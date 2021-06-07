Ворог за добу сім разів порушив режим "тиші" на Донбасі. Російські окупанти били зі 120-мм мінометів. Бойових втрат немає, - штаб ОС
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Минулої доби, 6 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації сім разів порушували режим припинення вогню.
Про це йдеться в ранковому зведенні про ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на ранок 7 червня, передає Цензор.НЕТ.
"Зокрема, неподалік населеного пункту Піски противник двічі відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-мм калібру та великокаліберних кулеметів.
Поблизу селищ Гнутове та Новотошківське російські окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
У районі населеного пункту Широкине ворог двічі відкривав вогонь у бік наших позицій зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
Неподалік населеного пункту Луганське окупанти вели вогонь з ручних протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає.
Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.
Станом на 7:00 ранку 7 червня обстрілів не зафіксовано.
Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - розповіли в штабі.
Будь ласка, зачекайте...
Рвались в атаку.
Де вони зникли отак і відразу.