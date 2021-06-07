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Вибухи в Сватовому: Адвокат і експертка проведуть брифінг і розкажуть про можливу диверсію і схожість з вибухами в Чехії і Болгарії

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Вибухи в Сватовому: Адвокат і експертка проведуть брифінг і розкажуть про можливу диверсію і схожість з вибухами в Чехії і Болгарії

ДБР найближчим часом передасть до суду справу за фактом вибухів в Сватовому і притягне до кримінальної відповідальності двох українських військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт юридичної компанії.

"У травні 2021 року Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора України повідомили про завершення досудового слідства у справі вибухів військових складів у Сватовому у жовтні 2015 року. ДБР планує найближчим часом передавати до суду справу, щоб притягнути до кримінальної відповідальності двох українських військовослужбовців лише з формальних підстав. На брифінгу адвокатом Іллею Костіним планується оприлюднення лінії захисту, яка продемонструє необґрунтованість підозри, а також проведення паралелей з подібними вибухами, що відбувалися в той самий час у Чехії та Болгарії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що спікерами будуть:

- Ілля Костін, адвокат, партнер ЮФ "Правовий Альянс";

- Ольга Решетилова, експертка з прав людини в секторі безпеки і оборони;

- Валентин Гулинін і Олександр Отрох, військовослужбовці ЗСУ.

Читайте також: У справі про вибухи у Сватовому 2015 року ДБР оголосило підозри двом командирам батарей, які виконували наказ, - адвокат

Адвокат Костін здійснює захист двох діючих військовослужбовців ЗС України. Підозрювані – майор Валентин Гулинін та підполковник Олександр Отрох у 2015 році обіймали посади командирів 11 та 10 реактивних батарей 4 дивізіону 27 окремої реактивної артилерійської бригади ЗСУ. Валентин зараз служить у 58 бригаді. Олександр – командує дивізіоном РЗСВ Ураган в зоні ООС, і на всі слідчі дії він змушений приїжджати із зони бойових дій. Дійшло до того, що командування вимушено було написати листа до слідчого, щоб врахували важливість покладених завдань на Олександра та обстановку в зоні ООС.

Військовослужбовцям інкримінують частину 3 статті 425 КК України "Недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо це заподіяло істотну шкоду в період особливого стану". Санкція статті передбачає покарання до 7-ми років. За даними слідства, через недбале ставлення до служби двох командирів реактивних артилерійських батарей 29 жовтня 2015 року загинуло три особи та було заподіяно шкоди на суму понад 15 мільйонів гривень.

Згідно з оголошених підозр, вони розташували свої батареї артсистем біля складів, які вибухнули і, тим самим, порушили нормативи радянських часів, внаслідок чого техніка була знищена.

Так, згідно з підозрами, вони розташували свої батареї артсистем біля складів, які вибухнули і, тим самим, порушили нормативи радянських часів, в результаті чого техніка була знищена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після вибухів на складах боєприпасів покарали понад 20 генералів, тепер ніхто не хоче обіймати ці посади, - Полторак

"Але це неправда. Командир батареї не має управлінського права вирішувати де розташовувати для зберігання техніку, яка, крім того, підпадала під виведення з лінії фронту згідно Мінським домовленостям. Все пересування техніки повинно було узгоджуватися з командувачем АТО та ГШ. Немає жодного підтвердження, що Валентин та Олександр повинні були виконувати нормативи про відстань розташування техніки від складів. Ба більше, питання диверсії почало звучати в офіційних процесуальних документах слідства тільки зараз", - йдеться в повідомленні.

Адвокат на брифінгу з експертом повідомлять:

  • про версії щодо диверсій на складах у Сватовому у жовтні 2015 року;
    • порівняють їх з іншими вибухами та діями слідства;
    • розкажуть в чому відслідковується схожість з вибухами у Чехії та Болгарії у 2014-15 роках;
    • якою є позиція захисту військових.

Брифінг проведуть 8 червня о 10:00 в Українському кризовому медіа-центрі: Український дім, вул. Хрещатик, 2 (1 поверх).

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Взрывы в Сватово: Адвокат и эксперт проведут брифинг и расскажут о возможной диверсии и сходстве с взрывами в Чехии и Болгарии - Цензор.НЕТ 4929
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07.06.2021 09:28
+4
Низзя, кино с проката снимут
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07.06.2021 09:47
+4
Не треба тих прес-конференцій! Вони заважають прокацапському ДБР перекладати вину за вибухи з кацапським диверсантів на українських військових! Бубочка знову втратить душевну рівновагу. 😮
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07.06.2021 09:52
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Взрывы в Сватово: Адвокат и эксперт проведут брифинг и расскажут о возможной диверсии и сходстве с взрывами в Чехии и Болгарии - Цензор.НЕТ 4929
показати весь коментар
07.06.2021 09:28 Відповісти
А шо нет, карышневая гуана вааще винавая усигда. Вибухи в Сватовому: Адвокат і експертка проведуть брифінг і розкажуть про можливу диверсію і схожість з вибухами в Чехії і Болгарії - Цензор.НЕТ 2579 Вибухи в Сватовому: Адвокат і експертка проведуть брифінг і розкажуть про можливу диверсію і схожість з вибухами в Чехії і Болгарії - Цензор.НЕТ 2139 Вибухи в Сватовому: Адвокат і експертка проведуть брифінг і розкажуть про можливу диверсію і схожість з вибухами в Чехії і Болгарії - Цензор.НЕТ 2139
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07.06.2021 09:42 Відповісти
Как диверсия, вы о чем? Шоколадный глаз ***** абсолютно стерилен, пол шестого подтвердит
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07.06.2021 09:29 Відповісти
Виноват будет сержант /начальник караула/
Как всегда
Или российкая диверсия
Проедьте по в/ч без предупреждения и посмотрите порядок
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07.06.2021 09:33 Відповісти
Взрывы Бошировыми в Чехии это просто смех, а в Украине даже слепой увидит что это на все 100% диверсии. Украинская власть в то время просто не хотела ассоциировать себя с такими провалами.
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07.06.2021 09:37 Відповісти
Меньче у Африку карышневай гуане нада была прадавать. Вибухи в Сватовому: Адвокат і експертка проведуть брифінг і розкажуть про можливу диверсію і схожість з вибухами в Чехії і Болгарії - Цензор.НЕТ 78 Вибухи в Сватовому: Адвокат і експертка проведуть брифінг і розкажуть про можливу диверсію і схожість з вибухами в Чехії і Болгарії - Цензор.НЕТ 4322 Вибухи в Сватовому: Адвокат і експертка проведуть брифінг і розкажуть про можливу диверсію і схожість з вибухами в Чехії і Болгарії - Цензор.НЕТ 4322
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07.06.2021 09:44 Відповісти
Если прослеживается ,то нужно выдворить с Украины всех российских дипломатов
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07.06.2021 09:43 Відповісти
Низзя, кино с проката снимут
показати весь коментар
07.06.2021 09:47 Відповісти
Не треба тих прес-конференцій! Вони заважають прокацапському ДБР перекладати вину за вибухи з кацапським диверсантів на українських військових! Бубочка знову втратить душевну рівновагу. 😮
показати весь коментар
07.06.2021 09:52 Відповісти
Да и так ясно, что это работа братьев Петрова и Баширова.
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07.06.2021 11:19 Відповісти
Щось так здається, що артзапаси ЗСУ на мільярди доларів розікрали і розпродали. А порожні склади (Калинівка, Ново-Богданівка, Ічня, Сватово, Балаклія ... досить?) підпалили, залишивши там побрякушки, щоб вибухали для лохів. А для більшої "важності" - оточили, населення вивезли, щоб ніхто не бачив, як усе надійно "згорить". Так колись продовольчі і товарні склади розкрадали,палили і списували на "недбалість", "електропроводку", "блискавку", суху погоду, а то і просто - на "мишей"...
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07.06.2021 17:10 Відповісти
 
 