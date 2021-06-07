13 червня у Кривому Розі вшанують пам'ять українських воїнів, які загинули 2014 року у збитому російськими окупантами Іл-76

13 червня в Кривому Розі відбудеться вшанування пам'яті українських воїнів, які загинули в катастрофі Іл-76, що заходив на посадку на аеродром Луганськ та 14 червня 2014 року був збитий російськими терористами.

Про це йдеться на сторінці заходу у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"13 червня о 17:00 на 95 кварталі. Віддай шану тим, хто віддав своє життя за нашу свободу. Згадай 2014-й. Коли літо - пеклом зайнялося...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховний Суд визнав генерала Назарова невинуватим у загибелі десантників у збитому Іл-76

Добра воля - це свідомий вибір

Її кожен - ніби хрест несе

49 їх було - мов видих

І країна що понад усе!" - розповіла Іляна Гайдук.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.

Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.

21 травня 2021 року Верховний Суд визнав генерала Назарова невинуватим у загибелі десантників у збитому Іл-76.