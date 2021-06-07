Ми були дуже неприємно здивовані рішенням Байдена не заважати "Північному потоку-2". Це точно не направлено на підтримку України, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що був здивований рішенням влади США щодо санкцій проти будівництва "Північного потоку-2". Він назвав трубопровід зброєю Кремля.
Про це Зеленський заявив в інтерв'ю Axios, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він зазначив, що дізнався про це зі ЗМІ, а не від представників Вашингтона. Він запропонував президенту США Джо Байдену зустрітися до його переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним.
"На жаль, це точно не направлено на підтримку України. Тому я сказав, що дійсно був здивований. Я справді думав, що стосується "Північного потоку-2", що США, скажімо так, залишалися останнім оплотом", - сказав Зеленський.
На його думку, тільки США здатні зупинити будівництво газопроводу.
Президент України розповів, що отримав прямі сигнали з приводу "Північного потоку-2" в ході телефонних переговорів з Байденом. Він додав, що експерти вважають Джо Байдена президентом, який добре розбирається в українських питаннях.
"Я завжди говорив, що всі експерти і дипломати дійшли єдиної думки, що Байден знає Україну краще за всіх попередніх президентів США, а значить, розбирається у всіх питаннях і, що найголовніше, в ризиках безпеки. Ось чому, знову ж таки, ми були дуже неприємно здивовані", - додав президент.
На його думку, "між стратегічними партнерами відносини мають бути прямими".
"Я кілька разів використав слово "здивований", тому що я дійсно був здивований кілька разів. Крім рішення США, другим сюрпризом було те, що я дійсно дізнався про це через пресу", - сказав Зеленський.
Український лідер назвав газопровід "зброєю в руках Російської Федерації". Президент України не очікував, що "кулі до цієї зброї можуть бути надані такою великою країною, як США". На думку Зеленського, рішення Вашингтона може послабити довіру українців до США.
При цьому Зеленський "впевнений", що Байден все ще може зупинити трубопровід. Він порівняв його з баскетболістом Майклом Джорданом, який заколисував суперників "помилковим відчуттям перемоги", а потім "забирав перемогу в останню хвилину".
"Врешті-решт, я все ще вірю, що Байден - це Джордан у політиці ... Якщо це не так, буде дуже шкода не тільки мені. Буде відчуття, що в цих умовах Росія матиме відмінний шанс переважати над США", - додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
якраз навпаки
Останови трбопровод!!!
Ця зелена шавка свої гнилі кіношки в Рашку продає санкційним каналам, своїм спонсорам дозволяє торгувати з нею, а Беню взагалі захищає (в США на нього накладені санкції на відміну від України).
Зенена курва має просто стулити писок і спостерігати, що вирішать великі дяді і тьоті!
У россиии нет техники построить СП-2
Развалится керченский мост - стоит
За последние годы в москве построено больше 70 станций метро
Мы не осилили оотремонтировать мост через днепр
У россии есть запас прочности в экономике
Украина развалила экономику /спиртовой завод убыточный /
Надо продать - кто будет покупать убыточное
Перевозчики пассажиров -убыточны -почему все лезут туда?
Сделали рынок газа эл.энергии просто добавили
прокладки с одним кабинетом и как
,,знера,,уставной фонд 1000гвн
Просто грубая форма наживы /дозволенная государством,,
Людина, яка зробила своє ім'я, кар'єру і статки дякуючи олігархічним телеканалам...
Людина, яка перемогла на президентських виборах дякуючи грошам і медіа-підтримці олігархів...
Людина, яка завела в парламент депутатів, що отримують в конвертах гроші від олігархів...
Людина, в чий уряд потрапляють міністри по квоті олігархів...
Людина, за два роки президенства якої більшість олігархів збільшили свої статки...
Людина, чий перший помічник ночами їздить в маєтки олігархів...
... у своєму відеозверненні розповідає нам, що в Україні 30 років ніхто з олігархами не боровся.
І, маючи монобільшість у парламенті, не має впевненості, що ця монобільшість підтримає його законопроект «проти олігархів». Та погрожує референдумом.
І, будучи дипломованим юристом, не знає (або вдає, що не знає), що президент не має повноважень ініціювати референдум, а закони на референдумі не приймаються.
А тих, хто хоч трохи дозволяє собі сумніватися у відповідності його законопроекту верховенству права і Конституції, дуже легко оголошує прислужникам олігархів, вживаючи слово «експерти» в зневажливій тональності.
Ще раз - людина, яка розважала олігархів на корпоративах, звинувачує вчених-конституціоналістів, що критикують законопроект, в «роботі на олігархів».
І очі при цьому такі чесні-чесні...
Олександр Черненко
С какого члена байдену впрягаться за этих мухлежников.
Украина абсолютно ненадежный партнер и показывает это при каждом удобном случае.
Тут три раза нужно подумать, прежде чем сказать!
Мелкие, злобные мрази)))