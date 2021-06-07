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Ми були дуже неприємно здивовані рішенням Байдена не заважати "Північному потоку-2". Це точно не направлено на підтримку України, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ми були дуже неприємно здивовані рішенням Байдена не заважати

Президент України Володимир Зеленський заявив, що був здивований рішенням влади США щодо санкцій проти будівництва "Північного потоку-2". Він назвав трубопровід зброєю Кремля.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю Axios, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що дізнався про це зі ЗМІ, а не від представників Вашингтона. Він запропонував президенту США Джо Байдену зустрітися до його переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним.

"На жаль, це точно не направлено на підтримку України. Тому я сказав, що дійсно був здивований. Я справді думав, що стосується "Північного потоку-2", що США, скажімо так, залишалися останнім оплотом", - сказав Зеленський.

Також читайте: Після запуску "Північного потоку-2" Росія може організувати провокації, щоб обґрунтувати відмову від транзиту газу через Україну, - Аваков

На його думку, тільки США здатні зупинити будівництво газопроводу.

Президент України розповів, що отримав прямі сигнали з приводу "Північного потоку-2" в ході телефонних переговорів з Байденом. Він додав, що експерти вважають Джо Байдена президентом, який добре розбирається в українських питаннях.

"Я завжди говорив, що всі експерти і дипломати дійшли єдиної думки, що Байден знає Україну краще за всіх попередніх президентів США, а значить, розбирається у всіх питаннях і, що найголовніше, в ризиках безпеки. Ось чому, знову ж таки, ми були дуже неприємно здивовані", - додав президент.

На його думку, "між стратегічними партнерами відносини мають бути прямими".

"Я кілька разів використав слово "здивований", тому що я дійсно був здивований кілька разів. Крім рішення США, другим сюрпризом було те, що я дійсно дізнався про це через пресу", - сказав Зеленський.

Український лідер назвав газопровід "зброєю в руках Російської Федерації". Президент України не очікував, що "кулі до цієї зброї можуть бути надані такою великою країною, як США". На думку Зеленського, рішення Вашингтона може послабити довіру українців до США.

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При цьому Зеленський "впевнений", що Байден все ще може зупинити трубопровід. Він порівняв його з баскетболістом Майклом Джорданом, який заколисував суперників "помилковим відчуттям перемоги", а потім "забирав перемогу в останню хвилину".

"Врешті-решт, я все ще вірю, що Байден - це Джордан у політиці ... Якщо це не так, буде дуже шкода не тільки мені. Буде відчуття, що в цих умовах Росія матиме відмінний шанс переважати над США", - додав Зеленський.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
Спочатку видай Штатам Коломойшу, а потім смерди.
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07.06.2021 07:51
+17
Байден тоже оуел когда на него начал буксовать клоун покупая при этом у кацапов и Луки электроэнергию.
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07.06.2021 07:55
+14
Этот дегенерат ,в риторике,полностью копирует поца усатого,когда оно чмошному пуйлу что то вечно предъявляет...капец))))))))
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07.06.2021 07:50
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Узнал из прессы? Уж не от российской ли случайно?
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07.06.2021 07:37 Відповісти
С какого бодуна зеленая сопля решила что для Байдена Украина важнее Германии и большого европейского бизнеса и гешефтов? Пора привыкать к земле как сказал гений словесности Кличко а не витать в облаках халявных иллюзий. СП-2 уже не остановить и часть платы за транзит уходит в Германию
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07.06.2021 07:39 Відповісти
***** побудувало 4/5 при порошенко. шо воно чухало?
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07.06.2021 07:55 Відповісти
А "эксперДы и дипломаты"- это самые продажные муд*ки и пустозвоны, хуже их полько АНАЛитики и полтолУхи
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07.06.2021 07:42 Відповісти
Окремі вьісерьі першої особи не вкладаються в рамки навіть примітивної логікі - нагоа перша особа коментує своє дуркувате припущення замість того, щоб прямо запитати про це іншу першу особу?
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07.06.2021 07:44 Відповісти
Пан помиляеться. Всё дуже логiчно. Руйнування держав йде стрiмко, аж Гай гуде.
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07.06.2021 07:57 Відповісти
не стоит на Байдена хвост поднимать
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07.06.2021 07:49 Відповісти
А оно специально,вычислила зегнида,что чем оно громче вопит,тем Украина меньше получает
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07.06.2021 07:52 Відповісти
Этот дегенерат ,в риторике,полностью копирует поца усатого,когда оно чмошному пуйлу что то вечно предъявляет...капец))))))))
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07.06.2021 07:50 Відповісти
Спочатку видай Штатам Коломойшу, а потім смерди.
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07.06.2021 07:51 Відповісти
Израиль никогда и никому не выдает своих граждан, судят сами если считают нужным чтобы не порождать в сознании своих граждан комплекса вассала, шестерки кого бы то ни было
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07.06.2021 07:53 Відповісти
Переховують, а не судять.
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07.06.2021 10:39 Відповісти
Чтобы что то отдавать, это надо для начала иметь.
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07.06.2021 09:29 Відповісти
Стать главным распределителем газа- значит держать всю Европу за яйца и тут никакой Байден не заставит Германию упустить такой шанс и сланец здесь точно не конкурент, потому что там весь навар у Штатов
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07.06.2021 07:51 Відповісти
идиот, держать всю европу за яйца будет Путин
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07.06.2021 08:27 Відповісти
штати не будуть загострювати відносини з Германією
якраз навпаки
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07.06.2021 07:53 Відповісти
Ради кого ? Ради доходов Коломойского на трубе "Нафтогаза"? Где реформа корпоризации гос.предприятий?
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07.06.2021 08:40 Відповісти
Байден тоже оуел когда на него начал буксовать клоун покупая при этом у кацапов и Луки электроэнергию.
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07.06.2021 07:55 Відповісти
на шашлыках дошло
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07.06.2021 08:03 Відповісти
это говорит тот, кто воду в крым собирался продавать недорого
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07.06.2021 08:13 Відповісти
Послали бубочку. И почему я не удивлен?
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07.06.2021 08:14 Відповісти
А, уж как Байден удивлен Зеленским!
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07.06.2021 08:16 Відповісти
Цьому Зеленому Йолопу потрібно заборонити відкривати ротяку.
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07.06.2021 08:17 Відповісти
Чучело которое обеспечивает ресурсами Рашку и покупает у нее уголь из донбасса, недовольно строительством северного потока. \
Ми були дуже неприємно здивовані рішенням Байдена не заважати "Північному потоку-2". Це точно не направлено на підтримку України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3261
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07.06.2021 08:19 Відповісти
Сколько критики не валили на клоуна но здесь он прав!Все это время Адольфовна совместно с Х#йлом втирала очки ... но каким образом там оказался Жозефин это пока загадка...
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07.06.2021 08:19 Відповісти
Важен результат, а Украина просто оказалась разменной монетой в руках Сша, продажной европы и Пукина.
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07.06.2021 08:29 Відповісти
вовик, а шо ж ты всё это время вместе со своим великим стратегом внешней политики Украины ермаком не чухались??? всё было хорошо и классно??? ну а теперь наслаждайся поговоркой - поздно пить Боржоми когда ж.па отвалилась! продолжай продавать титан в рашку.... мля как эти зелёные надоели...
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07.06.2021 08:33 Відповісти
Байден!
Останови трбопровод!!!

Ця зелена шавка свої гнилі кіношки в Рашку продає санкційним каналам, своїм спонсорам дозволяє торгувати з нею, а Беню взагалі захищає (в США на нього накладені санкції на відміну від України).
Зенена курва має просто стулити писок і спостерігати, що вирішать великі дяді і тьоті!
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07.06.2021 08:33 Відповісти
При этом Зеленский умалчивает о своих решениях по "Нафтогазу" как будо это не имееет отношения к Сев.Потоку-2. Американцы не дадут возможности Коломойскому зарабатывать на украинской трубе.
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07.06.2021 08:36 Відповісти
сам допустив добудову з 37% до 95%, тепер ще скаржиться...
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07.06.2021 08:38 Відповісти
То фігня. Знало б воно як неприємно був здивований Байден, коли дізнався, що нарід 3/4 під час війни обрав собі за лідера стада, головнокомандувача і гаранта законності... Ото був подив! А це... Цьому не дивуватись треба, а просто розуміти. Але для цього є перешкода. Розум. В сенсі повна його відсутність у шмарклі. Все інше - то вже наслідки першопричини.
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07.06.2021 08:46 Відповісти
А как мы были удивленны, когда мудрый нарид выбрал клоуна себе в Гавнокомандующие..
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07.06.2021 08:53 Відповісти
Ми були дуже неприємно здивовані рішенням Байдена не заважати "Північному потоку-2". Це точно не направлено на підтримку України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3614
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07.06.2021 09:02 Відповісти
Ми були дуже неприємно здивовані рішенням Байдена не заважати "Північному потоку-2". Це точно не направлено на підтримку України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3023
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07.06.2021 09:49 Відповісти
Вспоминайте желчь готорую выливали на каждом канале
У россиии нет техники построить СП-2
Развалится керченский мост - стоит
За последние годы в москве построено больше 70 станций метро
Мы не осилили оотремонтировать мост через днепр
У россии есть запас прочности в экономике
Украина развалила экономику /спиртовой завод убыточный /
Надо продать - кто будет покупать убыточное
Перевозчики пассажиров -убыточны -почему все лезут туда?
Сделали рынок газа эл.энергии просто добавили
прокладки с одним кабинетом и как
,,знера,,уставной фонд 1000гвн
Просто грубая форма наживы /дозволенная государством,,
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07.06.2021 09:26 Відповісти
Це так смішно

Ми були дуже неприємно здивовані рішенням Байдена не заважати "Північному потоку-2". Це точно не направлено на підтримку України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3414

Людина, яка зробила своє ім'я, кар'єру і статки дякуючи олігархічним телеканалам...

Людина, яка перемогла на президентських виборах дякуючи грошам і медіа-підтримці олігархів...

Людина, яка завела в парламент депутатів, що отримують в конвертах гроші від олігархів...

Людина, в чий уряд потрапляють міністри по квоті олігархів...

Людина, за два роки президенства якої більшість олігархів збільшили свої статки...

Людина, чий перший помічник ночами їздить в маєтки олігархів...

... у своєму відеозверненні розповідає нам, що в Україні 30 років ніхто з олігархами не боровся.

І, маючи монобільшість у парламенті, не має впевненості, що ця монобільшість підтримає його законопроект «проти олігархів». Та погрожує референдумом.

І, будучи дипломованим юристом, не знає (або вдає, що не знає), що президент не має повноважень ініціювати референдум, а закони на референдумі не приймаються.

А тих, хто хоч трохи дозволяє собі сумніватися у відповідності його законопроекту верховенству права і Конституції, дуже легко оголошує прислужникам олігархів, вживаючи слово «експерти» в зневажливій тональності.

Ще раз - людина, яка розважала олігархів на корпоративах, звинувачує вчених-конституціоналістів, що критикують законопроект, в «роботі на олігархів».

І очі при цьому такі чесні-чесні...
Олександр Черненко
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07.06.2021 09:33 Відповісти
Ми були дуже неприємно здивовані рішенням Байдена не заважати "Північному потоку-2". Це точно не направлено на підтримку України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8088
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07.06.2021 09:43 Відповісти
Сначала нацрем на ваши реформы и вернем своих на потоки в нафтогазе, а потом будем как целки губки дуть шо этот поток нам кто-то там не отстоял.

С какого члена байдену впрягаться за этих мухлежников.

Украина абсолютно ненадежный партнер и показывает это при каждом удобном случае.
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07.06.2021 10:02 Відповісти
Пока наши комментаторы не поймут, что окрысиваться нужно не на своих политиков, а на внешние силы - толку не будет.
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07.06.2021 10:54 Відповісти
Дорогой Зеля, дипломатия - это не со сцены орать выпучив глаза!
Тут три раза нужно подумать, прежде чем сказать!
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07.06.2021 11:33 Відповісти
В комментариях ватное собрание дупоцилувальныков барыги и ненавистников Украины, которые будучи её гражданами считают своим долгом высраться на пороге собственного дома.
Мелкие, злобные мрази)))
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07.06.2021 12:03 Відповісти
Нужно довести торговлю Украины с лаптестаном до нуля или хотя бы до мизера в пару сотен лямов и тогда можно выкатывать такие претензии.Хотя Байден похоже будет таким же мягкотелым чмошником как Обама.Вступление в НАТО скорее всего он для нас не выбьет.
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07.06.2021 13:08 Відповісти
Oleg Gonchar А вереск чуеш, що транзит газу вимкнуть?
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07.06.2021 13:18 Відповісти
Настала черга сваритись з Мерикою))))
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07.06.2021 13:15 Відповісти
Трамп - огенд кримля?
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08.06.2021 23:24 Відповісти
 
 