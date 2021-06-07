Ми були дуже неприємно здивовані рішенням Байдена не заважати "Північному потоку-2". Це точно не направлено на підтримку України, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що був здивований рішенням влади США щодо санкцій проти будівництва "Північного потоку-2". Він назвав трубопровід зброєю Кремля.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю Axios, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що дізнався про це зі ЗМІ, а не від представників Вашингтона. Він запропонував президенту США Джо Байдену зустрітися до його переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним.

"На жаль, це точно не направлено на підтримку України. Тому я сказав, що дійсно був здивований. Я справді думав, що стосується "Північного потоку-2", що США, скажімо так, залишалися останнім оплотом", - сказав Зеленський.

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На його думку, тільки США здатні зупинити будівництво газопроводу.

Президент України розповів, що отримав прямі сигнали з приводу "Північного потоку-2" в ході телефонних переговорів з Байденом. Він додав, що експерти вважають Джо Байдена президентом, який добре розбирається в українських питаннях.

"Я завжди говорив, що всі експерти і дипломати дійшли єдиної думки, що Байден знає Україну краще за всіх попередніх президентів США, а значить, розбирається у всіх питаннях і, що найголовніше, в ризиках безпеки. Ось чому, знову ж таки, ми були дуже неприємно здивовані", - додав президент.

На його думку, "між стратегічними партнерами відносини мають бути прямими".

"Я кілька разів використав слово "здивований", тому що я дійсно був здивований кілька разів. Крім рішення США, другим сюрпризом було те, що я дійсно дізнався про це через пресу", - сказав Зеленський.

Український лідер назвав газопровід "зброєю в руках Російської Федерації". Президент України не очікував, що "кулі до цієї зброї можуть бути надані такою великою країною, як США". На думку Зеленського, рішення Вашингтона може послабити довіру українців до США.

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При цьому Зеленський "впевнений", що Байден все ще може зупинити трубопровід. Він порівняв його з баскетболістом Майклом Джорданом, який заколисував суперників "помилковим відчуттям перемоги", а потім "забирав перемогу в останню хвилину".

"Врешті-решт, я все ще вірю, що Байден - це Джордан у політиці ... Якщо це не так, буде дуже шкода не тільки мені. Буде відчуття, що в цих умовах Росія матиме відмінний шанс переважати над США", - додав Зеленський.