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Ворог за добу сім разів порушив режим "тиші" на Донбасі. Російські окупанти били зі 120-мм мінометів. Бойових втрат немає, - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ворог за добу сім разів порушив режим

Минулої доби, 6 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації сім разів порушували режим припинення вогню.

Про це йдеться в ранковому зведенні про ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на ранок 7 червня, передає Цензор.НЕТ.

"Зокрема, неподалік населеного пункту Піски противник двічі відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-мм калібру та великокаліберних кулеметів.

Поблизу селищ Гнутове та Новотошківське російські окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

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У районі населеного пункту Широкине ворог двічі відкривав вогонь у бік наших позицій зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік населеного пункту Луганське окупанти вели вогонь з ручних протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає.

Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

Станом на 7:00 ранку 7 червня обстрілів не зафіксовано.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - розповіли в штабі.

Ворог за добу сім разів порушив режим тиші на Донбасі. Російські окупанти били зі 120-мм мінометів. Бойових втрат немає, - штаб ОС 01
Ворог за добу сім разів порушив режим тиші на Донбасі. Російські окупанти били зі 120-мм мінометів. Бойових втрат немає, - штаб ОС 02

Автор: Наталя Джума
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Однако устойчивый режим "тишины",его каждый день нарушают,а он существует...
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07.06.2021 08:06 Відповісти
Раніше в таких темах було повно зебів.
Рвались в атаку.
Де вони зникли отак і відразу. Ворог за добу сім разів порушив режим "тиші" на Донбасі. Російські окупанти били зі 120-мм мінометів. Бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2461
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07.06.2021 09:16 Відповісти
З 2019 року в їх "головах" мир.
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07.06.2021 10:37 Відповісти
Враг за сутки семь раз нарушил режим "тишины" на Донбассе. Российские оккупанты били из 120-мм минометов. Боевых потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2360
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07.06.2021 08:11 Відповісти
 
 