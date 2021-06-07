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США сповнені рішучості знайти джерело походження COVID-19: це єдиний спосіб запобігти наступній пандемії, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

США сповнені рішучості знайти джерело походження COVID-19: це єдиний спосіб запобігти наступній пандемії, - Блінкен

Адміністрація Джо Байдена налаштована з'ясувати джерело походження COVID-19, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Найважливіша причина, чому ми мусимо розібратися в цьому, полягає в тому, що це є єдиним способом запобігти наступній пандемії або принаймні провести кращу роботу щодо її пом'якшення", - сказав він в інтерв'ю Axios, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, Китай досі не "надав нам необхідну прозорість", доступ для міжнародних інспекторів та експертів або обмін інформацією в режимі реального часу.

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"Це має статися. Зрештою, це також і в інтересах Китаю", - зазначив Блінкен.

Держсекретар США заявив, що, якщо Китай "претендує на роль відповідального міжнародного суб'єкта", йому доведеться "зробити все можливе, щоб надати всю наявну в нього інформацію, щоб ми могли, сподіваюся, запобігти повторенню цього".

Група експертів ВООЗ, яка раніше відвідала Уханьський інститут вірусології, в доповіді про результати дійшла висновку, що витік вірусів з лабораторії інституту є "вкрай малоймовірним". Водночас Велика Британія разом зі США вкрай критично поставилися до розслідування, проведеного ВООЗ, заявивши, що Китай навмисно відмовив експертам у доступі до даних і зразків.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Тю, а шо там искать? США полны решимости найти источник происхождения COVID-19: это единственный способ предотвратить следующую пандемию, - Блинкен - Цензор.НЕТ 8959

CUI PRODEST; CUI BONO
После начала пандемии коронавируса в мире появилось девять новых миллиардеров



Стоимость акций Moderna с февраля 2020 года выросла более чем на 700%, а BioNTech - на 600%. Акции CanSino Biologics выросли примерно на 440% за тот же период.



Наркобароны нервно курят в сторонке США полны решимости найти источник происхождения COVID-19: это единственный способ предотвратить следующую пандемию, - Блинкен - Цензор.НЕТ 8959
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07.06.2021 09:52
+6
На ********* копайте!!!
Ковид вышел из их лаборатории. И это не случайность!
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07.06.2021 10:03
+5
Красноярск. Орда.
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07.06.2021 09:47
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Началась операция "Злой Китай угроза миру".
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07.06.2021 09:43 Відповісти
А чего это ты живешь в США угрозе миру?
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07.06.2021 09:49 Відповісти
То есть найти бабусю из поселка Вухань, которая сожрала летючого кажана это значит предотвратить пандемию в будующем? США полны решимости найти источник происхождения COVID-19: это единственный способ предотвратить следующую пандемию, - Блинкен - Цензор.НЕТ 8854
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07.06.2021 09:44 Відповісти
Красноярск. Орда.
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07.06.2021 09:47 Відповісти
А може Новосіб?
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07.06.2021 11:25 Відповісти
Ищите кому выгодно, кстати Китай меньше всех пострадал от пандемии, а больше всех пострадали США и Индия, есть о чем подумать.
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07.06.2021 09:51 Відповісти
США полны решимости найти источник происхождения COVID-19: это единственный способ предотвратить следующую пандемию, - Блинкен - Цензор.НЕТ 6863 США полны решимости найти источник происхождения COVID-19: это единственный способ предотвратить следующую пандемию, - Блинкен - Цензор.НЕТ 6863 США полны решимости найти источник происхождения COVID-19: это единственный способ предотвратить следующую пандемию, - Блинкен - Цензор.НЕТ 6863 ....не прикрывайтесь китайцами с крашенными яйцами. Для того чтобы узнать правду вам надо смотреть на мир....другими глазами. Узнав ее!!!...эту правду, вам хватит смелости сказать ее остальным????
Вы не побоитесь паники, истерики, войн....да просто насмешек о вашей адекватности?????
Вы готовы?....Вы готовы, быть как Данко, который вынул свое сердце и осветил дорогу остальным?????? Вынув ваше сердце, ваше беспечная и уютная жизнь закончится. Вы готовы к этому?????
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07.06.2021 09:51 Відповісти
Тю, а шо там искать? США полны решимости найти источник происхождения COVID-19: это единственный способ предотвратить следующую пандемию, - Блинкен - Цензор.НЕТ 8959

CUI PRODEST; CUI BONO
После начала пандемии коронавируса в мире появилось девять новых миллиардеров



Стоимость акций Moderna с февраля 2020 года выросла более чем на 700%, а BioNTech - на 600%. Акции CanSino Biologics выросли примерно на 440% за тот же период.



Наркобароны нервно курят в сторонке США полны решимости найти источник происхождения COVID-19: это единственный способ предотвратить следующую пандемию, - Блинкен - Цензор.НЕТ 8959
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07.06.2021 09:52 Відповісти
Там же:
"Журнал Forbes опублікував список найбагатших людей світу за підсумками 2020 року. У 35-му списку опинилися 2 755 мільярдерів, що на 660 більше, ніж за підсумками 2019-го. Загальний статок всіх мільярдерів досяг $13,08 трлн, що є рекордом. Ця цифра на $5,08 трлн більше, ніж у минулорічному рейтингу."
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07.06.2021 11:37 Відповісти
На ********* копайте!!!
Ковид вышел из их лаборатории. И это не случайность!
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07.06.2021 10:03 Відповісти
Да суть в том, что США хотят вынюхать, чем это Китай занимается в своих вирусных институтах.

А поскольку Китай занимается не только "мирными" вещами (впрочем как и другие страны, включая США), то Китай совершенно не в восторге, чтобы США совали туда и без того длинный нос.
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07.06.2021 10:23 Відповісти
Правильно Штати роблять США сповнені рішучості знайти джерело походження COVID-19: це єдиний спосіб запобігти наступній пандемії, - Блінкен - Цензор.НЕТ 6107
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07.06.2021 11:38 Відповісти
Что - в ахинею сивой кобылы про летучих мышей уже и сами перестали верить?
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07.06.2021 10:25 Відповісти
"Самая важная причина, по которой мы должны разобраться в этом, заключается в том, что это является единственным способом предотвратить следующую пандемию или, по крайней мере, проделать лучшую работу по ее смягчению"Источник: https://censor.net/ru/n3269808

Факт - ковід, звичайно, не зовсім добре . Але при ньому - низький % смертності !
А якщо вилізе щось подібне до ***** ?
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07.06.2021 10:40 Відповісти
В безымянном бункере воздух пропитался тревогой...
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07.06.2021 10:47 Відповісти
я правильно думаю?
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07.06.2021 11:03 Відповісти
А шо тут шукати? Треба просто одразу карати обох: кєтайців та кацапів.
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07.06.2021 11:27 Відповісти
Потрібна доказова база. Але те, що це їх спільне виробництво, було зрозуміло одразу.
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07.06.2021 11:43 Відповісти
Походження Ковід.
https://nymag.com/intelligencer/amp/article/coronavirus-lab-escape-theory.html?fbclid=IwAR0uSi2XddEGRcKIGIdpV-10SQU7YVsIRUFwZZGmo2tWEgpfMzLKPcaVj04
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07.06.2021 13:21 Відповісти
у каждого в этом деле свои интересы,американцы хотят под шумок разведать че там у китайцев в загашнике, китайцы хотят отморозиться мол мы ни причем. Думаю самый реалистичный сценарий это утечка из лаборатории вируса, который испытывали. При этом вирус не искусственный, но с ним экспериментировали заражая одну особь разными вирусами одновременно из-за чего появился вирус-химера. Об утечке власти китая знали изначально, почему и посадили врача который первый протрубил о катастрофе. Ну и до того, практически факт что китайцы скрывали проблему как минимум с начала декабря 2019г. и признали ее когда уже все вышло из под контроля.
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07.06.2021 13:23 Відповісти
 
 