УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12402 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниЗа кордоном
37 656 225
Байден (2326) Зеленський (17467) Нафтогаз (1246) США (14495)

Білий дім відмовився запрошувати Зеленського у Вашингтон перед самітом із Путіним через зміну керівництва "Нафтогазу", - Axios

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Білий дім відмовився запрошувати Зеленського у Вашингтон перед самітом із Путіним через зміну керівництва

Через скандал зі зміною керівництва НАК "Нафтогаз" Білий дім відмовився запрошувати до Вашингтона президента Володимира Зеленського перед зустріччю лідерів США Джо Байдена і РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє Axios із посиланням на джерело в адміністрації президента США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За даними джерела видання, Білий дім розглядав можливість запрошення Зеленського у Вашингтон перед самітом Байдена з Путіним.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про звільнення Коболєва: "Нафтогаз" має наповнювати бюджет, а не показувати збитки. ВIДЕО

Однак там відмовилися розвивати ідею зустрічі "через рішення Зеленського змінити керівництво державної енергетичної компанії Нафтогаз", додало джерело.

Як пише видання, цей крок викликав стурбованість в адміністрації Байдена, що Зеленський "робить крок назад у зусиллях щодо боротьби з корупцією".

28 квітня Кабмін розпустив наглядову раду, звільнив голову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва і призначив на його місце в.о. глави Міненерго Юрія Вітренка. У НАК заявили, що ухвалене рішення – юридична маніпуляція. 29 квітня Європейський Союз, Держдеп США, посли G7, ЄБРР, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація висловили стурбованість у зв'язку зі звільненням голови "Нафтогазу" і закликали українську владу поважати корпоративне право. Зустріч Байдена і Путіна планується на 16 червня в Женеві. У МЗС України заявили, що Зеленський поговорить з Байденом напередодні саміту.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+103
Да как они смеют так себя вести с найвеличнишим лидером **********?
Белый дом отказался приглашать Зеленского в Вашингтон перед саммитом с Путиным из-за смены руководства "Нафтогаза", - Axios - Цензор.НЕТ 5338
показати весь коментар
07.06.2021 09:02
+87
"Две или три недели назад шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский провел встречу с послами стран Евросоюза в Украине. Об этом 24 февраля сообщила шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина в своем Telegram.
По словам Кошкиной, на встрече был весьма ограниченный круг участников, однако удалось узнать некоторые подробности.
"Приведу дословную характеристику, данную Зеленскому одним из послов. Заметьте, это не мои слова, его. "Мы думали, что он (Зеленский) просто ноль. И что это поправимо. Но он, увы, минус. Большой жирный минус для страны. Что очень опасно. И вряд ли можно с этим что-то поделать", - дословно сказал в приватной беседе высокопоставленный посланник. Притом что дипломаты в выражениях обычно весьма сдержаны"
Пройшло ДВА РОКИ! І хтось бачить що тут якась помилка?!
показати весь коментар
07.06.2021 09:07
+57
Не "ми" а "ВОНИ" - оті "хоть паржом"! А от "розгрібать" будем змушені разом! І що саме образливе - левову частку зусиль змушені будуть прикладать саме ті що голосували "проти" а "голосувальщики "по приколу" будуть мовчки спостерігать як у них це вийде!!!
показати весь коментар
07.06.2021 09:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Почему Зеленский так тупит???
показати весь коментар
07.06.2021 16:16 Відповісти
Бо нада морковку кушать - память восстанавливает.
показати весь коментар
07.06.2021 16:52 Відповісти
Ось так ми маємо можливість спостерігати як найвеличніший лідер ********** перетворюється на звичайне гімно. /мендель/
показати весь коментар
07.06.2021 17:58 Відповісти
Вы бы сьели шашлычёк, гражданин начальничёк!
Білий дім відмовився запрошувати Зеленського у Вашингтон перед самітом із Путіним через зміну керівництва "Нафтогазу", - Axios - Цензор.НЕТ 7068
показати весь коментар
07.06.2021 18:33 Відповісти
Тут дело не в персоналии Зеленского а в дедуле Байдене,пока что по факту по нормально лизнул зад ***** слив "северный поток",при Трампе ,были наложены санкции которые по факту снял Джо,типа большой друг Украины.Если Зеля только хотел заглянуть в глаза Путину то Джо непосредственно уже будет это делать,чего он хочет этим добиться?К большому сожаления Украина слила ядерное оружие,экономически зависима от Запада,вот что тут реально можно сделать?Эта ситуация была ещё предопределена в 90-е года.Сами лишили себя оружия в обмен на ничего,сейчас можно только кричать помогите,это позиция не очень прямо скажем.
показати весь коментар
07.06.2021 18:41 Відповісти
Об величайшего руководителя нашей с вами современности ноги не вытер только ленивый.
показати весь коментар
07.06.2021 18:57 Відповісти
Просто в белом доме бояться,что после приезда янелоха будет как с собором парижской Богоматери,зачем накликать на Америку беду.Везде где не появляется найвеличнийший происходят природные катоклизмы.Ну не терпит земля-матушка этого выродка.
показати весь коментар
07.06.2021 19:18 Відповісти
Зеленский должен был отказаться от встречи из-за одобрения Байденом строительства Северного Потока 2 .
показати весь коментар
07.06.2021 19:31 Відповісти
ЗЕнелохи опять оказались ЛОХами.
показати весь коментар
07.06.2021 19:32 Відповісти
Белый дом отказался принять.
А вот жёлтый дом примет.
показати весь коментар
07.06.2021 19:47 Відповісти
Білий дім відмовився запрошувати Зеленського у Вашингтон перед самітом із Путіним через зміну керівництва "Нафтогазу", - Axios - Цензор.НЕТ 7846
показати весь коментар
07.06.2021 22:30 Відповісти
Зрады со стороны американцев не будет - интересы Украины в той или иной степени будут учтены.
Плохо, что "в той или иной степени".
Потому что Зеленскому не нужно было отдавать внешнюю политику на откуп агенту "Козырь", не кричать на каждом углу: "Дайте то, дайте это...", не поощрять коррупцию,
не бороться с прозападной оппозицией, а выполнять свои конституционные функции
- укреплять армию и вдумчиво работать на внешнеполитическом направлении.
Наскоки, кривляния и балабольство в духе 95 квартала нужно было оставить в 95 квартале,
а не делать их лицом всей Украины.
Украина выживет, но отмывать зелёный осадок придётся очень долго 😟
показати весь коментар
07.06.2021 19:47 Відповісти
И ещё
, кроме того , крайнее раздражение у администрации Байдена вызвал тот факт,
что Зе-власть не нашла лучшей тактики, чем откровенно и нагло клянчить - НАТО, деньги, оружие - не прикладывая при этом усилий для достижения целого ряда евроатлантических стандартов внутри страны !!
показати весь коментар
07.06.2021 19:52 Відповісти
ЗЕбилы уже обьяснили что это Порошенко заплатил Байдену рошенками шоб тот не приглашал найвеличнишого???
показати весь коментар
07.06.2021 20:14 Відповісти
Пообещал убить и сьесть Трампа, его брата и пол республиканской партии, а затем заразить короной всех китайцев - более подходящая версия для зебилов.
показати весь коментар
07.06.2021 21:09 Відповісти
Как отказали! Он же обещал высадить 10 000 000 деревьев за месяц, нет , за неделю , и его не хотят видеть ?!

А в это время перекрытый крымский канал дал течь !

Перекрывали, вложили миллионы и что -как всегда,халтура !
показати весь коментар
07.06.2021 20:41 Відповісти
У Зеленського немає Національної Гідності Українця. Такий керівник країни є ненадійним і непогнозованим.Американці, французи, німці, ті ж московити - великі патріоти своїх країн і домовлятися з типом, котрий не поважає національні святині і цінності своєї країни вони остерігаються. А про себе - гидують...
показати весь коментар
07.06.2021 21:41 Відповісти
ЩО ХОЧЕ Зе АКТОР -
ПІЙТИ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ НА ДРУГИЙ СТРОК З АГЕНТАМИ ФСБ

ЄРМАКОМ І ІНШИМИ У СВОІЙ КОМАНДІ Білий дім відмовився запрошувати Зеленського у Вашингтон перед самітом із Путіним через зміну керівництва "Нафтогазу", - Axios - Цензор.НЕТ 6852
Це оптимізм чи наркотичні галюцинації ?
показати весь коментар
07.06.2021 22:32 Відповісти
ВОВА, ЗА ТОБОЙ ПРИЙДУТЬ


Білий дім відмовився запрошувати Зеленського у Вашингтон перед самітом із Путіним через зміну керівництва "Нафтогазу", - Axios - Цензор.НЕТ 370
показати весь коментар
07.06.2021 22:33 Відповісти
А та грамотійка висувала свою кандидатуру на вибори президента? Чи тільки ляпати язиком здатне?
показати весь коментар
07.06.2021 23:45 Відповісти
Зато Дєрьмак мядальку від ху#ла отримає. Завдання ******* виконав, Янелоха підставив, Україну в черговий раз опустив. Далі буде ще гірше.
показати весь коментар
07.06.2021 23:56 Відповісти
А о чем говорить с зеленым дебилом? Он двух слов не вяжет, несет какую-то околесицу.
Смысл?
Да и унизительно ,политикам уровня Байдена, тратить время на это зарвавшееся гундосящее ничтожество...
А ведь было время, когда , со слов Байдена, он общался с Порошенко чаще, чем со своей женой!
Но одно дело, говорить с умным, опытным,волевым,целеустремленным, состоявшимся человеком, и совсем другое, с недоумком, необучаемым, вороватым, ленивым, брехливым,мстительным, обидчивым, бесполезным и бездарным зеленым клоуном...
показати весь коментар
08.06.2021 00:47 Відповісти
Вчера Джо Байден звонил Зеле....разговор был о НАТО и ПДЧ...
показати весь коментар
08.06.2021 03:25 Відповісти
брехня.
показати весь коментар
08.06.2021 23:27 Відповісти
Да неудобно как-то приглашать Зеленского в Вашингтон - это ж все рояли придётся попрятать - ато вдруг Зеленский, проходя мимо, не удержится и збацает тилипком "Мурку". Это же ж потом какие расходы - "законтаченные" клавиши менять.
показати весь коментар
11.06.2021 22:30 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 