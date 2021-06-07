США сповнені рішучості знайти джерело походження COVID-19: це єдиний спосіб запобігти наступній пандемії, - Блінкен
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Адміністрація Джо Байдена налаштована з'ясувати джерело походження COVID-19, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
"Найважливіша причина, чому ми мусимо розібратися в цьому, полягає в тому, що це є єдиним способом запобігти наступній пандемії або принаймні провести кращу роботу щодо її пом'якшення", - сказав він в інтерв'ю Axios, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, Китай досі не "надав нам необхідну прозорість", доступ для міжнародних інспекторів та експертів або обмін інформацією в режимі реального часу.
"Це має статися. Зрештою, це також і в інтересах Китаю", - зазначив Блінкен.
Держсекретар США заявив, що, якщо Китай "претендує на роль відповідального міжнародного суб'єкта", йому доведеться "зробити все можливе, щоб надати всю наявну в нього інформацію, щоб ми могли, сподіваюся, запобігти повторенню цього".
Група експертів ВООЗ, яка раніше відвідала Уханьський інститут вірусології, в доповіді про результати дійшла висновку, що витік вірусів з лабораторії інституту є "вкрай малоймовірним". Водночас Велика Британія разом зі США вкрай критично поставилися до розслідування, проведеного ВООЗ, заявивши, що Китай навмисно відмовив експертам у доступі до даних і зразків.
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После начала пандемии коронавируса в мире появилось девять новых миллиардеров
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Наркобароны нервно курят в сторонке
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Ковид вышел из их лаборатории. И это не случайность!
А поскольку Китай занимается не только "мирными" вещами (впрочем как и другие страны, включая США), то Китай совершенно не в восторге, чтобы США совали туда и без того длинный нос.
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А якщо вилізе щось подібне до ***** ?
https://nymag.com/intelligencer/amp/article/coronavirus-lab-escape-theory.html?fbclid=IwAR0uSi2XddEGRcKIGIdpV-10SQU7YVsIRUFwZZGmo2tWEgpfMzLKPcaVj04