Зеленський хоче поговорити з Байденом перед самітом із Путіним: Готовий зустрітися будь-якої миті і в будь-якій точці планети
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Говорячи про саміт президентів США і Росії, Зеленський зазначив, що представники Байдена поки не зв'язувалися з українською стороною для консультацій.
Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися зі своїм американським колегою Джо Байденом до 16 червня, але розуміє, що через графік президента США цього може не статися. Про це він заявив в інтерв'ю сайту Axios, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Як гарант Конституції України, я готовий захищати Україну в будь-який момент і в будь-якій точці планети, і я готовий зустрітися з ним і обговорити всі ці деталі перед зустріччю", - заявив український президент.
Говорячи про майбутній саміт президентів США і Росії, Зеленський зазначив, що представники Байдена поки не зв'язувалися з українською стороною для консультацій.
"Ще ні, і я вважаю, рішення лежить на них", - сказав Зеленський і додав, що якщо США вирішили не радитися з Україною, то це буде великою помилкою.
Будь ласка, зачекайте...
особиста зустріч ні
Зеленський забезпечив собі безбідне майбутнє на все життя. Уявіть- Москва, стадіон в Лужніках, на сцену виходить ведучий і проголошує:
-А сєйчас, шестой презідєнт України, са сваім безсмєртнім номєрам- ;Мурка; члєнам на раялє!;
Аншлаг забезпечений.
Інакше Петро сам перебалакає з Байденом.
Ну шашлык пожарил...в отпуск раз двадцать сьездил за два года...что еще??
Зеленский! Мне хачапури, салат и два шашлыка! И вино чтобы холодное!
Шо ви кажете?
По-перше, штірліц палиться. У пуйла не впевнені у повістці і настроях перед зустріччю, тому висилають шпійона наперед. Дозорний єфрейтор зєля.
По-друге, заглядати в очі тепер необов'язково. І в очко теж. Бо є така чудесна штука, як телефон з відео.
По-третє, з тобою все ясно, ніхто ні про що розмовляти вже не хоче і не буде. Блінкін пістонів навставляв, і за то подякуй.
Сидить і на все готове чекає...
Ото пень..
"Американське видання Axios з посиланням на джерела у адміністрації президента США Байдена повідомило, що Зеленського планували запросити до Вашингтона перед саммітом Байдена-Путіна в Женеві. Однак, в останній момент в США передумали через скандал із звільненням керівництва Нафтогазу в обхід норм корпоративного управління. "Exclusive: Zelensky "surprised" and "disappointed" by Biden pipeline move
а вот уже пошла гулять новость об истинной причине невозможности встречи: "Білий дім розглядав можливість запросити президента України Володимира Зеленського у Вашингтон для зустрічі з лідером США Джо Байденом до його саміту з президентом РФ, але відмовився від цієї ідеї через зміну керівництва "Нафтогазу", повідомляє видання Axios з посиланням на джерело в адміністрації Байдена." Білий дім відмовився запрошувати Зеленського у Вашингтон через зміну керівництва "Нафтогазу" - Axios.
Ну шо, "найвелычнишый", опять обделался
Вот как как Зеленский готов защищать Украину.
Байден с ним должен консультироваться....
Канцлерский Суд штата Делавэр. Место встречи изменить нельзя.
Байден ждёт свободы слова - её свинчивают.
Байден ждёт приговоров по коррупции, эффективной работы антикоррупционного суда - её нет.
Байден ждёт решений по преступным олигархам - их нет.
Байден требует убрать ермака - зеля отказывает ему .
А ваащета зеля хочет встречаться с Байденом в любой точке планеты и защищать Украину.
Говорят шизофреник - это человек, у которого в сознании живут две , совершенно взаимоисключающие друг друга идеи, и ему это не мешает.
- Что трудно, Сёма?
- Натянуть шапку Гетмана на колпак Клоуна.
- Это не трудно, Сёма. Это невозможно...
Таку думку в ефірі "Прямого" висловив народний депутат VIII скликання Сергій Висоцький.
"Міжнародна політика і співробітництва з партнерами - це питання послідовності й прогнозованості. Володимир Зеленський - ані послідовний, ані прогнозований. Повертаємося до терміну "міжнародна суб'єктність" - суб'єктність України в міжнародній політиці. Володимир Зеленський розуміє, що таке суб'єктність? Ні, він як ображена дитина, чесно кажучи", - розповів Висоцький.
За словами Висоцького, останні заяви українських очільників щодо західних партнерів просто неадекватні. "То нам США завинили, чому ми досі не в НАТО, то мало допомагають… 300 мільйонів на рік Вашингтон виділяє на озброєння України. Це ж просто шалені кошти, це більше ніж все наше державне оборонне замовлення. А Володимир Зеленський щось каже".
"Далі - Макрон і Меркель. Він заявляє, що якби не Франція і не Німеччина, то Росія б не напала. Це якась інфантильна позиція дитини, якій всі винні по життю. Наша влада - це сукупна дитина, якій всі винні навкруги. Ну хто з такими людьми буде нормально спілкуватися? Міжнародні відносини - це, в тому числі питання розуміння того, як ти публічно говориш про партнерів… Чому ми досі не в НАТО? А може, тому що у нас досі представника України при НАТО немає вже два роки? Чи, може, тому що ми провалили всю реформу законодавчої сфери щодо інтеграції в НАТО? Чому вони повинні піклуватися про нас більше ніж ми самі? А це як велика дитина, якийсь підліток, який, вибачте, "набухався", десь в багнюці обвалявся. Потім приходить додому - і батьки в нього винуваті. Чому? Це ж твої рішення. Ти ж доросла вже людина", - резюмував Висоцький.