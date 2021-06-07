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Зеленський хоче поговорити з Байденом перед самітом із Путіним: Готовий зустрітися будь-якої миті і в будь-якій точці планети

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Зеленський хоче поговорити з Байденом перед самітом із Путіним: Готовий зустрітися будь-якої миті і в будь-якій точці планети

Говорячи про саміт президентів США і Росії, Зеленський зазначив, що представники Байдена поки не зв'язувалися з українською стороною для консультацій.

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися зі своїм американським колегою Джо Байденом до 16 червня, але розуміє, що через графік президента США цього може не статися. Про це він заявив в інтерв'ю сайту Axios, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Як гарант Конституції України, я готовий захищати Україну в будь-який момент і в будь-якій точці планети, і я готовий зустрітися з ним і обговорити всі ці деталі перед зустріччю", - заявив український президент.

Говорячи про майбутній саміт президентів США і Росії, Зеленський зазначив, що представники Байдена поки не зв'язувалися з українською стороною для консультацій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми були дуже неприємно здивовані рішенням Байдена не заважати "Північному потоку-2". Це точно не направлено на підтримку України, - Зеленський

"Ще ні, і я вважаю, рішення лежить на них", - сказав Зеленський і додав, що якщо США вирішили не радитися з Україною, то це буде великою помилкою.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+56
Замовкни вже, придурок !
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07.06.2021 07:52
+41
У меня сосед каждый день хочет встретится со мной в любое время в любом месте... На бухло вечно нужно ... вот на сколько мне нужна эта встреча если он не меняется Зеленский хочет поговорить с Байденом перед саммитом с Путиным: Готов встретиться в любой момент и в любой точке планеты - Цензор.НЕТ 2014
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07.06.2021 08:02
+38
Який сенс Байдену зустрічатись з недоумком?
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07.06.2021 07:56
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07.06.2021 07:52 Відповісти
У меня сосед каждый день хочет встретится со мной в любое время в любом месте... На бухло вечно нужно ... вот на сколько мне нужна эта встреча если он не меняется Зеленский хочет поговорить с Байденом перед саммитом с Путиным: Готов встретиться в любой момент и в любой точке планеты - Цензор.НЕТ 2014
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07.06.2021 08:02 Відповісти
Мой кот хочет колбасы в любой точке двора в любое время.
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07.06.2021 11:52 Відповісти
ЗЕбил даже готов пианину с собой прихватить на встречу с Байденом Зеленський хоче поговорити з Байденом перед самітом із Путіним: Готовий зустрітися будь-якої миті і в будь-якій точці планети - Цензор.НЕТ 4951
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07.06.2021 08:24 Відповісти
Вовчик не нужен ты ему,просто неинтересен,что ты можешь предложить?
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07.06.2021 09:12 Відповісти
Зеленський хоче поговорити з Байденом перед самітом із Путіним: Готовий зустрітися будь-якої миті і в будь-якій точці планети - Цензор.НЕТ 5720
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07.06.2021 11:44 Відповісти
на луне.
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07.06.2021 13:14 Відповісти
Хочет попросить сильно на Путлера не наезжать, а то его Ермак наругает?
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07.06.2021 07:53 Відповісти
телефонна розмова скоріше всього відбудеться
особиста зустріч ні
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07.06.2021 07:54 Відповісти
Який сенс Байдену зустрічатись з недоумком?
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07.06.2021 07:56 Відповісти
Ну с Путиным же встречается. В рамках обхода больницы мог бы всех посетить ))
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07.06.2021 09:21 Відповісти
Господи,сделай так ,чтоб зекретин уже чем то подавился...
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07.06.2021 07:55 Відповісти
Про "Закон Бумеранга" слышала? Зеленский хочет поговорить с Байденом перед саммитом с Путиным: Готов встретиться в любой момент и в любой точке планеты - Цензор.НЕТ 4794

Зеленский хочет поговорить с Байденом перед саммитом с Путиным: Готов встретиться в любой момент и в любой точке планеты - Цензор.НЕТ 1154
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07.06.2021 08:16 Відповісти
Абрамченко оценила возможность запрета памперсов в РФ
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07.06.2021 07:55 Відповісти
Напиши в твитОр, он сразу тебя узнает и пригласит на встречу с пуйлом подавать шашлыки
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07.06.2021 07:55 Відповісти
кому ты нужен, чмо, кроме своих зебанутых избирателей????
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07.06.2021 07:56 Відповісти
Ну, не треба так. Зеленський найпопулярніший комік РФ. Галустян йому заздрить.
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07.06.2021 08:01 Відповісти
ну, хіба, що так....
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07.06.2021 08:06 Відповісти
А що, цього мало?
Зеленський забезпечив собі безбідне майбутнє на все життя. Уявіть- Москва, стадіон в Лужніках, на сцену виходить ведучий і проголошує:
-А сєйчас, шестой презідєнт України, са сваім безсмєртнім номєрам- ;Мурка; члєнам на раялє!;
Аншлаг забезпечений.
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07.06.2021 08:16 Відповісти
та да! можу собі таке уявити! успіх буде надзвичайний!
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07.06.2021 13:09 Відповісти
Срамота-то какая.
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07.06.2021 07:59 Відповісти
Дурень та кому ти потрібен . З тобою все ясно. Байден винуватий що Україна ще до цього часу не в НАТО))!! Порошенко вже давно все зробив без тебе коли зустрічався і з Блинкеном і з сенаторами.. Зеленский хочет поговорить с Байденом перед саммитом с Путиным: Готов встретиться в любой момент и в любой точке планеты - Цензор.НЕТ 8068
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07.06.2021 07:59 Відповісти
Возьмет в любом кол-ве и позе? Согласно квартальному бизнес-плану.
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07.06.2021 08:00 Відповісти
Нехай публічно попросить Петра організувати...
Інакше Петро сам перебалакає з Байденом.
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07.06.2021 08:06 Відповісти
дада...не сомневался что найдётся куча чудаков типа тебя))) граф))
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07.06.2021 08:13 Відповісти
недоумки привели ущербное к власти, а теперь, так как их много видите ли, все должны их или уважать или пойти нах! Конченые выродки.
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07.06.2021 08:16 Відповісти
А что сделал зеленский?? Список дел есть??
Ну шашлык пожарил...в отпуск раз двадцать сьездил за два года...что еще??
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07.06.2021 08:20 Відповісти
За два года он уже навстречался и наговорился, что его теперь все нах посылают... Кто будет с ним встречаться, если через пол часа все детали будут знать у *****? Ему назвалии фамилии... Он сделал вид что не понял... К чему теперь эти слезы?
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07.06.2021 08:26 Відповісти
шашлычков пойди пожарь, встреча ему нужна! Убогий.
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07.06.2021 08:10 Відповісти
Бяда,ОНО действительно придурок
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07.06.2021 08:17 Відповісти
Воффа, нужно было внешней политикой заниматься, а не «ширпотребом» (видосики) нарИд развлекать.......вот теперь: жри.Те - не обляпайтесь.......
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07.06.2021 08:19 Відповісти
Навстречался уже, встречака млять. Хватит с нас Омана. Да и что ты можешь внятного Байдену сказать? Как тебя фсб за яйца накрепко прихватила? Или как москва нафаршировала все органы власти своими ублюдками, а ты, чтобы создать видимость хоть какой-то активности, за добровольцами с наручниками гоняешься?
Зеленский! Мне хачапури, салат и два шашлыка! И вино чтобы холодное!
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07.06.2021 08:19 Відповісти
Почую кожного. Зеленський хоче поговорити з Байденом перед самітом із Путіним: Готовий зустрітися будь-якої миті і в будь-якій точці планети - Цензор.НЕТ 8088
Шо ви кажете?

Зеленський хоче поговорити з Байденом перед самітом із Путіним: Готовий зустрітися будь-якої миті і в будь-якій точці планети - Цензор.НЕТ 9268
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07.06.2021 08:19 Відповісти
Хватило одного разговора,что бы понять кто такой не лох.А вообще кто с ним после одного разговора,еще беседует?
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07.06.2021 08:20 Відповісти
На стадіон, падла! На стадіон
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07.06.2021 08:21 Відповісти
Позвони мне, позвони.... Зеленський хоче поговорити з Байденом перед самітом із Путіним: Готовий зустрітися будь-якої миті і в будь-якій точці планети - Цензор.НЕТ 4935
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07.06.2021 08:23 Відповісти
Вава став схожим на підстпркувату даму з емаомтних послуг, яку ніхто не викликає, бо і свіжість не перша, і понтів багато, і за час тривалого заняття професією набрала я всяких "мух". Тому дзвонять про послуги вже не їй, а молодшим, симпатичнішим і більш поклали тим і адекватним "колегам". І тому тепер вона сама обриває телефони з пропозиціями, пропонуючи різні знижки і додаткові послуги. 😁 Але це мало допомаає. І конкуренція висока, і конкуренти на голову вищі. 😊
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07.06.2021 08:25 Відповісти
Якби зєля сидів на попі рівно, не було б видно, який він придурок.
По-перше, штірліц палиться. У пуйла не впевнені у повістці і настроях перед зустріччю, тому висилають шпійона наперед. Дозорний єфрейтор зєля.
По-друге, заглядати в очі тепер необов'язково. І в очко теж. Бо є така чудесна штука, як телефон з відео.
По-третє, з тобою все ясно, ніхто ні про що розмовляти вже не хоче і не буде. Блінкін пістонів навставляв, і за то подякуй.
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07.06.2021 08:26 Відповісти
Зеля переживает за своего шефа, потому хочет встретиться с Байденом.
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07.06.2021 08:26 Відповісти
як би Порошенко не підказав, то зечмо сиділо б й мовчало
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07.06.2021 08:26 Відповісти
Комік залишається коміком. Він знайшов у Байдені "колегу", хі-хі!. Така його суєта ще на гірше діє для його репутації. Та він же нічого не і вміє крім, як метушитися сцені. Але зробили трагедію з зустрічі Байдена і Путіна. Ті і самі знають, що нічого враз не зміниться. Аби люди на майбутнє зрозуміли, що державою керувати - справа серйозна.
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07.06.2021 08:42 Відповісти
встретиться он готов... опять в оман потянуло? Ленку выгуливать уже хватит!
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07.06.2021 08:43 Відповісти
Как этот клоун хочет к себе внимание! Встретится он может - только в цирке с роялем на арене.
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07.06.2021 08:48 Відповісти
Сначала вычисти ОП от кремлёвской агентуры, кукла каломойская... О чём с тобой разговаривать лидеру мощнейшего государства планеты? Тебя для него просто не существует.... С пылью, с кишечными газами не разговаривают, а тем более, не советуются...Поэтому, закрой рот и не отсвечивай....
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07.06.2021 08:50 Відповісти
Спитай в Порошенка, чому з ним говорили і дослухались, в тебе бачити не хочуть.
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07.06.2021 08:50 Відповісти
Хаха, то с одним хотел встретится где угодно, теперь с другим, никак не поймет что его номер 6, в лучшем случае по телефону поговорят.
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07.06.2021 08:51 Відповісти
Говоря о саммите президентов США и России, Зеленский отметил, что представители Байдена пока не связывались с украинской стороной для консультаций.Источник: https://censor.net/ru/n3269793

Сидить і на все готове чекає...
Ото пень.. Зеленський хоче поговорити з Байденом перед самітом із Путіним: Готовий зустрітися будь-якої миті і в будь-якій точці планети - Цензор.НЕТ 8691
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07.06.2021 08:55 Відповісти
Спочатку Бубочці потрібно вибачитися перед Байденом за "плівки Деркача" і закрити всі справи. А потім Байден подумає, чи варто пачкатись у зеленому болоті.
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07.06.2021 08:56 Відповісти
Очєнь смєшно.
"Американське видання Axios з посиланням на джерела у адміністрації президента США Байдена повідомило, що Зеленського планували запросити до Вашингтона перед саммітом Байдена-Путіна в Женеві. Однак, в останній момент в США передумали через скандал із звільненням керівництва Нафтогазу в обхід норм корпоративного управління. "Exclusive: Zelensky "surprised" and "disappointed" by Biden pipeline move

Зеленський хоче поговорити з Байденом перед самітом із Путіним: Готовий зустрітися будь-якої миті і в будь-якій точці планети - Цензор.НЕТ 7419
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07.06.2021 08:57 Відповісти
Зеленський хоче поговорити з Байденом перед самітом із Путіним: Готовий зустрітися будь-якої миті і в будь-якій точці планети - Цензор.НЕТ 910Готов вылететь в любую точку мира
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07.06.2021 09:02 Відповісти
ну хоть в Оман!
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07.06.2021 12:30 Відповісти
А що, зустрічі з Блінкеном недостатньо?
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07.06.2021 09:22 Відповісти
*****,ну тебя же кретина предупреждали несколько раз,разные люди и по поводу еРМАКА и того же "Нафтогаза",но ты всё дурковал и всё стучал"писюном по пианинУ",ну вот теперь жри только не подавись или наоборот подавись по скорее!!!
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07.06.2021 09:22 Відповісти
Погано до нього доходить!(((( ****, як же нам не везе з президентами(
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07.06.2021 09:22 Відповісти
При пятом такого позора не было. Просто не научились ценить, то что есть.
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07.06.2021 09:32 Відповісти
Неужели некому объяснить этому недоумку-телепортатору, что он нах не нужен в любой точке мира?Шашлыков некошерных обожралось наверно, вот его и пучит.
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07.06.2021 09:25 Відповісти
Готов встретиться в любой момент и в любой тоЛчке планеты
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07.06.2021 09:37 Відповісти
пустослов и ублюдок!! Ты готов только шашлыками кормить журнаШЛЮХ, а когда дело доходит до международных встреч, язык в жопу засовуешь
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07.06.2021 09:38 Відповісти
безкоштовна порада: Клоун може поїхати на екскурсію в Білий Дім, а там вже заховатись та підстерегти Байдена в туалеті. Головне - не переплутати з туалетом першої леді, бо може бути скандал.
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07.06.2021 10:07 Відповісти
ПРИ ПОРОШЕНКУ ТАКОГО НЕ МОГЛО БУТИ ,А НА БЛАЗНЯ НІХТО НЕ ЗВАЖАЄ.ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ .Байден допомогає державі Україна , а блазня ігнорує . Епатажними заявами блазень намагається звернути на себе увагу Байдена , тобто провокує Байдена на увагу до своєї особи , а не держави .
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07.06.2021 10:10 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом до 16 июня, но понимает, что из-за графика президента США этого может не произойти. Об этом он заявил в интервью сайту Axios Источник: https://censor.net/ru/n3269793

а вот уже пошла гулять новость об истинной причине невозможности встречи: "Білий дім розглядав можливість запросити президента України Володимира Зеленського у Вашингтон для зустрічі з лідером США Джо Байденом до його саміту з президентом РФ, але відмовився від цієї ідеї через зміну керівництва "Нафтогазу", повідомляє видання Axios з посиланням на джерело в адміністрації Байдена." Білий дім відмовився запрошувати Зеленського у Вашингтон через зміну керівництва "Нафтогазу" - Axios.

Ну шо, "найвелычнишый", опять обделался
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07.06.2021 10:23 Відповісти
Военные просят денег то на сбитый квадрокоптер, то на солярку доехать до передовой.
Вот как как Зеленский готов защищать Украину.
Байден с ним должен консультироваться....
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07.06.2021 10:28 Відповісти
Зеленський хоче поговорити з Байденом перед самітом із Путіним: Готовий зустрітися будь-якої миті і в будь-якій точці планети - Цензор.НЕТ 6591

Канцлерский Суд штата Делавэр. Место встречи изменить нельзя.
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07.06.2021 10:33 Відповісти
Б..ять, як же соромно за цього блазня та 73% з"*******... Зеленський хоче поговорити з Байденом перед самітом із Путіним: Готовий зустрітися будь-якої миті і в будь-якій точці планети - Цензор.НЕТ 6990
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07.06.2021 10:34 Відповісти
моника готова к любым позам , сама казала
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07.06.2021 10:39 Відповісти
Білий дім розглядав можливість запрошення Зеленського у Вашингтон перед самітом Байдена з Путіним, але відмовився просувати зустріч після рішення Зеленського змінити керівництво державної енергетичної компанії "Нафтогаз". Цей крок викликав стурбованість у адміністрації Байдена , що Зеленський відмовився від зусиль по боротьбі з корупцією...
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07.06.2021 10:40 Відповісти
Що наше чудо, пародія на президента, про себе думає? Висуває якісь дебільні вимоги Байдену, Меркель... Два роки вже пройшло, а чучело продовжує керувати країною ніби це його квартал.
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07.06.2021 10:55 Відповісти
" ...если США решили не советоваться с Украиной, то это будет большой ошибкой." Більшої помилки ніж ти важко придумати для України. Зеленський хоче поговорити з Байденом перед самітом із Путіним: Готовий зустрітися будь-якої миті і в будь-якій точці планети - Цензор.НЕТ 9424 Источник: https://censor.net/ru/n3269793
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07.06.2021 10:57 Відповісти
Байден ждёт от зели судебной реформы - её нет.
Байден ждёт свободы слова - её свинчивают.
Байден ждёт приговоров по коррупции, эффективной работы антикоррупционного суда - её нет.
Байден ждёт решений по преступным олигархам - их нет.
Байден требует убрать ермака - зеля отказывает ему .
А ваащета зеля хочет встречаться с Байденом в любой точке планеты и защищать Украину.
Говорят шизофреник - это человек, у которого в сознании живут две , совершенно взаимоисключающие друг друга идеи, и ему это не мешает.
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07.06.2021 10:57 Відповісти
"Являясь гарантом Конституции Украины...."-його,мабуть,серйозно довбонуло Зеленський хоче поговорити з Байденом перед самітом із Путіним: Готовий зустрітися будь-якої миті і в будь-якій точці планети - Цензор.НЕТ 994
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07.06.2021 11:54 Відповісти
Зеленський хоче поговорити з Байденом перед самітом із Путіним: Готовий зустрітися будь-якої миті і в будь-якій точці планети - Цензор.НЕТ 2533
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07.06.2021 11:56 Відповісти
Зеленский, дамба на границе с Крымом, возведенная силами обычных людей стала разваливаться! Ты у себя в стране не в состоянии начать борьбу с агрессором, какое моральное право ты имеешь это требовать от других?!
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07.06.2021 12:00 Відповісти
Изя, выяснилось, что это трудно.
- Что трудно, Сёма?
- Натянуть шапку Гетмана на колпак Клоуна.
- Это не трудно, Сёма. Это невозможно...
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07.06.2021 12:14 Відповісти
защитник хренов - щож ти від мобілізації то тікав.... гидота маніпулятивна ....
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07.06.2021 12:21 Відповісти
вова, а ты с ермаком встреться, друг другу на байдена пожалуетесь, набухаетесь, красота ..... не життя а праздник!
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07.06.2021 12:33 Відповісти
допрыгался зеленый пианист?
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07.06.2021 12:37 Відповісти
Володимир Зеленський займає інфантильну позицію в зовнішній політиці.

Таку думку в ефірі "Прямого" висловив народний депутат VIII скликання Сергій Висоцький.
"Міжнародна політика і співробітництва з партнерами - це питання послідовності й прогнозованості. Володимир Зеленський - ані послідовний, ані прогнозований. Повертаємося до терміну "міжнародна суб'єктність" - суб'єктність України в міжнародній політиці. Володимир Зеленський розуміє, що таке суб'єктність? Ні, він як ображена дитина, чесно кажучи", - розповів Висоцький.
За словами Висоцького, останні заяви українських очільників щодо західних партнерів просто неадекватні. "То нам США завинили, чому ми досі не в НАТО, то мало допомагають… 300 мільйонів на рік Вашингтон виділяє на озброєння України. Це ж просто шалені кошти, це більше ніж все наше державне оборонне замовлення. А Володимир Зеленський щось каже".
"Далі - Макрон і Меркель. Він заявляє, що якби не Франція і не Німеччина, то Росія б не напала. Це якась інфантильна позиція дитини, якій всі винні по життю. Наша влада - це сукупна дитина, якій всі винні навкруги. Ну хто з такими людьми буде нормально спілкуватися? Міжнародні відносини - це, в тому числі питання розуміння того, як ти публічно говориш про партнерів… Чому ми досі не в НАТО? А може, тому що у нас досі представника України при НАТО немає вже два роки? Чи, може, тому що ми провалили всю реформу законодавчої сфери щодо інтеграції в НАТО? Чому вони повинні піклуватися про нас більше ніж ми самі? А це як велика дитина, якийсь підліток, який, вибачте, "набухався", десь в багнюці обвалявся. Потім приходить додому - і батьки в нього винуваті. Чому? Це ж твої рішення. Ти ж доросла вже людина", - резюмував Висоцький.
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07.06.2021 12:41 Відповісти
доходит до него тяжело, но славо богу доходит)
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07.06.2021 12:51 Відповісти
Серчал мужик на барина, а барин-то и не знал
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07.06.2021 13:05 Відповісти
 
 