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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 24 860 осіб, загалом - 1 241 008, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 24 860 осіб, загалом - 1 241 008, - МОЗ

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 142 062 людини.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"24 860 людей щеплено проти COVID-19 за добу 6 червня 2021 року. Одну дозу отримали 24 406 людей, повністю імунізовані - 454 особи.

Протягом доби працювали: 189 мобільних бригад, 281 пункт щеплення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 535 нових випадків зараження, 1743 особи одужали

Станом на 7 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 646 129 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 241 008 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 241 006 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 147 118 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 1 388 124 щеплення", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 24 860 осіб, загалом - 1 241 008, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 24 860 осіб, загалом - 1 241 008, - МОЗ 02
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 24 860 осіб, загалом - 1 241 008, - МОЗ 03

Автор: Наталя Джума
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За скільки років вакцинують більшість населення?
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07.06.2021 08:52 Відповісти
Мізер !!! Нас 30 млн, що потребують вакцинації. Якщо хтось не хоче - роз'яснюйте, вимагайте, робіть щось по цьому питанню!

Але забезбечте населення вакциною!!!
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07.06.2021 09:11 Відповісти
на зараз вакцина є і бажаючі є, немає достатньої кількості бригад для уколу.
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07.06.2021 14:00 Відповісти
Украина страшно отстаёт от соседей, от своих планов и графиков, даже уже от уменьшенных планов Ляшка тоже отстаёт. Его обещание: 5млн. людей (т.е., 10млн. вакцинаций) за 100 дней. За день = 100тыс. уколов. Сейчас для наверстывания отставания уже нужно делать по 150-200тыс. в день... Зелёные раскачиваются годами..... Сами уже вакцинированы, а вы (народ) - потерпите...
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07.06.2021 19:10 Відповісти
 
 