Білий дім відмовився запрошувати Зеленського у Вашингтон перед самітом із Путіним через зміну керівництва "Нафтогазу", - Axios
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Через скандал зі зміною керівництва НАК "Нафтогаз" Білий дім відмовився запрошувати до Вашингтона президента Володимира Зеленського перед зустріччю лідерів США Джо Байдена і РФ Володимира Путіна.
Про це повідомляє Axios із посиланням на джерело в адміністрації президента США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За даними джерела видання, Білий дім розглядав можливість запрошення Зеленського у Вашингтон перед самітом Байдена з Путіним.
Однак там відмовилися розвивати ідею зустрічі "через рішення Зеленського змінити керівництво державної енергетичної компанії Нафтогаз", додало джерело.
Як пише видання, цей крок викликав стурбованість в адміністрації Байдена, що Зеленський "робить крок назад у зусиллях щодо боротьби з корупцією".
28 квітня Кабмін розпустив наглядову раду, звільнив голову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва і призначив на його місце в.о. глави Міненерго Юрія Вітренка. У НАК заявили, що ухвалене рішення – юридична маніпуляція. 29 квітня Європейський Союз, Держдеп США, посли G7, ЄБРР, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація висловили стурбованість у зв'язку зі звільненням голови "Нафтогазу" і закликали українську владу поважати корпоративне право. Зустріч Байдена і Путіна планується на 16 червня в Женеві. У МЗС України заявили, що Зеленський поговорить з Байденом напередодні саміту.
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А вот жёлтый дом примет.
Плохо, что "в той или иной степени".
Потому что Зеленскому не нужно было отдавать внешнюю политику на откуп агенту "Козырь", не кричать на каждом углу: "Дайте то, дайте это...", не поощрять коррупцию,
не бороться с прозападной оппозицией, а выполнять свои конституционные функции
- укреплять армию и вдумчиво работать на внешнеполитическом направлении.
Наскоки, кривляния и балабольство в духе 95 квартала нужно было оставить в 95 квартале,
а не делать их лицом всей Украины.
Украина выживет, но отмывать зелёный осадок придётся очень долго 😟
, кроме того , крайнее раздражение у администрации Байдена вызвал тот факт,
что Зе-власть не нашла лучшей тактики, чем откровенно и нагло клянчить - НАТО, деньги, оружие - не прикладывая при этом усилий для достижения целого ряда евроатлантических стандартов внутри страны !!
А в это время перекрытый крымский канал дал течь !
Перекрывали, вложили миллионы и что -как всегда,халтура !
ПІЙТИ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ НА ДРУГИЙ СТРОК З АГЕНТАМИ ФСБ
ЄРМАКОМ І ІНШИМИ У СВОІЙ КОМАНДІ
Це оптимізм чи наркотичні галюцинації ?
Смысл?
Да и унизительно ,политикам уровня Байдена, тратить время на это зарвавшееся гундосящее ничтожество...
А ведь было время, когда , со слов Байдена, он общался с Порошенко чаще, чем со своей женой!
Но одно дело, говорить с умным, опытным,волевым,целеустремленным, состоявшимся человеком, и совсем другое, с недоумком, необучаемым, вороватым, ленивым, брехливым,мстительным, обидчивым, бесполезным и бездарным зеленым клоуном...