За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 24 860 осіб, загалом - 1 241 008, - МОЗ

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 142 062 людини.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"24 860 людей щеплено проти COVID-19 за добу 6 червня 2021 року. Одну дозу отримали 24 406 людей, повністю імунізовані - 454 особи.

Протягом доби працювали: 189 мобільних бригад, 281 пункт щеплення.

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Станом на 7 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 646 129 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 241 008 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 241 006 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 147 118 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 1 388 124 щеплення", - розповіли в МОЗ.





