО негайно вирішити питання зі вступом України: Немає сенсу дивитися в далеке майбутнє. Зараз ми в небезпеці - Цензор.НЕТ 9017
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07.06.2021 10:46 Відповісти
Обо всём этом можно заявить как раз в пдч. Пусть опишут конкретные критерии и пусть Украина движется к их выполнению, четко по списку. А если нет, то чего голову морочат.
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07.06.2021 11:00 Відповісти
Імітацією реформ Захід не проведеш.Де головна реформа-судова? Де посадки? Вся оця метушня з нульовим результатом давно вже не діє на цивілізований світ і розрахована хіба що на місцевих дебілів.Систему треба ламати так,щоб тебе хотіли за це вбити,а не в сраку цілувати.
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07.06.2021 10:49 Відповісти
А у ЗЕлёносопельного БлаЗЕня там случайно ноги не подкашиваются от того, что все НАТО положила на его самого вместе с его призывом большой и толстый хрен собачячий.
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07.06.2021 10:50 Відповісти
Страна с территориальными спорами, а тем более с вооруженным конфликтом, в НАТО принята быть не может. Зеленский зря ноет-Украину в НАТО не примут.
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07.06.2021 10:57 Відповісти
Так для этого и все создано ордынцами, они только войной и оккупацией могут решать свои забаганки.
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07.06.2021 11:10 Відповісти
Похоже Украина западу нужна только как разменная карта в торговле с рашкой. Ни НАТО ни ЕС нам не светят. Зе прав, пусть их политики прямо скажут да или нет. На словах они наши друзья, а на деле ...
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07.06.2021 11:33 Відповісти
давно сказали "да, но вы должны соответствовать нашим стандартам" и только тупым хомякам до сих пор не понятно это
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07.06.2021 12:00 Відповісти
Как раньше говорили: "Не надо заводить рака за камень". ЕС и НАТО пох. Главное что нужно Украине. При Порохе курс был озвучен, понятен и выполнялся. Зелень то все похерила. Теперь старается закосить на ЕС и НАТО, типа они нас не хотят. Все как Путлер сказал.
А конкретной зеленой позиции нет. Или же есть но тщательно скрывается?. Жириновский прав - Украина НЕ государство. А теперешняя власть - марионетки.
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07.06.2021 12:02 Відповісти
Доступ к своему плану дают лишь тем кто не вставит нож в спину
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07.06.2021 12:13 Відповісти
С одной стороны правильно и барататься необходимо в нужном направлении, но Зеленский совершенно не понимает что сейчас происходит в мире и делает нелогичные и не правильные шаги в неподходящее время.
Отказом под странным предлогом с ним встречаться, Байден уже ответил и на этот месседж Зеленского тоже.
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07.06.2021 12:28 Відповісти
Володимир Зеленський займає інфантильну позицію в зовнішній політиці.

Таку думку в ефірі "Прямого" висловив народний депутат VIII скликання Сергій Висоцький.
"Міжнародна політика і співробітництва з партнерами - це питання послідовності й прогнозованості. Володимир Зеленський - ані послідовний, ані прогнозований. Повертаємося до терміну "міжнародна суб'єктність" - суб'єктність України в міжнародній політиці. Володимир Зеленський розуміє, що таке суб'єктність? Ні, він як ображена дитина, чесно кажучи", - розповів Висоцький.
За словами Висоцького, останні заяви українських очільників щодо західних партнерів просто неадекватні. "То нам США завинили, чому ми досі не в НАТО, то мало допомагають… 300 мільйонів на рік Вашингтон виділяє на озброєння України. Це ж просто шалені кошти, це більше ніж все наше державне оборонне замовлення. А Володимир Зеленський щось каже".
"Далі - Макрон і Меркель. Він заявляє, що якби не Франція і не Німеччина, то Росія б не напала. Це якась інфантильна позиція дитини, якій всі винні по життю. Наша влада - це сукупна дитина, якій всі винні навкруги. Ну хто з такими людьми буде нормально спілкуватися? Міжнародні відносини - це, в тому числі питання розуміння того, як ти публічно говориш про партнерів… Чому ми досі не в НАТО? А може, тому що у нас досі представника України при НАТО немає вже два роки? Чи, може, тому що ми провалили всю реформу законодавчої сфери щодо інтеграції в НАТО? Чому вони повинні піклуватися про нас більше ніж ми самі? А це як велика дитина, якийсь підліток, який, вибачте, "набухався", десь в багнюці обвалявся. Потім приходить додому - і батьки в нього винуваті. Чому? Це ж твої рішення. Ти ж доросла вже людина", - резюмував Висоцький.
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07.06.2021 12:42 Відповісти
Зеленський правий на всі 100%. Де та гарантія яку обіцяли участники Будапешта? - не має. Пуйло спробував на Грузії - вдалось, всі суки мовчали, відсиджуються. Пройшло з Грузією то давай Україну - частина вийшла але ніхто і пальцем не ворухнув в 2014 році як і зараз. Хочуть 39 року - кремлівський маразматик їм це ще зробить.
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07.06.2021 13:03 Відповісти
Я вам хочу сказати, що українська вата теж мовчала. І досі мовчить.
Тож давайте починати з себе. Якби ми були на рівні НАТО, то рашка ніколи би на нас не нападала.
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07.06.2021 13:20 Відповісти
1. Нащо НАТО кловани та шпійони типу срамакакі?
2. Нащо НАТО країна яка ігнорує власні закони? Краде у себе?
3. Як верховний зебіл уявляє собі узгодження вступу в НАТО з поміж 25(?) різних країн?
Германія з північним потоком -- згодиться нас прийняти? Чи може Нідерланди, попри те що ми цемаха відпустили? Може венгри за нас хочуть повоювати з рашкою?
-- Візміть мене у нату, або я зістрибну з даху! --- дупоголова гидота!

4. Якби все було серьозно, то просили б Україну взяти як головну союзницю США! Це реально можна було б узгодити. Ті самі південна Корея чи Японія геть не переймаються натою!
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07.06.2021 15:02 Відповісти
Какой инфантильную? Чел - не в теме, от слова ваапше.
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08.06.2021 01:02 Відповісти
В НАТО не дураки сидят Они понимают что после того как Украина вступит в НАТО им придется воевать с расеей А воевать НАТО не хочет .Но то что наша власть прессует НАТО ..это хорошо Под лежачий камень вода не течет.
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07.06.2021 12:42 Відповісти
як би нато боялось воювати з рашкою вони б не взяли країни прибалтики
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07.06.2021 14:20 Відповісти
Прибалти не Україна Расеї там не потрібно нічого Без прибалтів рашка запросто проживе А без України рашки не буде Ще раз - В НАТО не дурні сидять Знают на що підписались. Знают що рашка до прибалтів не полізе.
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07.06.2021 16:25 Відповісти
Правильно говорит Президент Украины Зеленский по поводу принятия Украины в НАТО. Сколько лет они крутят нами как цыган солнцем и только один разговоры. Если мы им нужны так пусть принимают решение и принимают, а все те доработки которые нам надо будет сделать сделаем как полноправный член блока. Так же и с ЕС - крутят жопой (Украину боятся потерять и раше подыгривают - денежки отрабатывают ) и никак не решат, а может хватит граждане с ЕС нам шпагети на уши весить - если да то да, если нет - то нет. В этих вопросах должна быть конкретика, а не пыль в глаза и одни обещания. Сделать коридор и запустить лугандонцев в ЕС - покойный захар грозился до Берлина и Лондона дойти - дайте им дорогу пусть напомят Европе 39 год.
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07.06.2021 12:57 Відповісти
Принятие Украины в НАТО, возможно лишь в одном случае. Переформатирование этой организации. Т.е. заново подтверждение вступления в эту организацию. К примеру США, Канада и Великобритания первыми, потом остальные присоединяются. Скажем Польша, Эстония, Латвия, Литва, УКРАИНА, ГРУЗИЯ.. потом думаю следом будут Румыния, Словакия, Чехия, Греция, Дания, Норвегия ( возможно даже нейтральные сейчас Швеция и Финляндия), а там подтянутся Греция, Хорватия, Турция, АЗЕРБАЙДЖАН, МОЛДОВА ну а дальше по накатанной.. Германия и Франция возможно не будут первыми и тем более Италия и Венгрия но как говорится куда они денутся. По другому наше вступление в НАТО даже в среднесрочной перспективе видится утопией. Как известно там все принимается консенсусом , т.е. один голос против и все... А там рашен друзей и подкормышей хватает ( особенно в руководстве) А если как сейчас лоббируют в НАТО примут "ласкутную" Боснию и Герцеговину ( с республикой Сербскою в составе), а пуще того Сербию то НАТО вообще превратится в подобие нынешнего ООН с правом вето у Раши.
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07.06.2021 13:01 Відповісти
Ха-ха-ха-ха.................! Стратегия уничтожения НАТО от кремля? Это только для избирателей Зеленского.
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07.06.2021 13:26 Відповісти
Ну ха ха или не ха ха.. Но Украине в другом варианте в НАТО не бывать, ну по крайней мере до тех пор пока " на горе рак свистнет" или Раша развалится на 25-30 государств , у которых отберут ядерное оружие, и они еще будут отчаянно грызться между собой. А этого ждать ох как долго ( до скончания века), и кто до той поры останется на карте мира вообще трудно предсказать. В общем Ха- ха - ха, смех сквозь слезы. Ну в общем где то так...
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07.06.2021 13:44 Відповісти
Назовите хоть одну причину, чтобы принять нас в НАТО?
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07.06.2021 13:39 Відповісти
Причина одна - законодательно заявленный курс о стремлении Украины в ЕС и НАТО. Для этого нужно выполнить все условия вступления, над этим надо работать. А эти слюнявые призывы - отмазка для прикрытия своей бездеятельности, нежелания и нэспроможности решить вопросы, а может и кураторы запрещают.
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07.06.2021 13:56 Відповісти
Причина со стороны НАТО, чтобы принять нас в НАТО...
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07.06.2021 14:03 Відповісти
Для тупых поясняю еще раз, НАТО не очень важно есть там Украина или нет. Вступление в НАТО нужно Украине, потому что кровавый агрессор у двери и все силы должны быть задействованые для решения этого вопроса. Шашлыками этого не решить.
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07.06.2021 14:14 Відповісти
За 2 года царствования 95 квартала дело не сдвинулось ни на шаг.
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07.06.2021 14:16 Відповісти
Вы говорите глупость... Как это для НАТО не важно кого принимать?
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07.06.2021 14:31 Відповісти
Насправді дуже важливо і керівництво і головні країни члени НАТО бажають бачити Україну у своїх лавах тому що це дуже ослабить позиції росії, дозволить перекривати велику її частину своїм ПРО, може забезпечити потужний тиск на росію через розміщення контингенту НАТО всього за 500 км від москви, що примусить росію до миру.
Але ймовірно країни НАТО отримують ультиматуми і погрози від росії, через наше прийняття до НАТО, можливо навіть аж до прямого воєнного зіткнення і саме тому справа не рухається.
А що до готовності та неготовності, подивись на мінорних членів НАТО, ви бачили стан їх армій ? Чи є там хоч одна боєздатна армія ? Ні, але вони у альянсі )
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07.06.2021 14:44 Відповісти
Что то тут слышком много ордынских провокаторов.
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07.06.2021 13:46 Відповісти
Так завжди. Це вже норма...
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07.06.2021 13:48 Відповісти
судячи з коментарів нам в НАТО ще ранувато. Треба що б рашка ще тисяч десять поклала... хоча тут майже самі боти
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07.06.2021 14:15 Відповісти
Назвіть хочаб одну причину, що б НАТО прийняло нас до своїх лав!
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07.06.2021 14:25 Відповісти
Як багато країн НАТО мають боєздатні армії та армії які мають реальний бойовий досвід ? Таких можна перерахувати на пальцях однієї руки, а у України є і досвід і боєздатність.
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07.06.2021 14:37 Відповісти
НАТО не воюет пехотою... У них совсем другая доктрина...
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07.06.2021 18:49 Відповісти
А чим вони займались у Афганістані ? Якраз таки сухопутні операції, патрулі, конвої.
І якщо дивитись на прикладі цього ж Афганістану то головну роль там грали саме великі країни НАТО, тоді як мінорні країни або були присутні суто номінально, або виконували другорядні функції. А було так саме через те, що мінорні країни не мали відповідної боєздатності та досвіду, щоб брати на себе важливі завдання.
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07.06.2021 21:24 Відповісти
ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь, он шо, тупой?
Пафосная бабища Витуля Нуланд гаркнула ясно и понятно: "Хрен вам, а не НАТО"! Не слово в слово, но по смыслу тоже самое более 10 лет назад Гнусавому Мессии Ющенке сказала Бундес-Фрау Меркель. Украину в обозримом будущем (лет тридцать) никто ни в какое НАТО не возьмёт.
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07.06.2021 14:33 Відповісти
Посмотрим, посмотрим.... 70 лет коммунизм строили, 30 лет - чепуха. Главное - Украина подала заявку в НАТО мы в пути. Что бы орда умерила свои забаганки.
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07.06.2021 14:47 Відповісти
А ордынских провокаторов мы не любим.
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07.06.2021 14:48 Відповісти
"Дурень думкою багатіє"© - это во-первых.
А во-вторых, "ордынские провокаторы" - это крымские татары?
Ну и в-третьих, сейчас во многих городах Украины появились улицы имени Данила Галицкого, который когда ездил в Орду за ярлыком на Галицкое княжение, пред ханом признал себя "татарским подручным холопом".
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07.06.2021 15:01 Відповісти
Для особо тупых: орда - это сокращенное погоняло для кровожадной татаро-московской орды, убивающей украинцев и всех.
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07.06.2021 15:22 Відповісти
А для не тупых "Улуг Орда ве Дешт-и Кипчак" - название Крымско-татарского ханства.
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07.06.2021 15:33 Відповісти
Сдается мне, что коменты ордынских провокаторов - подготовка референдума по НАТО
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07.06.2021 14:51 Відповісти
Если "сдаётся", то надо стать лицом к церкви и перекреститься - оно попустит. И причём тут референдум (?), если НАТО не желает принимать Украину, которую даже на саммит не пригласили. Разве непонятно? Или для ясности Столтенберг должен Зеленского на хрен послать и пендель под сраку врезать?
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07.06.2021 15:19 Відповісти
НАТО сказало что двери для Украины и Грузии открыты
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07.06.2021 17:26 Відповісти
Заманухи, типа "исключительное партнёрство", были, есть и будут. А конкретных действий по принятию Украины в НАТО, типа ПДЧ, как не было, так и нет, и не предвидется.
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07.06.2021 17:41 Відповісти
Никто не может четко назвать ни критериев ни стандартов, зато каждый эксперт в том, как эффективно и при ком мы к ним движемся.
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07.06.2021 15:06 Відповісти
Это Зе-гуано совсем НЕ ТУПОЕ:
На словах орет-призывает к вступлению в НАТО.
А на деле, приближая и защищая Ермаков, Портновых, Коломойских и саботируя реформу армии делает это вступление в НАТО НЕВОЗМОЖНЫМ.
Пока в высшем руководстве страны будут агенты Кремля и олигархи ни о каком вступлении в НАТО речи быть НЕ МОЖЕТ.
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07.06.2021 15:12 Відповісти
"Президент без чести: Зеленский избавляется от нелояльных генералов"
https://www.youtube.com/watch?v=0i5UUY5zBC4
07.06.21 09:50 "Минобороны задолжало выплат военнослужащим на почти 1 млрд грн, - СМИ"

"ПАчему ми не в НАТО?"
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07.06.2021 15:14 Відповісти
ще один ординський провокатор...
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07.06.2021 15:29 Відповісти
А орда желает восстановления отношений? Украинцы согласны..., но только после возврата Крыма и лугондона и вступления в ЕС и НАТО. ВОсстановишь отношения, так орда украдет Харьков, потом Одессу и т.д.
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07.06.2021 15:34 Відповісти
да, и компенсацию материальных и моральных потерь не забудьте.
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07.06.2021 15:37 Відповісти
Да что там призвал , приказал НАТО !
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07.06.2021 15:29 Відповісти
Смотри, какой шустрый-малый, срочно требует вступление в НАТО. А они требуют бороться с коррупцией, на которую закрываешь глаза, или ты считаешь, что коррупции в Украине нет??? Так что вывод здесь один, как ты исполняешь их просьбу, таков же будет и от них ответ, другого не будет.
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07.06.2021 15:56 Відповісти
Та чи мендельшу вернул бы уже в зад, мож она недоумку разъяснит , шо то НАТО тебя(вас) обязывает немедленно решить вопрос со вступлением Украины, если , конечно, есть желание, а не понты для приезжих(из НАТО).
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07.06.2021 16:46 Відповісти
Какая истерика у гнусавого:"Сейчас мы в опасности!".
Интересно, зебил понимает в КАКОЙ опасности была страна в 14 году без армии, когда он сепарам и московитам концерты давал, фильмы на деньги ФСБ снимал в кацапстане?
Или это прошло мимо него тогда? А чего сейчас засуетился? Ведь 8 месяцев всем рассказывал какой у нас мыролюбный мир с той стороной и не стреляют?И говорил что НАТО нас не ждет, да и не надо--даже посла 2 года не назначает, в 19 году на саммит НАТО не поехал. А тут вдруг ножкой топ! Вынь да полож нам НАТО!

Что случилось? Кокс другой подогнали?
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08.06.2021 01:02 Відповісти
Такое мне скажете, мол, гнусавый... Сиплый - он, бо ни на шо не способный, окромя как дурика из себя корчить, походу непроизвольно, бо с рождения такой...
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08.06.2021 01:06 Відповісти
правильно.
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08.06.2021 23:22 Відповісти
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