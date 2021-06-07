УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами"

Глава комітету збірних Української асоціації футболу Мирон Маркевич поділився думкою про критичні випади на адресу нової форми збірної України для чемпіонату Європи-2020.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Metaratings.ua.

"Найперше хотілося б дати пораду цим "експертам" - краще переймайтеся скандалами з допінгом, через які збірним Росії заборонено виступати на найбільших міжнародних змаганнях під своїм прапором і з гімном. А їхні нахабні вимоги щодо обрисів кордонів України на нашій ігровій формі взагалі не витримують критики", - заявив Маркевич.

Також він додав, що згоден президентом УАФ Андрієм Павелком у тому, що силует України буде надавати сил гравцям збірної.

Нагадаємо, раніше була представлена форма збірної України з футболу на Євро-2020. На формі буде обрис території України, зокрема з тимчасово окупованими Кримом і Донбасом.

Дивіться також: "Слава Україні!": представлено форму збірної на Євро-2020. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.